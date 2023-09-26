«Диджитал дизайн» и «Лартех» договорились о совместном продвижении решений для автоматизации процессов осмотра оборудования

Компании «Диджитал дизайн» и «Лартех» заключили соглашение о сотрудничестве. Партнерство предполагает совместное продвижение на рынке программно-аппаратного комплекса (ПАК) для цифровизации процессов сбора, передачи и обработки информации о техническом состоянии производственного оборудования. В состав предложения войдут ПО «АРМ обходчика», разработанное компанией «Диджитал дизайн» для планирования, выполнения и контроля осмотров оборудования, а также мобильное инструментальное устройство AB5 компании «Лартех» для автоматизированного учета неоцифрованных параметров работы установок и механизмов.

«Мы объединяем усилия, чтобы дать пользователям еще больше возможностей для автоматизации процессов контроля состояния оборудования, обеспечения производственной безопасности, предотвращения простоев и централизации данных. “АРМ обходчика” отвечает потребностям наших заказчиков: решение легко масштабируется, отличается простотой в использовании, интегрируется с промышленными системами, поддерживает работу в онлайн и офлайн-режимах. В комплексе с устройством “Лартех” пользователям станет доступно еще одно преимущество — беспроводная передача результатов измерений температуры и вибрации на мобильное устройство обходчика», — отметила Ольга Гордеева, директор по продажам «Диджитал дизайн».

Система «АРМ обходчика» позволяет мобильным сотрудникам собирать, фиксировать и передавать информацию при выполнении осмотров оборудования, а руководителям — планировать и распределять обходы, контролировать персонал, узнавать актуальный статус состояния объектов, а также работать с отчётностью. Решение состоит из веб-интерфейса и мобильного приложения. С помощью программы на смартфоне или планшете обходчики осуществляют пошаговое выполнение осмотров оборудования с распознаванием по QR-коду/NFC-меткам и просмотром информации об объекте, вводом комментариев, прикреплением фото- и видеоматериалов; создают обращения по инцидентам; сохраняют результаты; передают собранные данные руководителю и в смежные информационные системы (АСУ ТОиР, ТОРО и т. д.). Инженеры и начальники производственных подразделений используют веб-приложение для формирования, просмотра и редактирования заданий на работы, контроля и анализа результатов, выгрузки отчетов, ведения справочников по оборудованию и сотрудникам, настройки прав. «АРМ обходчика» зарегистрировано в Едином реестре российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных и поддерживает импортонезависимое ПО PostgreSQL и Linux.

Мобильное инструментальное устройство AB5 позволяет обходчикам идентифицировать оборудование по RFID-меткам; измерять его параметры вибрации с помощью сменных щупов, включающих конус, магнит, изолированный и высокоточный внешний датчик; дистанционно измерять его температуру. При этом передача полученных параметров на смартфон или планшет работника осуществляется по Bluetooth. Результаты измерений автоматически вносятся в соответствующие поля в приложении «АРМ обходчика». Удобство работы с мобильным инструментальным устройством AB5 обеспечивается благодаря эргономичному корпусу с ярким OLED-дисплеем, простым и понятным интерфейсом и фонариком для подсветки оборудования.

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Программно-аппаратный комплекс компаний «Диджитал дизайн» и «Лартех» позволяет отслеживать показатели производственных установок и механизмов в режиме реального времени. С использованием системы эксплуатирующие организации могут заблаговременно принимать решение о выводе оборудования в ремонт и, как следствие, исключить издержки, связанные с аварийными ситуациями и вынужденными простоями.

Дмитрий Алфеев, продакт-менеджер компании «Лартех», сказал: «На данный момент, в Российской Федерации используется более 1 тыс. мобильных инструментальных устройств различного поколения, обеспечивающих работу оперативного персонала двух крупнейших энергетических компаний страны. В то же время “АРМ обходчика” успешно применяется в нефтегазовой сфере. Мы видим большой потенциал в совместном продвижении продуктов “Диджитал дизайн” и “Лартех” по автоматизации осмотров оборудования в различных отраслях экономики».