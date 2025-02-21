Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 169178
ИКТ 13204
Организации 10351
Ведомства 1446
Ассоциации 974
Технологии 3389
Системы 25141
Персоны 72217
География 2749
Статьи 1509
Пресса 1190
ИАА 683
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2575
Мероприятия 842

Гордеева Ольга



21.02.2025 Российская товарная биржа автоматизировала совещания и заседания с системой «Ареопад» 1
16.07.2024 «АРМ Обходчика» и AR-очки помогут мобильным работникам эффективнее осматривать оборудование 1
26.09.2023 «Диджитал дизайн» и «Лартех» договорились о совместном продвижении решений для автоматизации процессов осмотра оборудования 1
07.04.2023 Почти каждый пятый геймер в России сталкивался со взломом игрового аккаунта 1

Публикаций - 4, упоминаний - 4

Гордеева Ольга и организации, системы, технологии, персоны:

Digital Design - Диджитал Дизайн 539 2
Kaspersky - Лаборатория Касперского 4913 1
ENDI - ЭНДИ 1 1
ЭР-Телеком Холдинг - Лартех - Лартех телеком 17 1
Магнит - Тандер - сеть магазинов 857 1
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 12234 2
QR-код - QR code - Quick Response Code - Код быстрого реагирования 1725 2
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 30948 2
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 13269 2
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 66683 2
EAM - Enterprise Asset Management - Plant Asset Management software - Система управления промышленными активами - ТОиР - ТОРО - Системы технического обслуживания и ремонта оборудования - УФАП - Управление фондами и активами предприятия 786 2
NFC - Near field communication - Коммуникация ближнего поля - Ближняя бесконтактная связь - Бесконтактные платежи 2970 2
AR - Augmented Reality - Дополненная реальность - Расширенная реальность - Assisted Reality - Вспомогательная реальность 1391 1
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24265 1
Web App - Web application - Веб-приложение - Интернет-приложение 1109 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI 13706 1
Кибербезопасность - НСД - Несанкционированный (неправомерный) доступ к информации - контроль целостности - компрометация (криптография) - Compromise Assessment - Data security 2180 1
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 11443 1
Joystick - Джойстик 1131 1
ОС - Операционная система - OS - Operating system 25508 1
Режим реального времени - Real-time Mode - Система реального времени - Real-time system 3905 1
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 12612 1
Вибрация - Vibratio - Виброзвонок - Вибро-функции - Вибрационные нагрузки 929 1
Машинное зрение - Распознавание - Recognition 3418 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19595 1
Web Interface - Веб-интерфейс 1693 1
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 24590 1
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 11212 1
Кибербезопасность - FIDO U2F - FIDO2 - Universal 2nd Factor - открытый, бездрайверный протокол для двухфакторной аутентификации - SMS authentication 2FA - SMS-based two-factor authentication 777 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 27769 1
Кибербезопасность - Фишинг - Phishing 1933 1
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 7674 1
Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 12706 1
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 11113 1
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 12809 1
Cloud Games - Cloud Gaming - Облачный гейминг - Облачные игры - Онлайн-игры - Игровые сервисы 1620 1
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 17121 1
OLED - Organic light-emitting diode - Органический светодиод 1269 1
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 24276 1
RFID - Radio-frequency identification - Радиочастотная идентификация - Радиометки - ISO/IEC 18000, 14443 - стандарт метода модуляции и протокола обмена бесконтактных пассивных карт ближнего радиуса действия 1098 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50968 1
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy, BLE 7326 1
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 13854 1
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1272 2
Linux OS 10017 2
Digital Design - АРМ обходчика 3 2
VK Play - VK Play Cloud - VK Play Live - VK Play Store - VK Play Games Center - VK Play Media 70 1
Алфеев Дмитрий 1 1
Трусов Дмитрий 3 1
Галов Дмитрий 42 1
Россия - РФ - Российская федерация 145353 2
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8547 2
Энергетика - Energy - Energetically 5120 1
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1342018, в очереди разбора - 766908.
Создано именных указателей - 169178.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






MARKET.CNEWS

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

Техника

Самые легкие ноутбуки с диагональю 15–16 дюймов: выбор ZOOM

Обзор HUAWEI Mate X6: тоньше планшета — лучше смартфона

Лучшие телевизоры 4K с русскоязычным голосовым помощником: хиты продаж

Показать еще

Наука

Первый этап строительства российского коллайдера завершен — линейный ускоритель запущен

Найден огромный череп динозавра возрастом 200 миллионов лет — раньше этот вид не встречался

Земля родила Луну? Удивительные открытия бросают вызов старым теориям
Показать еще