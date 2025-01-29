Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 167165
ИКТ 13027
Организации 10215
Ведомства 1440
Ассоциации 967
Технологии 3385
Системы 24969
Персоны 71098
География 2727
Статьи 1507
Пресса 1178
ИАА 682
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2550
Мероприятия 842

Dynamika Динамика

Dynamika - Динамика

Решения компании Динамика покрывают  основные направления деятельности банков: продажи, кредитование и обслуживание клиентов. При этом компоненты могут работать как отдельно, так и в связке, сопровождая весь путь клиента. Все решения реализованы на собственной платформе, которая позволяет развивать и масштабировать систему с применением no-code/low-code технологий. Основные инструменты управления доступны для заказчиков.


29.01.2025 «Долинск банк» перевел работу с обращениями юрлиц в режим 24/7, с решением Dynamika Call-центр 1
07.10.2024 Кузнецкбизнесбанк ускорил обработку клиентских заявок благодаря Dynamika Фронт-офис 1
26.09.2024 Dynamika повышает качество обработки звонков в банке благодаря обновлению Call-центра 1
03.09.2024 Опрос ИT-руководителей: что мешает банкам выстроить единую систему цифровых решений 1
07.06.2024 «Dynamika Фронт-офис» для удаленных точек обслуживания помог ускорить обслуживание в дополнительных офисах «Долинск банка» 1
27.03.2024 «Долинск Банк» внедрил решение «Dynamika Мобильное рабочее место» 1
16.02.2024 Примсоцбанк упорядочил и цифровизировал взаимодействие с клиентами благодаря Dynamika CRM 2
25.01.2024 «Динамика» улучшает качество обслуживания клиентов в банке благодаря обновлению «Фронт-офиса» 1
Импортозамещение 2023 1
09.11.2023 Компания «Динамика» добавила личный кабинет в свою платформу для банковской сферы 1
02.11.2023 Олег Бессонов -

Олег Бессонов, «Динамика»: Экосистемный подход – новая реальность автоматизации банковских процессов

 1
10.10.2023 Ольга Лебедева -

Ольга Лебедева, «Динамика»: Онлайн-офис — это не просто канал для обслуживания клиентских запросов, а полноценный инструмент продаж
 

 1
12.09.2023 В Примсоцбанке появился дополнительный канал коммуникации с клиентами — «Dynamika онлайн-офис» 2
05.07.2023 «Динамика» стала резидентом кластера ИТ «Сколково» 1
16.05.2023 «Динамика» представила «Онлайн-офис» для организации полноценной коммуникации банка с клиентом 1
30.03.2023 Замещение иностранных CRM-систем в банках — проще, чем кажется на первый взгляд 1
23.03.2023 «Контур» и Dynamika помогут банкам оценить кредитные риски и актуализировать данные по клиентам 1
08.12.2022 Банк «Долинск» ускорил работу с клиентами благодаря Dynamika call-центр 1
02.12.2022 Ольга Лебедева -

Ольга Лебедева, «Динамика»: Мы отказались от понятия «продукт» и предложили банкам цифровую компонентную экосистему

 1
22.11.2022 Банк «Левобережный» внедрил компоненты ИТ-экосистемы Dynamika 2
29.08.2022 Банк «Дальневосточный» внедрил «Dynamika кредитный конвейер» 1
06.06.2017 В системе «Dynamika — Единое окно» появилась платформа для создания мета-операций 1
21.03.2017 Решение «Динамики» позволяет банкам сократить срок регрессионного тестирования приложений 1

Публикаций - 23, упоминаний - 26

Dynamika и организации, системы, технологии, персоны:

Парус Корпорация 552 1
СКБ Контур - Специальное конструкторское бюро Контур 1047 1
Сколково - Центр развития цифровых технологий Фонда Сколково - SK ИТ - Skolkovo ITCluster - Кластер информационных технологий 390 1
SAP SE 5279 1
Softline - Sl Soft - Цитрос - Citros 71 1
Сбер - Сбербанк Технологии - СберТех - SberTech 503 1
Oracle Corporation 6694 1
Московская Биржа - Forecsys - GoodsForecast Integrated Planning Platform - Гудфокаст 15 1
Softline - Софтлайн 2818 1
Cisco Systems 5115 1
Avaya Inc - Avaya Holdings Corp 1052 1
СалютДевайсы - СберДевайсы - SberDevices 315 1
F.A.С.С.T. - Fight Against Cybercrime Technologies - Технологии для борьбы с киберпреступлениями - Группа АйБи ТДС - Группа АйБи Сервис - Адаптивные технологии безопасности - ранее Group-IB - Группа информационной безопасности 623 1
Сбер - СберСервис - Сбербанк Сервис 96 1
MSoft - МСофт 15 1
VolgaBlob - ВолгаБлоб 12 1
Долинск КБ - Долинск Банк 5 4
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 969 2
ПримСоцБанк СКБ Приморья - Социальный коммерческий банк Приморья 19 2
ВТБ - Открытие ФК - Бинбанк 210 1
ПСБ - Связь-банк АКБ - Межрегиональный коммерческий банк развития связи и информатики 160 1
OTP Group - ОТП Банк - Инвестсбербанк 241 1
Левобережный Банк 8 1
ММК - Магнитогорский металлургический комбинат - Магнитогорский меткомбинат 247 1
Азбука вкуса - Городской супермаркет - АВ Daily - сеть продовольственных супермаркетов 187 1
Абсолют Банк 230 1
Синара ГК - Sinara Group 101 1
ID Finance - IDF Eurasia - Свой банк - Газнефтьбанк 2 1
Кузнецкбизнесбанк 4 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3050 6
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 5923 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 2812 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 4970 1
ЦСР - Центр стратегических разработок 137 1
Роспатент РФ - Федеральная служба по интеллектуальной собственности 455 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 662 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 66168 15
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 10201 10
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 6783 8
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50549 8
Единое окно - Одно окно - технология предоставления услуг для граждан и бизнеса 2479 7
Кредитование - Кредитный конвейер - набор банковских процессов продажи, оформления, выдачи, обслуживания кредитов для физических и юридических лиц 279 7
Front-office - фронт-офис - фронт-офисные решения 459 7
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 5267 6
Контактный центр - Колл-центр - Call-center - Центр обработки вызовов - ЦОВ 4024 6
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 30749 6
FinTech - ДБО - Дистанционное банковское обслуживание - Дистанционные банковские сервисы - Мобильный банк - Мобильные финансовые сервисы - Mobile banking- Телебанкинг - Remote Banking 4174 6
QoS - Quality of service - QoE - Quality of Experience - Качество обслуживания 2884 6
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24159 5
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19359 4
СЦТ - Сквозные цифровые технологии - СЦТ НПТ - Новые производственные технологии 2180 4
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса 4704 4
FinTech - АБС - Автоматизированная банковская система - Automated banking system - ЦАБС - Централизованная автоматизированная банковская система 1079 4
Оцифровка - Digitization 4548 4
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 7103 4
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 11380 3
API - Application Programming Interface - APIM - API-management - Программный интерфейс приложения 3859 3
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 4683 3
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 12538 3
OpenSource software - Открытое программное обеспечение - Свободное программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 7390 2
Экономическая безопасность - Проверка контрагентов - Оценка контрагентов - выявление рисков при взаимодействии с людьми и компаниями 2071 2
Widget - Виджет - небольшое вспомогательное приложение 1852 2
ЭЦП - Электронная цифровая подпись - Цифровая подпись документа (ЦПД) - Electronic digital signature (EDS) - Digital Signature Algorithm (DSA) - алгоритм цифровой подписи 3829 2
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 15738 2
GUI - Graphical User Interface - Графический интерфейс пользователя 266 2
Спам - Спамминг - Spam - Навязчивая реклама - Анти-спам решения - Спам-фильтр - технологии борьбы со спамом 3919 2
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных - СРК и ВД 5719 2
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 24488 2
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 7581 2
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 11147 2
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов - Digital Process Automation, DPA - Программные роботы 5358 2
TTM - T2M - Time-to-Market - time2market - Время от начала разработки идеи до выхода на рынок 394 1
Браузер - Веб-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 9197 1
LCNC - Low-code - Low Coding - специальная лоукод-платформа для ведения бизнеса, а также цифровой трансформации фирмы 1169 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 29724 1
Электронная очередь - Системы управления очередью (СУО) - Smart Queue 351 1
Dynamika - Динамика Фронт-офис 6 5
Dynamika - Динамика Кредитный конвейер 5 4
Dynamika - Динамика CRM 3 3
Dynamika - Динамика AML 2 2
ЦФТ Банк БИК - Банковский информационный комплекс - СПЭД БИК IBSo - IB System Object 142 1
Dynamika - Динамика Электронная очередь 1 1
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 2036 1
Oracle Java - язык программирования 3076 1
JavaScript - JS - язык программирования 1189 1
SQL - Structured Query Language - Язык программирования 982 1
СКБ Контур - Контур.Фокус 1055 1
Softline - Sl Soft - Цитрос Цифровая Платформа - Цитрос ЮЗ ЭДО 24 1
Querify Labs - CedrusData 4 1
Meta Platforms - Facebook - Trino 6 1
Яндекс.Карты и Транспорт - Yandex Maps 501 1
Dynamika - Динамика Цифровая IT-экосистема 1 1
НКК - Национальная платформа - Ма-3 ERP-платформа - 22 1
Корус Консалтинг - Korus Dadata - Дадата 23 1
Проектная практика - ПМ Форсайт 6 1
Dynamika - Динамика Мобильное рабочее место 1 1
Google Android 14010 1
Apple iOS 7816 1
RuSIEM - Система сбора информации и событий от ИТ-систем 86 1
Camunda Enterprise BPM 5 1
Лебедева Ольга 17 5
Бессонов Олег 6 5
Комаров Андрей 15 1
Быков Владислав 8 1
Баранов Владимир 6 1
Ковтун Екатерина 1 1
Катаева Елена 29 1
Нестеренко Антон 2 1
Врацкий Андрей 135 1
Афанасьев Денис 71 1
Насакин Алексей 3 1
Олесик Ирина 1 1
Скакунов Александр 8 1
Золотов Денис 3 1
Степченков Максим 65 1
Еремин Андрей 15 1
Емышев Владимир 12 1
Баулин Валерий 43 1
Соколов Кирилл 29 1
Колодей Сергей 6 1
Котик Сергей 7 1
Белясников Александр 3 1
Осташов Константин 2 1
Батай Илья 55 1
Трушков Роман 4 1
Мезенцев Александр 15 1
Россия - РФ - Российская федерация 144512 10
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток - Дальневосточный регион 2670 3
Россия - ДФО - Сахалинская область - Долинск 34 3
Россия - СФО - Новосибирская область - Новосибирская агломерация 1663 2
Россия - ДФО - Приморский край - Владивосток 1575 1
Россия - ДФО - Сахалинская область 881 1
Россия - Восточная Сибирь 264 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17053 1
Турция - Турецкая республика 2355 1
Россия - СФО - Кемеровская область - Новокузнецк - Новокузнецкая агломерация 298 1
Россия - СФО - Кемеровская область 901 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 48068 22
Кредитование - Сrediting - Заём 6709 7
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6136 3
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14352 3
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8425 2
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13531 2
Налогообложение - ИНН - Идентификационный номер налогоплательщика 697 2
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3159 2
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29094 2
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 5768 2
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24117 1
AdTech - Lead - Лид - лидогенерация - Целевой лид - потенциальный клиент - CPL - Cost Per Lead - стоимость получения лида (контактов) потенциального клиента - CRM Lead Management - Системы управления лидами 253 1
Кредитование - Автокредитование - Сar loans 89 1
ROI - Return On Investment - ROR - rate of return - Коэффициент прибыльности или убыточности инвестиции - Окупаемость инвестиций 2765 1
Доходность - ставка доходности - Rate of return 641 1
СРО - саморегулируемые организации 96 1
Себестоимость - cost price - стоимостная оценка текущих затрат предприятия на производство и реализацию продукции 1332 1
Номер телефона - Телефонный номер - Абонентский номер - Phone number 1621 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51105 1
Федеральный закон 187-ФЗ - О безопасности критической информационной инфраструктуры (КИИ) Российской Федерации 1205 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 10951 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 18523 1
Энергетика - Energy - Energetically 5089 1
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 4881 1
Патент - охранный документ исключительного права, авторства и приоритета изобретения, полезной модели, промышленного образца либо селекционного достижения - Изобретательство - Новаторство 1551 1
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Confidential information 6071 1
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5425 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 3950 1
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 2349 1
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 5981 1
Кибербезопасность - CISO - Chief Information Security Officer - Директор по информационной безопасности - BISO - Business Information Security Officer - Директор по информационной безопасности бизнеса 691 1
CPO - Chief People Officer - HR-директор - Директор по персоналу 276 1
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 6978 1
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 6954 1
Рыночная капитализация - Market capitalization 522 1
Санкции - Антироссийские санкции - Санкции против России 533 1
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 7611 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8136 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 3206 1
CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента - Рейтинг лояльности пользователей 685 1
НГУ - Новосибирский Государственный Университет 198 1
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1217 1
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 711 1
FISU Universiade - Универсиада - Международные и национальные спортивные соревнования среди студентов 117 1
FIA - Formula 1 - Формула 1 - класс гонок на автомобилях с открытыми колёсами 222 1
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1337538, в очереди разбора - 771825.
Создано именных указателей - 167165.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






MARKET.CNEWS

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

Техника

Бесплатные сервисы с ИИ для генерации текстов, изображений и музыки: выбор ZOOM

Как записать видео с веб-камеры: 10 бесплатных программ для ПК

Где смотреть фильмы и сериалы в 2025 году: лучшие онлайн-кинотеатры

Показать еще

Наука

​​7 фактов о Пангее — древнем суперконтиненте Земли

Излучение Хокинга может стирать черные дыры по всей Вселенной — это старт эры новой физики

Загадочные камни возрастом 12 000 лет — предшественники колеса?
Показать еще