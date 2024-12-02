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Югория страховая компания
Универсальная, федеральная и высокотехнологичная компания, предоставляющая спектр страховых услуг от Калининграда до Владивостока
Станислав Дружинин, Руководитель управления эксплуатации, ГСК "Югория" "Кейс: Миграция в другое облако в условиях санкций" 15 сентября 2022 года в Москве CNews конференция "Облака как инструмент обеспечения непрерывности бизнеса"
СУДЕБНЫЕ ДЕЛА
Всего 39 дел, на cумму 6 957 304 448 ₽*
СОБЫТИЯ
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Югория и организации, системы, технологии, персоны:
|АФТ - Ассоциация Финтех - Ассоциация развития финансовых технологий 229 2
|TIA - Telecommunications Industry Association 90 1
|Дружинин Станислав 20 19
|Галкин Николай 138 9
|Меденцев Константин 106 7
|Кабаков Ярослав 65 7
|Попов Игорь 16 7
|Макевнин Борис 44 7
|Гатин Виталий 14 7
|Босенко Павел 18 7
|Вавра Владимир 23 7
|Едренкин Анатолий 13 7
|Путин Сергей 72 7
|Михалев Евгений 98 7
|Залманов Андрей 37 7
|Морозов Константин 10 6
|Шведов Дмитрий 11 6
|Хмельницкий Сергей 6 6
|Демидов Сергей 129 6
|Каримов Руслан 58 5
|Кондратьев Дмитрий 34 5
|Минаев Андрей 15 5
|Распопов Алексей 49 5
|Беляев Алексей 37 4
|Стариков Дмитрий 13 4
|Верещагин Руслан 5 4
|Исаев Дмитрий 56 3
|Кутаков Павел 6 3
|Мнев Игорь 17 3
|Маркин Евгений 6 3
|Горохов Евгений 40 2
|Гузев Иван 14 2
|Никитин Андрей 64 2
|Фомичев Андрей 74 2
|Юдин Дмитрий 34 2
|Кузьмичев Виталий 5 2
|Пухов Евгений 12 2
|Меднов Сергей 124 2
|Славин Борис 36 2
|Королев Борис 5 2
|Вожегова Мария 28 2
|Лебедев Олег 16 2
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