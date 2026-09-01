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Индексная книга (каталог) CNews*
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MGH Massachusetts General Hospital Массачусетская больница общего профиля

СОБЫТИЯ

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01.09.2026 Из Apple ушел топ-менеджер, ответственный за удаление российских приложений с iPhone и iPad 1
01.04.2013 Пересадка бактерий – новый способ похудеть 1
14.10.2011 Топ-9 самых горячих ИТ-специальностей 2012 года 1
04.12.2006 Лазер "выжжет" целлюлит 1
24.11.2006 Стволовые "сердечные" клетки помогут лечить инфаркт 1
24.11.2006 Стволовые "сердечные" клетки помогут лечить инфаркт 1
11.10.2006 Сероводород будут применять при хирургических операциях 1
11.10.2006 Сероводород будут применять при хирургических операциях 1

Публикаций - 8, упоминаний - 8

MGH и организации, системы, технологии, персоны:

Broadcom - VMware 2617 1
Cisco Systems 5374 1
Apple Inc 13212 1
Gen Digital - NortonLifeLock (Symantec) 1732 1
Citrix Systems 871 1
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 5004 1
Adobe Macromedia 220 1
BWH - Brigham and Women's Hospital - Массачусетским госпиталем Бригэм - Женская больница (госпиталь) Бригхэма 11 2
Robert Half Technology 5 1
Flash Video - FLV - формат файлов, медиаконтейнер 1189 1
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18223 1
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12970 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 35330 1
VR - Virtual Reality - Виртуальная реальность - Искусственная реальность - Иммерсивность - Immersive - Иммерсивные технологии 3207 1
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - Voice over Packet - голос по IP - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8718 1
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Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 17040 1
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды - Системы управления виртуализацией 7257 1
Кибербезопасность - СЗИ - СрЗИ - Средства защиты информации - Information security tools 5187 1
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 5685 1
W3C - XML - eXtensible Markup Language - Расширяемый язык разметки - XSD - XML Schema Definitions - RSS - Rich Site Summary - RDF site summary - Really Simple Syndication - протокол передачи данных 1915 1
HTML - HyperText Markup Language - Стандартизированный язык разметки документов в интернете - .hta - HTML Application 1981 1
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 13106 1
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24537 1
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 13431 1
Always-Connected PC - Always-Connected Devices - Концепция всегда включенного ПК - Постоянно подключенные устройства - Постоянная доступность сети-сервиса 235 1
Контактный центр - Колл-центр - Call-center - Центр обработки вызовов - ЦОВ 4517 1
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 13021 1
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 8700 1
PM - Project Management - PMP - Project Management Professional - PPM - Project & Portfolio Management - Профессионал в управлении проектами - Системы управления проектами - Проектное управление - Проектный офис - Project Tracker 3602 1
Headset head - Гарнитура головная - стереогарнитура - комплект из наушников и микрофона 1104 1
AJAX - Asynchronous Javascript and XML - подход к построению интерактивных пользовательских интерфейсов веб-приложений 195 1
LASER - Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation - Лазер - лазерные технологии - усиление света посредством вынужденного излучения 3693 1
PowerShare - Wireless charging - Wireless transmission of electricity - Беспроводная зарядка - Реверсивная зарядка - Беспроводная передача электричества 268 1
HRM - КЭДО - Кадровый электронный документооборот - HR document management - кадровое делопроизводство 1163 1
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 23040 1
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14817 1
DSS - Decision Support Systems - СППР - Система поддержки принятия решений 1020 1
MarTech - Прогнозирование и планирование продаж - Прогнозирование спроса - Demand forecasting - S&OP - Sales&Operations Planning - анализ, планирование продаж и операций - Sales planning and forecasting - Оптимизация запасов 2072 1
Web development - Веб-разработка 314 1
Режим реального времени - Real-time Mode - Система реального времени - Real-time system 5272 1
Application store - магазин приложений 1475 1
ОС Мобильная - Mobile OS - Мобильная операционная система - Mobile Operating System 713 1
Web 2.0 - Веб 2.0 400 1
Apple Vision Pro 37 1
Apple MacBook Neo - Ноутбук 50 1
Apple iPhone - серия смартфонов 7654 1
Apple iPad 4019 1
Apple macOS 2435 1
Apple Mac - Apple Macintosh 3118 1
Microsoft Windows 16943 1
Apple - App Store 3131 1
PHP Hypertext Preprocessor - язык программирования 681 1
Apple AirPods - Наушники 176 1
JavaScript - JS - язык программирования 1433 1
Apple MacBook - серия ноутбуков 1090 1
Apple iPod 1554 1
Microsoft SharePoint Foundation - Microsoft SharePoint Products and Technologies 1519 1
Apple AirPower 17 1
Cisco ASA - Cisco Adaptive Security Appliance - Cisco Firepower Security Appliance - Cisco Firepower NGFW - Cisco FTD (Firepower Threat Defense Software) - Cisco FDM (Firepower Device Manager) - Cisco Firepower FXOS Software - Cisco Firepower Security App 90 1
Apple iTunes Store 1119 1
Google Android APP - Google Android Advanced Protection Program 761 1
Яндекс.Знатоки - Яндекс.Ответы - Яндекс.Кью 39 1
Cisco UCCE - Cisco Unified Contact Center Enterprise - Cisco UCCX - Cisco Unified Contact Center Express - Cisco PCCE - Cisco Packaged Contact Center Enterprise - Cisco IPCC - Cisco IP Contact Center 60 1
Cue Eddy - Кью Эдди 37 1
Reed John - Рид Джон 2 1
Foote David - Фут Девид 3 1
Ternus John - Тернус Джон 8 1
Jobs Steve - Джобс Стив 1034 1
Cook Tim - Кук Тим - Кук Тимоти Дональд 407 1
Joswiak Greg - Джозвиак Грег 12 1
Schiller Phil - Шиллер Филип 87 1
Huguet Kristin - Хьюгет Кристин 3 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54881 3
США - Массачусетс - Бостон 384 2
США - Массачусетс 518 2
США - Пенсильвания - Аллентаун 3 1
Россия - РФ - Российская федерация 167112 1
Канада 5085 1
США - Техас 1052 1
США - Пенсильвания 372 1
Лёгкая промышленность - Текстильная промышленность - Ткацкая промышленность - Ткани - Textile industry - Fabrics 1378 4
Зоология - наука о животных 2897 3
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 11398 3
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 10434 2
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4809 2
Здравоохранение - Психология - Стресс - Stress - состояние повышенного напряжения 1139 2
Hydrogen sulfide - Сероводород - сернистый водород, сульфид водорода, дигидросульфид 23 2
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6635 1
Кибербезопасность - CISO - Chief Information Security Officer - Директор по информационной безопасности - BISO - Business Information Security Officer - Директор по информационной безопасности бизнеса 1419 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21805 1
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3601 1
Работодатель - Один из субъектов трудового права 3141 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 16171 1
HRM - HR-management - Human Resource Management - HR-консалтинг - Управление персоналом - Кадровый учет - Штатно-кадровый контур - Аутплейсмент - Outplacement 3508 1
Молекула - Molecula 1104 1
Биология молекулярная - Микробиология - Бактериология - микробиологические исследования 1461 1
Здравоохранение - Донорство - Переливание крови - Программы развития добровольного донорства крови 301 1
Phys.org 972 2
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 2734 1
Bloomberg 1635 1
ComputerWorld 144 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8642 1
MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 1004 2
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 09.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1468867, в очереди разбора - 725104.
Создано именных указателей - 200367.
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