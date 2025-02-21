Гордеева Ольга
Гордеева Ольга и организации, системы, технологии, персоны:
|Digital Design - Диджитал Дизайн 539 2
|Kaspersky - Лаборатория Касперского 4913 1
|ENDI - ЭНДИ 1 1
|ЭР-Телеком Холдинг - Лартех - Лартех телеком 17 1
|PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1272 2
|Linux OS 10017 2
|Digital Design - АРМ обходчика 3 2
|VK Play - VK Play Cloud - VK Play Live - VK Play Store - VK Play Games Center - VK Play Media 70 1
|Алфеев Дмитрий 1 1
|Трусов Дмитрий 3 1
|Галов Дмитрий 42 1
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