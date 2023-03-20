Получите все материалы CNews по ключевому слову
ВТБ Лизинг
СУДЕБНЫЕ ДЕЛА
Всего 52 дела, на cумму 8 755 601 234 ₽*
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru
|20.03.2023
|
«ВТБ лизинг» внедрил цифровую платформу для повышения качества обслуживания клиентов
«ВТБ лизинг» ускорил и упростил выкуп клиентами автомобилей и техники благодаря автоматизации работы бэк-офиса. По плановому и досрочному выкупам лизингового имущества скорость работы увеличилас
|09.02.2022
|
Как ускорить обработку клиентских заявок с помощью обогащения данных: опыт «ВТБ Лизинг»
абор микросервисов позволяет запускать процессы обновления внутренних информационных систем по разным алгоритмам - каждую ночь и в определенных точках прохождения процесса. В настоящее время система «ВТБ Лизинг» интегрирована с большим количеством источников данных. В их числе — ФНС (выписки ЕГРЮЛ и ЕГРИП), реестр дисквалифицированных лиц, реестр адресов массовой регистрации, реестр юрлиц,
|20.12.2021
|
«АМТ-груп» создала контакт-центр для «ВТБ лизинг»
«ВТБ лизинг» и «АМТ-груп» объявляют о завершении проекта по созданию контакт-центра для обслуживания юридических лиц. Новый контакт-центр позволит улучшить качество обслуживания клиентов, расшир
|13.12.2021
|
ВТБ Лизинг планирует увеличить штат IT-специалистов на 50% в 2022 году
ки в компании осуществляется собственными силами. В следующем году этот показатель планируется довести до 50%. Увеличение доли инсорсинга призвано служить повышению эффективности цифровизации бизнеса ВТБ Лизинг. До 2020 г. все задачи по цифровизации в ВТБ Лизинг решались исключительно с привлечением подрядчиков. В 2020 году в связи с ростом объема задач по данному направлению компани
|15.11.2021
|
Борис Шелекасов, «ВТБ Лизинг»: Мы увеличим инвестиции в ИТ-инсорсинг в полтора раза
CNews: Расскажите немного о том, чем занимается компания, каковы масштабы бизнеса? Борис Шелекасов: «ВТБ Лизинг» — это одна из крупнейших лизинговых компаний России. Мы финансируем самое разное имущество, начиная от легковых автомобилей и заканчивая железнодорожными вагонами и буровыми установ
|26.10.2021
|
«ВТБ Лизинг» внедряет управление данными как ценным бизнес-активом
ти порядок в управлении данными», — рассказывает Константин Есюнин. Что показал аудит В начале 2020 года банк ВТБ провел аудит качества данных во всех дочерних организациях группы. Он показал, что в «ВТБ Лизинг» обеспечен достаточный контроль за качеством важных данных, но культура работы с данными требует развития. Основными зонами роста оказались: Одни и те же данные рождались в разных си
|20.08.2021
|
ВТБ Лизинг планирует полностью отказаться от бумажных документов
СЭД в компании ВТБ Лизинг взял курс на цифровую трансформацию. Компания внедряет сразу несколько проектов, цель которых — оптимизация работы с помощью информационных технологий. Один из них — переход на элект
|28.07.2021
|
ВТБ Лизинг расширяет инсорсинговую разработку и переходит на Agile
м был их личный опыт «внедрения Agile» в компании. Как все начиналось Полтора года назад в компании ВТБ Лизинг, которая в последнее время активно занимается развитием собственной команды разраб
|23.07.2021
|
«ВТБ лизинг» поставит «Ростелекому» телекоммуникационное оборудование на 5,5 млрд рублей
ГК «ВТБ лизинг» и «Ростелеком» заключили 19 договоров лизинга на поставку телекоммуникационного о
|21.06.2021
|
«ВТБ Лизинг» внедрил ИТ-решение по управлению кросс-функциональными целями
«ВТБ Лизинг» представил собственную ИТ -разработку по управлению кросс-функциональными целями.
|18.06.2021
|
«ВТБ лизинг» внедрил ИТ-решение по управлению кросс-функциональными целями
«ВТБ лизинг» представил собственную ИТ-разработку по управлению кросс-функциональными целями.
|03.06.2021
|
«ВТБ лизинг» и Mail.ru Group заключили соглашение о стратегическом сотрудничестве
«ВТБ лизинг» и Mail.ru Group заключили соглашение о стратегическом партнерстве: основная его цель — разработка цифровых продуктов для малого и среднего бизнеса и их продвижение с использованием
|03.06.2021
|
«ВТБ лизинг» и «Яндекс.драйв» заключили соглашение о стратегическом сотрудничестве
«ВТБ лизинг» и «Яндекс.драйв» заключили соглашение о стратегическом сотрудничестве. Документ п
|18.11.2020
|
«ВТБ Лизинг» внедряет мобильный офис
В «ВТБ Лизинг» стартует пилотный этап стратегического проекта «Мобильный офис», в котором примут
|22.10.2020
|
«ВТБ Лизинг» начал обучать менеджеров с помощью виртуальной реальности
«ВТБ Лизинг» объявил о внедрении нового формата дополнительного обучения менеджеров направлени
|02.09.2020
|
ВТБ Лизинг и «Ростелеком» автоматизируют учет электроэнергии для «Россети Центр» в Воронежской области
ние инфраструктурного проекта, стоимость которого составляет почти один миллиард рублей, обеспечит «ВТБ Лизинг». «Ростелеком» будет координировать техническую реализацию — создание инфраструкту
|31.08.2020
|
«ВТБ Лизинг» поставит оборудование для строительства «Института ядерной медицины» в Химках
«ВТБ Лизинг» и «Медицина» (клиника академика Ройтберга) заключили контракт на поставку оборудо
|07.07.2020
|
«ВТБ Лизинг» совместно с «Лабораторией умного вождения» запускает специальную программу для «умных» автомобилей
ГК «ВТБ Лизинг» в рамках программ операционного лизинга и компания «Лаборатория умного вождения»,
|25.06.2020
|
«ВТБ Лизинг» подключил к СЭД 10 тысяч клиентов
К системе электронного документооборота «ВТБ Лизинг» подключился десятитысячный клиент. Таким образом, 35% от общего числа клиентов взаимодействуют с компанией в цифровой среде. Система была внедрена в октябре 2019 г., за это время че
|17.06.2020
|
«ВТБ Лизинг» реализовал интеграцию с системой электронных паспортов транспортных средств
«ВТБ Лизинг» продолжает цифровизацию бизнеса и первым на лизинговом рынке запускает в промышленную эксплуатацию полноценную интеграцию внутренней CRM с системой электронных паспортов транспортны
|21.05.2020
|
«ВТБ Лизинг» разработал личный кабинет операционного лизинга
ГК «ВТБ Лизинг» и Bell Integrator завершили проект разработки и внедрения личного кабинета клиент
|20.05.2020
|
«ВТБ лизинг» планирует поставить «Ростелекому» оборудование на 2,7 млрд рублей
В апреле 2020 г. «ВТБ лизинг» заключил с группой компаний «Ростелеком» пул лизинговых сделок на поставку сетево
|17.10.2019
|
Bell Integrator разработал сервис дистанционного обслуживания клиентов для «ВТБ лизинга»
ll Integrator завершил проект разработки и внедрения личного кабинета пользователя автолизинга для «ВТБ лизинга». Теперь клиенты компании могут получать всю нужную информацию и услуги, предоста
|07.10.2019
|
«ВТБ лизинг» предложил клиентам ИТ-решение для управления автопарком
«ВТБ лизинг» сообщил о том, что совместно с компанией ID20 внедрил программу «Управление автоп
|22.04.2014
|
«ВТБ Лизинг» автоматизировал бизнес-процессы блока продаж с помощью «Корус Консалтинга»
Лизинговая компания «ВТБ Лизинг» и группа компаний «Корус Консалтинг» завершили основной этап внедрения и автомати
|27.05.2013
|
«Корус Консалтинг» внедряет CRM-систему для «ВТБ Лизинг»
Группа компаний «Корус Консалтинг» продолжает реализацию проекта по внедрению решения на базе Microsoft Dynamics CRM в компании «ВТБ Лизинг». «ВТБ Лизинг» значительное внимание уделяет вопросам оптимизации технологических процессов, направленных на повышение конкурентоспособности и эффективности деятельности компа
|13.06.2012
|
В «ВТБ Лизинге» внедрен базовый функционал системы «Хомнет Лизинг 8»
внедрения базового функционала системы «Хомнет Лизинг 8» и модуля «Хомнет Лизинг МСФО» в компании «ВТБ Лизинг». Необходимость внедрения в «ВТБ Лизинге» автоматизированной системы была продикто
|21.11.2007
|
«ВТБ-Лизинг» строит информационную систему управления на базе SAP
отающая на российском рынке ИТ и консалтинга, создаст информационную систему управления в компании «ВТБ-Лизинг». Система на платформе программного решения SAP ERP будет внедрена впервые в росси
ВТБ Лизинг и организации, системы, технологии, персоны:
|OWASP - Open Web Application Security Project 146 1
|CIS - Center for Internet Security 10 1
|4CIO 20 1
|СоДИТ - Союз ИТ-директоров 94 1
|Морозов Константин 10 8
|Ивантер Дмитрий 36 7
|Дружинин Станислав 20 6
|Шелекасов Борис 11 5
|Галкин Николай 140 4
|Маринич Сергей 4 4
|Гринис Диана 4 4
|Лазарев Николай 21 4
|Овсянникова Ксения 6 4
|Минаев Андрей 15 4
|Комиссаров Кирилл 8 4
|Токарева Ольга 4 4
|Калашникова Наталья 7 4
|Путин Сергей 73 4
|Залманов Андрей 37 3
|Беляев Алексей 37 3
|Меденцев Константин 106 3
|Болотюк Дмитрий 16 3
|Кабаков Ярослав 66 3
|Парфенов Сергей 13 3
|Попов Геннадий 21 3
|Поляков Владимир 13 3
|Шицле Ярослав 30 3
|Кондратьев Дмитрий 34 3
|Галеев Артур 13 3
|Оржевская Наталия 10 3
|Кутаков Павел 6 3
|Попов Игорь 16 3
|Грачев Сергей 8 3
|Макевнин Борис 44 3
|Гатин Виталий 14 3
|Мнев Игорь 17 3
|Босенко Павел 18 3
|Верещагин Руслан 5 3
|Вавра Владимир 23 3
|Шатунов Илья 10 3
|Едренкин Анатолий 13 3
|Литвиненко Анастасия 14 3
|Лутковский Роман 4 3
|Слободин Виталий 28 3
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463328, в очереди разбора - 724413.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.