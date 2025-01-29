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FinTech Debt Collection автоматизация подразделений по работе с заемщиками



29.01.2025 «Долинск банк» перевел работу с обращениями юрлиц в режим 24/7, с решением Dynamika Call-центр 1
07.06.2024 «Dynamika Фронт-офис» для удаленных точек обслуживания помог ускорить обслуживание в дополнительных офисах «Долинск банка» 1
27.03.2015 Terrasoft обновила систему bpm’online bank sales 1
21.05.2013 Наталья Светушкова: Мы смогли более эффективно перераспределить загрузку ресурсов 1
22.07.2010 В России создано целостное полномасштабное решение для лизинга 1
27.05.2010 «АМТ банк» оптимизирует работу с заемщиками на базе технологий ЦФТ 1
29.04.2010 ИТ в финансовом секторе: к чему привела "перезагрузка" 1
03.07.2009 «Нетрис» запустил сайт о взыскании «плохих» долгов 1
12.03.2008 «Столичное коллекторское агентство» автоматизировало cбор задолженности 1
17.05.2006 VDI: ПО для автоматизации сбора долгов 1

Публикаций - 10, упоминаний - 10

FinTech и организации, системы, технологии, персоны:

8230 2
SAP SE 5279 2
EPAM Solutions - EPAM Systems - Effective Programming for America 412 2
ЦФТ - Центр Финансовых Технологий 510 2
AMT Group - АМТ-Груп 351 2
DEAC - Digitalas Ekonomikas Attistibas Cenreg 43 2
Google LLC 11788 1
Microsoft Corporation 24639 1
Oracle Corporation 6694 1
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Dynamika - Динамика 23 1
БТА Банк - Туран Алем - АМТ Банк - СлавинвестБанк - Астана Международный Банк - Астана-Холдинг Банк 42 2
Долинск КБ - Долинск Банк 5 2
ВТБ - Открытие ФК - Росгосстрах Банк - РГС Банк - Русь-Банк - Русский межрегиональный банк развития 104 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7328 1
Mercedes-Benz - Мерседес-Бенц 275 1
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 532 1
Русский стандарт Банк 442 1
Альфа-Банк 1771 1
МТС Финанс - MTS Finance - Мобайл ТелеСистемс Б.В. - Mobile TeleSystems Finance - МТС банк - МТС Финтех 481 1
Сбер - СберЛизинг - Сбербанк Лизинг 39 1
Югория - страховая компания 42 1
Благосостояние НПФ 51 1
Столичное АВД - Столичное коллекторское агентство 2 1
Федеральное казначейство России 1778 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4757 1
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Контактный центр - Колл-центр - Call-center - Центр обработки вызовов - ЦОВ 4024 4
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 10201 3
FinTech - ДБО - Дистанционное банковское обслуживание - Дистанционные банковские сервисы - Мобильный банк - Мобильные финансовые сервисы - Mobile banking- Телебанкинг - Remote Banking 4174 3
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Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 20634 2
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 12541 2
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 11631 2
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 29724 2
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24159 2
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 12194 2
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50549 2
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Кредитование - Кредитный конвейер - набор банковских процессов продажи, оформления, выдачи, обслуживания кредитов для физических и юридических лиц 279 2
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BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 4683 1
Принтер - Printer - печатание - устройства печати - печатное оборудование - printing devices - печатная инфраструктура 5898 1
ISO 9000, 9001, 9002 - Quality management systems (Requirements) - стандарты системы менеджмента качества 840 1
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 5267 1
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FinTech - ДБО - Mobile Payment - Услуги мобильной коммерции - Мобильная платежная система - Мобильный платёж - Wireless-based payment system - Система мобильных платежей 858 1
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 24183 1
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных - СРК и ВД 5719 1
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СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 12538 1
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 15738 1
HRM - КЭДО - Кадровый электронный документооборот - HR document management - кадровое делопроизводство 812 1
IVR - Interactive Voice Response - Interactive Voice Control - Интерактивное голосовое меню 682 1
FinTech - Денежные переводы - Процессинг платёжных систем и банковских карт - Processing of payment systems and bank cards 1184 1
Картография и навигация - ГИС - Геоинформационная система - геотехнологии - геоинформационно-картографические технологии - геопространственные данные - Geographic information system, GIS - Интеллектуальное картографирование - Smart mapping 1743 1
СЭД - Архивное делопроизводство - СХЭД - Системы хранения электронных документов - EIA - Enterprise Information Archiving - Корпоративное электронное архивирование информации - электронный архив - electronic archiving - цифровое сохранение 1188 1
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 12761 1
Консалтинг технологический - ИТ-консалтинг - IT-consulting - консалтинг в сфере информационных технологий 806 1
Microsoft Dynamics 1176 2
Microsoft Windows 2000 8661 1
Microsoft Dynamics NAV - Microsoft Business Solutions Navision 557 1
Microsoft SQL Server - MS SQL 1660 1
ЦФТ Платформа 2 МСА 2 1
IPSoft DebtCollection 4 1
Google Workspace - Google Apps for Work - Google G Suite - Google Workspace Marketplace - Google Apps Marketplace 241 1
Terrasoft Creatio - bpm’online 97 1
Software AG - webMethods HIP - webMethods Hybrid Integration Platform 104 1
ЦФТ Банк БИК - Банковский информационный комплекс - СПЭД БИК IBSo - IB System Object 142 1
TietoEVRY - Tieto Finance Services - Tieto Card Suite Fraud Management System - Tieto Card Suite ATM Management - Tieto Card Suite Interbank Clearing & Settlement 17 1
TietoEVRY - Tieto Cloud Server - Cloud Based Payments 4 1
EPAM Debt Collection 1 1
Коваль Игорь 15 2
Оганесян Артак 31 1
Фомичев Андрей 71 1
Бейлезон Олег 32 1
Прохоров Юрий 64 1
Меднов Сергей 124 1
Светушкова Наталья 17 1
Герасимов Александр 43 1
Бугай Алексей 10 1
Демидов Михаил 133 1
Славин Борис 34 1
Королев Борис 5 1
Наскидаев Олег 9 1
Вожегова Мария 28 1
Харин Константин 6 1
Мохначев Дмитрий 1 1
Надеждин Алексей 2 1
Шабанов Евгений 2 1
Абашина Алла 2 1
Бакланов Олег 3 1
Легкодимов Николай 3 1
Агнцев Роман 3 1
Россия - РФ - Российская федерация 144512 4
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17399 2
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43224 2
Европа 21778 2
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