Примсоцбанк упорядочил и цифровизировал взаимодействие с клиентами благодаря Dynamika CRM

Компания «Динамика» внедрила в Примсоцбанке CRM-систему, которая помогает оцифровать весь процесс продаж. Решение систематизировало информацию о клиентах для формирования маркетинговых кампаний и упорядочило процесс взаимодействия между клиентом и банком. Dynamika CRM повышает эффективность коммуникаций, что впоследствии повысит результативность контактов. Об этом CNews сообщили представители компании «Динамика».

Благодаря Dynamika CRM Примсоцбанк повысил эффективность маркетинговых кампаний. Решение позволяет сегментировать клиентов на основе имеющейся о них информации и проводить рекламные кампании в различных каналах индивидуально для каждого сегмента. Такой подход увеличил конверсию кампаний и продажи продуктов, как текущим клиентам, так и новым.

Внедрение CRM-системы от «Динамики» упорядочило отношения сотрудников с клиентами. Теперь процесс от выявления интереса до заключения договора построен в виде последовательности задач, которые назначаются сотруднику в едином окне. Это приводит к снижению риска «потери» клиентов и сокращает время, потраченное на сделку, а также повысит число потенциальных клиентов банка, которые доходят до сделки.

За счет маркетинговых кампаний Примсоцбанк начал выявлять больше заинтересованных в покупке клиентов, а за счет стандартизации процесса продаж эти клиенты чаще доходят до заключения сделки. В совокупности, эти положительные изменения повышают качество и эффективность работы подразделений продаж.

Сотрудничество Примсоцбанка и компании «Динамика» продолжается, как по текущим проектам, так и по разработке новых. На сегодняшний день активно ведется работа по внедрению новых решений, а также доработки и усовершенствование текущих проектов.

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ПАО СКБ Приморья «Примсоцбанк» — представитель банковской сферы Дальнего Востока, региональная сеть которого насчитывает 55 точек присутствия в 36 населенных пунктах России. Компания «Динамика» сотрудничает с банком с 2018 г., и за это время в ИТ-ландшафт было внедрено несколько компонентов ИТ-экосистемы Dynamika: «Dynamika Фронт-офис» для обслуживания физических лиц, «Dynamika Кредитный конвейер», «Dynamika AML» и «Онлайн-офис».

Решения компании «Динамика», резидента «Сколково», покрывают все основные направления деятельности банков: продажи, кредитование и маркетинг. При этом компоненты могут работать как отдельно, так и в связке, сопровождая весь путь клиента.