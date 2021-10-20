Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
ВТБ Лизинг
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 34, упоминаний - 115
ВТБ Лизинг упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Ивантер Дмитрий 19 7
|Гринис Диана 4 4
|Маринич Сергей 3 3
|Исанин Антон 28 2
|Белоусов Александр 6 2
|Поляков Дмитрий 18 1
|Ройтберг Григорий 6 1
|Щиров Илья 26 1
|Потапов Сергей 28 1
|Минофьев Сергей 8 1
|Закрепин Евгений 45 1
|Копысов Виталий 21 1
|Соловьев Юрий 25 1
|Зимин Игорь 11 1
|Болотюк Дмитрий 12 1
|Мошаров Антон 2 1
|Козлов Михаил 153 1
|Юганов Максим 3 1
|Хайт Константин 1 1
|Шарендо Константин 3 1
|Ананьев Алексей 90 1
|Булатов Кирилл 18 1
|Китляр Владимир 19 1
|Крысина Ольга 109 1
|Карпунин Алексей 16 1
|Никитин Евгений 10 1
|Тараторин Александр 5 1
|Коннов Георгий 21 1
|Сергеев Александр 21 1
|Барташев Николай 7 1
|Борзов Тимофей 2 1
|Белоус Александр 1 1
|Булгаков Кирилл 40 1
|Андрущенко Иннокентий 2 1
|Шулейко Даниил 11 1
|Кузин Вадим 34 1
|Канеев Анвар 1 1
|Малафеев Алексей 9 1
|Архарова Татьяна 3 1
|Самохина Ирина 4 1
|Analysys Mason 26 2
|RAEX - Эксперт РА 49 1
|CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 386 1
|IDC - International Data Corporation 2738 1
|РАН - Российская академия наук 317 1
|МГТУ им. Н. Э. Баумана - Московский государственный технический университет 196 1
|ЦГПБ им. В. В. Маяковского - Центральная городская публичная библиотека им. В.В. Маяковского 4 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 770949, в очереди разбора - 674631.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 770949, в очереди разбора - 674631.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru