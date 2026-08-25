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Digital Design АРМ обходчика
«АРМ Обходчика» предназначено для мобильных сотрудников и их руководителей — инженеров и начальников производственных подразделений. Первые, работая в мобильном приложении, собирают и передают информацию о результатах осмотра оборудования. Вторые — планируют задания, контролируют персонал и состояние объектов, формируют отчеты, подключаясь к системе через веб-интерфейс. Решение зарегистрировано в Едином реестре российских программ для ЭВМ и баз данных, поддерживает импортонезависимые ОС Linux и СУБД PostgreSQL.
СОБЫТИЯ
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Digital Design и организации, системы, технологии, персоны:
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