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Банк «Долинск» ускорил работу с клиентами благодаря Dynamika call-центр

Компания «Динамика» внедрила в работу банка «Долинск» один из компонентов Dynamika Фронт-офис — call-центр. Интерфейс программы позволил сотрудникам контактного центра получать данные по клиенту и банковским продуктам в один клик. Об этом CNews сообщили представители компании «Динамика».

КБ «Долинск» (АО)— это коммерческий банк в Сахалинской области, основанный в 1990 г. На постоянной основе обновляет свою техническое обеспечение, внедряет новые банковские продукты и технологии.

Компания «Динамика» за два месяца реализовала Dynamika call-центр в банке «Долинск». Сотрудники контактного центра стали оперативнее консультировать клиентов — физических лиц по основным вопросам и быстро выполнять ряд распространенных операций, например, блокировку карт и консультации по счету.

Начальник управления дистанционного сервиса банка «Долинск» Екатерина Ковтун: «В результате внедрения программного обеспечения в работу контактного центра банка “Долинск” сотрудники оценили удобство интерфейса и скорость поиска необходимой информации по ФИО и номеру телефона клиента. Быстрый отклик программы позволил качественно обрабатывать запросы при обращении в контактный центр и выполнять основные операции в разы быстрее. Кроме этого, хотела бы отметить высокую вовлеченность команды “Динамика” в реализацию нашего проекта. Коллеги своевременно реагировали на запросы и всегда были открыты к диалогу».

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Сотрудничество компании «Динамика» с банком «Долинск» продолжается. Планируется внедрение нескольких решений — Dynamika CRM и «Dynamika фронт-офис», которые помогут оцифровать и сделать эффективнее коммуникации с клиентом.

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