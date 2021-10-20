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ВТБ Лизинг


20.10.2021 Конференция CNews «Рынок ЭДО: итоги 2021 года» 1
20.08.2021 ВТБ Лизинг планирует полностью отказаться от бумажных документов 8
09.08.2021 Открыта регистрация на конференцию CNews «ИКТ в финансовом секторе 2021» 1
28.07.2021 ВТБ Лизинг расширяет инсорсинговую разработку и переходит на Agile 9
23.07.2021 «ВТБ лизинг» поставит «Ростелекому» телекоммуникационное оборудование на 5,5 млрд рублей 5
21.06.2021 «ВТБ Лизинг» внедрил ИТ-решение по управлению кросс-функциональными целями 4
18.06.2021 «ВТБ лизинг» внедрил ИТ-решение по управлению кросс-функциональными целями 3
03.06.2021 «ВТБ лизинг» и Mail.ru Group заключили соглашение о стратегическом сотрудничестве 5
03.06.2021 «ВТБ лизинг» и «Яндекс.драйв» заключили соглашение о стратегическом сотрудничестве 4
18.11.2020 «ВТБ Лизинг» внедряет мобильный офис 2
22.10.2020 «ВТБ Лизинг» начал обучать менеджеров с помощью виртуальной реальности 3
02.09.2020 ВТБ Лизинг и «Ростелеком» автоматизируют учет электроэнергии для «Россети Центр» в Воронежской области 4
31.08.2020 «ВТБ Лизинг» поставит оборудование для строительства «Института ядерной медицины» в Химках 3
07.07.2020 «ВТБ Лизинг» совместно с «Лабораторией умного вождения» запускает специальную программу для «умных» автомобилей 7
25.06.2020 «ВТБ Лизинг» подключил к СЭД 10 тысяч клиентов 7
17.06.2020 «ВТБ Лизинг» реализовал интеграцию с системой электронных паспортов транспортных средств 5
21.05.2020 «ВТБ Лизинг» разработал личный кабинет операционного лизинга 5
20.05.2020 «ВТБ лизинг» планирует поставить «Ростелекому» оборудование на 2,7 млрд рублей 6
17.10.2019 Bell Integrator разработал сервис дистанционного обслуживания клиентов для «ВТБ лизинга» 1
07.10.2019 «ВТБ лизинг» предложил клиентам ИТ-решение для управления автопарком 3
17.05.2019 Как уменьшить затраты на ИТ-инфраструктуру: опыт ИТ-лидеров России 2
22.10.2018 В руководство «Техносерва» высадился десант сотрудников ВТБ и ВЭБ 1
16.03.2018 «Компо» предложит ритейлу комплексные IT-решения, расширив линейку продуктов для автоматизации торгового зала 1
17.01.2018 Внешэкономбанк вложил 200 миллионов в российские электронные ценники на e-ink 1
20.05.2016 Казначейство купило у подрядчика ФСБ российский ИБ-софт за 400 млн 1
12.01.2016 Конференция CNews «Облачный рост российского ИТ-рынка 2016» 1
22.04.2014 Мобильный бизнес в России гонится за лидерами зарубежья 1
22.04.2014 Мобилизация может стать лекарством от застоя 1
22.04.2014 «ВТБ Лизинг» автоматизировал бизнес-процессы блока продаж с помощью «Корус Консалтинга» 5
27.05.2013 «Корус Консалтинг» внедряет CRM-систему для «ВТБ Лизинг» 5
07.02.2013 Банки переходят на рельсы процессного управления 1
09.10.2012 Группа ВТБ оптимизирует систему корпоративных закупок на электронной площадке ЕЭТП 2
06.07.2012 «Украинский лизинговый фонд» автоматизировал бизнес-процессы на базе «Хомнет Лизинг 8» 1
13.06.2012 В «ВТБ Лизинге» внедрен базовый функционал системы «Хомнет Лизинг 8» 6

Публикаций - 34, упоминаний - 115

ВТБ Лизинг упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6868 3
Хомнет Лизинг 25 2
Bell Integrator - Бэлл Интегратор 72 2
Компо 2 2
SAP CIS - САП СНГ 758 2
Microsoft Corporation 11226 2
ОТР 135 1
Элемент ГК - Elementec 49 1
ЦПИКС НП - Центр прикладных исследований компьютерных сетей 12 1
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция 1036 1
Google LLC 7198 1
Т1 Консалтинг - Техносерв Консалтинг 265 1
NCR - National Cash Register 102 1
Juniper Networks 168 1
Ovum 55 1
VMware 1832 1
Астерос - Asteros 531 1
CSI - Crystal Service Integration - Кристалл Сервис Интеграция - КристаллСервис 82 1
ЛУВ - Лаборатория Умного Вождения 15 1
SAP SE 3228 1
Dell EMC 2425 1
ФОРС - Центр разработки 181 1
Amazon Inc - Amazon.com 1478 1
ABB Group - Asea Brown Boveri 227 1
VK - Mail.ru Group 2490 1
Информзащита 425 1
3799 1
АФК Система ПАО 999 1
Yandex - Яндекс 4106 1
Рексофт - Reksoft 202 1
Avaya Inc - Avaya СНГ 559 1
Hitachi Vantara 100 1
Oracle Corporation 3374 1
HP Inc. 2956 1
IBM 3575 1
Huawei 2736 1
Cisco Systems 2069 1
Alibaba Group 298 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1671 7
Альфа-Банк 1128 2
Газпромбанк - ГПБ 693 2
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4332 2
ВЭБ Инновации - VEB Ventures - венчурный фонд 60 2
Дом.РФ АКБ - Российский капитал 88 1
Руснарбанк КБ 9 1
Леруа Мерлен - Leroy Merlin 147 1
Возрождение - Коммерческий банк 99 1
Абсолют Банк 94 1
OTP Group - ОТП Банк 125 1
СКБ-банк 86 1
Росводоканал 44 1
Черкизово ГК 73 1
Полюс ПАО - Полюс Золото - Polyus Gold 71 1
БКС - Финансовая группа - БКС банк 41 1
УралВагонЗавод - УВЗ - Научно-производственная корпорация им. Ф. Э. Дзержинского 67 1
Кордиант - Cordiant - ранее Сибур-Русские шины 32 1
МРСК Центра ПАО - Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра 76 1
МРСК Центра и Приволжья ПАО - Межрегиональная распределительная сетевая компания 30 1
Инфинитум - Специализированный депозитарий 16 1
Банк Оранжевый 25 1
En+ Group 17 1
Быстроденьги МФК 22 1
СлавПромБанк - Славянский Промышленный банк 1 1
МРСК Центра - Россети Центр 8 1
YUM Restaurants - ЯмРесторан Раша 11 1
Россети ПАО 168 1
Росводоканал - УК Региональные объединенные системы Водоканал 42 1
Мечел ПАО - Промышленный холдинг 100 1
Открытие ФК 538 1
АльфаСтрахование СГ 208 1
Яндекс.Драйв - Яндекс.Каршеринг - Оператор каршеринга 58 1
ВТБ Капитал Управление активами - ВТБК УА - ВТБ Капитал Управление инвестициями 219 1
Уралсиб Банк 390 1
Почта Банк 289 1
Ренессанс кредит Банк 143 1
МКБ - Московский кредитный банк 268 1
Аэрофлот 493 1
ЕВРАЗ Групп - EVRAZ Group S.A. - ЕвразХолдинг 190 1
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Внешэкономбанк 447 3
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий 1752 2
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 1706 2
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 1722 1
Правительство РФ 2209 1
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 1242 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 1964 1
Госдума РФ - Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации 1600 1
ЦБ РФ - Центробанк Центральный банк РФ 2239 1
ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - Госавтоинспекция МВД России 719 1
Федеральное казначейство России 766 1
ГМИИ им. А.С.Пушкина - Государственный музей изобразительных искусств 32 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10411 3
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии 1639 2
ИТ-консалтинг - IT-consulting - консалтинг в сфере информационных технологий 239 1
VR - Virtual Reality - Виртуальная реальность 412 1
SOAP - Simple Object Access Protocol - протокол обмена структурированными сообщениями в распределённой вычислительной среде 48 1
MedTech - МедТех - Цифровизация здравоохранения - Цифровые медицинский инструменты - Медицинские информационные продукты - e-Health - eHealth - Электронное здоровье - Медицинская информатика - Digital Health - Цифровая медицина 153 1
SAML - Security Assertion Markup Language - Язык разметки декларации безопасности - Язык разметки на XML 29 1
E-ink - electronic ink - E-Ink Carta - "Электронные чернила" - EDP - Electronic Paper Display - электронная бумага 179 1
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 290 1
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 1778 1
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 950 1
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7370 1
MVP - Minimum Viable Product - Продукт с минимально необходимым набором возможностей 62 1
ЮЗ ЭДО - ЮЗДО - Юридически значимый электронный документооборот 61 1
LDAP - Lightweight Directory Access Protocol - Легковесный протокол доступа к каталогам 138 1
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга 982 1
Agile software development - Гибкая методология разработки 222 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе 1038 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3023 1
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика 785 1
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Хомнет Лизинг - программный комплекс для лизинговых компаний 20 2
SQL - Язык программирования 436 1
Google Play - Google Store - Android Market 2515 1
ГИИС ЭБ - Электронный бюджет ГИИС Федерального казначейства РФ - Государственная интегрированная информационная система управления общественными финансами 135 1
1С:Управление Холдингом 15 1
GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 683 1
АвтоВАЗ Lada Connect 1 1
ВТБ Мультикарта 147 1
Хомнет МСФО 32 1
Ивантер Дмитрий 19 7
Гринис Диана 4 4
Маринич Сергей 3 3
Исанин Антон 28 2
Белоусов Александр 6 2
Поляков Дмитрий 18 1
Ройтберг Григорий 6 1
Щиров Илья 26 1
Потапов Сергей 28 1
Минофьев Сергей 8 1
Закрепин Евгений 45 1
Копысов Виталий 21 1
Соловьев Юрий 25 1
Зимин Игорь 11 1
Болотюк Дмитрий 12 1
Мошаров Антон 2 1
Козлов Михаил 153 1
Юганов Максим 3 1
Хайт Константин 1 1
Шарендо Константин 3 1
Ананьев Алексей 90 1
Булатов Кирилл 18 1
Китляр Владимир 19 1
Крысина Ольга 109 1
Карпунин Алексей 16 1
Никитин Евгений 10 1
Тараторин Александр 5 1
Коннов Георгий 21 1
Сергеев Александр 21 1
Барташев Николай 7 1
Борзов Тимофей 2 1
Белоус Александр 1 1
Булгаков Кирилл 40 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
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