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Индексная книга (каталог) CNews*
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Arlington Research


УПОМИНАНИЯ


28.05.2025 Разработчики радикально переделали архитектуру российского «убийцы» Citrix Workspace и Omnissa Horizon 1
29.01.2024 Исследование «Лаборатории Касперского»: каждый второй российский геймер ждет распродаж для покупки игр или игрового оборудования 1
14.12.2023 За последние два года почти 70% российских организаций как минимум раз сталкивались с киберинцидентами 1
18.04.2023 Каждый десятый геймер в России инвестирует крупную сумму денег в улучшение своего игрового процесса 1
07.04.2023 Почти каждый пятый геймер в России сталкивался со взломом игрового аккаунта 1
30.12.2021 Мировая медицина работает на древних «дырявых» операционках. Данные пациентов утекают гигабайтами 1

Публикаций - 6, упоминаний - 6

Arlington Research и организации, системы, технологии, персоны:

Kaspersky - Лаборатория Касперского 5033 5
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 29024 5
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 17376 3
Cloud Games - Cloud Gaming - Облачный гейминг - Облачные игры - Онлайн-игры - Игровые сервисы 1667 3
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 11470 2
Кибербезопасность - FIDO U2F - FIDO2 - Universal 2nd Factor - открытый, бездрайверный протокол для двухфакторной аутентификации - SMS authentication 2FA - SMS-based two-factor authentication 829 2
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 8061 2
Instant Messenger - Мессенджер - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 7459 2
Кибербезопасность - Фишинг - Phishing 2044 2
Data monetization - Монетизация данных 1702 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - искусственный интеллект общего назначения - универсальный искусственный интеллект 14928 1
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт - "из коробки" - готовое решение 4145 1
Scam - Fraud - Скам - афера или мошенничество - махинации 5345 1
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 12984 1
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов - Digital Process Automation, DPA - Программные роботы 5705 1
Кибербезопасность - EDR - End-point Detection and Response - Интегрированное решение обеспечения безопасности конечных точек (компьютерных аппаратных устройств) 421 1
PC game - Gameplay - Геймплей - игровой процесс - игровая механика 1435 1
Website URL - Uniform Resource Locator 906 1
Оповещение и уведомление - Notification 4878 1
Менеджер паролей - Парольный менеджер - Password Manager 102 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 68049 1
MedTech - Телемедицина - Telemedicine - Телемедицинские системы - Трансляционная медицина - Биотелеметрия - Биотелеметрические системы - Телерадиология 1241 1
Кибербезопасность - MSSP - Managed Security Service Provider - Managed Security Services, MSS - Cybersecurity-as-a-Service, CSaaS - Security as a service, SECaaS - услуги управления информационной безопасностью - управляемые сервисы кибербезопасности  680 1
Кибербезопасность - APT - Advanced Persistent Threats - Таргетированные, направленные или целевые атаки - развитая устойчивая угроза - сложно детектируемые сетевые атаки 687 1
Push Notifications - Web Push Notifications - Push-уведомления - Пуш-уведомления - Технология распространения информации (уведомления, контента) в интернете 831 1
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 12394 1
Bug - Баг - Запись в системе отслеживания ошибок ПО - Программный сбой - Программная ошибка - Ошибка программного обеспечения 2070 1
Кибербезопасность - СЗИ - Средства защиты информации - Information security tools 4060 1
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 8356 1
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 5034 1
Кибербезопасность - DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Распределенный отказ в обслуживании - AntiDDoS-решения - DDoS Defense Service 3245 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 31847 1
ОС - Операционная система - OS - Operating system 25999 1
Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 13009 1
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 7004 1
Аутсорсинг - Аутсорсинговые услуги - Outsourcing 3353 1
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных - СРК и ВД 5931 1
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 5324 1
MedTech - Medical (HealthTech, e-Health, Digital Health) technology - МедТех - Цифровое (электронное) здоровье - Цифровизация здравоохранения (медицины) - Цифровые медицинские инструменты - Медицинские информационные продукты - Медицинская информатика 1605 1
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 8641 1
Kaspersky Smart - Kaspersky Smart Home & IoT Scanner 8 1
Microsoft Windows 11 614 1
VK Play - VK Play Cloud - VK Play Live - VK Play Store - VK Play Games Center - VK Play Media 73 1
Kaspersky Symphony XDR - Kaspersky Extended Detection and Response 44 1
Kaspersky Premium - Kaspersky Plus - Kaspersky Standard - Комплексная защита от киберугроз 43 1
Citrix Virtual Apps and Desktops 30 1
Meta - Facebook Messenger - FB Messenger - Мессенджер 172 1
Apple FaceTime 175 1
Meta Platforms - WhatsApp Messenger 1121 1
Microsoft Windows XP 2409 1
Kaspersky Password Manager - Kaspersky Password Checker 26 1
Microsoft Windows 15902 1
WHOIS - Сервис проверки доменов и подбора имени сайта 94 1
Галов Дмитрий 51 2
Безвершенко Леонид 10 1
Гордеева Ольга 4 1
Кулашова Анна 48 1
Россия - РФ - Российская федерация 148947 6
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14252 2
Европа 24385 1
Америка Северная - Североамериканский регион 3352 1
Россия - ДФО - Забайкальский край - Читинский район - Чита 364 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 49223 1
Торговля розничная - Cyber Monday - Киберпонедельник - понедельник, наступающий после Чёрной пятницы, которая даёт старт сезона распродаж в Соединённых Штатах, между Днём благодарения и Рождеством 51 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 52568 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16719 1
Социальная инженерия - Социальный инжиниринг - Social Engineering - Психологическое манипулирование людьми - Psychological manipulation of people - Социотехнические атаки - Sociotechnical attacks 950 1
Энергетика - Energy - Energetically 5228 1
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 6421 1
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 10169 1
Здравоохранение - Болезнь - Заболевание - Disease - Morbus 1923 1
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 9065 1
Торговля розничная - Чёрная пятница (распродажи) 305 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Кадры для цифровой экономики - Цифровая грамотность - Цифровые навыки населения 431 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 05.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1362121, в очереди разбора - 754590.
Создано именных указателей - 175521.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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