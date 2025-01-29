Dynamika - Динамика

Решения компании Динамика покрывают основные направления деятельности банков: продажи, кредитование и обслуживание клиентов. При этом компоненты могут работать как отдельно, так и в связке, сопровождая весь путь клиента. Все решения реализованы на собственной платформе, которая позволяет развивать и масштабировать систему с применением no-code/low-code технологий. Основные инструменты управления доступны для заказчиков.