Страховая компания «Югория» использует сервисы защиты StormWall в дата-центре Oxygen

Страховая компания «Югория» защитила свою инфраструктуру от DDoS-атак и вместе с этим обезопасила сервисы для клиентов с помощью профессиональных решений StormWall. Компания получила возможность подключить сервисы StormWall в дата-центре Oxygen, где «Югория» недавно развернула свою облачную инфраструктуру. Надежная защита инфраструктуры от DDoS-атак – результат применения решений по защите сайтов и сервиса WAF для защиты веб-приложений.

В 2023 г. заметно увеличилось количество комплексных DDoS-атак на российские компании финансового и страхового секторов. Так, по данным экспертов StormWall, число атак на российские финансовые организации в первом полугодии прошлого года увеличилось на 42% и в будущем количество таких нападений может увеличиться.

Комплексные DDoS-атаки являются серьезной угрозой для клиентов компаний, так как нападения охватывают несколько сетевых уровней и элементов инфраструктуры предприятий. Чтобы нанести максимальный ущерб злоумышленники одновременно атакуют сайт, сеть и инфраструктуру. И от способности отражать DDoS-атаки зависит не только репутация компании, но и то, понесет ли она в результате успеха злоумышленников финансовые потери. В условиях постоянной угрозы обеспечить надежную защиту от DDoS-атак – ключевая задача для любой страховой компании.

Разработанное командой StormWall решение для безопасности веб-сайтов располагает рядом механизмов защиты от DDoS-атак. Так, сервис способен защитить проекты в облаке, предотвращая различные виды атак на всех уровнях: от сетевого уровня до веб-приложений. Кроме того, система успешно фильтрует внешний трафик и отражает атаки мощностью более 3500 Гбит/с. Предоставляемый StormWall сервис гарантирует непрерывную доступность онлайн-ресурсов организации.

«В быстро меняющемся цифровом ландшафте нужно работать на опережение и не отставать от злоумышленников. Нам важно обеспечить стабильную работу сервисов для наших клиентов и сохранность их данных. Сотрудничество со Stormwall и Oxygen помогло существенно продвинуться в этом вопросе. Решения по защите сайтов и применение сервиса WAF позволили создать более стабильную и безопасную среду. Сократилось количество инцидентов, связанных с DDoS-атаками, которые могли бы привести к деградации или отказу в обслуживании систем. С командой Oxygen мы не только развернули облачную инфраструктуру, но и повысили ее уровень защищенности», – сказал Александр Кравченко, начальник отдела защиты информации ГСК «Югория.

«Сейчас непростое время – страховая отрасль часто подвергается DDoS-атакам со стороны хакеров, причем число атак на данную индустрию стремительно растет. Злоумышленники активно используют новые способы организации разрушительных атак, пытаясь нарушить работу внешних онлайн-ресурсов страховых компаний. Для создания эффективной защиты необходимо применять профессиональные сервисы. Мы рады, что страховая компания «Югория» решила использовать наши решения для защиты своих клиентов и уверены, что сможем выполнить все свои обязательства в рамках данного проекта», – сказал Рамиль Хантимиров, CEO и сооснователь StormWall.