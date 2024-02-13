«Триколор» подвел итоги работы в 2023 году

«Триколор» вышел на рынок бытовой электроники с продукцией под собственным брендом, продолжил развитие своих сервисов и каналов собственного производства.

Вещание

К концу 2023 г. абонентская база оператора «Триколор» выросла на 0,25% и составила 12,314 млн домохозяйств. При этом 10,5 млн клиентов оператора имеют доступ к телеканалам в формате HD. Об этом CNews сообщили представители «Триколор».

Удержать позиции оператору удалось, даже несмотря на ситуацию, в которой находился рынок спутникового вещания весь 2023 г. С января по сентябрь 2023 г. спутники всех операторов подвергались атакам со стороны сопредельного государства, из которых самые интенсивные пришлись на июнь-июль. Потому в течение года все ТВ-операторы были вынуждены предпринимать радикальные меры для сохранения вещания.

В ноябре 2023 г. оператор реализовал проект по защите вещания — «Триколор Ultra», основой которого стал российский спутник «Экспресс-АТ1» на 56 градусе Вещание с российского спутника не зависит от геополитической обстановки и внешних угроз. Для максимальной защиты сигнала от возможных атак оператор инвестировал дополнительные средства в строительство нового телепорта в Сибири.

В проекте «Триколор Ultra» абонентам доступно более 300 количество телеканалов: 100+ — в форматах Ultra HD и HD, 100+ фильмовых каналов и 100+ — развлекательных. Общее количество контента в онлайн-кинотеатре «Триколор Кино и ТВ» превысило 100 тыс. единиц. Дополнительно к такому наполнению в новых подписках «Максимум» и «Премиум» клиенты получили приоритетное обслуживание.

Кроме того, «Триколор» для повышения безопасности перевел все сайты компании на российский домен RU. Смена доменов оператора также соответствует актуальному позиционированию «Триколор».

Онлайн-кинотеатр, каналы и телесмотрение

Доля проникновения сервиса в клиентскую базу оператора за минувший год увеличилась на 13%. Абоненты «Триколор» активно смотрят онлайн ТВ-шоу, фильмы и сериалы: за год суммарное время телесмотрения выросло на 40%.

В августе 2023 г. правительство России включило онлайн-кинотеатр «Триколор Кино и ТВ» в перечень обязательных для предустановки приложений на смарт-ТВ.

В 2023 г. «Триколор» презентовал два новых телеканала собственного производства: «Советская киноклассика» и «Лавстори». В общей сложности теперь у оператора насчитывается более 300 каналов, включая телеканалы собственного производства. Доля телесмотрения собственных киноканалов на спутнике составила 15%, в онлайн-кинотеатре этот показатель достиг 19%.

Общая доля смотрения киносериальных телеканалов по итогам 2023 г. составила 27,4%. Большой вклад в этот показатель внесли всероссийские премьеры турецких и филиппинских сериалов. Проекты вышли на ТВ в фирменной озвучке от «Триколор» и прочно закрепились в списках любимых зрителями телешоу.

Управлять телеканалами и ориентироваться в таком их многообразии стало удобнее. Оператор перезапустил мобильное приложение «Второй экран». Теперь наряду с ТВ-программой и редакторскими подборками клиентам в приложении доступны голосовое управление и функция дистанционного управления телевизором. Также абоненты впервые получили возможность смотреть спутниковое ТВ со смартфона, даже если приставка не подключена к интернету. Клиент в приложении может настроить режимы показа спутниковых каналов на телефоне таким обзором, чтобы телевизор и мобильное устройство транслировали один и тот же канал или разные.

Оригинальный контент

«Триколор» работает над оригинальным контентом собственного производства. При поддержке Президентского фонда культурных инициатив был запущен всероссийский проект «Театральный абонемент. Акт 1. Национальные театры».

Зрители со всей страны смогли увидеть самобытные постановки национальных театров и проникнуться традициями различных народностей. Телеверсии спектаклей вышли эксклюзивно на собственном канале оператора «Большой эфир», онлайн-версия которого доступна всем желающим.

Дополнительные услуги и сервисы

«Триколор» продолжил развитие дополнительных сервисов и обновил программу лояльности. В сравнении с 2022 г. количество ее активных участников выросло на 20%, поэтому оператор постарался сделать сервис удобнее.

Обновления коснулись сайта программы «Триколор Бонус»: полностью изменились его визуальное оформление и внутренняя структура. Навигация для пользователей максимально упростилась: появились пошаговая шпаргалка о том, как копить и тратить баллы, а также краткие ответы на самые частые вопросы от клиентов, обновились рубрикатор и профиль клиента.

Линейка электроники под собственным брендом

Закономерным шагом в развитии компании стал выпуск электроники под собственным брендом.

За 18-летнюю историю «Триколор» накопил большую экспертизу в области телесмотрения, поэтому первыми в сегменте потребительской электроники стали продукты для просмотра: телевизоры, проекторы, саундбары.

Телевизоры от «Триколор» вышли в четырех вариантах диагоналей: 32, 43, 50 и 55 дюймов. Все телевизоры, за исключением 32-дюймовой версии, имеют разрешение Ultra HD. Самая младшая модель поддерживает формат HD.

Покупая телевизор от «Триколор», клиент не только получает девайс от российского бренда, но и год базовой подписки на онлайн-кинотеатр оператора, куда входят более 200+ телеканалов, 55+ тыс. фильмов и сериалов, сервис «Управляй эфиром» с функциями паузы и перемотки, архив передач до семи дней, а также расширенный доступ через другие устройства.

Партнерские проекты и поддержка социальных инициатив

В 2023 г. «Триколор» поддерживал инициативы, которые помогают школьникам определиться с будущей профессией, сделать первые шаги в ИТ-сфере и достичь успехов в спорте.

Для подопечных «Академии цифровых технологий» был запущен большой проект #НЕСЛОЖНО, где оператор выступил партнером трека «Медиа». Лекции, мастер-классы и экскурсии, которые провел за это время «Триколор», помогли участникам разобраться в устройстве digital-сервисов и связанных с ними профессий.

В области спорта оператор поддержал разные направления: это и конкурс спортивных инициатив «Ты в игре!», и Международный спортивный форум «Россия — спортивная держава», и финальный этап чемпионата Чеченской республики по шахматам среди школьников в Грозном.

За продвижение национальных проектов России и поддержку социально-культурных инициатив «Триколор» был награжден премией «Наш вклад».

Оператор продолжает поддерживать зеленые инициативы. В 2023 г. на ежегодной конференции «Телеком Интенсив», организатором которой выступает «Триколор», экоблогеры совместно с журналистами обсудили современную экоповестку и поделились опытом создания успешных экологических проектов.

Представители оператора, в частности, рассказали о важности правильной утилизации устаревшей электроники. «Триколор» в 2012 г. первым в России запустил программу trade-in. Клиенты со скидкой получают более современные модели приставок, а устаревшее оборудование отправляется на переработку. Порядка 95−99% элементов каждой приставки подлежат переработке или возврату на производство, что позволяет не допускать ухудшения экологического фона.

Планы на 2024 г.

«Триколор» продолжит развитие спутниковых сервисов и онлайн-кинотеатра. В этом направлении оператор планирует работать над стабильностью и безопасностью вещания, формированием уникальных контентных предложений, а также готовит для зрителей всероссийские премьеры отечественных и зарубежных проектов.

В 2024 г. «Триколор» также планирует уделить большое внимание развитию линеек потребительских устройств под собственным брендом. Это позволит удовлетворить большую часть потребностей клиентов в современном, безопасном и комфортном доме. «Триколор» в 2023 г. уже анонсировал линейки Home Device с разнообразными бытовыми приборами, Professional (электроинструмент и приспособления для профессионального использования), Kids (товары для детей), а также линейки Auto (продукция для автомобилистов), Sport (спортивные товары) и Kitchen (техника для кухни).

Во II квартале 2024 г. оператор расширит линейку собственного сетевого оборудования, пополнив ее роутерами нового поколения и mesh-системами.

Обновится и расширится и линейка телевизоров. До конца 2024 г. «Триколор» представит смарт-ТВ в еще нескольких размерах диагоналей, появятся модели с QLED-экранами, а также обновится и дополнится новыми функциями софтовая часть.

Приставки оператора получат новое развитие: «Триколор» планирует выделить их в отдельную линейку с продуктами под разные целевые аудитории. В ней покупатели смогут найти как приставки в бюджетном ценовом сегменте, так и полноценные мультимедийные системы, которые станут центром дома.

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«Триколор» — мультиплатформенный оператор, развивающий на территории России единое информационное пространство развлечений и сервисов для всей семьи. Наряду с ТВ, которое можно смотреть как через спутник, так и в интернете, оператор предлагает клиентам digital-сервисы и услуги, включая онлайн-кинотеатр, умный дом, видеонаблюдение и спутниковый интернет. По итогам IV квартала 2023 г. абонентская база «Триколор» составляет 12,314 млн домохозяйств.