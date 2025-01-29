FinTech Debt Collection автоматизация подразделений по работе с заемщиками
FinTech и организации, системы, технологии, персоны:
|Федеральное казначейство России 1778 1
|ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4757 1
|Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 1997 1
|Коваль Игорь 15 2
|Оганесян Артак 31 1
|Фомичев Андрей 71 1
|Бейлезон Олег 32 1
|Прохоров Юрий 64 1
|Меднов Сергей 124 1
|Светушкова Наталья 17 1
|Герасимов Александр 43 1
|Бугай Алексей 10 1
|Демидов Михаил 133 1
|Славин Борис 34 1
|Королев Борис 5 1
|Наскидаев Олег 9 1
|Вожегова Мария 28 1
|Харин Константин 6 1
|Мохначев Дмитрий 1 1
|Надеждин Алексей 2 1
|Шабанов Евгений 2 1
|Абашина Алла 2 1
|Бакланов Олег 3 1
|Легкодимов Николай 3 1
|Агнцев Роман 3 1
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