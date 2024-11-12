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Broadcom VMware vCenter VMware VirtualCenter

Broadcom - VMware vCenter - VMware VirtualCenter

СОБЫТИЯ

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12.11.2024 Broadcom в третий раз за последний год устраняет похожие друг на друга уязвимости

И снова здравствуйте Компания Broadcom объявила о выходе патча к критической уязвимости в VMware vCenter Server, которая допускала запуск произвольного кода в контексте уязвимого решения. Эт
15.02.2024 Positive Technologies представила топ трендовых уязвимостей за январь 2024 года

ется на ближайшее время. К трендовым были отнесены уязвимости, обнаруженные в Atlassian Confluence, VMware vCenter, GitLab, Jenkins, Junos OS и Microsoft Outlook. Об этом CNews сообщили предста
24.01.2024 Китайская киберразведка полтора года пользовалась в VMware зияющей «дырой», о которой не знали ни разработчики, ни жертвы

А сапы здесь тихие Критическая уязвимость в программном обеспечении (ПО) VMware vCenter Server эксплуатировалась китайской киберразведкой в течение как минимум полуто
24.02.2021 VMware исправила опасные уязвимости в vCenter Server, найденные Positive Technologies

специалистам Positive Technologies удалось в 93% компаний. Несмотря на то, что более 90% устройств VMware vCenter находится целиком внутри периметра (оценка аналитической службы Positive Techn
05.06.2020 Как работает виртуализация VMware: платформа vSphere, приложение vCenter Server и гипервизоры ESX и ESXi

ктуру, даже если она состоит из сотен взаимосвязанных физических машин и устройств хранения данных. VMWare vCenter Server VMware vCenter Server — это приложение для централизованного упр
27.07.2015 Eaton обновила ПО Intelligent Power Manager до версии 1.5

программного обеспечения Intelligent Power Manager (IPM) 1.5, в основе которого лежит интеграция с VMware vCenter Site Recovery Manager (SRM). Об этом CNews сообщили в Eaton. В IPM 1.5 предусм
01.07.2014 Вышел VMware vCenter Log Insight 2.0 для управления файлами журналов в виртуальных и гибридных облачных средах

Компания VMware представила VMware vCenter Log Insight 2.0 — обновленный продукт для автоматизированной аналитики и работ
13.12.2013 VMware начала продажу новых решений для управления «облаком»

аком», специально разработанных для облачной эры. Эти решения, VMware vCloud Automation Center 6.0, VMware vCenter Operations Management Suite 5.8 и VMware IT Business Management Suite, были ан
15.10.2013 VMware оптимизировала свои решения для управления «облаком»

тформ. Среди новых версий продуктов, анонсированных сегодня — VMware vCloud Automation CenterM 6.0, VMware vCenter Operations Management Suite 5.8, VMware IT Business Management Suite и VMwa
19.07.2013 Роман Карнаухов - Персональные компьютеры исчезнут из офисов

у облаку. Преимущество частного облака перед традиционной ИТ-инфраструктурой заключается в возможности заранее спланировать необходимое количество ресурсов. Это достигается при использовании продукта VMware vCenter Operations Management Suite, который на основе статистики за определенный период позволяет планировать ресурсы компании (как оборудование, так и ПО). При использовании традиционн
24.06.2013 VMware представила решение для анализа неструктурированных данных

Компания VMware представила VMware vCenter Log Insight, новый продукт для автоматического управления логами, разработанны
12.12.2012 VMware упрощает управление «облаками»: новые версии vCenter Operations Management Suite и vFabric Application Director

аботчик решений в области виртуализации облачной инфраструктуры, объявила о выходе продуктов VMware vCenter Operations Management Suite 5.6 и VMware vFabric Application Director 5.0. В продукта
24.09.2012 Новая версия Intelligent Power Manager обеспечит непрерывность бизнес-процессов для пользователей VMware

лектропитанием Intelligent Power Manager с новыми возможностями аварийного восстановления с помощью VMware vCenter Site Recovery Manager. Это обновление обеспечивает автоматическую синхронизаци
15.08.2012 Специалисты Digital Security взломали VMware vCenter за 60 секунд

л на конференции по информационной безопасности Defcon в Лас-Вегасе с докладом «Как взломать сервер VMware vCenter за 60 секунд» («How to Hack VMware vCenter Server in 60 Seconds»). В хо
30.05.2012 EMC и VMware интегрируют аналитические инструменты VMware vCenter Operations с СХД EMC VNX

объемлющие интеллектуальные системы хранения данных с аналитическими инструментами и виртуализацией VMware vCenter Operations. В рамках новых соглашений компании намерены выпустить: EMC VNX Sto
01.11.2011 Новые семейства продуктов VMware упростят ИТ-инфраструктуру и автоматизируют управление «облаками»

данных для упрощения и автоматизации управления ИТ-инфраструктурой. Оптимизированный продукт VMware vCenter Operations, а также новые пакеты решений VMware vFabric Application Management и VMwa
31.10.2011 VMware выпускает новые решения для управления ИТ-процессами в СМБ-компаниях

еличивать эффективность и сокращать расходы независимо от размера и сложности их ИТ-инфраструктуры. VMware vCenter Protect Essentials Plus, ранее Shavlik NetChk Protect, – это полноценная систе
09.03.2011 VMware составит конкуренцию IBM, HP и Microsoft

Компания VMware во вторник анонсировала продукт vCenter Operations, предназначенный для управления сервисами в виртуальных и облачных ИТ-сист
23.12.2010 Symantec Backup Exec облегчает управление процессом резервного копирования в среде VMware

Корпорация Symantec объявила о предстоящем выпуске нового подключаемого модуля для VMware vCenter Server. Новый модуль будет предоставлен клиентам Backup Exec 2010 и позволит и
26.07.2010 NetApp повышает эффективность управления СХД для сред VMware

трализованное управление всеми системами хранения NetApp для сред VMware непосредственно из консоли VMware vCenter Server и помогает использовать возможности виртуализованных инфраструктур серв
15.07.2010 VMware выпустила новую версию «облачной» операционной системы VMware vSphere

ия VMware объявила о выходе новой версии платформы VMware vSphere 4.1 и о расширении пакета решений VMware vCenter для управления виртуальными инфраструктурами. В целом «облачная» операционная

02.09.2009 VMware объединит внутренние и внешние «облака»

стности, не требуется перевод приложений на единую вычислительную платформу. Напомним, что продукты VMware vCenter предназначены для управления динамичной ИТ-инфраструктурой современного ЦОДа -
02.09.2009 VMware открывает новую эру в области управления ИТ

омпания VMware представила новую модель управления ИТ-инфраструктурой на основе семейства продуктов VMware vCenter Product Family. В основе комплексного набора решений vCenter лежат встроенные

28.05.2009 Решения HDS обеспечивают сквозную виртуализацию от сервера до накопителя

ования Hitachi Storage Replication Adapter с программным диспетчером послеаварийного восстановления VMware vCenter Site Recovery Manager. «Одновременный выпуск пакета программ Hitachi Storage C

Публикаций - 206, упоминаний - 371

Broadcom и организации, системы, технологии, персоны:

Broadcom - VMware 2579 176
Microsoft Corporation 25637 36
Dell EMC 5157 24
Softline - Софтлайн 3595 15
HP Inc. 5859 15
Veeam Software 340 13
Oracle Corporation 7033 12
IBM - International Business Machines Corp 9659 11
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 1683 10
SAP SE 5557 9
Cisco Systems 5323 9
Amazon Web Services - AWS - Amazon Cloud 924 9
Hitachi Data Systems - HDS - Хитачи Дата Системс 419 9
Google LLC 12559 8
NetApp - Network Appliance 661 7
Gen Digital - NortonLifeLock (Symantec) 1722 7
Intel Corporation 12742 7
Hitachi - Хитачи 1498 7
Broadcom - Brocade Communications Systems 247 7
Dell Technologies - Dell Computer 2189 6
Код Безопасности 751 6
HPE - Hewlett Packard Enterprise 707 5
Amazon Inc - Amazon.com 3231 5
Commvault 185 5
9405 5
SAS Institute 1075 5
Orion soft - Орион софт - 271 4
Ростелеком 10766 4
Atos Prescriptive Security - SEQ - SEC Consult Services - Vulnerability Lab - Монитор безопасности 1670 4
Nutanix 111 4
Lenovo Group 2410 4
Check Point Software Technologies 812 4
Broadcom Inc - Avago Technologies 590 4
Acronis - Акронис 480 4
Citrix Systems 862 4
Zabbix SIA - Заббикс 162 4
Открытые технологии 729 3
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РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 2874 3
Veritas Technologies - Веритас Текнолоджис - Veritas Software Corporation 335 3
Global Payments - UCS - United Card Services - КОКК - Компания объединенных кредитных карточек - процессинговая компания 110 3
Восток-Запад - EWS Holding 47 3
РАО ЭС Востока - РАО Энергетические системы Востока 38 1
John Deere - Джон Дир 28 1
Держава АКБ 44 1
Hyatt Hotels and Resorts - Hyatt Regency - Хаятт Ридженси 24 1
Технопарк-Мордовия 17 1
АйМаниБанк - iMoneyBank - Алтайэнергобанк 34 1
Columbia Sportswear 6 1
Новатэк Таркосаленефтегаз 3 1
РусГидро - ДЭК - Дальневосточная энергетическая компания - ДГК - Дальневосточная генерирующая компания - Хабаровскэнерго - ДРСК - Дальневосточная распределительная сетевая компания - Дальэнергосбыт - Амурэнерго 39 1
РАО ЕЭС России ПАО - ТГК-1 - Нарвская ГЭС, ГЭС-13 - гидроэлектростанция 29 1
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1671 1
Самараэнерго 19 1
Ростех - Вертолеты России - Роствертол - Ростовский вертолётный производственный комплекс 13 1
Администрация Санкт-Петербурга - Теплосеть Санкт-Петербурга 1 1
King Price Insurance 1 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3110 1
Газпром ПАО 1457 1
Coursera 64 1
Tesla Motors 448 1
UPS 215 1
Лента - Сеть розничной торговли 2369 1
Новатэк Новафининвест 61 1
УГМК - Уральская горно-металлургическая компания 66 1
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3990 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5419 13
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13493 3
Судебная власть - Judicial power 2465 2
ВАС РС - Высший Арбитражный Суд Российской Федерации 191 1
Правительство Республики Мордовия - ГАУ Госинформ Республики Мордовия 36 1
ВАС РС - Арбитражный суд города Москвы - Арбитражный суд Московского округа 1143 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3755 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6471 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2290 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2309 1
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1485 1
МСП Корпорация - Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства 424 1
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Администрация Смоленской области - органы государственной власти Смоленской области 30 1
ФСКН РФ - Федеральная служба Российской Федерации по контролю за оборотом наркотических средств (наркотиков) - Госнаркоконтроль - Наркополиция 144 1
ФСТ РФ - Федеральная служба по тарифам 188 1
Минэнерго РФ - РЭА ФГБУ - Российское энергетическое агентство - Росинформресурс 89 1
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ONF - Open Networking Foundation - Фонд открытых сетевых технологий 25 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 77300 166
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 32895 134
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды - Системы управления виртуализацией 6989 124
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Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 60345 19
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Scott David - Скотт Дэвид 15 3
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Rogers Patrick - Роджерс Патрик 10 2
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Caswell Lee - Касвелл Ли 10 2
Ramaswami Rajiv - Рамасвами Раджив 7 1
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Gorakhpurwalla Ashley - Горакхпурвалла Эшли 9 1
Hellekson Gunnar - Хеллексон Гуннар 8 1
Eastwood Matthew - Иствуд Мэтью  16 1
Asad Omer - Асад Омер 3 1
Dhawan Sumit - Дхаван Сумит 7 1
Magouyrk Clay - Магуйрк Клэй 3 1
Аншина Марина 79 1
Бахур Владимир 11 1
Jean-Francois Marie - Жан-Франсуа Мари 3 1
Yoshida Hu - Йошида Хью 7 1
Исаев Дмитрий 56 1
Gelsinger Patrick - Гелсингер Патрик 202 1
Россия - РФ - Российская федерация 163383 56
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54209 11
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14725 8
Европа 24867 7
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47046 6
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 18840 4
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13713 4
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1886 4
Азия - Азиатский регион 5867 3
Япония 13723 3
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19270 3
Индия - Bharat 5811 3
Германия - Федеративная Республика 13094 3
Африка - Африканский регион 3622 3
Ближний Восток 3122 3
Казахстан - Республика 5969 2
Земля - планета Солнечной системы 10812 2
Россия - УФО - Екатеринбург - Свердловск 4428 2
Азия - Азиатско-Тихоокеанский регион - APAC - Asia-Pacific 1828 2
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3636 2
Канада 5040 2
Россия - ДФО - Якутия - Республика Саха 1173 1
США - Невада - Лас Вегас - Las Vegas 803 1
Южная Корея - Республика 6991 1
Россия - ДФО - Приморский край - Приморье 1391 1
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 3295 1
Америка Южная 883 1
Израиль 2827 1
Китай - Гонконг САР - Специальный административный район Китайской Народной Республики 1809 1
Италия - Итальянская Республика 4481 1
Франция - Французская Республика 8097 1
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Ленобласть 2804 1
Китай - Тайвань 4219 1
Россия - УФО - Тюменская область - Тюменский район - Тюмень 991 1
Америка Северная - Североамериканский регион 3405 1
США - Калифорния 4803 1
Россия - УФО - Челябинская область - Челябинск 1750 1
Россия - УФО - Челябинская область 1475 1
Иран - Исламская Республика Иран 1149 1
Россия - СЗФО - Мурманская область 767 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 15734 37
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 6069 28
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 2416 22
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 56689 21
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12102 17
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 52685 15
Аудит - аудиторский услуги 3331 11
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7629 11
ROI - Return On Investment - ROR - rate of return - Коэффициент прибыльности или убыточности инвестиции - Окупаемость инвестиций 3082 11
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 11204 9
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5568 9
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 7248 8
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6481 8
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3510 8
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17895 6
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 3568 6
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 26838 6
Системный администратор - System administrator - ИТ-администратор - Системное администрирование - День Сисадмина - День системного администратора - последняя пятница июля 1364 6
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33092 5
Оптимизация затрат - Cost optimization 954 5
Network traffic - Сетевой трафик - Интернет-трафик 2770 5
KPI - Key Performance Indicators - КПИ - Ключевые индикаторы производительности - КПЭ - Ключевые показатели эффективности 1625 5
Английский язык 6977 4
Partner Network - Партнёрские статусы, сертификаты и программы 1309 4
OEM - Original Equipment Manufacturer - Оригинальный производитель оборудования - Контрактное производство 1557 4
Кибербезопасность - CISO - Chief Information Security Officer - Директор по информационной безопасности - BISO - Business Information Security Officer - Директор по информационной безопасности бизнеса 1335 4
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 10087 4
Юриспруденция - Федеральное законодательство 4537 4
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11612 3
Нефтегазовый сектор экономики - Нефтегазодобывающие предприятия - нефтегазодобыча - нефтяная промышленность - первое воскресенье сентября - профессиональный праздник работников нефтяной и газовой промышленности 2715 3
Аренда 2637 3
География - Geography - комплекс естественных и общественных наук, изучающих структуру, функционирование и эволюцию географической оболочки, взаимодействие и распределение в пространстве природных и природно-общественных геосистем и их компонентов 1609 3
Техническое задание - Технологическое задание - Технические требования - Technical specification - Technical requirements 2473 3
Инвентаризация - Пересортица - Инвентарные книги - Инвентарные операции - Inventory 585 3
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6931 3
Internet Economy - Интернет-экономика - Сетевая экономика 5865 3
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6607 3
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3808 3
CAPEX - CAPital EXpenditure - Капитальные расходы 483 3
ВэД - Внешнеэкономическая деятельность - Экспорт - Экспортные операции - Трансграничная торговля 3902 3
Открытые системы ИД 176 2
The Verge - Издание 610 2
The Register - The Register Hardware 1770 2
CVE Details 3 1
ZDnet 663 1
iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 680 1
IDC - International Data Corporation 4963 11
Gartner - Гартнер 3646 10
Fortune Global 500 293 2
Forrester Research 832 2
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3877 2
Allied Market Research 22 1
Arlington Research 8 1
Juniper Research 560 1
Markets&Markets Research 113 1
S&P Global - 451 Group - Uptime Institute 360 1
ТМТ Консалтинг - TMT Consulting 138 1
Gartner Magic Quadrant - Гартнер Магический квадрант 376 1
IBM Institute for Business Value 25 1
Synergy Research Group 47 1
УГМК ТУ - Технический университет УГМК 3 1
ИТМО - Научно-образовательная корпорация - СПбГУ ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики - ITMO University 571 1
ANSI - American National Standards Institute - Американский национальный институт стандартов 296 1
РЭУ - Российский экономический университет имени Г. В. Плеханова 248 1
ETSI - European Telecommunications Standards Institute - Европейский институт телекоммуникационных стандартов - Европейский институт по стандартизации в области телекоммуникаций 121 1
VMworld 29 4
Cyber Polygon 7 1
WEF - The World Economic Forum - Всемирный экономический форум 184 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7638 1
Defcon 45 1
CiscoLive! 10 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2026 годы.
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