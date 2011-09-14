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Cisco UCCE Cisco Unified Contact Center Enterprise Cisco UCCX Cisco Unified Contact Center Express Cisco PCCE Cisco Packaged Contact Center Enterprise - Cisco IPCC Cisco IP Contact Center

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru


14.09.2011 «AsiaCredit Bank (АзияКредит Банк)» оптимизировал обслуживание клиентов с помощью Cisco Unified Contact Center

Компания Cisco объявила о том, что «AsiaCredit Bank (АзияКредит Банк)» (Казахстан) внедрил решения Cisco Unified Contact Center и Cisco Unified Communications Manager. Решение Cisco Unified
03.06.2009 Avaya расширяет присутствие в сегменте среднего бизнеса: покупка Agile Software

Компания Avaya объявила о покупке компании Agile Software NZ Limited, разработчика решения Avaya Contact Center Express. В соответствии с соглашением между сторонами, это решение переходит в полное владение Avaya, что, как рассчитывают в Avaya, поможет компании и ее бизнес-партнерам наращи
13.10.2008 «Би-Эй-Си» будет строить контакт-центры на платформе Cisco

стемный интегратор, объявила о получении специализации Cisco Authorized Technology Provider (ATP) – Unified Contact Center Enterprise. Таким образом, «Би-Эй-Си» подтверждает свой высокий профес
14.10.2004 Avaya представила ЦОВ Contact Center Express для компаний среднего бизнеса

Компания Avaya, поставщик программного обеспечения, систем и услуг для корпоративных коммуникаций, представила мультимедийный центр контактов для компаний среднего бизнеса Contact Center Express. Мультимедийный центр контактов — это центр обслуживания вызовов (ЦОВ), в котором запросы поступают по разным каналам (по телефону и через интернет), а затем маршрут
17.02.2003 Cisco представил новые решения для IP-коммуникаций

, размещения операторов в любом месте и предоставления полного набора многоканальных услуг. Решение Cisco IPCC Enterprise Edition 5.0 предназначено для контактных центров, где работает от 50 до
08.07.2002 Cisco Systems и call-центр "Горячие линии" подписали соглашение о сотрудничестве

сто принципиально новому решению интеллектуальной маршрутизации вызовов от компании Cisco Systems - Cisco IP Contact Center (IPCC). Новое оборудование предоставляет хорошие возможности масштаби
22.02.2002 Cisco расширяет свое решение для IP-центров обработки обращений с помощью новых приложений Cisco Agent Desktop и Cisco Supervisor Desktop

технологий для интернета, объявила о расширении своего решения для IP-центров обработки обращений (Cisco IP Contact Center - IPCC). Это решение будет дополнено новыми приложениями Cisco Agent


Публикаций - 60, упоминаний - 82

Cisco UCCE и организации, системы, технологии, персоны:

Cisco Systems 5356 41
CTI - Communications. Technology. Innovations. - СиТиАй - Си Ти Ай НТЦ 263 12
Avaya Inc - Avaya Holdings Corp 1100 9
Microsoft Corporation 25723 8
AMT Group - АМТ-Груп 363 7
IBM - International Business Machines Corp 9683 5
Nortel Networks Corporation - Northern Telecom 1320 4
Oracle Siebel Systems 519 4
ИнтелТелеком - Инфинити Трейд 29 3
MightyCall - Майтиколл - Infratel - Infra TeleSystems 40 3
Ростелеком 10887 3
Broadcom - VMware 2598 3
МегаФон 10656 3
Intel Corporation 12786 3
Oracle Corporation 7062 3
Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 3086 3
Naumen - Наумен 747 3
Genesys 215 3
Nokia Alcatel-Lucent - Алкатель-Лусент 2666 3
Ланит - Comptek - Комптек 215 3
Телефонные Системы 40 2
Армада - РБК софт - РБК ИС - РБК Информационные Системы - RBC Solutions 903 2
Verint Systems 43 2
МегаФон - Мобиком 230 2
Siemens AG - Siemens Group 2666 2
Версател 10 2
SAP SE 5586 2
СМАРТС ГК - Средневолжская межрегиональная ассоциация радиотелекоммуникационных систем 539 2
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15618 2
Крок - Croc 1957 2
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9485 2
Orange S.A. - Orange Group - France Télécom - France Telecom - France Telekom 1575 2
HP - Hewlett-Packard 3662 2
Астерос - Asteros - Би-Эй-Си - B.A.C 648 2
Протей НТЦ - Протей Научно-Технический Центр - Протей ТЛ - Протей Технологии 117 2
Ростелеком - ВолгаТелеком - ON - Телесет Нетворкс, Teleset Networks - Нижегородсвязьинформ - Нижегородтелесервис - Нижегородский Телесервис - Пенза-Мобайл - Саратов Мобайл - Татинком-Т - Элайн GSM - Оренбург GSM - РТКОМ - Чувашия Мобайл 620 2
Cisco Systems - Cisco Customer Experience - Cisco Customer Advocacy - Cisco Customer Response Solutions 7 2
Элефус - Elephus 5 1
Comcast 231 1
Radware 61 1
Global Payments - UCS - United Card Services - КОКК - Компания объединенных кредитных карточек - процессинговая компания 110 3
Edelman Imageland Group - Имиджленд-Паблик Рилейшнз 6 2
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2788 2
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 620 2
Holiday Inn - Холидей ИНН 135 1
AstraZeneca - АстраЗенека 64 1
Honda Motor Company - HND 240 1
BNP Paribas - BNP Paribas Vostok - БНП Париба Восток КБ 111 1
Rendez-Vous - Рандеву 24 1
ТКБ - ТрансКапиталБанк 90 1
AmRest - АмРест 2 1
EBRD - European Bank for Reconstruction and Development - ЕБРР - Европейский банк реконструкции и развития 172 1
ВТБ - ТрансКредитБанк 105 1
Enron - Enrongate 122 1
Kaspi Bank 31 1
Южное КБ имени М.К. Янгеля - Южное НПО - Южное Конструкторское бюро - ОКБ-586 33 1
Фармация 16 1
Eutelsat - European Telecommunications Satellite Organization - Европейская организация спутниковой связи - Евтелсат Нетворкс 200 1
ВТБ - ВТБ24 - Гута Банк - Тверь АКБ 86 1
Гута ГК 34 1
MGH - Massachusetts General Hospital - Массачусетская больница общего профиля 7 1
ВТБ - Галс-Девелопмент - Центральный Детский Магазин на Лубянке 9 1
Совкомбанк жизнь - МетЛайф - Metlife Alico - RUS AIG - Страховая компания AIG Россия - Страховая компания АИГ Лайф - Страховая компания АЛИКО 15 1
Robert Half Technology 5 1
МЦК МФК - Международный Центр Кредитования Микрофинансовая компания - АзияКредит - AsiaCredit Ban 3 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3135 1
Магнит - Тандер - сеть магазинов 1053 1
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 956 1
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк АКБ - BSGV - Banque Societe Generale Vostok - БСЖВ - Банк Сосьете Женераль Восток 690 1
ПСБ - Промсвязьбанк 956 1
Walt Disney Company 644 1
Восточный Банк - Восточный экспресс банк - Дальвнешторгбанк 388 1
ВТБ Лизинг 73 1
Societe Generale Group - Groupe Société Générale S.A. 78 1
БКС ФГ - Финансовая группа - БКС банк 208 1
Россети МРСК Центра ПАО - Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра - Орелэнерго - Смоленскэнерго - Липецкэнерго - Курскэнерго - Белгородэнерго - Брянскэнерго - Воронежэнерго - Костромаэнерго - Тамбовэнерго - Тверьэнерго - МЭС Центра 202 1
Роснефть НК - Башнефть ПАО АНК - УНПЗ - Уфимский нефтеперерабатывающий завод - Уфанефтехим - Башкирнефтепродукт 134 1
Драйв Клик Банк - Сетелем Банк - Cetelem - CrEdiT 'a l'ELEctro-Menager - Кредит на приобретение электробытовой техники 41 1
Магнит Аптека 21 1
Т-Банк - Т-Технологии - Тинькофф ГК - ТКС Холдинг - TCS Group Holding 169 1
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3665 2
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2124 2
ФСО РФ - ГЦСС ФГУП - Спецсвязь - Главный центр специальной связи - Служба специальной связи и информации Федеральной службы охраны Российской Федерации 239 1
ВАС РС - Федеральные арбитражные суды Российской Федераци 146 1
Минобороны РФ - ГРУ РФ - Главное разведывательное управление 32 1
Госдума РФ - Комитет Госдумы по бюджету и налогам 10 1
Правительство Москвы - ДСМИР - Департамент средств массовой информации и рекламы города Москвы - Москоминформ - Комитет по телекоммуникациям и средствам массовой информации города Москвы - ГОРИНФОР ГБУ - Городская реклама и информация ГБУ 12 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13684 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3621 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5596 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 3056 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3189 1
Минцифры РФ - ГКРЧ - Государственная комиссия по радиочастотам - ГКЭС России - Государственная комиссия по электросвязи при Министерстве связи Российской Федерации 719 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2329 1
U.S. FCC - Federal Communications Commission - ФКС - Федеральная комиссия по связи США 681 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3420 1
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1589 1
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США - НАСА 3440 1
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2838 1
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 1058 1
Петербургский метрополитен ГУП 149 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6506 2
Microsoft ITIL Foundation 1 1
PMI - Project Management Institute - Институт управления проектами - Институт проектного менеджмента 53 1
Инфокоммуникационный союз - Союз участников рынка инфокоммуникационных услуг - Ассоциация 3G - Ассоциация операторов сетей связи третьего поколения 3G 68 1
ASEAN - Association of South East Asian Nations - АСЕАН - Ассоциация государств Юго-Восточной Азии 104 1
ISACA - Information Systems Audit and Control Association 26 1
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 466 1
Контактный центр - Колл-центр - Call-center - Центр обработки вызовов - ЦОВ 4474 48
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - Voice over Packet - голос по IP - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8673 35
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26177 28
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 64494 24
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12758 19
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33261 18
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 35896 16
IVR - Interactive Voice Response - Interactive Voice Control - Интерактивное голосовое меню 726 16
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Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25354 6
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24231 6
Аутсорсинг - Аутсорсинговые услуги - Outsourcing 3567 6
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29591 6
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2026 годы.
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