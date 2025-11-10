CNewsMarket подготовил первый в России рейтинг операционных CRM для финансовых учреждений. В обзоре сравниваются возможности отечественных систем для автоматизация продаж, управления каталогом банковских продуктов, поддержки множества каналов коммуникаций и формирования аналитических отчетов.
CNewsMarket публикует первый в России рейтинг операционных CRM для банковских учреждений. Рынок специализированных решений для финансового сектора динамично меняется и уход иностранных вендоров (ранее уверенно превалирующих в сегменте) — только одна из причин. Высокий интерес к решениям для автоматизации работы с клиентской базой связан со стремлением банков найти решение для сложной дилеммы — как повысить персонализацию предложения при одновременном сокращении расходов на привлечение и удержание клиентов.
Усложнение клиентского пути, использование лидами множества каналов коммуникаций формируют особые требования к цифровой экосистеме банков. Аналитики CNewsMarket постарались учесть в итоговой оценке наиболее существенные параметры, определяющие качество работы специализированных систем. Приложения для управления продажами сравниваются по более чем 80 критериям, в том числе такими как: настройка правил коммуникации, возможности по настройке аналитики, наличие справочников и шаблонов для отработки претензий и мн. др.
Результаты рейтинга
Для каждого параметра, входящего в состав критериев, разработана балльная система оценки. Участники рейтинга ранжируются по сумме набранных баллов: чем больше баллов, тем выше место. Подробности в разделе «Правила начисления баллов».
Сравнение поставщиков проводилось по уникальной методике, разработанной аналитиками CNewsMarket и учитывающей следующие критерии:
1. Функциональность
- Сбор и обогащение данных базы клиентов из других систем заказчика и внешних источников
- Формирование ЛИДов
- Создание маркетинговых кампаний без привлечения ИТ-специалистов
- Формирование персонализированных предложений в режиме онлайн
- Автоматическая постановка и распределение задач на сотрудников
- Преднастроенные сценарии работы с ЛИДом (до стадии заключения договора)
- Формирование воронок продаж
- Интеграция с онлайн- и офлайн- каналами коммуникации
- Таск-менеджер, календарь задач сотрудника
- Встроенные бизнес-процессы рассмотрения и одобрения заявок клиентов (на продукты, сервисы и т.п.)
- Тип архитектуры
- Возможности продуктового каталога в системе
- Работа с возражениями клиентов
- Работа с рекламациями (претензиями/обращениями)
2. Подсистема: контакты и коммуникации
- Контроль соблюдения контактной политики
- Собственные реализованные каналы коммуникации
- Реализованные интеграции с каналами коммуникации сторонних вендоров
3. Аналитические возможности
- Возможности по настройке аналитики/отчетности
- Встроенный инструмент А/B-тестирования
4. Дополнительные возможности
- Интеграция с АБС Банка
- Преднастроенные сценарии работы в «коробочном решении»
- Возможность расширенной типизации клиентов с отдельными сценариями работы: агентства недвижимости, риэлторы, агенты, самозанятые и т.п.
- Единое окно обслуживания клиента во фронт-офисе, колл-центре
- Верификация клиента в соответствии с требованием законодательства перед началом обслуживания
- Возможность заведения (оформления) новых продуктов в АБС
- Личные кабинеты для агентов, партнеров (автосалоны, брокеры и т.п.)
- Мобильное приложение для менеджеров выездного сервиса
- Просмотр финансовой информации по клиенту Банка
- Возможность объединения клиентов в группы клиентов, холдинги
- Возможность заполнения взаимосвязей и перехода в карточки связанных клиентов (например, карточки ЮЛ и связанных с ним ФЛ)
- Отражение факта активации продукта в АБС Банка в автоматическом режиме для расчета конверсии
- Модуль BPM (управление бизнес-процессами)
- Механизмы сегментации/пересегментации
- Инструменты дедубликации данных
- Инструменты нормализации данных (перераспределение клиентов и контактов в связи с отсутствием, увольнением менеджеров)
- Опыт миграции с импортозамещаемого ПО (Siebel, Microsoft Dynamics и др)
- Модуль нормирования сотрудников и оценки KPI
- API для интеграции с другим ПО
- ML-технологии для формирования исходящего клиентского трафика
- Интеграция с телефонией
- Электронное хранилище для документов
- Форматы поставки ПО
Источник: CNewsMarket. Полная версия
Лидером рейтинга операционных CRM для финансового сектора в 2025 г. по интегральной оценке стало решение Dynamika CRM. Инфраструктура программных инструментов изначально выстроена под банковские бизнес-процессы. Сконфигурированы правила принятия решений и алгоритмы расчетов, настраиваемые аналитические инструменты, есть очень широкий спектр возможностей для омниканальных коммуникаций.
На втором месте — BPMSoft «Финансы», выстроенный на на базе low-code платформы. Система цифровизации финансовых продуктов содержит преднастроенные сценарии для создания, отслеживания и контроля исполнения задач на всех этапах работы с клиентами. Использую возможности low-code можно адаптировать или создавать новые процессы под бизнес-логику банка.
Система для управления продажами FIS CRM занимает третье место. Среди преимуществ решения — полная автоматизация всех коммуникаций с клиентом и работы с лидами — от первого контакта касания до продажи, гибкая настройка маркетинговых кампаний и широкий выбор шаблонов аналитики и отчетности непосредственно из «коробки».
Правила начисления баллов
Рейтинг построен по балльной системе. Каждому поставщику начислено определенное количество баллов по нескольким критериям. Чем выше итоговая сумма баллов, тем выше место в рейтинге.
