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«Долинск Банк» внедрил решение «Dynamika Мобильное рабочее место»

«Долинск Банк» внедрил решение «Dynamika Мобильное рабочее место». Решение позволяет повысить качество обслуживания за счет возможности дистанционно идентифицировать клиента и собирать документы во время доставки банковских продуктов.

Мобильное рабочее место – это решение, позволяющее организовать выездной сервис: централизованно планировать задачи по доставке продуктов, распределять их между менеджерами прямых продаж; проводить все необходимые для доставки действия в приложении на смартфоне или планшете; осуществлять контроль работы.

Решение компании «Динамика» включает в себя мобильный интерфейс на платформе Dynamika, а также нативное мобильное приложение на Android и iOS.

Благодаря мобильному рабочему месту «Долинск Банк» оцифровал процесс доставки банковских продуктов клиенту. Теперь кураторы могут назначать задачи на доставку банковских продуктов и осуществлять контроль исполнения, что делает весь процесс более прозрачным и отслеживаемым.

Банк может самостоятельно настраивать решение под свои задачи и специфику продуктов. Такой персонализированный подход помогает учесть особенности построения работы.

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Все задачи состоят из последовательных шагов, соответствующих сценарию выдачи продукта. Такой подход позволяет минимизировать риск ошибки со стороны менеджера прямых продаж: он последовательно выполняет шаги обработки заявки, фотографирует необходимые документы и т.п. Все шаги, типы и шаблоны документов «Долинск Банк» настраивает самостоятельно.

Приложение реализовано на платформе Dynamika и бесшовно интегрировано с решениями, которые уже внедрены в банке.

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