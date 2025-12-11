Разделы

Кибербезопасность Кража аккаунта Угон аккаунта Взлом аккаунта Account theft Кража идентификационных данных


СОБЫТИЯ


11.12.2025 F6: 12 мошеннических схем, которые используют против детей 1
09.10.2025 Каждый третий россиянин хранит важные данные только в почте — без копий и защиты 1
25.09.2025 Скам на экспорт: F6 назвала самые популярные мошеннические схемы, пришедшие из России в Белоруссию 1
17.09.2025 Эксперты «Лаборатории Касперского» назвали самую массовую угрозу для Android-пользователей в России 1
19.08.2025 Число угонов Telegram-аккаунтов за полгода увеличилось на 20% 1
16.07.2025 Комитет по информатизации и связи Санкт-Петербурга и Билайн объединяют усилия для борьбы с цифровыми мошенниками 1
02.06.2025 Мошенники угоняют аккаунты в Telegram, обещая подарить популярную игрушку «Лабубу» 1
05.05.2025 Мониторинг законодательства в области информационных технологий и телекоммуникаций за апрель 2025 года 1
04.04.2025 «Госуслуги» будут блокировать доступ к финансовой информации при подозрении на взлом пользователя 1
03.04.2025 «Госуслуги» ограничат доступ к финансовой информации при подозрении на действия мошенников 1
02.04.2025 «Лаборатория Касперского» приняла участие в новой операции Интерпола по борьбе с киберпреступностью в Африке 1
31.03.2025 «Инфомзащита»: около 70% фишинговых ссылок размещаются на доверенных доменах 1
26.03.2025 ГК «Солар»: число утечек e-mail в 2024 году снизилось почти на 40% 1
05.03.2025 F6: злоумышленники похищают аккаунты в Telegram ради звезд и NFT-подарков 2
05.03.2025 Кражи аккаунтов в Telegram выросли на четверть 1
11.02.2025 В России новый вид мошенничества, связанный с «Госуслугами». Полиция предупредила 1
27.12.2024 «Билайн» назвал самые популярные мошеннические схемы в 2024 году 1
26.12.2024 Bi.Zone Brand Protection: более чем в 1,5 раза увеличилось количество фишинга в 2024 году 1
20.12.2024 Первые пять компаний вышли на кибериспытания в экспресс-формате 1
19.11.2024 Придуман новый тип угона аккаунтов Telegram у россиян 1
13.11.2024 Похитители аккаунтов в Telegram и WhatsApp зарабатывают до 2,5 миллионов руб. в месяц 1
12.11.2024 Куда летят Telegramы: угонщики аккаунтов в мессенджерах могут зарабатывать до 2,5 млн рублей в месяц 2
12.11.2024 Новый подход мошенников. После неудачной попытки обмана россиянам перезванивают под видом сотрудников госструктур 1
25.09.2024 Платформу для мониторинга внешних цифровых угроз Solar AURA включили в реестр отечественного ПО 1
29.08.2024 «Солар»: профессиональные киберпреступники сделали ставку на корпоративные аккаунты и веб-приложения 1
12.08.2024 Мошенники придумали, как обманывать россиян с помощью портала «Госуслуги» и электронной подписи «Госключ» 1
17.07.2024 Злоумышленники воруют аккаунты российских пользователей Telegram под видом сервиса для вывода средств из игры Hamster Kombat 1
24.04.2024 Арестован мошенник, два года хитро грабивший сервисы доставки с помощью взломанных курьерских аккаунтов 1
22.04.2024 ФСБ арестовала москвича, торгующего вредоносным ПО через Telegram 1
19.04.2024 Solar Aura выявила масштабную сеть вредоносных сайтов с картинками для кражи Telegram-аккаунтов 1
07.11.2023 Силовики арестовали целую академию, обучающую высокому мошенничеству в интернете 1
28.09.2023 Злоумышленники воруют Telegram-аккаунты блогеров под видом представителей партнёрской программы 1
24.08.2023 F.A.C.C.T. обнаружила с начала года более 2000 фишинговых сайтов для кражи аккаунтов в Telegram и WhatsApp 1
07.04.2023 Почти каждый пятый геймер в России сталкивался со взломом игрового аккаунта 1
03.03.2023 Число заблокированных Group-IB фишинговых сайтов в 2022 году выросло в два раза 1
09.02.2023 Злоумышленники тоже смотрят YouTube: чем их привлекают аккаунты в сервисах Google 1
03.06.2022 Телефонные мошенники «переобулись» и стали представляться сотрудниками операторов связи. Алгоритм 1
06.05.2022 Apple, Google и Microsoft переходят на авторизацию без паролей 1
02.12.2021 В «Сберстраховании» выяснили, каких киберугроз россияне опасаются больше всего 1
11.11.2021 Сколько стоит взломать почту «Яндекса», Mail.ru и Gmail. Раскрыт прайс-лист известных хакеров 1

Публикаций - 57, упоминаний - 59

Кибербезопасность и организации, системы, технологии, персоны:

Telegram Group 2576 20
F6 - F.A.С.С.T. - Fight Against Cybercrime Technologies - Технологии для борьбы с киберпреступлениями - Группа АйБи ТДС - Группа АйБи Сервис - Адаптивные технологии безопасности - ранее Group-IB - Группа информационной безопасности 801 9
Google LLC 12261 9
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5278 8
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Rostelecom-Solar - РТК-Солар - Solar Security - Солар Секьюрити - Солар ПТ 1146 5
Microsoft Corporation 25238 4
ESET - ESET Software 1147 4
Yandex - Яндекс 8440 3
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9196 3
Aladdin R.D. - Аладдин Р.Д. 435 3
Ростелеком 10311 2
Atos Prescriptive Security - SEQ - SEC Consult Services - Vulnerability Lab - Монитор безопасности 1587 2
Amazon Inc - Amazon.com 3132 2
X Corp - Twitter 2907 2
Apple Inc 12629 2
Meta Platforms - Facebook 4532 2
GitHub 966 2
VK - Mail.ru Group 3533 2
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4529 2
Сбер - BI.Zone - БИЗон - Безопасная информационная зона 467 2
Dropbox 511 2
PayPal 661 2
Webmoney - Вебмани.Ру 545 2
Trend Micro 629 2
Сайберус - Cyberus Technology - Сайберус - Кибериспытания - Фонд развития результативной кибербезопасности 64 2
МегаФон 9906 1
Dr.Web - Доктор Веб 1276 1
Alibaba Group 450 1
Gen Digital - NortonLifeLock (Symantec) 1703 1
Fortnite 89 1
Bitdefender 160 1
F6 - F.A.С.С.T. - Group-IB CERT-GIB - Computer Emergency Response Team - Центр реагирования на инциденты информационной безопасности 65 1
CorpSoft24 - Корп Софт - КорпСофт24 231 1
Softline - Infosecurity - Инфосекьюрити 178 1
ГПБ - ГС-инвест - Avanpost - Аванпост 176 1
NXP Semiconductors - Philips Semiconductors 256 1
Цифровые активы 148 1
DDoS-Guard - ДДоС-Гвард 25 1
Киберника 16 1
Meta Platforms 138 1
ВсеИнструменты.ру - ВИ.ру - VI.Tech 330 4
eBay Inc 1631 2
Alibaba Group - AliExpress - Global Digital Commerce Group 477 2
NanduQ - Qiwi 1004 2
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1908 2
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8178 1
Walmart - Wal-Mart Stores 389 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 2997 1
Russ ГК - Wildberries & Russ - РВБ - Вайлдберриз - Ягодки 1004 1
Visa International 1973 1
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1643 1
Western Union - Western Union Financial Services - Вестерн Юнион 128 1
Возрождение - Коммерческий банк 351 1
Bank of America - Банк Америки 268 1
Юлмарт - Ulmart Holdings 188 1
Сбер - Сбербанк страхование - СберСтрахование - Сбербанк страхование жизни - СберСтрахование жизни 114 1
РТС-тендер - федеральная электронная торговая площадка 63 1
Familia - Фамилия - Торговая сеть 280 1
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 1
Uber 337 1
DEWA - Dubai Electricity and Water Authority 4 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12849 5
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3457 5
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5780 5
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3365 3
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3119 3
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5233 3
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6275 2
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4793 2
U.S. FBI - Federal Bureau of Investigation - ФБР США - Федеральное бюро расследований 1173 2
Генпрокуратура РФ - СКР РФ - Следственный комитет Российской Федерации - Генпрокуратура РФ - СКР РФ ГСУ - Главное следственное управление Следственного комитета РФ 732 2
Совбез РФ - Совет безопасности Российской федерации 336 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4900 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2925 1
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2813 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5231 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3110 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2254 1
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция Министерства внутренних дел РФ - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения 1484 1
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1276 1
Федеральное казначейство России 1879 1
Верховный суд РФ - ВС РФ - Верховный суд Российской Федерации 750 1
Interpol - Интерпол - Международная организация уголовной полиции 186 1
Районный суд - Мосгорсуд - Московский городской суд - Районные суды Москвы 826 1
Администрация Санкт-Петербурга - Комитет по информатизации и связи СПб 195 1
UK Government - Министерство внутренних дел Великобритании - UK NCA - National Crime Agency - Национальное агентство по борьбе с преступностью Великобритании - Правоохранительные органы Британии - Скотленд-Ярд 108 1
Координационный центр национального домена сети Интернет - Координационный центр доменов .RU/.РФ 276 1
Администрация Санкт-Петербурга - Губернатор Санкт-Петербурга - органы государственной власти 306 1
Правительство РФ - Премьер-министр Российской Федерации - Председатель Правительства Российской Федерации 486 1
Совет Министров Республики Беларусь - МВД Беларуси - Министерство внутренних дел Республики Беларусь 11 1
Кабинет министров Украины - ВСУ - Вооружённые силы Украины 68 1
Верховный суд РФ - Судебный департамент - УСД - Управления судебного департамента 224 1
МВД РФ - Территориальные органы на региональном уровне - ГОВД, Городской отдел внутренних дел - РУВД, Районное управление внутренних дел - РОВД - Районные отделы внутренних дел - ОМВД, Отделы МВД России 211 1
СФР - Соцфонд - Социальный фонд России - Фонд пенсионного и социального страхования Российской Федерации 171 1
FIDO Alliance - Fast IDentity Online 37 4
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами - Корпорация по Присвоению Имен и Номеров 1047 1
Единая Россия - Политическая партия 316 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 31769 56
Scam - Fraud - Скам - афера или мошенничество - махинации 5921 33
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 12337 31
Instant Messenger - Мессенджер - Текстовые коммуникация - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 8474 26
Кибербезопасность - Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 13646 21
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 8937 20
Кибербезопасность - Фишинг - Phishing 2343 20
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 8737 18
Кибербезопасность - FIDO U2F - FIDO2 - Universal 2nd Factor - открытый, бездрайверный протокол для двухфакторной аутентификации - SMS authentication 2FA - SMS-based two-factor authentication 952 18
Кибербезопасность - Фишинг - Phishing - Фишинговые электронные письма - Мошенничество с электронной почтой - Business email compromise, BEC - invoice fraud - Компрометация деловой электронной переписки 1760 17
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 57420 16
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 73296 13
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 11324 12
Кибербезопасность - Security Awareness - Управление навыками информационной безопасности - Осведомлённость сотрудников в области кибербезопасности - Киберграмотность - Кибергигиена - Цифровая гигиена - Безопасное поведение в интернете 375 9
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13331 9
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 25555 9
Кибербезопасность - Управление ИТ-рисками - DRP - Digital Risk Protection 148 9
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 5394 8
Браузер - Веб-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 9725 8
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 7638 7
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 25711 7
Push Notifications - Web Push Notifications - Push-уведомления - Пуш-уведомления - Технология распространения информации (уведомления, контента) в интернете 958 7
Кибербезопасность - Антивирус - Антивирусная программа - Средство антивирусной защиты - Средство обнаружения вредоносного ПО - Antimalware Platform Requirements 7747 7
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - сим-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 5158 7
Cryptocurrency - Decentralized Finance, DeFi - Децентрализованные финансовые криптоплатформы - Криптографическая валюта, криптовалюта - Цифровая валюта, Digital currency - Электронные деньги - Цифровые финансовые активы, ЦФА - Digital financial assets 1725 7
Кибербезопасность - Управление ИТ-рисками - Информационная безопасность и киберриски (цифровые риски) - Страхование киберрисков - Киберстрахование 432 7
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 34045 6
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 31989 6
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 21999 6
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 13010 5
Спам - Спамминг - Spam - Навязчивая реклама - Почтовый мусор - Анти-спам решения - Спам-фильтр - технологии борьбы со спамом 4272 5
Кибербезопасность - Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - Exploit - Эксплоиты (эксплойты), использующие уязвимости в ПО 7031 5
Кибербезопасность - Вирус-вымогатель (шифровальщик) - Вымогательское ПО - Винлокер - Вредоносное ПО - сетевой червь и программа-вымогатель денежных средств - ransomware (ransom выкуп и software) 3157 4
ЭЦП - Электронная цифровая подпись - Цифровая подпись документа (ЦПД) - Electronic digital signature (EDS) - Digital Signature Algorithm (DSA) - алгоритм цифровой подписи 4154 4
Кибербезопасность - Trojan - TrojWare - Троянская программа - Дроппер - Dropper - Вредоносное ПО 3277 4
FinTech - Платёжные системы - Электронные платежные технологии - EFT - Electronic funds transfer - Pay-сервисы - E-invoicing 5344 4
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 9787 4
FinTech - ДБО - Дистанционное банковское обслуживание - Дистанционные банковские сервисы - Мобильный банк - Мобильные финансовые сервисы - Mobile banking- Телебанкинг - Remote Banking 4456 4
Искусственный интеллект - Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный ИИ - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 5651 4
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 12733 4
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5834 9
Google Android 14686 6
Meta Platforms - WhatsApp Messenger 1213 5
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5187 5
WHOIS - Сервис проверки доменов и подбора имени сайта 116 4
Минцифры РФ - Госключ 186 4
Apple iOS 8243 3
Google Play - Google Store - Google Android Market 3432 3
Bitcoin - Биткоин - Криптовалюта - Пиринговая платёжная система 694 3
Google Gmail 985 3
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1531 3
СФР - ПФР СНИЛС - Страховой номер индивидуального лицевого счёта 526 3
Telegram Messenger - Телеграм Мессенджер 933 3
ESET LiveGrid - ESET ThreatSense 100 3
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar AURA - Solar Audit & Risk Assessment - сервис мониторинга внешних цифровых рисков 76 3
F6 - F.A.C.C.T. DRP - F.A.C.C.T. Digital Risk Protection - 26 3
Вирус-вымогатель (шифровальщик) - Conficker Working Group - Conficker - Downup, Downadup, Kido - компьютерный червь 131 3
Google Chrome - браузер 1649 2
Google YouTube - Видеохостинг 2887 2
Apple macOS 2249 2
Microsoft Windows 16331 2
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar Dozor - СМАП Дозор-Джет - СКВТ Дозор-Джет - DLP-система 259 2
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar NGFW - Solar Next Generation Firewall 98 2
Kaspersky Premium - Kaspersky Plus - Kaspersky Standard - Комплексная защита от киберугроз 51 2
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 1048 1
Meta - Facebook - Instagram - Инстаграм 872 1
ByteDance - TikTok 318 1
Linux OS 10906 1
Microsoft Surface - Планшет 439 1
Apple - App Store 3009 1
Сбер - ЮMoney - ЮМани НКО - ранее Яндекс.Деньги - Yandex Money 881 1
Aladdin JaCarta СКЗИ 172 1
Oracle Java - язык программирования 3331 1
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 2354 1
Tor Project - Tor - Onion routing - ПО для анонимного сетевого соединения - Луковая маршрутизация 279 1
Xiaomi MIUI - MI User Interface - Операционная система на Android 276 1
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar JSOC - Jet Security Operations Center 297 1
Яндекс.Алиса - Yandex Alisa - голосовой помощник - voice assistant 834 1
Apple Safari - браузер 875 1
Mozilla Firefox - браузер 1918 1
Гончаров Станислав 29 4
Матросов Александр 45 3
Свистунова Ольга 28 3
Мельникова Анастасия 431 2
Лебедев Иван 14 2
Ведешкина Татьяна 7 2
Вураско Александр 37 2
Бедеров Игорь 83 2
Путин Владимир 3352 1
Дуров Павел 309 1
Чугунов Никита 81 1
Krebs Brian - Кребс Брайан 58 1
Musk Elon Reeve - Маск Илон Рив 405 1
Лихачев Алексей 44 1
Галов Дмитрий 57 1
Сабанов Алексей 21 1
Сергеев Михаил 110 1
Григоренко Дмитрий 182 1
Скрипкин Дмитрий 4 1
Хренов Сергей 41 1
Груздев Сергей 46 1
Волк Ирина 27 1
Кузьмин Денис 9 1
Семеник Александр 1 1
Смирнова Юлия 11 1
Гамко Сергей 1 1
Лазарева Евгения 9 1
Крячков Антон 20 1
Лебедев Анатолий 8 1
Райю Кости 11 1
Грудинин Дмитрий 26 1
Егоров Евгений 33 1
Корсаков Константин 22 1
Гордеева Ольга 4 1
Алферов Петр 12 1
Кирюшкин Дмитрий 36 1
Шлычкова Юлия 14 1
Бояренко Игорь 3 1
Сазонов Геннадий 10 1
Деденок Роман 20 1
Россия - РФ - Российская федерация 156943 40
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53462 9
Беларусь - Белоруссия 6030 3
Германия - Федеративная Республика 12938 3
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14489 3
Европа 24638 2
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18577 2
Польша - Республика 2001 2
Африка - Африканский регион 3571 2
Италия - Итальянская Республика 4429 2
Украина 7796 2
Нидерланды 3633 2
Румыния 741 2
ЮАР - Южно-Африканская Республика 584 2
Нигерия - Федеративная Республика 327 2
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 18219 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 45725 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13566 1
ОАЭ - Объединённые Арабские Эмираты 1150 1
Южная Корея - Республика 6859 1
Япония 13550 1
Армения - Республика 2369 1
Россия - СЗФО - Вологодская область 744 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8116 1
Индия - Bharat 5698 1
Европа Восточная 3121 1
Азия - Азиатско-Тихоокеанский регион - APAC - Asia-Pacific 1814 1
Прибалтика - Балтия - Балтийский регион 1370 1
Канада 4985 1
Израиль 2784 1
Франция - Французская Республика 7977 1
Турция - Турецкая республика 2490 1
Индонезия - Республика 1007 1
Америка Северная - Североамериканский регион 3382 1
Узбекистан - Республика 1872 1
Азия Юго-Восточная - ЮВА - Индокитай 1181 1
Малайзия 898 1
Азербайджан - Азербайджанская Республика 1072 1
Австрия - Австрийская Республика 1335 1
Европа Западная 1492 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51319 22
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55064 14
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 6950 11
Судебная власть - Уголовное преступление - уголовное наказание - правонарушение (общественно опасное деяние) - задержание, арест, лишение свободы - тюремное заключение 3704 9
Фальсификация - Fake, Фейк - Falsificatio - Подделка - Поддельный предмет, вещь, сообщение, выдаваемое за настоящее - Дезинформация - Недостоверная информация - Клевета в интернете 852 8
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 7565 8
DarkNet - Deep Web - Даркнет - Дарквеб - Теневой интернет - Теневая Сеть - Темный интернет - Темная паутина - Скрытый интернет 566 7
Социальная инженерия - Социальный инжиниринг - Social Engineering - Психологическое манипулирование людьми - Psychological manipulation of people - Социотехнические атаки - Sociotechnical attacks 1075 7
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11439 7
Номер телефона - Телефонный номер - Абонентский номер - Phone number 1763 6
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 3033 5
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5860 5
Паспорт - Паспортные данные 2737 5
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 10313 4
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 26014 4
Copyright - Копирайт - Авторские и смежные права - Правообладатель - Интеллектуальная собственность - Intellectual Property - пиратство 4940 4
Запугивание и шантаж 160 4
Страхование - Страховое дело - Insurance 6255 4
Финансовый сектор - Кредитование - Сrediting - Заём 7277 4
Финансовый сектор - Кредитование - Микрокредитование - Микрофинансирование - МФО - Микрозаймы - Небанковское кредитование 133 4
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 10753 4
Новый год - Новогодние каникулы - Дед Мороз 1858 3
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 6787 3
Минюст РФ - ФСЭМ - Федеральный список экстремистских материалов Министерства юстиции России - экстремизм - расистские и ксенофобские материалы 645 3
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10539 3
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31946 3
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17414 3
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8546 3
MarTech - Имидж, репутация - Имиджмейкинг, репутационный менеджмент - репутационный риск - репутационные потери - reputational risk - reputational losses 2962 3
Астрономия - Космос - Созвездие - Звёздные скопления - Constellation 1722 3
Рунет - Русскоязычный интернет - Кириллические домены .Ru .РФ .РУС - Российский сегмент сети Интернет 3661 2
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе. В сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 3735 2
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5285 2
Работодатель - Один из субъектов трудового права 2807 2
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 5709 2
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6368 2
Досуг, отдых и развлечения - Leisure, recreation and entertainment - свободное время 2971 2
HRM - Training management system, TMS - Система управления деятельностью по обучению - Coaching - Коучинг - Обучение сотрудников - Повышения компетенций персонала - Профессиональное развитие сотрудников и организация обучения персонала - Цифровой путь 2188 2
Partner Network - Партнёрские статусы, сертификаты и программы 1288 2
Самозапрет 34 2
Коммерсантъ - Издательский дом 2155 3
ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 1140 2
BleepingComputer - Издание 412 2
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11409 1
Известия ИД 706 1
Юность - радиостанция 51 1
MIT Technology Review 65 1
Scientific American 80 1
Коммерческий курьер 1 1
ITProPortal 4 1
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 6016 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8374 2
Левада-Центр - исследовательская организация - Аналитический центр Юрия Левады 31 1
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar 4RAYS - центр исследования киберугроз 143 1
Arlington Research 7 1
Cisco Security Outcomes Study 3 1
Cisco Data Privacy Benchmark Study 1 1
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет - Бауманка - Бауманский университет 667 2
MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 976 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Кадры для цифровой экономики - Цифровая грамотность - Цифровые навыки населения 615 1
CyberEd - Сайберэд - Центр образовательных компетенций по кибербезопасности 10 1
CSUEB - Cal State - California State University East Bay - Калифорнийский государственный университет 526 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7644 2
CeBIT 612 1
