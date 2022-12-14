Конференция «Оптимизация цифровой инфраструктуры 2023» состоится 21 марта
CNews приглашает принять участие в конференции «Оптимизация цифровой инфраструктуры 2023» 21 марта 2023 года.
CNews приглашает принять участие в конференции «Оптимизация цифровой инфраструктуры 2023» 21 марта 2023 года.
Санкции и инциденты в области информационной безопасности заставили российские компании пересмотреть стратегию в отношении ИТ-инфраструктуры. В результате вырос спрос на услуги дата-центров. Провайдеры отреагировали повышением цен, а динамика ввода новых стойко-мест не изменилась 一 как и в пандемию, это 4-5 тыс. в год. Из-за проблем с поставками оборудования цены продолжат расти.
Компании, которые используют собственные мощности и ЦОДы, испытывают новые решения для повышения катастрофоустойчивости. Они внедряют гибридное или мультиоблачное резервное копирование и решения для восстановления работоспособности от отечественных поставщиков.
Российский рынок ИТ-инфраструктуры
- Спрос на услуги colocation и IaaS вырос, и цены поднялись в среднем на 60%.
- Дистанционная работа изменила ИКТ-контур российского бизнеса.
- Переход к гибкой инфраструктуре и удаленному доступу к серверам.
- Датчики IoT стали необходимым элементом ИТ-инфраструктуры на производствах, в логистике, ритейле.
Самые востребованные решения
- Защищенная инфраструктура для удаленной работы.
- Быстро масштабируемые вычислительные мощности.
- Резервное копирование инфраструктуры.
- Wi-Fi 6 и другие беспроводные технологии передачи данных.
- Интегрированные беспроводные сети.
Как российские компании реорганизуют инфраструктуру
- Как найти баланс между капитальными, операционными затратами и сроком реорганизации ИТ-инфраструктуры?
- Как провести технический аудит и получить пошаговый план реорганизации ИТ-инфраструктуры?
- Как выбрать провайдера: стек необходимых и достаточных решений?
- Как организовать передачу данных с дублирование каналов на разных технологиях?
- По какой архитектуре строить распределенную сеть>?
- Переход на Zero Trust network architecture 一 организация архитектуры по принципу «запрещено все, что не разрешено».
Среди докладчиков на данный момент:
Дмитрий Кондратьев, директор по информационным технологиям и развитию бизнес-процессов, Energon;
Игорь Мнев, руководитель Центра продвижения цифровых сервисов, ФБУ «Ростест-Москва»;
Ярослав Кабаков, директор по стратегии ИК «Финам»;
Анатолий Едренкин, заместитель генерального директора по цифровой трансформации, «Военторг»;
Павел Босенко, начальник Управления информационных технологий, ФГУП «Росморпорт».
Приглашены для выступления:
Сергей Путин, ИТ-директор, ГК «Росводоканал»;
Константин Меденцев, старший вице-президент по банковским технологиям, банк «Уралсиб»;
Николай Галкин, директор по информационным технологиям, Tablogix;
Андрей Залманов, вице-президент, банк «Открытие»;
Константин Морозов, руководитель управления развития информационных систем, «ВТБ Лизинг»;
Борис Макевнин, директор по цифровизации и информационным технологиям, «Т Плюс»;
Станислав Дружинин, руководитель управления эксплуатации, ГСК «Югория»;
Владимир Вавра, руководитель отдела инфраструктуры данных, «Уралхим»;
Игорь Попов, руководитель направления Департамента ИТ-обеспечения, МКБ;
Виталий Гатин, заместитель ИТ-директора по информационно-техническому сопровождению и связи, ИРЗ.
CNews приглашает принять участие в мероприятии представителей заказчиков, а также поставщиков ИТ и ИБ-решений.
Для представителей ИТ и ИБ-компаний стоимость участия 20000 руб.
Для представителей заказчиков участие бесплатное*.
* - в случае подтверждения от CNews Conferences
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