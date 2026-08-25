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Digital Design АРМ обходчика

«АРМ Обходчика» предназначено для мобильных сотрудников и их руководителей — инженеров и начальников производственных подразделений. Первые, работая в мобильном приложении, собирают и передают информацию о результатах осмотра оборудования. Вторые — планируют задания, контролируют персонал и состояние объектов, формируют отчеты, подключаясь к системе через веб-интерфейс. Решение зарегистрировано в Едином реестре российских программ для ЭВМ и баз данных, поддерживает импортонезависимые ОС Linux и СУБД PostgreSQL.

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru


25.08.2026 Компания «Диджитал Дизайн» подтвердила совместимость «АРМ обходчика» с промышленными мобильными устройствами MIG 1
16.07.2024 «АРМ Обходчика» и AR-очки помогут мобильным работникам эффективнее осматривать оборудование 1
26.09.2023 «Диджитал дизайн» и «Лартех» договорились о совместном продвижении решений для автоматизации процессов осмотра оборудования 1
28.10.2021 Что сегодня умеют мобильные обходчики? 1

Публикаций - 5, упоминаний - 5

Digital Design и организации, системы, технологии, персоны:

Digital Design - Диджитал Дизайн 564 4
БизнесАвтоматика НПЦ - Научно-производственный центр 53 1
ЭР-Телеком Холдинг - Лартех - Лартех телеком 18 1
Мобайл Информ - Mobile Inform Group - MIG - Адванст Мобилити Солюшинз 106 1
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Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26901 1
QoS - Quality of service - QoE - Quality of Experience - Качество обслуживания 3384 1
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Электроника - Дисплей - OLED - Organic light-emitting diode - Органический светодиод 1538 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1467272, в очереди разбора - 725273.
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