«АРМ Обходчика» и AR-очки помогут мобильным работникам эффективнее осматривать оборудование

Компания «Диджитал Дизайн» и группа компаний ENDI объявили о начале сотрудничества в области обеспечения непрерывности производственных процессов и промышленной безопасности. Партнеры предлагают программно-аппаратный комплекс для сбора, передачи и анализа информации о состоянии оборудования с применением технологий AR. В состав решения входит ПО «АРМ Обходчика», разработанное компанией «Диджитал Дизайн» и интегрированное с очками дополненной реальности, поставляемыми группой компаний ENDI. Об этом CNews сообщили представители «Диджитал Дизайн».

«АРМ Обходчика» предназначено для мобильных сотрудников и их руководителей — инженеров и начальников производственных подразделений. Первые, работая в мобильном приложении, собирают и передают информацию о результатах осмотра оборудования. Вторые — планируют задания, контролируют персонал и состояние объектов, формируют отчеты, подключаясь к системе через веб-интерфейс. Решение зарегистрировано в Едином реестре российских программ для ЭВМ и баз данных, поддерживает импортонезависимые ОС Linux и СУБД PostgreSQL.

С применением технологий AR информация приложения «АРМ Обходчика» будет выводиться на очки, а взаимодействие с системой осуществляться с помощью голосовых команд или джойстика, включая распознавание и просмотр сведений об объекте по QR-коду/NFC-меткам, ввод комментариев, прикрепление фото- и видеоматериалов, создание обращений по инцидентам, сохранение результатов, передачу данных руководителю и в смежные информационные системы: АСУ ТОиР, ТОРО и т. д.

Умная навигация с подсказками запретных зон, корректировка маршрутов с применением искусственного интеллекта, регистрация несанкционированного доступа к оборудованию позволят не только облегчить работу персонала, но и предотвратить получение травм. Возможность демонстрации видео с камеры очков обходчика руководителю поможет быстрее принимать решения по инцидентам.

«АРМ Обходчика» уже зарекомендовало себя как эффективный инструмент автоматизации осмотров оборудования, востребованный у пользователей благодаря простоте эксплуатации, легкому масштабированию и интеграции с производственными системами. С применением передовых технологий дополненной реальности наше решение позволит еще больше повысить уровень производственной безопасности и минимизировать вероятность простоев», — сказала к.т.н. Ольга Гордеева, директор по продажам компании «Диджитал Дизайн».

Дмитрий Трусов, исполнительный директор ООО «Энди»: «Возможности дополненной реальности в решении «АРМ Обходчика» увеличивают эффективность осмотров оборудования. AR-очки дают доступ к информации и функциональности системы, сократив взаимодействие работника с телефоном или планшетом. Мы видим большой потенциал нашего программно-аппаратного комплекса во всех сферах, где требуется автоматизация осмотров оборудования».