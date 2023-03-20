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ВТБ Лизинг

ВТБ Лизинг

СУДЕБНЫЕ ДЕЛА

Всего 52 дела, на cумму 8 755 601 234 ₽*

Судебные дела (52) на сумму 8 755 601 234 ₽*
в качестве истца (18) на сумму 7 820 832 727 ₽*
в качестве ответчика (4) на сумму 37 539 822 ₽*
* Отображена общая сумма требований всех кредиторов по всем судебным делам, в рамках которых компания подавала требования к своим должникам — организациям. При этом, общая сумма требований всех кредиторов по делу о банкротстве не тождественна сумме требования одного конкретного кредитора, кредиторов в одном таком деле может быть несколько десятков, а размеры сумм требований одних могут быть больше или меньше размеров требований других кредиторов.

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20.03.2023 «ВТБ лизинг» внедрил цифровую платформу для повышения качества обслуживания клиентов

«ВТБ лизинг» ускорил и упростил выкуп клиентами автомобилей и техники благодаря автоматизации работы бэк-офиса. По плановому и досрочному выкупам лизингового имущества скорость работы увеличилас
09.02.2022 Как ускорить обработку клиентских заявок с помощью обогащения данных: опыт «ВТБ Лизинг»

абор микросервисов позволяет запускать процессы обновления внутренних информационных систем по разным алгоритмам - каждую ночь и в определенных точках прохождения процесса. В настоящее время система «ВТБ Лизинг» интегрирована с большим количеством источников данных. В их числе — ФНС (выписки ЕГРЮЛ и ЕГРИП), реестр дисквалифицированных лиц, реестр адресов массовой регистрации, реестр юрлиц,

20.12.2021 «АМТ-груп» создала контакт-центр для «ВТБ лизинг»

«ВТБ лизинг» и «АМТ-груп» объявляют о завершении проекта по созданию контакт-центра для обслуживания юридических лиц. Новый контакт-центр позволит улучшить качество обслуживания клиентов, расшир
13.12.2021 ВТБ Лизинг планирует увеличить штат IT-специалистов на 50% в 2022 году

ки в компании осуществляется собственными силами. В следующем году этот показатель планируется довести до 50%. Увеличение доли инсорсинга призвано служить повышению эффективности цифровизации бизнеса ВТБ Лизинг. До 2020 г. все задачи по цифровизации в ВТБ Лизинг решались исключительно с привлечением подрядчиков. В 2020 году в связи с ростом объема задач по данному направлению компани
15.11.2021 Борис Шелекасов, «ВТБ Лизинг»: Мы увеличим инвестиции в ИТ-инсорсинг в полтора раза

CNews: Расскажите немного о том, чем занимается компания, каковы масштабы бизнеса? Борис Шелекасов: «ВТБ Лизинг» — это одна из крупнейших лизинговых компаний России. Мы финансируем самое разное имущество, начиная от легковых автомобилей и заканчивая железнодорожными вагонами и буровыми установ
26.10.2021 «ВТБ Лизинг» внедряет управление данными как ценным бизнес-активом

ти порядок в управлении данными», — рассказывает Константин Есюнин. Что показал аудит В начале 2020 года банк ВТБ провел аудит качества данных во всех дочерних организациях группы. Он показал, что в «ВТБ Лизинг» обеспечен достаточный контроль за качеством важных данных, но культура работы с данными требует развития. Основными зонами роста оказались: Одни и те же данные рождались в разных си
20.08.2021 ВТБ Лизинг планирует полностью отказаться от бумажных документов

СЭД в компании ВТБ Лизинг взял курс на цифровую трансформацию. Компания внедряет сразу несколько проектов, цель которых — оптимизация работы с помощью информационных технологий. Один из них — переход на элект
28.07.2021 ВТБ Лизинг расширяет инсорсинговую разработку и переходит на Agile

м был их личный опыт «внедрения Agile» в компании. Как все начиналось Полтора года назад в компании ВТБ Лизинг, которая в последнее время активно занимается развитием собственной команды разраб
23.07.2021 «ВТБ лизинг» поставит «Ростелекому» телекоммуникационное оборудование на 5,5 млрд рублей

ГК «ВТБ лизинг» и «Ростелеком» заключили 19 договоров лизинга на поставку телекоммуникационного о
21.06.2021 «ВТБ Лизинг» внедрил ИТ-решение по управлению кросс-функциональными целями

«ВТБ Лизинг» представил собственную ИТ -разработку по управлению кросс-функциональными целями.
18.06.2021 «ВТБ лизинг» внедрил ИТ-решение по управлению кросс-функциональными целями

«ВТБ лизинг» представил собственную ИТ-разработку по управлению кросс-функциональными целями.

03.06.2021 «ВТБ лизинг» и Mail.ru Group заключили соглашение о стратегическом сотрудничестве

«ВТБ лизинг» и Mail.ru Group заключили соглашение о стратегическом партнерстве: основная его цель — разработка цифровых продуктов для малого и среднего бизнеса и их продвижение с использованием

03.06.2021 «ВТБ лизинг» и «Яндекс.драйв» заключили соглашение о стратегическом сотрудничестве

«ВТБ лизинг» и «Яндекс.драйв» заключили соглашение о стратегическом сотрудничестве. Документ п
18.11.2020 «ВТБ Лизинг» внедряет мобильный офис

В «ВТБ Лизинг» стартует пилотный этап стратегического проекта «Мобильный офис», в котором примут
22.10.2020 «ВТБ Лизинг» начал обучать менеджеров с помощью виртуальной реальности

«ВТБ Лизинг» объявил о внедрении нового формата дополнительного обучения менеджеров направлени
02.09.2020 ВТБ Лизинг и «Ростелеком» автоматизируют учет электроэнергии для «Россети Центр» в Воронежской области

ние инфраструктурного проекта, стоимость которого составляет почти один миллиард рублей, обеспечит «ВТБ Лизинг». «Ростелеком» будет координировать техническую реализацию — создание инфраструкту
31.08.2020 «ВТБ Лизинг» поставит оборудование для строительства «Института ядерной медицины» в Химках

«ВТБ Лизинг» и «Медицина» (клиника академика Ройтберга) заключили контракт на поставку оборудо
07.07.2020 «ВТБ Лизинг» совместно с «Лабораторией умного вождения» запускает специальную программу для «умных» автомобилей

ГК «ВТБ Лизинг» в рамках программ операционного лизинга и компания «Лаборатория умного вождения»,
25.06.2020 «ВТБ Лизинг» подключил к СЭД 10 тысяч клиентов

К системе электронного документооборота «ВТБ Лизинг» подключился десятитысячный клиент. Таким образом, 35% от общего числа клиентов взаимодействуют с компанией в цифровой среде. Система была внедрена в октябре 2019 г., за это время че
17.06.2020 «ВТБ Лизинг» реализовал интеграцию с системой электронных паспортов транспортных средств

«ВТБ Лизинг» продолжает цифровизацию бизнеса и первым на лизинговом рынке запускает в промышленную эксплуатацию полноценную интеграцию внутренней CRM с системой электронных паспортов транспортны
21.05.2020 «ВТБ Лизинг» разработал личный кабинет операционного лизинга

ГК «ВТБ Лизинг» и Bell Integrator завершили проект разработки и внедрения личного кабинета клиент
20.05.2020 «ВТБ лизинг» планирует поставить «Ростелекому» оборудование на 2,7 млрд рублей

В апреле 2020 г. «ВТБ лизинг» заключил с группой компаний «Ростелеком» пул лизинговых сделок на поставку сетево
17.10.2019 Bell Integrator разработал сервис дистанционного обслуживания клиентов для «ВТБ лизинга»

ll Integrator завершил проект разработки и внедрения личного кабинета пользователя автолизинга для «ВТБ лизинга». Теперь клиенты компании могут получать всю нужную информацию и услуги, предоста
07.10.2019 «ВТБ лизинг» предложил клиентам ИТ-решение для управления автопарком

«ВТБ лизинг» сообщил о том, что совместно с компанией ID20 внедрил программу «Управление автоп
22.04.2014 «ВТБ Лизинг» автоматизировал бизнес-процессы блока продаж с помощью «Корус Консалтинга»

Лизинговая компания «ВТБ Лизинг» и группа компаний «Корус Консалтинг» завершили основной этап внедрения и автомати
27.05.2013 «Корус Консалтинг» внедряет CRM-систему для «ВТБ Лизинг»

Группа компаний «Корус Консалтинг» продолжает реализацию проекта по внедрению решения на базе Microsoft Dynamics CRM в компании «ВТБ Лизинг». «ВТБ Лизинг» значительное внимание уделяет вопросам оптимизации технологических процессов, направленных на повышение конкурентоспособности и эффективности деятельности компа
13.06.2012 В «ВТБ Лизинге» внедрен базовый функционал системы «Хомнет Лизинг 8»

внедрения базового функционала системы «Хомнет Лизинг 8» и модуля «Хомнет Лизинг МСФО» в компании «ВТБ Лизинг». Необходимость внедрения в «ВТБ Лизинге» автоматизированной системы была продикто
21.11.2007 «ВТБ-Лизинг» строит информационную систему управления на базе SAP

отающая на российском рынке ИТ и консалтинга, создаст информационную систему управления в компании «ВТБ-Лизинг». Система на платформе программного решения SAP ERP будет внедрена впервые в росси

Публикаций - 73, упоминаний - 101

ВТБ Лизинг и организации, системы, технологии, персоны:

Росводоканал - Росводоканал Цифровые решения - РВК.Цифровые решения 139 11
SAP SE 5601 11
Oracle Corporation 7074 8
ЭЛАР - Электронный архив - НПО Опыт 1123 4
Yandex - Яндекс 9216 4
Microsoft Corporation 25775 4
Huawei 4677 4
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 4
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт - Информационные бизнес системы 1761 4
9594 4
Корус Консалтинг ГК - Корус консалтинг ДМ 1476 4
ОБИТ 127 3
WSS Consulting - ВСС Консалтинг - ВСС Докс Консалтинг 61 3
ITFB Group - АйТиЭфБи Групп - АйтиЭфБи Дистрибьюшн - АйтиЭфБи Солюшнз - ТСР ТЕХ - АйтиЭфБи Тех - АйтиЭфБи Кор 108 3
Energon - Энергон - Смарт Бэттериз 33 3
Рустам Курмаев и партнеры 35 3
ИнЭкс - InEx 3 3
КСК - Ключевые системы и компоненты 14 3
Ростелеком 10948 3
Broadcom - VMware 2610 3
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5659 3
Cisco Systems 5372 3
Commvault 187 3
Сбер - Cloud.ru - Облачные технологии - ранее SberCloud, СберКлауд 648 3
Softline - Софтлайн 3743 3
ЦЭКИ ФГБУ - Центр экспертизы и координации информатизации 45 3
Diasoft - Диасофт 1144 3
Хомнет Консалтинг - ХК Групп 184 3
Сибур Холдинг - Сибур Диджитал - Сибур ИТ - Sibur Digital - Сибур Цифровой 126 3
Компо 2 2
Облакотека - Виртуальные инфраструктуры 84 2
РСХБ Интех - RSHB Intech 89 2
ЛогЛаб 7 2
Хомнет Лизинг 29 2
ICL Soft - АйСиЭл Софт - ICL Solutions 34 2
Effective Technologies - Эффектив технолоджис 12 2
Softline - Sl Soft - FabricaONE.AI - Develonica - Девелоника 170 2
Детский мир - ДМ-Тех - Детмир Тех 22 2
Дом.РФ Технологии - Дом.РФ Цифровые технологии 145 2
IBM - International Business Machines Corp 9699 2
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 43
МКБ - Московский кредитный банк 657 9
Мегаполис ГК - Мегаполис ТК - Мегаполис ТД - Мегаком - Фортуна Лоджистик Сигарный дом - СовИнтерАвтоСервис 226 7
Т Плюс ПАО - КЭС-Холдинг - Комплексные энергетические системы 220 6
Югория - страховая компания 44 6
Tablogix - Таблоджикс - Ителла - ItellaNLC - Itella Logistics - Posti Group Corporation 89 5
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 688 5
ГПБ - Газпромбанк 1273 5
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1897 5
Магнит - Тандер - сеть магазинов 1060 5
Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 2427 5
Балтика - пивоваренная компания - Baltika Breweries 228 5
Авилон - AGR Automotive Group - АГР - Volkswagen Group Rus - Фольксваген Груп Рус - Фольксваген Компоненты и Услуги - Скания Лизинг - Скания Финанс - Скания Страхование 58 4
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 1131 4
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 4
Почта России ПАО 2370 4
Delimobil - Делимобиль - Каршеринг Руссия - Каршайнмойка - Купимобиль - оператор каршеринга 120 4
ITMS Group - Итэмс Груп - МУМТ - Международные услуги по маркетингу табака - British American Tobacco - Бритиш американ тобакко - БАТ Россия 112 4
Детский мир - Сеть магазинов товаров для детей 298 3
Stada 27 3
Ингосстрах СПАО - Будь Здоров - Клиника ЛМС 59 3
Открытие НПФ - Лукойл-Гарант НПФ - РГС НПФ - негосударственный пенсионный фонд 20 3
Будущее НПФ - Благосостояние ОПС - Уралсиб НПФ - Наше Будущее НПФ - Стальфонд НПФ 26 3
Минтранс РФ - Росморречфлот - Росморпорт ФГУП 82 3
Росатом - Атомэнергомаш - Гидропресс ОКБ 19 3
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1757 3
Минобороны РФ - Гарнизон АО - Военторг 17 3
ГЕОТЕК Холдинг - ГЕОТЕК Сейсморазведка - Тюменнефтегеофизика, ТНГФ - Башнефтегеофизика - Геостра НПЦ 13 3
РЕННА - АМКК - Алексеевский молочноконсервный комбинат 18 3
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 914 3
Финам ИК - Финам Менеджмент УК - Инвестиционный холдинг - Finam Global - Finam Global Investment Fund 1157 3
Яндекс.Драйв - Яндекс.Каршеринг - Оператор каршеринга 238 3
Газпром нефть 725 3
S7 Airlines - авиакомпания Сибирь - S7 Group - Группа компаний С7 145 3
Ренессанс Страхование - Ренессанс жизнь - Спутник–управление капиталом УК 224 3
Уралхим ОХК АО - Объединенная химическая компания 212 3
Ростех - ОАК - Сухой - Региональные самолёты - Гражданские самолеты Сухого, ГСС - Новые гражданские технологии Сухого 107 2
ВТБ - ПГК - Первая грузовая компания 210 2
ТМХ - Трансмашхолдинг 154 2
БКС ФГ - Финансовая группа - БКС банк 210 2
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3306 6
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5691 4
Судебная власть - Judicial power 2500 3
Росстандарт - ЦСМ ФБУ - Центр стандартизации и метрологии - Ростест-Москва ФБУ - Государственный региональный центр стандартизации, метрологии и испытаний в городе Москва и Московской области 75 3
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3651 3
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3902 3
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения - Центры безопасности дорожного движения 1538 3
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3441 3
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 2
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6541 2
ГМИИ им. А.С.Пушкина - Пушкинский музей - Государственный музей изобразительных искусств 67 1
Главгосэкспертиза России ФАУ - Главное управление государственной экспертизы 104 1
Минэкономразвития РФ - Ростуризм - Федеральное агентство по туризму 77 1
ВЭБ.РФ - РФРИТ - Российский фонд развития информационных технологий 388 1
Конституционный суд РФ 112 1
Госдума РФ - Комитет Госдумы по по кредитным организациям и финансовым рынкам 129 1
Правительство Москвы - ДОНМ Москва - Департамент образования и науки города Москвы 146 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 1
U.S. Department of Commerce - NIST - National Institute of Standards and Technology - Национальный институт стандартизации и технологий США 410 1
Евросоюз - EIB - European Investment Bank - Европейский инвестиционный банк 10 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3583 1
Минпросвещения РФ - Министерство просвещения Российской Федерации 301 1
Минтруд РФ - Федеральная служба по труду и занятости - Роструд 171 1
Ростехнадзор РФ - Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору - Госатомнадзор 220 1
Счётная палата РФ - СП РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 805 1
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1698 1
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3691 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 1
МИД РФ - Министерство иностранных дел России 459 1
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1508 1
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 977 1
Минстрой РФ - Министерство строительства и ЖК РФ - Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства 386 1
Роспотребнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 408 1
Федеральное казначейство России 1949 1
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 787 1
U.S. SEC - Securities and Exchange Commission - Федеральная комиссия США по ценным бумагам и биржам 1057 1
Росфинмониторинг - ФСФМ - Федеральная служба по финансовому мониторингу - Росфинмониторинг 256 1
OWASP - Open Web Application Security Project 146 1
CIS - Center for Internet Security 10 1
4CIO 20 1
СоДИТ - Союз ИТ-директоров 94 1
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Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 27
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Аутсорсинг - Аутсорсинговые услуги - Outsourcing 3582 8
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Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16236 7
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22939 7
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ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 9303 7
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Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12944 6
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов - Программы поощрения постоянных покупателей - Бонусные программы 6027 6
Электронный документ - Electronic document 1579 6
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ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12904 6
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга - облачная инфраструктура - облачный дата-центр (ЦОД) 3333 6
ECM - Enterprise Content Management - Управление корпоративным контентом 1453 6
Инсорсинг - Insourcing - Инхаус-команда - inhouse, in-house разработка в компаниях - внутренний, не выходящий за рамки организации - Самописное ПО - Самописный софт 1594 5
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 7697 5
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт - "из коробки" - готовое решение 4851 5
ИТ-аудит и мониторинг ИТ-инфраструктуры - Аттестация информационных систем - Technical audit - Технический аудит 385 5
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 12200 5
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26306 5
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 13482 5
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26794 5
Минцифры РФ - ГИС ТОР СЭД - ГосЭДО - Типовое облачное решение системы электронного документооборота 35 4
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 2554 3
Microsoft Dynamics CRM 564 3
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3664 3
Microsoft SQL Server - MS SQL - MSSQL 1793 3
E Ink Corporation - E Ink (electronic ink) - E Ink Vizplex, E Ink Pearl, E Ink Pearl HD, E Ink Carta, E Ink Mobius, E Ink Kaleido - "электронные чернила" - Electronic Paper Display, EDP - электронная бумага 545 2
Корус Консалтинг - Авандок - Платформа для управления корпоративной информацией организации - СЭД Спутник - Спутник ECM 57 2
1С:ERP УХ - 1С:ERP Управление Холдингом 228 2
Ростех - ОАК - Сухой - SSJ100 - Sukhoi Superjet 100 - Сухой Суперджет-100 - Russian Regional Jet - российский региональный самолет 97 2
Тензор - СБИС ОФД - Система для учета, управления и коммуникаций с госорганами 175 2
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США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54748 3
Украина 7928 3
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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