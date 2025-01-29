Dynamika Динамика
Решения компании Динамика покрывают основные направления деятельности банков: продажи, кредитование и обслуживание клиентов. При этом компоненты могут работать как отдельно, так и в связке, сопровождая весь путь клиента. Все решения реализованы на собственной платформе, которая позволяет развивать и масштабировать систему с применением no-code/low-code технологий. Основные инструменты управления доступны для заказчиков.
Dynamika и организации, системы, технологии, персоны:
|Лебедева Ольга 17 5
|Бессонов Олег 6 5
|Комаров Андрей 15 1
|Быков Владислав 8 1
|Баранов Владимир 6 1
|Ковтун Екатерина 1 1
|Катаева Елена 29 1
|Нестеренко Антон 2 1
|Врацкий Андрей 135 1
|Афанасьев Денис 71 1
|Насакин Алексей 3 1
|Олесик Ирина 1 1
|Скакунов Александр 8 1
|Золотов Денис 3 1
|Степченков Максим 65 1
|Еремин Андрей 15 1
|Емышев Владимир 12 1
|Баулин Валерий 43 1
|Соколов Кирилл 29 1
|Колодей Сергей 6 1
|Котик Сергей 7 1
|Белясников Александр 3 1
|Осташов Константин 2 1
|Батай Илья 55 1
|Трушков Роман 4 1
|Мезенцев Александр 15 1
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