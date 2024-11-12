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Broadcom VMware vCenter VMware VirtualCenter
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru
|12.11.2024
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Broadcom в третий раз за последний год устраняет похожие друг на друга уязвимости
И снова здравствуйте Компания Broadcom объявила о выходе патча к критической уязвимости в VMware vCenter Server, которая допускала запуск произвольного кода в контексте уязвимого решения. Эт
|15.02.2024
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Positive Technologies представила топ трендовых уязвимостей за январь 2024 года
ется на ближайшее время. К трендовым были отнесены уязвимости, обнаруженные в Atlassian Confluence, VMware vCenter, GitLab, Jenkins, Junos OS и Microsoft Outlook. Об этом CNews сообщили предста
|24.01.2024
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Китайская киберразведка полтора года пользовалась в VMware зияющей «дырой», о которой не знали ни разработчики, ни жертвы
А сапы здесь тихие Критическая уязвимость в программном обеспечении (ПО) VMware vCenter Server эксплуатировалась китайской киберразведкой в течение как минимум полуто
|24.02.2021
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VMware исправила опасные уязвимости в vCenter Server, найденные Positive Technologies
специалистам Positive Technologies удалось в 93% компаний. Несмотря на то, что более 90% устройств VMware vCenter находится целиком внутри периметра (оценка аналитической службы Positive Techn
|05.06.2020
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Как работает виртуализация VMware: платформа vSphere, приложение vCenter Server и гипервизоры ESX и ESXi
ктуру, даже если она состоит из сотен взаимосвязанных физических машин и устройств хранения данных. VMWare vCenter Server VMware vCenter Server — это приложение для централизованного упр
|27.07.2015
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Eaton обновила ПО Intelligent Power Manager до версии 1.5
программного обеспечения Intelligent Power Manager (IPM) 1.5, в основе которого лежит интеграция с VMware vCenter Site Recovery Manager (SRM). Об этом CNews сообщили в Eaton. В IPM 1.5 предусм
|01.07.2014
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Вышел VMware vCenter Log Insight 2.0 для управления файлами журналов в виртуальных и гибридных облачных средах
Компания VMware представила VMware vCenter Log Insight 2.0 — обновленный продукт для автоматизированной аналитики и работ
|13.12.2013
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VMware начала продажу новых решений для управления «облаком»
аком», специально разработанных для облачной эры. Эти решения, VMware vCloud Automation Center 6.0, VMware vCenter Operations Management Suite 5.8 и VMware IT Business Management Suite, были ан
|15.10.2013
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VMware оптимизировала свои решения для управления «облаком»
тформ. Среди новых версий продуктов, анонсированных сегодня — VMware vCloud Automation CenterM 6.0, VMware vCenter Operations Management Suite 5.8, VMware IT Business Management Suite и VMwa
|19.07.2013
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Роман Карнаухов - Персональные компьютеры исчезнут из офисов
у облаку. Преимущество частного облака перед традиционной ИТ-инфраструктурой заключается в возможности заранее спланировать необходимое количество ресурсов. Это достигается при использовании продукта VMware vCenter Operations Management Suite, который на основе статистики за определенный период позволяет планировать ресурсы компании (как оборудование, так и ПО). При использовании традиционн
|24.06.2013
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VMware представила решение для анализа неструктурированных данных
Компания VMware представила VMware vCenter Log Insight, новый продукт для автоматического управления логами, разработанны
|12.12.2012
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VMware упрощает управление «облаками»: новые версии vCenter Operations Management Suite и vFabric Application Director
аботчик решений в области виртуализации облачной инфраструктуры, объявила о выходе продуктов VMware vCenter Operations Management Suite 5.6 и VMware vFabric Application Director 5.0. В продукта
|24.09.2012
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Новая версия Intelligent Power Manager обеспечит непрерывность бизнес-процессов для пользователей VMware
лектропитанием Intelligent Power Manager с новыми возможностями аварийного восстановления с помощью VMware vCenter Site Recovery Manager. Это обновление обеспечивает автоматическую синхронизаци
|15.08.2012
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Специалисты Digital Security взломали VMware vCenter за 60 секунд
л на конференции по информационной безопасности Defcon в Лас-Вегасе с докладом «Как взломать сервер VMware vCenter за 60 секунд» («How to Hack VMware vCenter Server in 60 Seconds»). В хо
|30.05.2012
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EMC и VMware интегрируют аналитические инструменты VMware vCenter Operations с СХД EMC VNX
объемлющие интеллектуальные системы хранения данных с аналитическими инструментами и виртуализацией VMware vCenter Operations. В рамках новых соглашений компании намерены выпустить: EMC VNX Sto
|01.11.2011
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Новые семейства продуктов VMware упростят ИТ-инфраструктуру и автоматизируют управление «облаками»
данных для упрощения и автоматизации управления ИТ-инфраструктурой. Оптимизированный продукт VMware vCenter Operations, а также новые пакеты решений VMware vFabric Application Management и VMwa
|31.10.2011
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VMware выпускает новые решения для управления ИТ-процессами в СМБ-компаниях
еличивать эффективность и сокращать расходы независимо от размера и сложности их ИТ-инфраструктуры. VMware vCenter Protect Essentials Plus, ранее Shavlik NetChk Protect, – это полноценная систе
|09.03.2011
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VMware составит конкуренцию IBM, HP и Microsoft
Компания VMware во вторник анонсировала продукт vCenter Operations, предназначенный для управления сервисами в виртуальных и облачных ИТ-сист
|23.12.2010
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Symantec Backup Exec облегчает управление процессом резервного копирования в среде VMware
Корпорация Symantec объявила о предстоящем выпуске нового подключаемого модуля для VMware vCenter Server. Новый модуль будет предоставлен клиентам Backup Exec 2010 и позволит и
|26.07.2010
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NetApp повышает эффективность управления СХД для сред VMware
трализованное управление всеми системами хранения NetApp для сред VMware непосредственно из консоли VMware vCenter Server и помогает использовать возможности виртуализованных инфраструктур серв
|15.07.2010
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VMware выпустила новую версию «облачной» операционной системы VMware vSphere
ия VMware объявила о выходе новой версии платформы VMware vSphere 4.1 и о расширении пакета решений VMware vCenter для управления виртуальными инфраструктурами. В целом «облачная» операционная
|02.09.2009
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VMware объединит внутренние и внешние «облака»
стности, не требуется перевод приложений на единую вычислительную платформу. Напомним, что продукты VMware vCenter предназначены для управления динамичной ИТ-инфраструктурой современного ЦОДа -
|02.09.2009
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VMware открывает новую эру в области управления ИТ
омпания VMware представила новую модель управления ИТ-инфраструктурой на основе семейства продуктов VMware vCenter Product Family. В основе комплексного набора решений vCenter лежат встроенные
|28.05.2009
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Решения HDS обеспечивают сквозную виртуализацию от сервера до накопителя
ования Hitachi Storage Replication Adapter с программным диспетчером послеаварийного восстановления VMware vCenter Site Recovery Manager. «Одновременный выпуск пакета программ Hitachi Storage C
Broadcom и организации, системы, технологии, персоны:
|Открытые системы ИД 176 2
|The Verge - Издание 610 2
|The Register - The Register Hardware 1770 2
|CVE Details 3 1
|ZDnet 663 1
|iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 680 1
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