Держава АКБ

Держава АКБ

АКБ «Держава» (ПАО) работает на рынке с 1994 года. Специализируется на продуктах для малого и среднего бизнеса, операциях с ценными бумагами, на кредитовании и вкладах для физических лиц. Является маркет-мейкером Московской биржи.  Бенефициаром и контролирующим лицом банка является Сергей Леонидович Ентц (около 99% акций).

СУДЕБНЫЕ ДЕЛА

Всего 34 дела, на cумму 5 807 999 522 ₽*

Судебные дела (34) на сумму 5 807 999 522 ₽*
в качестве истца (16) на сумму 4 718 054 303 ₽*
в качестве ответчика (4) на сумму 391 284 629 ₽*
* Отображена общая сумма требований всех кредиторов по всем судебным делам, в рамках которых компания подавала требования к своим должникам — организациям. При этом, общая сумма требований всех кредиторов по делу о банкротстве не тождественна сумме требования одного конкретного кредитора, кредиторов в одном таком деле может быть несколько десятков, а размеры сумм требований одних могут быть больше или меньше размеров требований других кредиторов.

СОБЫТИЯ

06.11.2025 «Рувики» и Российская Премьер-Лига создадут базу знаний о российском футболе 1
07.08.2024 Гохран ищет спецов по PostgreSQL и Java, чтобы они допилили его ИТ-долгострой 1
15.03.2024 Основатель легендарного интегратора «Компьюлинк» банкрот 3
13.02.2024 «Триколор» подвел итоги работы в 2023 году 1
26.08.2021 «Дочка» Минэнерго обанкротила ИТ-компанию, «посадившую» ее сотрудника неприличной взяткой 2
26.05.2021 США: Россия неожиданно вырвалась вперед в развитии военного искусственного интеллекта 1
27.01.2020 Мозговым трестом цифровой экономики будет руководить выходец из ФСО 1
02.11.2018 Разведчики Великобритании и США предлагают правила кибервойны. Хотя никто не будет их соблюдать 1
20.09.2018 Израильская шпионская программа атакует iPhone и смартфоны на Android в 45 странах 1
16.04.2018 Умер один из основателей интегратора «Рдтех» 1
01.09.2017 Проблемы ГИС ТЭК не кончаются. РЭА Минэнерго не может вернуть 47 млн за нерабочую СХД 3
30.08.2017 Конференция CNews: «Оптимизация затрат на ИТ-инфраструктуру 2017» 2
23.08.2017 Конференция CNews: «Оптимизация затрат на ИТ-инфраструктуру 2017» 2
14.08.2017 Конференция CNews: «Оптимизация затрат на ИТ-инфраструктуру 2017» 2
10.07.2017 «Росэлектроника» разработает космическую СВЧ-электронику для Индии 1
05.06.2017 Конференция CNews: «Информационная безопасность в финансовом секторе» 2
29.05.2017 Конференция CNews: «Информационная безопасность в финансовом секторе» 1
17.05.2017 Конференция CNews: «Информационная безопасность в финансовом секторе» 2
11.05.2017 Конференция CNews: «Информационная безопасность в финансовом секторе» 2
25.04.2017 Конференция CNews: «Информационная безопасность в финансовом секторе» 2
11.08.2016 Минкомсвязи нарисовало себе официальные герб и флаг. Фото 1
19.07.2016 R-Style Softlab модернизировала налоговый учет в банке «Держава» 2
15.06.2016 R-Style Softlab автоматизировала сделки репо с клиринговыми сертификатами участия в банке «Держава» 1
12.05.2016 «Калуга Астрал» примет участие в конференции CNews «Рынок ДБО 2016: новые тренды» 2
19.01.2016 Промсвязьбанк начал выдавать электронные тендерные гарантии в системе В2В-Сenter 2
20.03.2015 R-Style Softlab автоматизировала сделки РЕПО с корзиной ценных бумаг в банке «Держава» 3
24.01.2014 Количество платежей в «Интернет-банке» Faktura.ru увеличилось в 2013 г. на 42% 2
17.10.2012 «Пробизнесбанк» для расчета налогов по сделкам с ценными бумагами выбрал RS-Securities 2
16.10.2012 Архивы мировой науки теперь доступны России 1
20.03.2012 Королевские знаки - на королевский юбилей 1
04.10.2011 "Облака" или виртуализация: война и мир в ИТ 3
16.09.2011 ИТ-оптимизация: в погоне за дешевым развитием 3
25.08.2011 Конференция CNews: «Оптимизация затрат на ИТ-инфраструктуру: новые подходы» 1
17.08.2010 Тест заатмосферного кинетического перехватчика признан успешным 1
12.04.2010 Иран испытал мощную центрифугу для обогащения урана 1
07.04.2010 Географический аспект информационного обеспечения управления в современной России 1
08.02.2007 Создателю компьютеров советской ПРО исполняется 80 лет 1
13.10.2005 Китай втягивает США в космическую гонку 1
25.12.2003 Китай заинтересовался космическим мусором 1
25.12.2003 Китай заинтересовался космическим мусором 1

МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 14021 5
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9157 5
PwC - PricewaterhouseCoopers - Coopers & Lybrand - Price Waterhouse 690 5
МегаФон 9780 5
R-Style - Эр-Стайл ГК 738 4
РСХБ - R-Style Softlab - R-Style Software Lab - Эр-Стайл Софтлаб 676 4
Biocad - Биокад 83 3
Veneta System - Венета Систем - Clever bros - Клевер Бразерс 15 3
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2247 2
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 2082 2
ABB Group - Asea Brown Boveri 325 2
ИССБ - Информационные системы связи и безопасности 3 2
Microsoft Corporation 25192 2
Oracle Corporation 6852 2
РДТЕХ - Разумные деловые технологии 255 2
Atos Prescriptive Security - SEQ - SEC Consult Services - Vulnerability Lab - Монитор безопасности 1570 2
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3300 2
Apple Inc 12559 2
Riverbed Technology 112 2
РТС-тендер - B2B-Center - Центр развития экономики - Единая система электронной торговли 254 1
Никотех - Nicotech 16 1
Линкком-Сервис 1 1
Компьюлинк ГК - Компьюлинк Инфраструктура 7 1
IBM - International Business Machines Corp 9547 1
Inline Group - Инлайн Груп 101 1
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1506 1
ЦФТ - Центр Финансовых Технологий 522 1
Росатом - Гринатом - Greenatom - ИТ-интегратор Росатома - Гринатом простые решения 230 1
ФНС РФ - ГНИВЦ - Главный научный инновационный внедренческий центр ФНС России - Главный научно-исследовательский вычислительный центр 133 1
МегаФон Ритейл 84 1
Huawei Technologies 404 1
Huawei 4191 1
СКБ Контур - Специальное конструкторское бюро Контур 1228 1
Транснефть Технологии 17 1
Ростех - Росэлектроника - Российская электроника - Научно-производственная организация 1215 1
Ростелеком 10257 1
Broadcom - VMware 2484 1
Softline - Софтлайн 3221 1
Parallels Holdings - Параллелз Софтвер 515 1
Ростелеком - Информ - Лукойл Информ - Лукойл Технологии - Лукойл Инжиниринг 167 1
Генбанк - Собинбанк - Содействие общественным инициативам 105 6
Глобэкс банк 47 6
Алеф-Банк 16 5
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 944 5
Модульбанк - Modulbank - Банк региональный кредит 204 5
Страховой Дом ВСК - Группа ВСК - Всероссийская страховая компания - ранее Военно-страховая компания 219 5
NanduQ - Qiwi Банк - Киви Банк - 1-й Процессинговый банк АКБ - Первый процессинговый банк 153 5
Интерпрогрессбанк 21 5
МТС Финанс - MTS Finance - Мобайл ТелеСистемс Б.В. - Mobile TeleSystems Finance - МТС банк 521 4
Московская Биржа НРД - Национальный расчетный депозитарий - НДЦ - Национальный депозитарный центр 348 4
QBF Corporation - КьюБиЭф - КБФ 16 4
Совкомбанк ПАО 282 3
БСПБ - Банк Санкт-Петербург 186 3
Ростех - ОАК - МиГ РСК - Российская самолётостроительная корпорация - Российская авиастроительная компания - ОКБ имени А.И. Микояна Инженерный центр - Луховицкий авиационный завод имени П.А. Воронина - НПК им. П.А. Воронина 176 3
Новард УК - Novard 72 3
Совкомбанк - Хоум банк - Банк Хоум Кредит - ХКФ-банк - ХКБанк - Home Credit and Finance Bank 359 3
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8029 2
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2666 2
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина - Надеждинский металлургический завод, НМЗ имени Б. И. Колесникова 552 2
Pony Express - Фрейт линк 70 2
ГПБ - Газпромбанк 1157 2
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 533 2
ПИК ГК - Российская девелоперская и строительная компания - ПИК-Комфорт УК - ПИК Инвестпроект - ПИК Проект 73 2
Альфа-Банк 1854 2
РКК Энергия - Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С. П. Королёва ПАО - Энергия НПО - ЦКБЭМ - ОКБ-1 293 2
ОГК-2 - ОГК-6 - Красноярская ГРЭС-2 - Вторая генерирующая компания оптового рынка электроэнергии - Рязанская, Псковская, Новомичуринская, Новочеркасская, Сургутская, Череповецкая, Ставропольская, Киришская, Серовская ГРЭС 55 1
Югра Банк 14 1
Россети МРСК Северо-Запада - Межрегиональная распределительная сетевая компания Северо-Запада - Карелэнерго - Колэнерго - Вологдаэнерго - Новгородэнерго - Псковэнерго - Боровичские, Валдайские, Старорусские, Ильменские, Великоустюгские электрические 67 1
Правительство Москвы - Московский гарантийный фонд - Фонд содействия кредитованию малого бизнеса Москвы 4 1
Инго Банк - Ингосстрах банк - Ингосстрах Союз АКБ - Союз Банк - Автогазбанк - Сибрегионбанк - Народный банк сбережений 59 1
Raiffeisen Group - Raiffeisen Bank International - Raiffeisen Zentralbank Oesterreich - Raiffeisen Bank Austria 93 1
ЦентроКредит АКБ 18 1
Тэмбр-банк 3 1
Дил-банк 3 1
Внешпромбанк 13 1
Муниципальный КамчатПрофитБанк 1 1
Ермак НГАБ - Нижневартовский городской банк 2 1
Cambridge University Press 7 1
Global Security 22 1
Долинск КБ - Долинск Банк 5 1
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1984 8
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5180 6
ВАС РС - Арбитражный суд города Москвы - Арбитражный суд Московского округа 1067 3
Правительство РФ - АНО АЦ - Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (АНО АЦ) 343 3
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6235 3
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12730 3
CNSA - China National Space Administration - Китайское национальное космическое управление - Государственного управления авиационной и космической промышленности КНР 20 2
Счётная палата РФ - СП РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 787 2
Минэнерго РФ - РЭА ФГБУ - Российское энергетическое агентство - Росинформресурс 86 2
Минэнерго РФ - Министерство энергетики 352 2
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство обороны США - Пентагон - Department of War, DoW 1845 2
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5745 1
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1611 1
Администрация Санкт-Петербурга - Жилищный комитет Санкт-Петербурга - ЕИРЦ Санкт-Петербурга - ВЦКП Жилищное хозяйство - ВЦКП ГУП - Вычислительный центр коллективного пользования многоотраслевого комплекса жилищного хозяйства - ЕИРЦ Петроэлектросбыт 31 1
Минфин РФ - Гохран России - Госфонд 12 1
Минобороны РФ - НЦУО РФ - Национальный центр управления обороной Российской Федерации 15 1
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1676 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2243 1
Верховный суд РФ - ВС РФ - Верховный суд Российской Федерации 744 1
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2693 1
ФФОМС РФ - Федеральный фонд обязательного медицинского страхования‎ 362 1
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция Министерства внутренних дел РФ - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения 1476 1
Правительство Москвы - ГБУ Малый бизнес Москвы 58 1
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 608 1
РФФИ - Российский фонд фундаментальных исследований 154 1
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1454 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3102 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4752 1
U.S. Department of Homeland Security - DHS - Министерство внутренней безопасности США - Министерство национальной безопасности (МНБ) 287 1
U.S. FBI - Federal Bureau of Investigation - ФБР США - Федеральное бюро расследований 1169 1
U.S. CIA - Central Intelligence Agency - ЦРУ США - Центральное разведывательное управление 337 1
U.S. NSA - National Security Agency - АНБ США - Агентство национальной безопасности 485 1
NATO - North Atlantic Treaty Organization - Организация Североатлантического договора - Североатлантический Альянс 417 1
Районный суд - Мосгорсуд - Московский городской суд - Районные суды Москвы 823 1
U.S. Department of Defense - U.S. Air Force - ВВС США - Военно-воздушные силы США 931 1
Главный вычислительный центр Госплана СССР 1 1
UK MI - Military Intelligence - Secret Intelligence Service - Секретная разведывательная служба Великобритании - Государственное ведомство британской контрразведки 50 1
Китай - Государственный совет КНР - People's Bank of China - Народный банк Китая - Центральный банк Китайской Народной Республики 43 1
Правительство РФ - Премьер-министр Российской Федерации - Председатель Правительства Российской Федерации 480 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3105 1
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 376 2
СоДИТ - Союз ИТ-директоров 94 1
ГосИнформСистемы 148 1
РГО ВОО - Русское географическое общество Всероссийская общественная организация 49 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 72237 13
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 22729 9
Аутсорсинг - Аутсорсинговые услуги - Outsourcing 3400 9
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13275 9
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 33630 9
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 31257 8
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 5819 8
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 56502 7
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 8606 7
FinTech - ДБО - Дистанционное банковское обслуживание - Дистанционные банковские сервисы - Мобильный банк - Мобильные финансовые сервисы - Mobile banking- Телебанкинг - Remote Banking 4434 6
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 22808 6
ИТ-аудит и мониторинг ИТ-инфраструктуры - Аттестация информационных систем - Technical audit - Технический аудит 345 5
Астрономия - Космос - Ракетно-космические технологии и исследования - SpaceTech - ракетостроение - аэрокосмическая отрасль 10010 5
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 7517 5
FinTech - Платёжные системы - Электронные платежные технологии - EFT - Electronic funds transfer - Pay-сервисы - E-invoicing 5312 5
Кибербезопасность - MSSP - Managed Security Service Provider - Managed Security Services, MSS - Cybersecurity-as-a-Service, CSaaS - Security as a service, SECaaS - услуги управления информационной безопасностью - управляемые сервисы кибербезопасности  730 5
СТО БР ИББС - Стандарт Банка России по обеспечению информационной безопасности организаций банковской системы Российской Федерации 285 5
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10047 4
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 8089 3
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 12259 3
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 31721 3
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 16972 3
Инсорсинг - Insourcing - Инхаус-команда - inhouse, in-house разработка в компаниях - внутренний, не выходящий за рамки организации - Самописное ПО - Самописный софт 1326 3
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды - Системы управления виртуализацией 6631 3
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 5326 3
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 14690 2
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 21844 2
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 11138 2
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14310 2
Спутниковая связь - Satellite Communication - Спутниковые технологии - Satellite Technologies - Космическая система связи - Space Communication System 7157 2
MarTech - Прогнозирование и планирование продаж - Прогнозирование спроса - Demand forecasting - S&OP - Sales&Operations Planning - анализ, планирование продаж и операций - Sales planning and forecasting - Оптимизация запасов 1859 2
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12132 2
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13248 2
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 11304 2
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12254 2
VPS - Virtual Private Server - VDS - Virtual Dedicated Server - Виртуальный выделенный сервер - Облачный сервер 1267 2
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 25485 2
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 9787 2
Кибербезопасность - Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - Exploit - Эксплоиты (эксплойты), использующие уязвимости в ПО 6948 2
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных - СРК и ВД 6214 2
РСХБ - R-Style Softlab - RS-Securities 68 4
ГИС ТЭК - Государственная информационная система топливно-энергетического комплекса - Федеральный закон 382-ФЗ - О государственной информационной системе топливно-энергетического комплекса 77 2
Apple iOS 8194 2
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3421 2
Apple iPhone - серия смартфонов 7312 2
Oracle Java - язык программирования 3319 2
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5112 2
РСХБ - R-Style Softlab - RS-Bank АБС 303 2
Lockheed Martin - F-35 Raptor, Lightning, Joint Strike Fighter (JSF), STOVL - истребитель-бомбардировщик 240 1
Broadcom - VMware vShield 25 1
Dell Wyse 62 1
Boeing X-37 - X-37B Orbital Test Vehicle (OTV) - орбитальный испытательный корабль 28 1
Parallels Automation 45 1
Apache Maven 8 1
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Эльбрус 2С3 - Эльбрус-2СМ - Эльбрус-2С+ - микропроцессорные вычислительные комплексы 42 1
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1478 1
РАН ФИАН RadioAstron - Телескоп Спектр-РадиоАстрон - Спектр-РГ, Спектр-Рентген-Гамма, СРГ - Спектр-УФ Всемирная космическая обсерватория - Спектр-М, Миллиметрон 30 1
NSO Group - Pegasus 96 1
FreePik 1375 1
РАН ИТМиВТ ФГУП - Эльбрус-1 МВК 9 1
СКБ Контур - Контур.Фокус 1197 1
Актив - Рутокен ЭЦП PKI 182 1
ЦФТ Фактура - ЦФТ Faktura 168 1
Google Android 14596 1
Linux OS 10805 1
UNIX - Семейство переносимых, многозадачных и многопользовательских операционных систем 1653 1
Microsoft Windows 16251 1
Broadcom - VMware vSphere 594 1
Broadcom - VMware vCloud Director - VMware vCD 247 1
Broadcom - VMware vCloud Suite 98 1
Broadcom - VMware vCenter - VMware VirtualCenter 205 1
Правительство Москвы - Дептранс Москва - Тройка - транспортная карта 1062 1
ЭОС АРМ руководителя 77 1
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 983 1
Yandex ClickHouse - Кликхаус - колоночная аналитическая СУБД с открытым кодом 194 1
Red Hat - CentOS Project Linux - Community ENTerprise Operating System 343 1
U.S. Department of Defense - ARPANET - Advanced Research Projects Agency Network - компьютерная сеть Министерства обороны США 24 1
Электронное правосудие - Картотека арбитражных дел 225 1
Oracle Database - Oracle DB СУБД - объектно-реляционная система управления базами данных 1116 1
Симбиотел - EZTalk 16 1
Жилин Вадим 9 8
Черкасов Александр 5 5
Марченкова Валентина 6 5
Чалый Артём 6 5
Савушкин Виктор 5 5
Емельянов Марк 5 5
Свириденко Алексей 18 5
Середа Андрей 10 5
Алябьев Андрей 27 5
Марков Антон 13 5
Назаров Павел 5 4
Августон Иван 15 4
Почкаев Евгений 9 3
Маковкин Иван 6 3
Долгополов Игорь 4 3
Мишин Михаил 4 3
Халматов Максим 64 3
Иванов Георгий 18 3
Скородумов Анатолий 65 3
Чевкота Олег 15 3
Пономарев Андрей 25 3
Левиков Антон 69 3
Кадыков Роман 15 3
Ананьин Алексей 87 3
Завьялов Дмитрий 7 3
Савин Алексей 2 2
Володин Александр 6 2
Хавторин Антон 25 2
Новицкий Сергей 25 2
Ерохин Вячеслав 11 2
Волков Константин 5 2
Ушаков Антон 3 2
Гуденко Илья 27 2
Кадышев Илья 2 2
Шевченко Владимир 149 2
Мельников Александр 94 2
Бухтияров Андрей 18 2
Лыжин Дмитрий 8 2
Галушкин Олег 182 2
Френкель Лев 51 2
Россия - РФ - Российская федерация 155412 27
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53300 8
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 45421 6
Россия - УФО - ХМАО-Югра - Ханты-Мансийский автономный округ Югра 1291 4
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 18052 4
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18438 3
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13538 2
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 3037 2
Сингапур - Республика 1900 2
Индия - Bharat 5658 2
Китай - Тайвань 4116 2
Турция - Турецкая республика 2475 2
Китай - Пекин - Beijing 1041 2
Украина - Днепр - Днепропетровск - Екатеринослав 176 1
Россия- ЦФО - Московская область - Протвино 94 1
Уран - планета Солнечной системы 545 1
Руанда - Республика 46 1
Ближний Восток - Иордан 33 1
Минобороны РФ - Сары-Шаган - полигон 12 1
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4078 1
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 2891 1
Россия - ЦФО - Калужская область - Обнинск 219 1
Казахстан - Республика 5772 1
ОАЭ - Объединённые Арабские Эмираты 1139 1
Земля - планета Солнечной системы 10626 1
Азия - Азиатский регион 5723 1
Япония 13507 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8036 1
Польша - Республика 1998 1
Киргизия - Киргизская Республика - Кыргызстан - Кыргызская Республика 1346 1
Канада 4977 1
Израиль 2781 1
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2532 1
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярск 1800 1
Франция - Французская Республика 7964 1
Бразилия - Федеративная Республика 2442 1
Украина 7769 1
Саудовская Аравия - Королевство 629 1
Узбекистан - Республика 1861 1
Нидерланды 3619 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 50912 18
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 54602 12
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17272 8
Оптимизация затрат - Cost optimization 912 6
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 14930 6
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 8883 6
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 6851 5
MarTech - Имидж, репутация - Имиджмейкинг, репутационный менеджмент - репутационный риск - репутационные потери - reputational risk - reputational losses 2922 5
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3354 5
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 25761 5
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5282 5
Энергетика - Energy - Energetically 5486 4
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6181 4
Insider information - Инсайдерская информация - инсайдер 878 4
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31550 3
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 5918 3
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6622 3
Черкизон - Черкизовский рынок 165 3
РЕПО - REPO - Repurchase agreement - Сделка купли (продажи) ценной бумаги с обязательством обратной продажи (покупки) через определённый срок по заранее определённой в этом соглашении цене 98 3
ТЭК - Топливно-энергетический комплекс - Топливная энергетика - Fuel and energy industry 1336 3
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 7445 2
Астрономия - Космос - Космический мусор - Орбитальный мусор - Space debris 137 2
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6313 2
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6330 2
Аренда 2569 2
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8482 2
Товары двойного назначения - Техника гражданского, двойного или военного назначения 372 2
Аудит - аудиторский услуги 3051 2
География - Geography - комплекс естественных и общественных наук, изучающих структуру, функционирование и эволюцию географической оболочки, взаимодействие и распределение в пространстве природных и природно-общественных геосистем и их компонентов 1549 2
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе. В сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 3724 2
ROI - Return On Investment - ROR - rate of return - Коэффициент прибыльности или убыточности инвестиции - Окупаемость инвестиций 2891 2
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 2285 2
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5467 2
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5811 2
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11655 2
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 3009 2
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7293 2
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 3040 2
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 20183 2
Антитеррор - Терроризм - террористические акты - антитеррористические меры 1617 2
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11393 5
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 6002 2
Xinhua News Agency - Xinhuanet - Синьхуа - Информационное агентство 845 2
Newsbytes News Network 379 1
CNews RND - R&D.CNews 2274 1
Oxford University Press 17 1
ВГТРК - Всероссийская Государственная Телевизионная и Радиовещательная Компания 318 1
Nature 821 1
Nextgov 26 1
TAdviser - Центр выбора технологий 422 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8341 9
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3722 2
Gartner - Гартнер 3601 1
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 1070 2
РАН - Российская академия наук 1994 2
Южночешский университет 1 1
НИЦ Курчатовский институт - ФНИЦ Кристаллография и фотоника - НИИ Фотоника - Институт кристаллографии им. А.В. Шубникова РАН - Центр фотохимии - Институт фотонных технологий - Институт проблем лазерных и информационных технологий 11 1
NTU Singapore - Nanyang Technological University - Наньянский технологический университет 23 1
CAS IMECAS - Institute of Microelectronics of the Chinese Academy of Sciences - Институт Микроэлектроники Китайской Академии Наук 3 1
РАН ИТМиВТ ФГУП - Институт точной механики и вычислительной техники имени С.А. Лебедева Российской академии наук 70 1
НИЦ Курчатовский институт - ИФВЭ ГНЦ - Институт физики высоких энергий имени А.А. Логунова 44 1
ИФТИ АНО - Институт физико-технической информатики 11 1
РАН ИМВС - Институт микропроцессорных вычислительных систем - РАН ИВВС - Институт высокопроизводительных вычислительных систем 2 1
Tamkang University - Университет Тамканг 1 1
ИТМО - Научно-образовательная корпорация - СПбГУ ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики - ITMO University 512 1
МИИТ РУТ - Российский университет транспорта - Институт пути, строительства и сооружений - Московский государственный университет путей сообщения 131 1
CAS - Chinese Academy of Sciences - АНК - Академия наук Китая - Китайская академия наук 239 1
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 2127 10
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7644 2
Государственная премия СССР - Премия ЦК КПСС и Совета Министров СССР 19 1
FISU Universiade - Универсиада - Международные и национальные спортивные соревнования среди студентов 118 1
Oracle OpenWorld 65 1
CeBIT 612 1
МАКС - Международный авиационно-космический салон 222 1
