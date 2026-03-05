Разделы

Hydrogen sulfide Сероводород сернистый водород, сульфид водорода, дигидросульфид

Hydrogen sulfide - Сероводород - сернистый водород, сульфид водорода, дигидросульфид

СОБЫТИЯ


05.03.2026 Ученые ПНИПУ создали модель, которая с точностью 99,5% предсказывает появление ледяных пробок в газопроводах с сероводородом 1
01.02.2013 Сероводород – возможный источник долголетия? 1
30.01.2013 Дерево на морском дне – приют для мигрантов 1
13.12.2011 Найдены микробы, вырабатывающие электрический ток 1
22.03.2011 Жизнь выплеснулась из вулканов? 1
21.03.2011 Новый способ очистки природного газа от сероводорода: теперь дешевле 1
22.10.2010 Упавший зонд помог обнаружить серебро на Луне 1
02.08.2010 Гипсокартон выделяет отраву, нанокристаллы - впитывают 1
22.12.2008 Nigma научилась искать по химическим реакциям 1
27.12.2007 В Белоруссии разработаны новые фильтры для очистки воды и воздуха 1
23.10.2006 Обнаружены микроорганизмы, живущие за счет урановых руд 1
11.10.2006 Сероводород будут применять при хирургических операциях 1
21.08.2006 Экологическая ситуация на Балтике близка к катастрофической 1
05.04.2006 Микроскопические окаменелости оказались эмбрионами первых животных? 1
23.01.2006 Цифровая вода обещает безбрежные перспективы 1
30.09.2002 В кислотных облаках Венеры теплится жизнь? 1
Публикаций - 22, упоминаний - 22

Hydrogen sulfide и организации, системы, технологии, персоны:

Шахты 0 2
Cabeus 3 1
Microsoft Corporation 25372 1
Yota - Скартел - WiMAX Holding 1547 1
Pirit - Пирит 86 1
MGH - Massachusetts General Hospital - Массачусетская больница общего профиля 7 2
BWH - Brigham and Women's Hospital - Массачусетским госпиталем Бригэм - Женская больница (госпиталь) Бригхэма 11 2
Microsoft Seed Fund - Фонд посевного финансирования Microsoft 35 1
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1465 2
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США 3434 1
Астрономия - Космос - Ракетно-космические технологии и исследования - SpaceTech - ракетостроение - аэрокосмическая отрасль 10084 3
Микроскоп - Microscope 338 2
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 9929 2
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 57998 2
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16726 2
Тонкий клиент - Thin client - Нулевой клиент - компьютер или программа-клиент в сетях с клиент-серверной или терминальной архитектурой 2618 2
Кибербезопасность - Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 13724 2
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 23178 2
Контрастность 2961 2
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9439 1
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance - Робототехнические системы, комплексы 6981 1
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт - "из коробки" - готовое решение 4550 1
Графен - Graphene - графеновые технологии - двумерная аллотропная модификация углерода, образованная слоем атомов углерода толщиной в один атом 271 1
HVAC - Heating, Ventilation & Air Conditioning - ОВиК, ОВКВ - отопление, вентиляция, кондиционирование и охлаждения воздуха - Климатическое оборудование - Гаджеты климатические - Climate equipment, technology, gadgets - Air conditioners 2874 1
Принтер - Картридж - Тонер-картридж - Cartridge 1362 1
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 11234 1
Транспорт - Топливо - Контроль топлива - СКЗиТ - системы контроля загрузки и топлива - ДУТ - датчики уровня топлива - Fuel gauge - Топливомер 1640 1
Samsung Electronics - Bada 187 1
Nigma.ru - Нигма - Российская интеллектуальная метапоисковая система 46 1
Yota Бизнес 61 1
Visocekas Rafael - Висосекас Рафаэль 2 2
Зенин Станислав 7 2
Schilze-Makuch Dirk - Шильц-Макух Дирк 2 2
Raff Elizabeth - Рафф Елизавет 2 2
Raff Rudolf - Рафф Рудольф 2 2
Irwin Louis - Ирвин Луис 2 2
Chaplin Martin - Чаплин Мартин 2 2
Benveniste Jacques - Бенвенист Жак 6 2
Miller Stanley - Миллер Стэнли 14 1
Schulz Peter - Шульц Питер 6 1
Загорский Вячеслав 1 1
Земля - планета Солнечной системы 10713 6
Солнце - звезда Солнечной системы 5363 5
Россия - РФ - Российская федерация 159229 4
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53664 4
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 18450 3
Великобритания - Юго-Западная Англия - Бристол 57 2
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4130 2
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 3067 2
Финляндия - Финляндская Республика 3661 2
Прибалтика - Балтия - Балтийский регион 1369 2
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2545 2
Франция - Французская Республика 8019 2
Великобритания - Лондон 2412 2
Солнечная система - Solar system 2550 2
Африка Южная - Южно-Африканского плоскогорье 394 2
США - Массачусетс - Бостон 383 2
Тихий океан - Тихоокеанский бассейн - Тихоокеанский регион 772 2
США - Индиана 118 2
ЮАР - Йоханнесбург 51 2
Марс - "красная" планета Солнечной системы 1311 2
Атлантический океан - Балтийское море - Финский залив 107 2
Венера - планета Солнечной системы 295 2
Нептун - планета Солнечной системы 203 2
Уран - планета Солнечной системы 547 2
Атлантический океан - Балтийское море - Варяжское море 113 2
Беларусь - Белоруссия 6103 1
Россия - СФО - Иркутская область - Иркутск 1005 1
Луна - спутник Земли - Лунные программы 1513 1
США - Пенсильвания 366 1
Россия - ДФО - Приморский край - Находкинский городской округ - Находка 754 1
Средиземное море - Средиземноморье 203 1
Биология молекулярная - Микробиология - Бактериология - микробиологические исследования 1432 7
Зоология - наука о животных 2796 7
Молекула - Molecula 1086 4
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 4356 4
Астрономия - Astronomy - Астрофизика - Космическая физика - Наука о Вселенной, изучающая расположение, движение, структуру, происхождение и развитие небесных тел и систем 3778 4
Химия - Chemistry - область естествознания - наука о веществах, их строении, свойствах и взаимных превращениях 2189 4
Биология - наука о живых существах и их взаимодействии со средой обитания - Биологическое разнообразие - Биоразнообразие 1258 4
Водород - Hydrogenium - химический элемент 1010 4
Транспорт водный - мореплавание - судоходство - морской транспорт - речной транспорт - гидротехнические сооружения 979 3
Здравоохранение - Генетика - Genetics - Геном человека - The human genome - генетическая информация - наследственный ген - Федеральная научно-техническая программа развития генетических технологий - Национальная база генетической информации 1686 3
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 32150 3
Физика ядерная - Ион - атом или группа из нескольких атомов, которая имеет электрический заряд 306 2
Биология молекулярная - Стволовые клетки - Эмбриональные стволовые клетки - Stem cells 241 2
Газы 182 2
Физика - Градус Цельсия 291 2
Здравоохранение - Психология - Стресс - Stress - состояние повышенного напряжения 1015 2
Лёгкая промышленность - Текстильная промышленность - Ткацкая промышленность - Ткани - Textile industry - Fabrics 1330 2
Астрономия - Космос - Созвездие - Звёздные скопления - Constellation 1726 2
Здравоохранение - Болезнь - Заболевание - Disease - Morbus 1979 1
Газы - Природный газ - Natural gas - газопровод - смесь углеводородов, преимущественно метана, с небольшими примесями других газов, добываемая из осадочных горных пород Земли 233 1
Углерод - Сarboneum - химический элемент 340 1
Металлы - Серебро - Silver 802 1
Геология - Вулканология - Volcanology - Вулкан - Vulcanus - Кратер - Crater 532 1
Кремний - Silicium - химический элемент 1697 1
Здравоохранение - Старость - Старение человека - Геронтология - Долголетие - Гериатрия - Age Tech - цифровизация и увеличение продолжительности жизни 471 1
Стихийные бедствия - Молния - электрический искровой разряд в атмосфере - шаровые молнии - молниезащита - заземление 170 1
Образование в России 2585 1
Газы - CO2 - Углекислый газ - Диоксид углерода - Декарбонизация 470 1
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5531 1
Здравоохранение - Болезнь Альцгеймера - Alzheimer's disease 197 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55343 1
Здравоохранение - Болезнь Паркинсона 110 1
Физика - Бозон - Конденсат Бозе—Эйнштейна - Бозон Хиггса - хиггсовский бозон - хиггсон - Higgs boson - элементарная частица 116 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17514 1
Homo Sapiens - Человек разумный - Humanity - Человечество 2932 1
Энергетика - Energy - Energetically 5557 1
Табачная промышленность - табак, tobacco - курение, smoking - никотин, nicotine - сигареты 383 1
Торговля - FMCG&Retail - Одежда, обувь и аксессуары - Clothing, shoes and accessories 1840 1
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 5305 1
Электроэнергетика - Электродинамика - Электрификация - Электрический ток - электричество - электроток - Electric current - electricity - electric current 4417 1
New Scientist 1448 6
Nature 822 2
ScienceDaily 399 2
TerraDaily 141 2
Université Pierre et Marie Curie - Pierre and Marie Curie University - Университет Пьера и Марии Кюри 21 2
РАН - Российская академия наук 2047 2
Princeton University - Принстонский университет - PEAR, Princeton Engineering Anomalies Research - PPPL, Princeton Plasma Physics Laboratory - Принстонская лаборатория физики плазмы - PNI, Princeton Neuroscience Institute - институт нейробиологии 161 2
НАН Беларуси - Институт физико-органической химии Национальной академии наук Белоруссии 1 1
U.S. Department of Energy - PNNL - Pacific Northwest National Laboratory - Тихоокеанская Северо-Западная национальная лаборатория 35 1
Harvard University - Гарвардский университет - Гарвард 467 1
МГУ - СУНЦ - Специализированный учебно-научный центр-школа-интернат имени А. Н. Колмогорова Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова 10 1
Max Planck Computing and Data Facility - MPCDF - Общество Макса Планка 206 1
CAS - Chinese Academy of Sciences - АНК - Академия наук Китая - Китайская академия наук 250 1
University of Pennsylvania - Pennsylvania State University - Университет Пенсильвании - Пенсильванский университет - Университет штата Пенсильвания 168 1
Max Planck Institutes - Max-Planck-Gesellschaft zur Förderung der Wissenschaften e.V., MPG - Общество научных исследований имени Макса Планка 212 1
University of Chicago - Чикагский университет 99 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 03.2026 годы.

