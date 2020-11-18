«ВТБ Лизинг» внедряет мобильный офис

В «ВТБ Лизинг» стартует пилотный этап стратегического проекта «Мобильный офис», в котором примут участие около 300 сотрудников из разных подразделений компании. Об этом рассказала директор по работе с персоналом ГК «ВТБ Лизинг» Диана Гринис в ходе второго дня BAIKAL RISK FORUM.

«Самоизоляция и переход на дистанционную работу позволили протестировать нашу готовность к внедрению мобильного офиса и получить бесценный опыт, который мы учли при запуске проекта. Мы рассчитываем, что новый подход к организации деятельности позволит обеспечить непрерывность бизнес-процессов, а также повысить привлекательность компании в глазах соискателей», - отметила Диана Гринис.

Концепция «мобильного офиса» представляет собой комплекс решений в области управления персоналом, ИТ-инфраструктуры и информационной безопасности, инструментов для сохранения и повышения эффективности деятельности сотрудников в условиях полностью удаленного или смешанного форматов работы.

Мобильный офис предполагает три формата работы: «офис», «дом-офис» и «дом» в зависимости от функций, которые выполняют сотрудники. Часть команды, чей функционал связан с бумажным документооборотом и представительскими функциями, продолжит работу из офиса и будет иметь закрепленные рабочие места. Формат «дом-офис» с использованием гибких рабочих мест будет применим к сотрудникам, которые могут часть времени работать удаленно, а офис посещать только для проведения встреч, решения срочных вопросов и других подобных задач, требующих личного присутствия. Рабочее место в данном случае будет бронироваться через систему, разработанную программистами компании. На постоянный удаленный формат перейдут сотрудники с полностью цифровым функционалом. Для них также будет предусмотрена возможность посещения офиса и, при необходимости, выделены рабочие места в зонах коворкинга.

«Мы рассчитываем, что переход на мобильный офис будет позитивно влиять на вовлеченность персонала. Согласно нашим внутренним опросам, 93% сотрудников среди положительных моментов удаленной работы отмечают экономию времени на дорогу, а 65% - значительное сокращение затрат на транспорт, обеды и прочее. Кроме того, география поиска кандидатов станет ограничена только техническими возможностями конкретной локации. Например, специалист может выполнять свои задачи, находясь в другом городе, благодаря развёрнутой ИТ-инфраструктуре, удалённому доступу в корпоративную сеть, налаженной аудио- и видеосвязи, а также возможности управлять задачами и согласовывать график работы в дистанционном формате с помощью автоматизированных решений, также разработанных программистами компании. В конечном итоге важно то, что ты сделал, а не место, где ты присутствуешь», - сказала Диана Гринис.