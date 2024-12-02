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Югория страховая компания

Югория - страховая компания

Универсальная, федеральная и высокотехнологичная компания, предоставляющая спектр страховых услуг от Калининграда до Владивостока

 

 

Станислав Дружинин, Руководитель управления эксплуатации, ГСК "Югория" "Кейс: Миграция в другое облако в условиях санкций" 15 сентября 2022 года в Москве CNews конференция "Облака как инструмент обеспечения непрерывности бизнеса"
 

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Судебные дела (39) на сумму 6 957 304 448 ₽*
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в качестве ответчика (4) на сумму 13 884 910 ₽*
* Отображена общая сумма требований всех кредиторов по всем судебным делам, в рамках которых компания подавала требования к своим должникам — организациям. При этом, общая сумма требований всех кредиторов по делу о банкротстве не тождественна сумме требования одного конкретного кредитора, кредиторов в одном таком деле может быть несколько десятков, а размеры сумм требований одних могут быть больше или меньше размеров требований других кредиторов.

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru


02.12.2024 Страховая компания «Югория» использует сервисы защиты StormWall в дата-центре Oxygen 2
26.07.2024 Создатели «Контур.Фокус» вложат 2 миллиарда в «убийцу» Zoom 1
20.02.2024 Страховая компания «Югория» при поддержке GlowByte внедрила корпоративную ModelOps-платформу на открытых технологиях 1
12.12.2023 Cleverics выпускает новый релиз ITSM-системы Omnitracker CleverEngine 5.3 1
11.12.2023 СК «Югория» и «Диасофт» автоматизировали процесс загрузки договоров страхования в программный продукт для комплексной работы с договорами ДМС 3
13.03.2023 Конференция CNews «Оптимизация цифровой инфраструктуры 2023» состоится 21 марта 2
06.03.2023 Конференция CNews «Оптимизация цифровой инфраструктуры 2023» состоится 21 марта 2
14.02.2023 Конференция CNews «Оптимизация цифровой инфраструктуры 2023» состоится 21 марта 2
09.02.2023 Конференция CNews «Оптимизация цифровой инфраструктуры 2023» состоится 21 марта 2
26.01.2023 Конференция CNews «Оптимизация цифровой инфраструктуры 2023» состоится 21 марта 2
20.01.2023 Конференция «Оптимизация цифровой инфраструктуры 2023» состоится 21 марта 2
14.12.2022 Конференция «Оптимизация цифровой инфраструктуры 2023» состоится 21 марта 2
27.10.2022 Webinar Group представила SaaS и on-premise решения для организации ВКС и онлайн-обучения 2
21.09.2022 Плюсы и минусы отечественных облачных платформ 3
08.09.2022 Успейте зарегистрироваться на конференцию CNews «Облака как инструмент обеспечения непрерывности бизнеса», которая состоится 15 сентября 2
01.09.2022 Успейте зарегистрироваться на конференцию CNews «Облака как инструмент обеспечения непрерывности бизнеса», которая состоится 15 сентября 2
24.08.2022 Конференция CNews «Облака как инструмент обеспечения непрерывности бизнеса» состоится 15 сентября 2
11.08.2022 Конференция CNews «Облака как инструмент обеспечения непрерывности бизнеса» состоится 15 сентября 2
22.07.2022 Открыта регистрация на конференцию CNews «Облака как инструмент обеспечения непрерывности бизнеса» 2
28.02.2022 Как создать безопасную облачную инфраструктуру 5
14.12.2021 Как обосновать эффективность затрат на инфраструктуру 3
29.11.2021 ОНЛАЙН-конференция CNews «Оптимизация затрат на ИТ-инфраструктуру: делимся опытом» состоится 2 декабря 2
17.11.2021 В Москве состоится ОНЛАЙН-конференция «Оптимизация затрат на ИТ-инфраструктуру: делимся опытом» 2
03.11.2021 ОНЛАЙН-конференция CNews «Оптимизация затрат на ИТ-инфраструктуру: делимся опытом» состоится 2 декабря 2
13.07.2021 «Крок» роботизирует бизнес-процессы страховой компании «Югория» на платформе UiPath 2
26.05.2021 Онлайн-конференция CNews «ITSM 2021: новые тренды» состоится 8 июля 2
06.02.2020 «Югория» перешла на автоматизированную систему Diasoft Insurance Medical 2
22.10.2019 Чат-бот снизит трудозатраты сотрудников техподдержки «Югории» на 25% 3
22.04.2019 Cloud4Y предоставил ГСК «Югория» облачную инфраструктуру IaaS 2
13.03.2013 Григорий Липич: На рынке потокового ввода данных в России – динамичный рост 1
04.09.2012 «Ланит» автоматизирует документооборот в «Югории» 3
09.02.2012 «Белтел» модернизировал ИТ-инфраструктуру ГСК «Югория» 7
18.07.2011 Мобильная реклама: не роскошь, а средство продвижения 1
29.04.2010 ИТ в финансовом секторе: к чему привела "перезагрузка" 1
06.04.2010 Круглый стол «ИКТ в финансовом секторе: пути оптимизации инфраструктур» 2
24.02.2010 История ИТ-лидера: DocsVision 1
27.03.2009 СМК «Югория-Мед» строит СЭД на базе решения ЭОС 1
18.04.2007 "ТрансТелеКом" поможет транспортной отрасли 1

Публикаций - 44, упоминаний - 88

Югория и организации, системы, технологии, персоны:

Oracle Corporation 7044 7
Росводоканал - Росводоканал Цифровые решения - РВК.Цифровые решения 137 7
Energon - Энергон - Смарт Бэттериз 33 5
Softline - Софтлайн 3645 5
Microsoft Corporation 25666 4
Commvault 186 4
Сбер - Cloud.ru - Облачные технологии - ранее SberCloud, СберКлауд 618 4
9452 4
BCC - Би.Си.Си. - BCC Company - Business Computer Center - Бизнес Компьютер Центр 171 3
Huawei 4490 3
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4843 3
ОБИТ 123 3
МТС Линк - Вебинар.ру - Webinar.ru - Webinar Group - Вебинар Технологии 614 2
ТТК Сибирь макрорегион - СибТрансТелеКом - ТТК Новосибирск 34 2
ТТК Западная Сибирь макрорегион - ТТК Байкал - ТТК Зап-СибТрансТелеком 39 2
Prof IT - Проф ИТ 19 2
МегаФон 10551 2
Cisco Systems 5345 2
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15470 2
Abbyy - Аби Продакшн - Abbyy Russia - Abbyy Software House - BIT Software 1206 2
IBM - International Business Machines Corp 9667 2
Citrix Systems 863 2
Крок - Croc 1953 2
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9442 2
Diasoft - Диасофт 1114 2
Stack Group - Стек Групп - Стек Телеком 188 2
Cloud4Y 307 2
EPAM Solutions - EPAM Systems - Effective Programming for America 427 2
ЦФТ - Центр Финансовых Технологий 539 2
Inoventica Services - Гарант-Парк-Интернет - Parking.ru - Паркинг.ру 146 1
OpenText 231 1
Электронная Москва - Удостоверяющий центр 186 1
НКК - ГКС - TopS Consulting - ТопС Консалтинг - TopS Business Integrator - TopS BI - ТопС Бизнес Интегратор - ТопС ФинСистемс - АНД проджект - TopS System Interator - eTopS Consulting - Training Line Центр бизнес-обучения 624 1
Syntellect - Синтеллект 103 1
Beltel - Белтел 146 1
Google LLC 12574 1
StormWall - Сторм системс 142 1
RKIT Group - РКИТ 22 1
PayU - ПэйЮ НКО - Твои платежи НКО 41 1
Telefonica - O2 UK - Telefonica UK Ltd - BT Cellnet - mmO2 373 1
Уралхим ОХК АО - Объединенная химическая компания 205 14
Tablogix - Таблоджикс - Ителла - ItellaNLC - Itella Logistics - Posti Group Corporation 89 10
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 687 8
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1874 8
Минтранс РФ - Росморречфлот - Росморпорт ФГУП 80 7
Минобороны РФ - Гарнизон АО - Военторг 17 7
МКБ - Московский кредитный банк 648 7
Финам ИК - Финам Менеджмент УК - Инвестиционный холдинг - Finam Global - Finam Global Investment Fund 1156 7
Т Плюс ПАО - КЭС-Холдинг - Комплексные энергетические системы 217 7
Випсервис - В.И.П. Сервис - V.I.P. Сервис - Вип Корпорейт Тревел - VIP Corporate Travel 18 6
ВТБ Лизинг 73 6
ВГК - Восточная Горнорудная Компания - Солнцевский угольный разрез - Угольный морской порт Шахтерск - Северо-восточная угольная компания - Сахалинуголь 74 5
Открытие НПФ - Лукойл-Гарант НПФ - РГС НПФ - негосударственный пенсионный фонд 20 4
Авилон - AGR Automotive Group - АГР - Volkswagen Group Rus - Фольксваген Груп Рус - Фольксваген Компоненты и Услуги - Скания Лизинг - Скания Финанс - Скания Страхование 57 4
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 545 4
Альфа-Банк 1961 4
S7 Airlines - авиакомпания Сибирь - S7 Group - Группа компаний С7 144 4
Мир Привилегий Банк - МП Банк 11 3
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8699 3
ВТБ - Открытие ФК - Росгосстрах - РГС 426 3
ВТБ - Открытие ФК - Росгосстрах Банк - РГС Банк - Русь-Банк - Русский межрегиональный банк развития 104 2
Благосостояние НПФ 52 2
Катрен НПК 21 2
РЖД - Российские железные дороги 2076 2
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3123 2
Ингосстрах СПАО 472 2
Татнефть - Банк Зенит - Банковская группа Зенит 360 2
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 538 2
Абсолют Банк 246 2
БТА Банк - Туран Алем - АМТ Банк - СлавинвестБанк - Астана Международный Банк - Астана-Холдинг Банк 42 1
Еврохим МХК - EuroChem Group AG - международная химическая компания - минерально-химическая компания 189 1
ЛЭТУАЛЬ - Л’Этуаль - Алькор и КО - L'Etoile - Торговая сеть 102 1
Mazda Motor Corporation 73 1
L’Oreal 58 1
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3990 1
UniCredit - ЮниКредит Банк - Международный Московский Банк 254 1
ОМЗ Перспективные Технологии - ОМЗ ПТ - ОМЗ ПАО - Объединённые машиностроительные заводы - Уралмаш-Ижора Группа - Ижорские заводы - ОМЗ Горное оборудование 68 1
Пробизнесбанк АКБ 135 1
Иль де Ботэ - Ile De Beaute 17 1
Трансойл 13 1
Росстандарт - ЦСМ ФБУ - Центр стандартизации и метрологии - Ростест-Москва ФБУ - Государственный региональный центр стандартизации, метрологии и испытаний в городе Москва и Московской области 75 3
ВАС РС - Высший Арбитражный Суд Российской Федерации 191 2
Дом.РФ - АИЖК - Агентство по ипотечному жилищному кредитованию 48 1
МВД РФ - ФМС РФ - Федеральная миграционная служба Российской Федерации - Главное управление по вопросам миграции - Управления Федеральной миграционной службы 599 1
Петербургский метрополитен ГУП 149 1
Росрыболовство - Федеральное агентство по рыболовству - Госкомрыболовство - Государственный комитет Российской Федерации по рыболовству 79 1
Правительство Мурманской области - органы государственной власти 74 1
Администрация Екатеринбурга - Екатеринбургская городская Дума - органы государственной власти 54 1
Совет Министров Республики Беларусь - ГТК РБ - Государственный таможенный комитет Республики Беларусь 13 1
Таможня - Таможенная служба - Customs Service 1084 1
Росаэронавигация - Федеральная аэронавигационная служба 22 1
Правительство РФ - Минпромэнерго России - Министерство промышленности и энергетики Российской Федерации 72 1
Правительство РФ - Минрегион России - Министерство регионального развития Российской Федерации 154 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5571 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5513 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 3044 1
U.S. Coast Guard - USCG - Служба береговой охраны США 38 1
Минтранс РФ - Ространснадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере транспорта - Ространсинспекция - Госавтодорнадзор 125 1
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1694 1
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2856 1
Совфед РФ - Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 1178 1
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2120 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3397 1
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1583 1
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2828 1
Правительство РФ - Комиссия по цифровому развитию, использованию информационных технологий для улучшения качества жизни и условий ведения предпринимательской деятельности - Правительственная комиссия по связи 309 1
АФТ - Ассоциация Финтех - Ассоциация развития финансовых технологий 229 2
TIA - Telecommunications Industry Association 90 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 63865 35
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 60747 20
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13595 19
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12648 17
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных - СРК и ВД - 31 марта Международный день резервного копирования - World Backup Day - День бэкапа 6555 16
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34162 16
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24039 16
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 17771 15
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 17883 14
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HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 10084 9
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 13365 8
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Colocation - Колокация - Колокейшн - Размещение серверного оборудование клиента в дата-центре 566 8
ЦОД ТРК - территориально-распределенные катастрофоустойчивые центры обработки данных - ЦОД Сетевая инфраструктура 357 7
Backup and Recovery - BaaS - Backup as a service - резервное копирование как услуга - резервное копирования в облако - облачный бэкап 707 7
MultiCloud - Multi-Cloud - Мультиклауд - Многооблачность - Мультиоблачность - Мультиоблака 193 7
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Вычислительная мощность компьютера - Производительность компьютера 1030 7
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 12888 7
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 6407 7
Кибербезопасность - ZTNA - Zero Trust Network Access - Стратегия информационной безопасности "Никому не доверяй" - Нулевое доверие 314 7
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СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10517 5
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МТС Cloud - CloudMTS - Облако МТС 322 5
Microsoft Azure 1511 3
Microsoft SQL Server - MS SQL - MSSQL 1771 3
Oracle Database - Oracle DB СУБД - объектно-реляционная система управления базами данных 1307 3
Prof IT - Проф ИТ - Vocamate AI - Vocamate Interactive - Виртуальный автоматический колл-центр 17 2
Microsoft Solutions Framework - Microsoft DMF - Microsoft Driver Module Framework - Microsoft Bot Framework - Microsoft Coco Framework - Microsoft WDF - Microsoft Windows Driver Frameworks - Microsoft Operations Framework - MOF 36 2
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1707 2
Microsoft Office 4114 2
Oracle E-Business Suite - OEBS - Oracle EBS 617 2
Microsoft Teams - MS Teams 661 2
VK - Учи.ру - UCHi.ru - Образовательная онлайн-платформа 128 2
Microsoft Exchange - MS Exchange 1825 2
Stack Group - M1Cloud - Дата-центр Stack.М1 167 2
Microsoft SharePoint Foundation - Microsoft SharePoint Products and Technologies 1504 2
Oracle Hyperion 259 1
HCL Lotus Domino - IBM Notes/Domino 1021 1
Правительство Москвы - Электронная Москва ГЦП - Электронная Москва Городская целевая программа 92 1
Microsoft Entra ID - Microsoft Azure Active Directory - Microsoft Azure AD 62 1
Software AG - webMethods HIP - webMethods Hybrid Integration Platform 107 1
Oracle Database Cloud - Oracle DBaaS - Oracle Database as a Service 28 1
Oracle Autonomous Database Cloud - Oracle Autonomous Data Warehouse Cloud - Oracle Autonomous Database Cloud at Customer - Cloud@Customer 36 1
Oracle Fusion Middleware - Oracle FMW - Oracle Analytics for Fusion Applications - Oracle Fusion Succession Planning - Oracle Fusion Tap 238 1
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 2338 1
Правительство Москвы - Социальная карта москвича 103 1
Apache Airflow 72 1
Microsoft Exchange Online 113 1
Oracle Exadata Cloud at Customer - Oracle ExaCC - Oracle Exadata Cloud@Customer - Oracle Exadata Cloud Infrastructure - Oracle Exadata Cloud Service 35 1
Yandex B2B Tech - Яндекс 360 - Яндекс.Телемост - Yandex Telemost 268 1
Сбер - Cloud.ru - SberCloud ML Space - SberCloud Model Training - сервис для разработки моделей машинного и глубокого обучения 76 1
JupyterHub - JupyterLab - Project Jupyter 66 1
Docsvision СЭД - ECM-система 249 1
Правительство Москвы - Дептранс Москва - Тройка - транспортная карта 1071 1
OpenText EMC Documentum - платформа управления знаниями, документами и бизнес-процессами 413 1
МТС Коммуникатор 31 1
OmniNet - Omnitracker 66 1
Oracle Financial Services Software - OFSS - Oracle Financial Services Governance & Compliance Management - Oracle Financial Analytics - Oracle Financial Statement Planning - Oracle Financial Consolidation and Close Cloud Service 84 1
DocsVision Live 8 1
DocsVision ServiceDesk 2 1
Docsvision SharePoint Edition 6 1
Microsoft Advertising Platform - Microsoft AdManager 13 1
Дружинин Станислав 20 19
Галкин Николай 138 9
Меденцев Константин 106 7
Кабаков Ярослав 65 7
Попов Игорь 16 7
Макевнин Борис 44 7
Гатин Виталий 14 7
Босенко Павел 18 7
Вавра Владимир 23 7
Едренкин Анатолий 13 7
Путин Сергей 72 7
Михалев Евгений 98 7
Залманов Андрей 37 7
Морозов Константин 10 6
Шведов Дмитрий 11 6
Хмельницкий Сергей 6 6
Демидов Сергей 129 6
Каримов Руслан 58 5
Кондратьев Дмитрий 34 5
Минаев Андрей 15 5
Распопов Алексей 49 5
Беляев Алексей 37 4
Стариков Дмитрий 13 4
Верещагин Руслан 5 4
Исаев Дмитрий 56 3
Кутаков Павел 6 3
Мнев Игорь 17 3
Маркин Евгений 6 3
Горохов Евгений 40 2
Гузев Иван 14 2
Никитин Андрей 64 2
Фомичев Андрей 74 2
Юдин Дмитрий 34 2
Кузьмичев Виталий 5 2
Пухов Евгений 12 2
Меднов Сергей 124 2
Славин Борис 36 2
Королев Борис 5 2
Вожегова Мария 28 2
Лебедев Олег 16 2
Россия - РФ - Российская федерация 164045 31
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47190 10
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14744 9
Европа 24882 5
Россия - СФО - Новосибирск 4830 3
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19333 2
Россия - УФО - Екатеринбург - Свердловск 4439 2
Россия - СФО - Омская область 778 2
Россия - УФО - ХМАО-Югра - Ханты-Мансийск 219 1
Россия - УФО - ХМАО-Югра - Сургутский район 70 1
Азия Юго-Западная - Аравийский полуостров 37 1
Россия - Западная Сибирь - Западно-Сибирский регион 313 1
Россия - ЮФО - Ростовская область 1753 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 18904 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54357 1
Казахстан - Республика 5985 1
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4177 1
Россия - ДФО - Якутия - Республика Саха 1197 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13742 1
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1886 1
Швеция - Королевство 3767 1
Европа Восточная 3136 1
Азия - Азиатско-Тихоокеанский регион - APAC - Asia-Pacific 1829 1
Прибалтика - Балтия - Балтийский регион 1375 1
Африка - Африканский регион 3624 1
Ближний Восток 3130 1
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 3016 1
Россия - СФО - Новосибирская область - Новосибирская агломерация 2019 1
Россия - СФО - Омская область - Омск 1266 1
Россия - УФО - Тюменская область - Тюменский район - Тюмень 999 1
Турция - Турецкая республика 2585 1
Украина 7900 1
Америка Северная - Североамериканский регион 3405 1
Россия - ЦФО - Калужская область 1066 1
Россия - СКФО - Ставропольский край 1056 1
Россия - УФО - Тюменская область 1347 1
Россия - СФО - Томская область - Томский район - Томская агломерация 1026 1
Россия - УФО - Челябинская область 1481 1
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярская агломерация 1639 1
Азербайджан - Азербайджанская Республика 1101 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 52853 22
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6507 20
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Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3926 12
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 56964 9
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Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3810 7
НПФ - Негосударственный пенсионный фонд 511 7
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 6094 6
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 15799 6
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 2692 5
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3532 4
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5593 4
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12138 4
CAPEX - CAPital EXpenditure - Капитальные расходы 486 4
OPEX - Operating expenses - Операционные затраты или операционные расходы 407 4
Национальный проект - Производительность труда и поддержка занятости - Производительность.рф - Эффективная и конкурентная экономика 1056 3
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 6555 3
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6516 2
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HRM - HR-management - Human Resource Management - HR-консалтинг - Управление персоналом - Кадровый учет - Штатно-кадровый контур - Аутплейсмент - Outplacement 3416 2
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8422 2
HRM - Training management system, TMS - Система управления деятельностью по обучению - Coaching - Коучинг - Обучение сотрудников - Повышения компетенций персонала - Профессиональное развитие сотрудников и организация обучения персонала - Цифровой путь 2284 2
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7669 2
Страхование - ДМС - Добровольное медицинское страхование 289 2
Страхование - Автострахование - ОСАГО - Обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств 446 2
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 2443 2
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21311 2
Инвестиции - Брокерское обслуживание - брокерские услуги - брокерский счет 1087 1
Экономический эффект 1305 1
MarTech - Brand management, бренд-менеджмент - Influencers Control Center, ICC - инструмент для хранения и управления аккаунтами бренда - Brand Safety - Branding, брендирование - Brandbook, брендбук - Rebranding, ребрендинг 2626 1
Абонентская база - Абонентская плата - Оплата мобильной связи 6044 1
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CA - Certification authority - Удостоверяющие центры 979 1
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TAdviser - Центр выбора технологий 453 1
Газпром ГПМ - НТВ - Телекомпания 511 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8526 18
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Berg Insight 19 1
Harvey Spencer Associates 16 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2026 годы.
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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