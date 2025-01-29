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Долинск КБ Долинск Банк


КБ «Долинск» (АО) является коммерческим банком, расположенным в Сахалинской области и основанном в 1990 году. 


29.01.2025 «Долинск банк» перевел работу с обращениями юрлиц в режим 24/7, с решением Dynamika Call-центр 2
07.06.2024 «Dynamika Фронт-офис» для удаленных точек обслуживания помог ускорить обслуживание в дополнительных офисах «Долинск банка» 4
27.03.2024 «Долинск Банк» внедрил решение «Dynamika Мобильное рабочее место» 1
08.12.2022 Банк «Долинск» ускорил работу с клиентами благодаря Dynamika call-центр 2
24.01.2014 Количество платежей в «Интернет-банке» Faktura.ru увеличилось в 2013 г. на 42% 1

Публикаций - 5, упоминаний - 10

Долинск КБ и организации, системы, технологии, персоны:

Dynamika - Динамика 23 4
ЦФТ - Центр Финансовых Технологий 510 1
Держава АКБ 40 1
ВТБ - Открытие ФК - Бинбанк 210 1
Дил-банк 3 1
Муниципальный КамчатПрофитБанк 1 1
Ермак НГАБ - Нижневартовский городской банк 2 1
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция Министерства внутренних дел РФ - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения 1377 1
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 11147 4
Front-office - фронт-офис - фронт-офисные решения 459 3
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24159 3
Контактный центр - Колл-центр - Call-center - Центр обработки вызовов - ЦОВ 4024 3
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 11631 2
Кредитование - Кредитный конвейер - набор банковских процессов продажи, оформления, выдачи, обслуживания кредитов для физических и юридических лиц 279 2
FinTech - ДБО - Дистанционное банковское обслуживание - Дистанционные банковские сервисы - Мобильный банк - Мобильные финансовые сервисы - Mobile banking- Телебанкинг - Remote Banking 4174 2
FinTech - Debt Collection - автоматизация подразделений по работе с заемщиками 10 2
QoS - Quality of service - QoE - Quality of Experience - Качество обслуживания 2884 1
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 12541 1
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 12194 1
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 27879 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 66168 1
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов - Digital Process Automation, DPA - Программные роботы 5358 1
Принтер - Printer - печатание - устройства печати - печатное оборудование - printing devices - печатная инфраструктура 5898 1
Единое окно - Одно окно - технология предоставления услуг для граждан и бизнеса 2479 1
GUI - Graphical User Interface - Графический интерфейс пользователя 266 1
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов - Программы поощрения постоянных покупателей - Бонусные программы 5048 1
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 24488 1
МАРМ - Мобильное АРМ - Мобильное автоматизированное рабочее место 602 1
Управление заданиями, поручениями, задачами - Task management - Трекер задач - Контроль исполнения - Execution control 884 1
Оцифровка - Digitization 4548 1
Кибербезопасность - СКЗИ - Средства контроля защищенности информации - Information security controls - Средства криптографической защиты информации - Средства защиты конфиденциальной информации - Шифрование - Криптография - Криптозащита 4224 1
FinTech - Денежные переводы - Процессинг платёжных систем и банковских карт - Processing of payment systems and bank cards 1184 1
HMI - Human-Machine Interface - Человеко-машинный интерфейс - HCI - Human-Computer Interaction - Человеко-компьютерное взаимодействие 754 1
Apple iOS 7816 2
Dynamika - Динамика Мобильное рабочее место 1 1
Актив - Рутокен ЭЦП PKI 163 1
ЦФТ Фактура - ЦФТ Faktura 167 1
Google Android 14010 1
Dynamika - Динамика CRM 3 1
Dynamika - Динамика Фронт-офис 6 1
Муканова Мадина 14 1
Ковтун Екатерина 1 1
Россия - ДФО - Сахалинская область - Долинск 34 5
Россия - ДФО - Сахалинская область 881 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 48068 5
Налогообложение - ИНН - Идентификационный номер налогоплательщика 697 1
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 6954 1
ОГРН - основной государственный регистрационный номер записи о создании юридического лица - Федеральный закон 129-ФЗ - О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 135 1
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 6978 1
Кредитование - Сrediting - Заём 6709 1
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 5981 1
CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента - Рейтинг лояльности пользователей 685 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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