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ГК «Солар»: в преддверии Дня Победы увеличилось число фейковых сайтов, обещающих социальные выплаты

Эксперты центра мониторинга внешних цифровых Solar Aura в преддверии 9 мая зафиксировали рост количества фейковых сайтов, обещающих социальные выплаты пожилым людям ко Дню Победы. По данным центра, число подобных ресурсов с конца апреля 2024 г. выросло в два раза.

На подобных сайтах пользователям предлагалось ввести персональные данные, которые якобы необходимы для получения прав на выплату – ФИО и даты рождения, полные паспортные данные, номер телефона и привязанные к нему банковские карты с подтверждением в виде SMS-кода.

Получив эту информацию, мошенники могут получить доступ к банковским картам, а значит – и к средствам на счетах пользователей, а также использовать личные данные для других мошеннических схем.

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«Данная схема существует уже несколько лет. Злоумышленники не перестают по шаблонам создавать новые фейковые сайты, приурочивая их к различным информационным поводам, будь то государственные праздники или другие важные события в стране. Мы просим пользователей быть максимально бдительными и не оставлять личные данные на подозрительных ресурсах или в ходе телефонных разговоров с малознакомыми людьми», – сказал Александр Вураско, руководитель сервиса мониторинга внешних цифровых угроз Solar Aura, ГК «Солар».

Чтобы не попасться на уловки мошенников, ГК «Солар» рекомендует: пользоваться исключительно официальными ресурсами (и проверять их точный адрес через поисковик); не предоставлять личные данные на подозрительных и неофициальных веб-сайтах; использовать антивирусное программное обеспечение для дополнительной защиты от вредоносных программ и фишинговых атак.

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