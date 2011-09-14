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Cisco UCCE Cisco Unified Contact Center Enterprise Cisco UCCX Cisco Unified Contact Center Express Cisco PCCE Cisco Packaged Contact Center Enterprise - Cisco IPCC Cisco IP Contact Center
СОБЫТИЯ
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|14.09.2011
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«AsiaCredit Bank (АзияКредит Банк)» оптимизировал обслуживание клиентов с помощью Cisco Unified Contact Center
Компания Cisco объявила о том, что «AsiaCredit Bank (АзияКредит Банк)» (Казахстан) внедрил решения Cisco Unified Contact Center и Cisco Unified Communications Manager. Решение Cisco Unified
|03.06.2009
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Avaya расширяет присутствие в сегменте среднего бизнеса: покупка Agile Software
Компания Avaya объявила о покупке компании Agile Software NZ Limited, разработчика решения Avaya Contact Center Express. В соответствии с соглашением между сторонами, это решение переходит в полное владение Avaya, что, как рассчитывают в Avaya, поможет компании и ее бизнес-партнерам наращи
|13.10.2008
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«Би-Эй-Си» будет строить контакт-центры на платформе Cisco
стемный интегратор, объявила о получении специализации Cisco Authorized Technology Provider (ATP) – Unified Contact Center Enterprise. Таким образом, «Би-Эй-Си» подтверждает свой высокий профес
|14.10.2004
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Avaya представила ЦОВ Contact Center Express для компаний среднего бизнеса
Компания Avaya, поставщик программного обеспечения, систем и услуг для корпоративных коммуникаций, представила мультимедийный центр контактов для компаний среднего бизнеса Contact Center Express. Мультимедийный центр контактов — это центр обслуживания вызовов (ЦОВ), в котором запросы поступают по разным каналам (по телефону и через интернет), а затем маршрут
|17.02.2003
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Cisco представил новые решения для IP-коммуникаций
, размещения операторов в любом месте и предоставления полного набора многоканальных услуг. Решение Cisco IPCC Enterprise Edition 5.0 предназначено для контактных центров, где работает от 50 до
|08.07.2002
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Cisco Systems и call-центр "Горячие линии" подписали соглашение о сотрудничестве
сто принципиально новому решению интеллектуальной маршрутизации вызовов от компании Cisco Systems - Cisco IP Contact Center (IPCC). Новое оборудование предоставляет хорошие возможности масштаби
|22.02.2002
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Cisco расширяет свое решение для IP-центров обработки обращений с помощью новых приложений Cisco Agent Desktop и Cisco Supervisor Desktop
технологий для интернета, объявила о расширении своего решения для IP-центров обработки обращений (Cisco IP Contact Center - IPCC). Это решение будет дополнено новыми приложениями Cisco Agent
Cisco UCCE и организации, системы, технологии, персоны:
|Солонин Виталий 90 2
|Ученов Александр 4 2
|Колпакова Елена 2 2
|Бегун Платон 8 2
|Леонов Владимир 17 2
|Теплов Павел 17 2
|Албычев Кирилл 9 1
|Петухов Денис 50 1
|Chang Amy - Чан Эми 2 1
|Саушкин Олег 31 1
|Косарев Андрей 4 1
|Садовский Алексей 12 1
|Кагарманова Мария 1 1
|Масленников Игорь 36 1
|Бутман Евгений 29 1
|Кондратьев Дмитрий 34 1
|Кисель Илья 5 1
|Борток Александр 3 1
|Ермолич Павел 5 1
|Мартиросян Самвел 16 1
|Татару Виталий 14 1
|Уютов Вячеслав 5 1
|Шестаков Алексей 4 1
|Корчагина Екатерина 1 1
|Самолюбова Александра 6 1
|Скоморохов Сергей 1 1
|Дашковская Марина 2 1
|Ефимова Татьяна 2 1
|Бланк Алексей 1 1
|Заклязменская Наталья 2 1
|Кузин Дмитрий 10 1
|Борисовец Дмитрий 2 1
|Быченко Андрей 4 1
|Тарасов Валерий 7 1
|Панферов Вадим 1 1
|Садыков Нурлан 1 1
|Болибок Марина 1 1
|Брошко Юрий 1 1
|Зацаревный Игорь 1 1
|Орлова Екатерина 11 1
|Cisco Expo 23 1
|Microsoft Академия CIO - конкурс 48 1
|Связь-Экспокомм 276 1
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