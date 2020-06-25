«ВТБ Лизинг» подключил к СЭД 10 тысяч клиентов

К системе электронного документооборота «ВТБ Лизинг» подключился десятитысячный клиент. Таким образом, 35% от общего числа клиентов взаимодействуют с компанией в цифровой среде. Система была внедрена в октябре 2019 г., за это время через нее было направлено более 120 тыс. документов.

На первом этапе система электронного документооборота (ЭДО) «ВТБ Лизинг» позволяет осуществлять отправку электронных счетов-фактур. С мая 2020 г. в ней появилась пилотная функциональность подписания дополнительных соглашений, за это время в цифровом формате было подписано более 1,1 тыс. таких документов с клиентами на территории всей страны.

Электронный обмен документами экономит время и средства клиентов и делает процесс более эффективным. Доставка документа адресату осуществляется онлайн в течение нескольких минут без посещения офиса «ВТБ Лизинг». Документы, направленные через электронную систему, имеют ту же юридическую силу, что и бумажный эквивалент. Федеральная налоговая служба и суды принимают их в качестве оригиналов, если они подписаны квалифицированной электронной подписью.

Чтобы подключиться к ЭДО, клиентам достаточно сообщить «ВТБ Лизинг» о желании получать электронные документы, после этого перейти в личный кабинет системы своего оператора и подписать квалифицированной электронной подписью соглашение об обмене электронными версиями. Электронный документооборот в «ВТБ Лизинг» организован через систему СБИС, разработанную аккредитованным ФНС России оператором – «Компания «Тензор».

«Развитие цифровых сервисов для удобства клиентов является одним из приоритетов стратегии "ВТБ Лизинг". Внедрение новой системы делает наше взаимодействие более комфортным. Оригиналы документов доступны уже в течение нескольких минут в день их подписания. Кроме того, существует возможность быстрого поиска нужной информации для предоставления в ФНС. При этом конфиденциальность данных обеспечена за счет использования безопасного канала их передачи. Мы не останавливаемся на достигнутом и планируем продолжить внедрение онлайн-сервисов», – отметил операционный директор «ВТБ Лизинг» Сергей Маринич.