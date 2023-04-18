Каждый десятый геймер в России инвестирует крупную сумму денег в улучшение своего игрового процесса

По данным опроса «Лаборатории Касперского» среди геймеров*, почти каждый второй респондент (49%) в России так или иначе получал доход от гейминга, однако для большинства он не является постоянным. В то же время 37% отметили, что не зарабатывают на играх, но хотели бы начать. При этом только 9% не заинтересованы в монетизации своих активностей. Об этом CNews сообщили представители «Лаборатории Касперского».

Существует и обратная сторона денежного вопроса ― инвестиции в игровой опыт. Каждый десятый опрошенный (почти 11%) отметил, что тратит крупную или очень крупную сумму денег на оптимизацию игрового процесса. Сюда может входить покупка нового компьютера, запчастей, внутриигровых предметов, специального оборудования.

«Для всех опрошенных геймеров игры имеют большое значение. Для некоторых гейминг даже стал источником дохода. Однако, к сожалению, это понимают и злоумышленники, которые могут пытаться монетизировать кражу игровых аккаунтов, выманивать деньги пользователей. Чтобы обезопасить свои данные, в том числе платежные, мы рекомендуем не скачивать моды или читы со сторонних сайтов, не стоит переходить по ссылкам из подозрительных сообщений. Для защиты аккаунтов важно использовать надежные и уникальные пароли ― от 12 знаков с буквами, цифрами и спецсимволами, а также настроить двухфакторную аутентификацию», ― сказал Дмитрий Галов, эксперт по кибербезопасности «Лаборатории Касперского».

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* Опрос проведен компанией Arlington Research во второй половине 2022 г. среди 10 тыс. респондентов в 21 стране. В России опрошено 500 человек.