CNewsMarket подготовил первый в России рейтинг операционных CRM для финансовых учреждений. В обзоре сравниваются возможности отечественных систем для автоматизация продаж, управления каталогом банковских продуктов, поддержки множества каналов коммуникаций и формирования аналитических отчетов.

CNewsMarket публикует первый в России рейтинг операционных CRM для банковских учреждений. Рынок специализированных решений для финансового сектора динамично меняется и уход иностранных вендоров (ранее уверенно превалирующих в сегменте) — только одна из причин. Высокий интерес к решениям для автоматизации работы с клиентской базой связан со стремлением банков найти решение для сложной дилеммы — как повысить персонализацию предложения при одновременном сокращении расходов на привлечение и удержание клиентов.

Усложнение клиентского пути, использование лидами множества каналов коммуникаций формируют особые требования к цифровой экосистеме банков. Аналитики CNewsMarket постарались учесть в итоговой оценке наиболее существенные параметры, определяющие качество работы специализированных систем. Приложения для управления продажами сравниваются по более чем 80 критериям, в том числе такими как: настройка правил коммуникации, возможности по настройке аналитики, наличие справочников и шаблонов для отработки претензий и мн. др.

Результаты рейтинга

Для каждого параметра, входящего в состав критериев, разработана балльная система оценки. Участники рейтинга ранжируются по сумме набранных баллов: чем больше баллов, тем выше место. Подробности в разделе «Правила начисления баллов».

Рейтинг операционных CRM для финансовых учреждений. Структура баллов Подробнее: Обзор «Операционные CRM для финансового сектора 2025» Функциональность Контакты и коммуникации Аналитика Дополнительные возможности 270 260 115 330 265 260 115 330 215 260 115 305 270 185 115 320 270 240 100 270 260 235 105 260 210 60 115 315 200 120 50 110

Сравнение поставщиков проводилось по уникальной методике, разработанной аналитиками CNewsMarket и учитывающей следующие критерии:

1. Функциональность

Сбор и обогащение данных базы клиентов из других систем заказчика и внешних источников

Формирование ЛИДов

Создание маркетинговых кампаний без привлечения ИТ-специалистов

Формирование персонализированных предложений в режиме онлайн

Автоматическая постановка и распределение задач на сотрудников

Преднастроенные сценарии работы с ЛИДом (до стадии заключения договора)

Формирование воронок продаж

Интеграция с онлайн- и офлайн- каналами коммуникации

Таск-менеджер, календарь задач сотрудника

Встроенные бизнес-процессы рассмотрения и одобрения заявок клиентов (на продукты, сервисы и т.п.)

Тип архитектуры

Возможности продуктового каталога в системе

Работа с возражениями клиентов

Работа с рекламациями (претензиями/обращениями)

2. Подсистема: контакты и коммуникации

Контроль соблюдения контактной политики

Собственные реализованные каналы коммуникации

Реализованные интеграции с каналами коммуникации сторонних вендоров

3. Аналитические возможности

Возможности по настройке аналитики/отчетности

Встроенный инструмент А/B-тестирования

4. Дополнительные возможности

Интеграция с АБС Банка

Преднастроенные сценарии работы в «коробочном решении»

Возможность расширенной типизации клиентов с отдельными сценариями работы: агентства недвижимости, риэлторы, агенты, самозанятые и т.п.

Единое окно обслуживания клиента во фронт-офисе, колл-центре

Верификация клиента в соответствии с требованием законодательства перед началом обслуживания

Возможность заведения (оформления) новых продуктов в АБС

Личные кабинеты для агентов, партнеров (автосалоны, брокеры и т.п.)

Мобильное приложение для менеджеров выездного сервиса

Просмотр финансовой информации по клиенту Банка

Возможность объединения клиентов в группы клиентов, холдинги

Возможность заполнения взаимосвязей и перехода в карточки связанных клиентов (например, карточки ЮЛ и связанных с ним ФЛ)

Отражение факта активации продукта в АБС Банка в автоматическом режиме для расчета конверсии

Модуль BPM (управление бизнес-процессами)

Механизмы сегментации/пересегментации

Инструменты дедубликации данных

Инструменты нормализации данных (перераспределение клиентов и контактов в связи с отсутствием, увольнением менеджеров)

Опыт миграции с импортозамещаемого ПО (Siebel, Microsoft Dynamics и др)

Модуль нормирования сотрудников и оценки KPI

API для интеграции с другим ПО

ML-технологии для формирования исходящего клиентского трафика

Интеграция с телефонией

Электронное хранилище для документов

Форматы поставки ПО

Топ-5 операционных CRM для финансового сектора 2025 Место Компания Продукт Итоговый рейтинг 1 Динамика Dynamika CRM 975 2 BPMSoft BPMSoft Финансы 970 3 FIS (Финансовые Информационные Системы) FIS CRM 895 4 ELMA ELMA365 Fintech 890 5 Умные технологии S2 CRM 880

Источник: CNewsMarket. Полная версия

Лидером рейтинга операционных CRM для финансового сектора в 2025 г. по интегральной оценке стало решение Dynamika CRM. Инфраструктура программных инструментов изначально выстроена под банковские бизнес-процессы. Сконфигурированы правила принятия решений и алгоритмы расчетов, настраиваемые аналитические инструменты, есть очень широкий спектр возможностей для омниканальных коммуникаций.

На втором месте — BPMSoft «Финансы», выстроенный на на базе low-code платформы. Система цифровизации финансовых продуктов содержит преднастроенные сценарии для создания, отслеживания и контроля исполнения задач на всех этапах работы с клиентами. Использую возможности low-code можно адаптировать или создавать новые процессы под бизнес-логику банка.

Система для управления продажами FIS CRM занимает третье место. Среди преимуществ решения — полная автоматизация всех коммуникаций с клиентом и работы с лидами — от первого контакта касания до продажи, гибкая настройка маркетинговых кампаний и широкий выбор шаблонов аналитики и отчетности непосредственно из «коробки».

Правила начисления баллов

Рейтинг построен по балльной системе. Каждому поставщику начислено определенное количество баллов по нескольким критериям. Чем выше итоговая сумма баллов, тем выше место в рейтинге.

Критерий Правило начисления баллов Микросервисная архитектура приложения 20 баллов 1. Реализованная интеграция с каналами коммуникации сторонних вендоров E-mail

Выездное рабочее место сотрудника (мобильное приложение)

ДБО

Личный кабинет агента / партнера

Личный кабинет клиента

Мессенджеры

Рабочее место Операциониста в отделениях банка

Рабочее место Операциониста в удаленных точках продаж

Рабочее место специалиста Контакт-центра

СМС-шлюз 2. Опциональные параметры CRM для финансовых учреждений Верификация клиента в соответствии с требованием законодательства перед началом обслуживания

Возможность заведения (оформления) новых продуктов в АБС

Возможность заполнения взаимосвязей и перехода в карточки связанных клиентов (например, карточки ЮЛ и связанных с ним ФЛ)

Возможность объединения клиентов в группы клиентов, холдинги

Возможность расширенной типизации клиентов с отдельными сценариями работы: агентства недвижимости, риэлторы, агенты, самозанятые и т.п.

Единое окно обслуживания клиента во фронт-офисе, колл-центре

Интеграция с АБС Банка

Личные кабинеты для агентов, партнеров (автосалоны, брокеры и т.п.)

Мобильное приложение для менеджеров выездного сервиса

Отражение факта активации продукта в АБС Банка в автоматическом режиме для расчета конверсии

Преднастроенные сценарии работы в "коробочном решении"

Просмотр финансовой информации по клиенту Банка 3. Гибридная архитектура приложения

4. Встроенный инструмент А/B-тестирования

5. Формат поставки ПО: «Коробка» (разовая оплата)

Модульная система (возможность дозакупки отдельных модулей) 15 баллов за каждый вариант 1. Базовая функциональность Автоматическая постановка и распределение задач на сотрудников

Встроенные бизнес-процессы рассмотрения и одобрения заявок клиентов (на продукты, сервисы и т.п.)

Интеграция с онлайн- и офлайн- каналами коммуникации

Преднастроенные сценарии работы с ЛИДом (до стадии заключения договора)

Сбор и обогащение данных базы клиентов из других систем заказчика и внешних источников

Создание маркетинговых кампаний без привлечения ИТ-специалистов

Таск-менеджер, календарь задач сотрудника

Формирование воронок продаж

Формирование ЛИДов

Формирование персонализированных предложений в режиме онлайн 2. Ведение продуктового каталога в системе Скрипты продаж

Справочник типовых возражений

Справочник УЦП

Условия продуктов

Формирование продуктовых групп 3. Настраиваемая аналитика/отчетность Возможность формирования отчетов за настраиваемый период

Оценка эффективности маркетинговых кампаний

Сравнение план/факт по сотрудникам/офисам/регионам

Средний чек по продукту/услуге

Уровень удовлетворенности клиентов

Эффективность работы менеджеров в разрезе филиала/офиса 4. Возможности по настройке аналитики/отчетности Выгрузка в excel-файлы

Дашборды для самоконтроля менеджеров

Настройка форм для конкретных ролей

Преднастроенные шаблоны в "коробке" 5. Работа с возражениями клиентов Выбор типа возражений по тегу

Наличие готовых (преднастроенных) скриптов для каждого продукта/услуги

Пополнение справочника по работе с возражениями менеджерами самостоятельно 6. Работа с рекламациями (претензиями/обращениями) Автоматическое назначение ответственных

Блок автоматического уведомления клиентов об этапах прохождения заявки

Единая база претензий, поступающих из различных каналов коммуникаций

Контроль за соблюдением сроков по разбору обращений

Настраиваемый бизнес-процесс разбора жалобы (тип рекламации-ответственный-контроль за сроками)

Сбор статистики рекламаций и обращений

Шаблоны быстрых ответов и персонализированных сообщений 7. Соблюдение контактной политики Настройка правил коммуникации

Объединение всех активностей по коммуникации в случае единого контактного лица (например, один бухгалтер в двух компаниях)

Объединение нескольких активностей по коммуникации в одну в случае, если они запланированы на один период

Отслеживание частотности коммуникаций

Учет охлаждающего периода (например, при отказе) 8. Дополнительные возможности API для интеграции с другим ПО

ML-технологии для формирования исходящего клиентского трафика

Инструменты дедубликации данных

Инструменты нормализации данных (перераспределение клиентов и контактов в связи с отсутствием, увольнением менеджеров)

Интеграция с телефонией

Механизмы сегментации/пересегментации

Модуль BPM (управление бизнес-процессами)

Модуль нормирования сотрудников и оценки KPI

Опыт миграции с импортозамещаемого ПО (Siebel, Microsoft Dynamics и др)

Электронное хранилище для документов 9. Собственные реализованные каналы коммуникации Выездное рабочее место сотрудника (мобильное приложение)

Личный кабинет агента / партнера

Личный кабинет клиента

Рабочее место Операциониста в отделениях банка

Рабочее место Операциониста в удаленных точках продаж

Рабочее место специалиста Контакт-центра 10. Формат поставки ПО Облако (подписка, на сервере провайдера)

On-prem (подписка, на сервере клиента) 11. Монолитная архитектура приложения 10 баллов за каждый вариант

Перейти к обзору «Операционные CRM для финансового сектора 2025»

Обратную связь по рейтингу и обзору можно направить по электронной почте market@cnews.ru с пометкой «Банковские CRM» в теме письма.