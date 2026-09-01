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MGH Massachusetts General Hospital Массачусетская больница общего профиля
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru
|01.09.2026
|Из Apple ушел топ-менеджер, ответственный за удаление российских приложений с iPhone и iPad 1
|01.04.2013
|Пересадка бактерий – новый способ похудеть 1
|14.10.2011
|Топ-9 самых горячих ИТ-специальностей 2012 года 1
|04.12.2006
|Лазер "выжжет" целлюлит 1
|24.11.2006
|Стволовые "сердечные" клетки помогут лечить инфаркт 1
|24.11.2006
|Стволовые "сердечные" клетки помогут лечить инфаркт 1
|11.10.2006
|Сероводород будут применять при хирургических операциях 1
|11.10.2006
|Сероводород будут применять при хирургических операциях 1
Публикаций - 8, упоминаний - 8
MGH и организации, системы, технологии, персоны:
|Broadcom - VMware 2617 1
|Cisco Systems 5374 1
|Apple Inc 13212 1
|Gen Digital - NortonLifeLock (Symantec) 1732 1
|Citrix Systems 871 1
|VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 5004 1
|Adobe Macromedia 220 1
|BWH - Brigham and Women's Hospital - Массачусетским госпиталем Бригэм - Женская больница (госпиталь) Бригхэма 11 2
|Robert Half Technology 5 1
|Phys.org 972 2
|BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 2734 1
|Bloomberg 1635 1
|ComputerWorld 144 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 09.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1468867, в очереди разбора - 725104.
Создано именных указателей - 200367.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 09.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1468867, в очереди разбора - 725104.
Создано именных указателей - 200367.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.