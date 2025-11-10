Разделы

Dynamika Динамика CRM


СОБЫТИЯ

10.11.2025 CNewsMarket опубликовал рейтинг операционных CRM для финансового сектора 1
16.02.2024 Примсоцбанк упорядочил и цифровизировал взаимодействие с клиентами благодаря Dynamika CRM 1
30.03.2023 Замещение иностранных CRM-систем в банках — проще, чем кажется на первый взгляд 1
08.12.2022 Банк «Долинск» ускорил работу с клиентами благодаря Dynamika call-центр 1

Публикаций - 4, упоминаний - 4

Dynamika и организации, системы, технологии, персоны:

Dynamika - Динамика 25 3
ПримСоцБанк СКБ Приморья - Социальный коммерческий банк Приморья 19 1
Долинск КБ - Долинск Банк 5 1
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1374 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3226 1
Оцифровка - Digitization 4887 2
Front-office - фронт-офис - фронт-офисные решения 503 2
CRM - Customer Relationship Management - Customer Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 7504 2
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 72295 2
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт - "из коробки" - готовое решение 4411 1
B2C - Business-to-consumer - Business-to-Client - Бизнес для Потребителя 1132 1
Видеоконтент - видеоролик - видеозапись - видеоизображение - видеоблог - video content - video blog 7664 1
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 5822 1
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 8013 1
Единое окно - Одно окно - технология предоставления услуг для граждан и бизнеса 2806 1
AdTech - Цифровые решения в области продвижения товаров и услуг онлайн и анализа потребительского спроса - Рекламные платформы - см также MarTech 5090 1
Язык программирования - Programming language - Среда разработки 2233 1
Кредитование - Кредитный конвейер - набор банковских процессов продажи, оформления, выдачи, обслуживания кредитов для физических и юридических лиц 298 1
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 25876 1
Контактный центр - Колл-центр - Call-center - Центр обработки вызовов - ЦОВ 4240 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 22752 1
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 11315 1
Dynamika - Динамика Фронт-офис 6 2
Oracle Java - язык программирования 3319 1
SQL - Structured Query Language - Язык программирования 1091 1
JavaScript - JS - язык программирования 1316 1
Ковтун Екатерина 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 155496 3
Россия - ДФО - Сахалинская область - Долинск 35 1
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток - Дальневосточный регион 2914 1
Россия - ДФО - Сахалинская область 971 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 18062 1
Турция - Турецкая республика 2476 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 50941 3
Себестоимость - cost price - стоимостная оценка текущих затрат предприятия на производство и реализацию продукции 1413 1
Финансовый сектор - Кредитование - Сrediting - Заём 7230 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 14944 1
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3671 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 11.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1398544, в очереди разбора - 732320.
Создано именных указателей - 185493.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 11.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1398544, в очереди разбора - 732320.
Создано именных указателей - 185493.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

