Broadcom - VMware vCenter - VMware VirtualCenter

Broadcom в третий раз за последний год устраняет похожие друг на друга уязвимости И снова здравствуйте Компания Broadcom объявила о выходе патча к критической уязвимости в VMware vCenter Server, которая допускала запуск произвольного кода в контексте уязвимого решения. Эт

Positive Technologies представила топ трендовых уязвимостей за январь 2024 года ется на ближайшее время. К трендовым были отнесены уязвимости, обнаруженные в Atlassian Confluence, VMware vCenter, GitLab, Jenkins, Junos OS и Microsoft Outlook. Об этом CNews сообщили предста

Китайская киберразведка полтора года пользовалась в VMware зияющей «дырой», о которой не знали ни разработчики, ни жертвы А сапы здесь тихие Критическая уязвимость в программном обеспечении (ПО) VMware vCenter Server эксплуатировалась китайской киберразведкой в течение как минимум полуто

VMware исправила опасные уязвимости в vCenter Server, найденные Positive Technologies специалистам Positive Technologies удалось в 93% компаний. Несмотря на то, что более 90% устройств VMware vCenter находится целиком внутри периметра (оценка аналитической службы Positive Techn

Как работает виртуализация VMware: платформа vSphere, приложение vCenter Server и гипервизоры ESX и ESXi ктуру, даже если она состоит из сотен взаимосвязанных физических машин и устройств хранения данных. VMWare vCenter Server VMware vCenter Server — это приложение для централизованного упр

Eaton обновила ПО Intelligent Power Manager до версии 1.5 программного обеспечения Intelligent Power Manager (IPM) 1.5, в основе которого лежит интеграция с VMware vCenter Site Recovery Manager (SRM). Об этом CNews сообщили в Eaton. В IPM 1.5 предусм

Вышел VMware vCenter Log Insight 2.0 для управления файлами журналов в виртуальных и гибридных облачных средах Компания VMware представила VMware vCenter Log Insight 2.0 — обновленный продукт для автоматизированной аналитики и работ

VMware начала продажу новых решений для управления «облаком» аком», специально разработанных для облачной эры. Эти решения, VMware vCloud Automation Center 6.0, VMware vCenter Operations Management Suite 5.8 и VMware IT Business Management Suite, были ан

VMware оптимизировала свои решения для управления «облаком» тформ. Среди новых версий продуктов, анонсированных сегодня — VMware vCloud Automation CenterM 6.0, VMware vCenter Operations Management Suite 5.8, VMware IT Business Management Suite и VMwa

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у облаку. Преимущество частного облака перед традиционной ИТ-инфраструктурой заключается в возможности заранее спланировать необходимое количество ресурсов. Это достигается при использовании продукта VMware vCenter Operations Management Suite, который на основе статистики за определенный период позволяет планировать ресурсы компании (как оборудование, так и ПО). При использовании традиционн

VMware представила решение для анализа неструктурированных данных Компания VMware представила VMware vCenter Log Insight, новый продукт для автоматического управления логами, разработанны

VMware упрощает управление «облаками»: новые версии vCenter Operations Management Suite и vFabric Application Director аботчик решений в области виртуализации облачной инфраструктуры, объявила о выходе продуктов VMware vCenter Operations Management Suite 5.6 и VMware vFabric Application Director 5.0. В продукта

Новая версия Intelligent Power Manager обеспечит непрерывность бизнес-процессов для пользователей VMware лектропитанием Intelligent Power Manager с новыми возможностями аварийного восстановления с помощью VMware vCenter Site Recovery Manager. Это обновление обеспечивает автоматическую синхронизаци

Специалисты Digital Security взломали VMware vCenter за 60 секунд л на конференции по информационной безопасности Defcon в Лас-Вегасе с докладом «Как взломать сервер VMware vCenter за 60 секунд» («How to Hack VMware vCenter Server in 60 Seconds»). В хо

EMC и VMware интегрируют аналитические инструменты VMware vCenter Operations с СХД EMC VNX объемлющие интеллектуальные системы хранения данных с аналитическими инструментами и виртуализацией VMware vCenter Operations. В рамках новых соглашений компании намерены выпустить: EMC VNX Sto

Новые семейства продуктов VMware упростят ИТ-инфраструктуру и автоматизируют управление «облаками» данных для упрощения и автоматизации управления ИТ-инфраструктурой. Оптимизированный продукт VMware vCenter Operations, а также новые пакеты решений VMware vFabric Application Management и VMwa

VMware выпускает новые решения для управления ИТ-процессами в СМБ-компаниях еличивать эффективность и сокращать расходы независимо от размера и сложности их ИТ-инфраструктуры. VMware vCenter Protect Essentials Plus, ранее Shavlik NetChk Protect, – это полноценная систе

VMware составит конкуренцию IBM, HP и Microsoft Компания VMware во вторник анонсировала продукт vCenter Operations, предназначенный для управления сервисами в виртуальных и облачных ИТ-сист

Symantec Backup Exec облегчает управление процессом резервного копирования в среде VMware Корпорация Symantec объявила о предстоящем выпуске нового подключаемого модуля для VMware vCenter Server. Новый модуль будет предоставлен клиентам Backup Exec 2010 и позволит и

NetApp повышает эффективность управления СХД для сред VMware трализованное управление всеми системами хранения NetApp для сред VMware непосредственно из консоли VMware vCenter Server и помогает использовать возможности виртуализованных инфраструктур серв

VMware выпустила новую версию «облачной» операционной системы VMware vSphere ия VMware объявила о выходе новой версии платформы VMware vSphere 4.1 и о расширении пакета решений VMware vCenter для управления виртуальными инфраструктурами. В целом «облачная» операционная

VMware объединит внутренние и внешние «облака» стности, не требуется перевод приложений на единую вычислительную платформу. Напомним, что продукты VMware vCenter предназначены для управления динамичной ИТ-инфраструктурой современного ЦОДа -

VMware открывает новую эру в области управления ИТ омпания VMware представила новую модель управления ИТ-инфраструктурой на основе семейства продуктов VMware vCenter Product Family. В основе комплексного набора решений vCenter лежат встроенные