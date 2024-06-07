«Dynamika Фронт-офис» для удаленных точек обслуживания помог ускорить обслуживание в дополнительных офисах «Долинск банка»

Компания «Динамика» внедрила решение «Фронт-офис» для удаленных точек обслуживания (УТО) в «Долинск банке». Благодаря этому клиенты в УТО могут оперативно получать все основные услуги, не выезжая в отделение банка. А интуитивно понятный интерфейс и принцип единого окна позволил сделать обслуживание быстрее, обучение операционистов – проще и эффективнее. Об этом CNews сообщили представители компании «Динамика».

Удаленные точки обслуживания – это дополнительные небольшие офисы банка, в которых работает один-два сотрудника и выполняется операции, не связанные с кассовым обслуживанием: выпуск карт, открытие счета, оформление кредита и тд. УТО «Долинск-банка» расположены на предприятиях холдинга KDV Group и сотрудники могут получить необходимые банковские услуги рядом с работой.

Важный критерий для выбора банковского сервиса в УТО – интуитивно-понятный интерфейс и легкость обучения сотрудников. Любые сложности, связанные с дополнительным временем на освоение системы специалистами банка, могут снизить доверие клиента из-за долгого обслуживания, а также привести к «текучке» кадров банка.

Внедрение «Фронт-офиса» для удаленных точек обслуживания помогает операционистам работать легко, выполнять минимум рутинных действий в системе. Благодаря интуитивному интерфейсу «Фронт-офиса» от компании «Динамика» обучение стало намного проще и быстрее.

Взаимодействие банка и клиентов в интерактивном режиме осуществляется в удаленных точках, офисах или через контакт-центр. Все эти каналы коммуникации объединены сквозными процессами в рамках единой ИТ-экосистемы, чтобы обеспечить максимальное удобство для клиентов.

Функционал решения «Фронт-офис» от компании «Динамика» может включать в себя различные распространенные операции. «Фронт-офис» встраивается в банк: учитываются важные особенности бизнеса и создается уникальная сервисная модель обслуживания, оптимальная по конкретным задачам банка. Примером как раз такой индивидуальной модели настройки бизнес-процессов является внедрение решения «Фронт-офис» в «Долинск банк».

В «Долинск банке» внедрено несколько решений компании «Динамика»: рабочее место представителя (мобильное приложение), Debt Collection, «Кредитный конвейер», Call-центр. Все они реализованы на платформе Dynamika и бесшовно интегрируются между собой. Сотрудничество компании «Динамика» и «Долинск банка» продолжается как по развитию текущих, так и по внедрению новых решений.