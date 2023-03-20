«ВТБ лизинг» внедрил цифровую платформу для повышения качества обслуживания клиентов «ВТБ лизинг» ускорил и упростил выкуп клиентами автомобилей и техники благодаря автоматизации работы бэк-офиса. По плановому и досрочному выкупам лизингового имущества скорость работы увеличилас

Как ускорить обработку клиентских заявок с помощью обогащения данных: опыт «ВТБ Лизинг» абор микросервисов позволяет запускать процессы обновления внутренних информационных систем по разным алгоритмам - каждую ночь и в определенных точках прохождения процесса. В настоящее время система «ВТБ Лизинг» интегрирована с большим количеством источников данных. В их числе — ФНС (выписки ЕГРЮЛ и ЕГРИП), реестр дисквалифицированных лиц, реестр адресов массовой регистрации, реестр юрлиц,

«АМТ-груп» создала контакт-центр для «ВТБ лизинг» «ВТБ лизинг» и «АМТ-груп» объявляют о завершении проекта по созданию контакт-центра для обслуживания юридических лиц. Новый контакт-центр позволит улучшить качество обслуживания клиентов, расшир

ВТБ Лизинг планирует увеличить штат IT-специалистов на 50% в 2022 году ки в компании осуществляется собственными силами. В следующем году этот показатель планируется довести до 50%. Увеличение доли инсорсинга призвано служить повышению эффективности цифровизации бизнеса ВТБ Лизинг. До 2020 г. все задачи по цифровизации в ВТБ Лизинг решались исключительно с привлечением подрядчиков. В 2020 году в связи с ростом объема задач по данному направлению компани

Борис Шелекасов, «ВТБ Лизинг»: Мы увеличим инвестиции в ИТ-инсорсинг в полтора раза CNews: Расскажите немного о том, чем занимается компания, каковы масштабы бизнеса? Борис Шелекасов: «ВТБ Лизинг» — это одна из крупнейших лизинговых компаний России. Мы финансируем самое разное имущество, начиная от легковых автомобилей и заканчивая железнодорожными вагонами и буровыми установ

«ВТБ Лизинг» внедряет управление данными как ценным бизнес-активом ти порядок в управлении данными», — рассказывает Константин Есюнин. Что показал аудит В начале 2020 года банк ВТБ провел аудит качества данных во всех дочерних организациях группы. Он показал, что в «ВТБ Лизинг» обеспечен достаточный контроль за качеством важных данных, но культура работы с данными требует развития. Основными зонами роста оказались: Одни и те же данные рождались в разных си

ВТБ Лизинг планирует полностью отказаться от бумажных документов СЭД в компании ВТБ Лизинг взял курс на цифровую трансформацию. Компания внедряет сразу несколько проектов, цель которых — оптимизация работы с помощью информационных технологий. Один из них — переход на элект

ВТБ Лизинг расширяет инсорсинговую разработку и переходит на Agile м был их личный опыт «внедрения Agile» в компании. Как все начиналось Полтора года назад в компании ВТБ Лизинг, которая в последнее время активно занимается развитием собственной команды разраб

«ВТБ лизинг» поставит «Ростелекому» телекоммуникационное оборудование на 5,5 млрд рублей ГК «ВТБ лизинг» и «Ростелеком» заключили 19 договоров лизинга на поставку телекоммуникационного о

«ВТБ Лизинг» внедрил ИТ-решение по управлению кросс-функциональными целями «ВТБ Лизинг» представил собственную ИТ -разработку по управлению кросс-функциональными целями.

«ВТБ лизинг» внедрил ИТ-решение по управлению кросс-функциональными целями «ВТБ лизинг» представил собственную ИТ-разработку по управлению кросс-функциональными целями.

«ВТБ лизинг» и Mail.ru Group заключили соглашение о стратегическом сотрудничестве «ВТБ лизинг» и Mail.ru Group заключили соглашение о стратегическом партнерстве: основная его цель — разработка цифровых продуктов для малого и среднего бизнеса и их продвижение с использованием

«ВТБ лизинг» и «Яндекс.драйв» заключили соглашение о стратегическом сотрудничестве «ВТБ лизинг» и «Яндекс.драйв» заключили соглашение о стратегическом сотрудничестве. Документ п

«ВТБ Лизинг» внедряет мобильный офис В «ВТБ Лизинг» стартует пилотный этап стратегического проекта «Мобильный офис», в котором примут

«ВТБ Лизинг» начал обучать менеджеров с помощью виртуальной реальности «ВТБ Лизинг» объявил о внедрении нового формата дополнительного обучения менеджеров направлени

ВТБ Лизинг и «Ростелеком» автоматизируют учет электроэнергии для «Россети Центр» в Воронежской области ние инфраструктурного проекта, стоимость которого составляет почти один миллиард рублей, обеспечит «ВТБ Лизинг». «Ростелеком» будет координировать техническую реализацию — создание инфраструкту

«ВТБ Лизинг» поставит оборудование для строительства «Института ядерной медицины» в Химках «ВТБ Лизинг» и «Медицина» (клиника академика Ройтберга) заключили контракт на поставку оборудо

«ВТБ Лизинг» совместно с «Лабораторией умного вождения» запускает специальную программу для «умных» автомобилей ГК «ВТБ Лизинг» в рамках программ операционного лизинга и компания «Лаборатория умного вождения»,

«ВТБ Лизинг» подключил к СЭД 10 тысяч клиентов К системе электронного документооборота «ВТБ Лизинг» подключился десятитысячный клиент. Таким образом, 35% от общего числа клиентов взаимодействуют с компанией в цифровой среде. Система была внедрена в октябре 2019 г., за это время че

«ВТБ Лизинг» реализовал интеграцию с системой электронных паспортов транспортных средств «ВТБ Лизинг» продолжает цифровизацию бизнеса и первым на лизинговом рынке запускает в промышленную эксплуатацию полноценную интеграцию внутренней CRM с системой электронных паспортов транспортны

«ВТБ Лизинг» разработал личный кабинет операционного лизинга ГК «ВТБ Лизинг» и Bell Integrator завершили проект разработки и внедрения личного кабинета клиент

«ВТБ лизинг» планирует поставить «Ростелекому» оборудование на 2,7 млрд рублей В апреле 2020 г. «ВТБ лизинг» заключил с группой компаний «Ростелеком» пул лизинговых сделок на поставку сетево

Bell Integrator разработал сервис дистанционного обслуживания клиентов для «ВТБ лизинга» ll Integrator завершил проект разработки и внедрения личного кабинета пользователя автолизинга для «ВТБ лизинга». Теперь клиенты компании могут получать всю нужную информацию и услуги, предоста

«ВТБ лизинг» предложил клиентам ИТ-решение для управления автопарком «ВТБ лизинг» сообщил о том, что совместно с компанией ID20 внедрил программу «Управление автоп

«ВТБ Лизинг» автоматизировал бизнес-процессы блока продаж с помощью «Корус Консалтинга» Лизинговая компания «ВТБ Лизинг» и группа компаний «Корус Консалтинг» завершили основной этап внедрения и автомати

«Корус Консалтинг» внедряет CRM-систему для «ВТБ Лизинг» Группа компаний «Корус Консалтинг» продолжает реализацию проекта по внедрению решения на базе Microsoft Dynamics CRM в компании «ВТБ Лизинг». «ВТБ Лизинг» значительное внимание уделяет вопросам оптимизации технологических процессов, направленных на повышение конкурентоспособности и эффективности деятельности компа

В «ВТБ Лизинге» внедрен базовый функционал системы «Хомнет Лизинг 8» внедрения базового функционала системы «Хомнет Лизинг 8» и модуля «Хомнет Лизинг МСФО» в компании «ВТБ Лизинг». Необходимость внедрения в «ВТБ Лизинге» автоматизированной системы была продикто