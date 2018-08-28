Стволовые клетки «починили» печень после года хранения Эдинбургского университета, демонстрирует потенциал стволовых клеток в лечении заболеваний печени. Стволовые клетки, трансформированные в трехмерную ткань, могут быть трансплантированы под кож

Ученые впервые создали эмбрионы из стволовых клеток т разрабатывать новые препараты без использования лабораторных животных. Бластоиды (синтетические эмбрионы), созданные в лаборатории, из стволовых клеток. Зеленые клетки - трофобластные ствол

Алкоголь убивает стволовые клетки мозга и не дает восстановиться когнитивным функциям о отделения Техасского университета в Галвестоне (США), проведенное на взрослых мышах. Кроме того, стволовые клетки в ключевых областях мозга у взрослых женских и мужских особей реагируют на а

Японские ученые впервые пересадили пациенту чужие стволовые клетки Японский пациент стал первым, кому пересадили индуцированные плюрипотентные стволовые клетки (ИПСК), полученные от донора. Эксперты называют это крупным прорывом, благод

Китайцы создали эмбрионы человека устойчивые к ВИЧ с помощью генного вмешательства. На этот раз ученые попытались создать эмбрион, неуязвимый для ВИЧ. Эмбрионы, взятые для эксперимента, находились в самой ранней стадии развития и были уничтожен

В Китае впервые модифицировали человеческий эмбрион еловеческих эмбрионов вызвало множество споров по поводу этики Команда Джанджио Хуана использовала эмбрионы из клиник, которые занимаются экстракорпоральным оплодотворением. Все эмбрионы

Стволовые клетки в оболочке – новое слово в терапии овыми клетками, в принципе, возможно. В разных странах мира пациентам с больным сердцем подсаживают стволовые клетки. Однако большинство испытаний показало, что влияние такого лечения на сердце

Начинаются испытания стволовых клеток на людях тся из-за этических проблем. Так, раньше донором стволовых клеток мог выступать только человеческий эмбрион. А в случае с фетальными стволовыми клетками донором является плодный материал после

Ученые на пути создания нового типа кровеносных сосудов Исследователи из Университета Джонса Хопкинса (США) заставили стволовые клетки сформировать сети новых кровеносных сосудов в лабораторных условиях. Затем э

Пересадка стволовых клеток очистила организм от ВИЧ Бостона. Он заявил, что, возможно, двое инфицированных ВИЧ вылечились после того, как им пересадили стволовые клетки для лечения лимфомы - рака крови. Один из мужчин около трех лет назад получи

Стволовые клетки из жира – новая надежда для медицины Ученые обнаружили стрессоустойчивые стволовые клетки в жировой ткани, удаленной входе широко распространенной пластической операц

Терапию стволовыми клетками наконец сделали безопасной х (эмбриональных) стволовых клеток. Это важнейшее открытие позволит в будущем отбраковывать опасные стволовые клетки, которые могут привести к образованию опухолей. Следовательно, станет меньше

Стволовые клетки быстро лечат травмы спинного мозга онов и улучшения функциональности и подвижности крыс с острой травмой спинного мозга (SCI). Нервные стволовые клетки были получены из человеческого эмбриона и введены в поврежденный участок спи

Ген, защищающий эмбрион, поможет бороться с ВИЧ выявлен другой группой ученых у плодовой мушки. Но команда Пеллигрини заинтересовалась им, подозревая, что он имеет влияние на иммунную систему. Вначале ученые удалили Arih2 у эмбрионов мышей, и эти эмбрионы погибли. Затем они удалили ген у взрослых мышей и получили неожиданный результат - их иммунная система стала повышенно активной на некоторое время. В течение шести недель со дня удален

Стволовые клетки теперь можно выращивать в пробирке ющую дверь к выращиванию их в терапевтических целях", – сказал д-р Дик. В 2011 году д-р Дик выделил стволовые клетки человеческой крови в их чистейшем виде – как единичную стволовую клетку, спо

Создан эмбрион с генами трех людей Ученые из Oregon Health & Sciences University создали эмбрионы с генами от одного мужчины и двух женщин. Таким образом стало возможным появление де

Впервые стволовые клетки вылечили мозг ь и, в конечном итоге, наступает преждевременная смерть. Американские ученые впервые попытались вылечить эту болезнь с помощью новейших технологий. Ученые благополучно пересадили человеческие нервные стволовые клетки в белое вещество глубоко в лобных долях мозга. Через двенадцать месяцев после операции у мальчиков наблюдалось увеличение количества миелина, в результате чего заметно улучшили

Ученые превратили стволовые клетки в половые етки непосредственно «в пробирке». Впоследствии данная технология позволит производить человеческие эмбрионы из клеточных линий и тканей любого человека. Данное исследование может помочь в лече

Нобелевка 2012: как зрелые клетки превратить в стволовые? клетки можно перепрограммировать, превратив в плюрипотентные стволовые. В первые дни после зачатия эмбрион состоит из незрелых клеток, каждая из которых способна развиваться во все типы клеток

Стволовые клетки человека вернули грызунам слух им в уши. "Во-первых, это доказательство концепции, а во-вторых, что очень важно, мы показали, как стволовые клетки могут быть использованы для ремонта уха", - сказал Марсело Риволта из универ

Уязвимое место? Обнаружены стволовые клетки рака годов прошлого века, эти клетки выполняют для развития раковой опухоли ту же роль, которую обычные стволовые клетки выполняют для развития организма, то есть при делении превращаются в основны

Взрослые стволовые клетки способны превращаться в органы т красные, белые клетки крови и клетки иммунной системы. Ученые использовали широко признанную модель, которая применяется для оценки мультипотентности эмбриональных стволовых клеток, и доказали, что стволовые клетки костного мозга могут сделать гораздо больше, нежели производство лишь специфических кровяных клеток. Исследователи также обнаружили, что клетки CD34+ имеют ограниченный срок жи

Излечи себя сам: стволовые клетки против инфаркта введенного в вену катетера получили крошечные фрагменты ткани сердца. Из них впоследствии выделили стволовые клетки, которые размножили и дифференцировали в специализированные сердечные ств

Восстановление зрения: стволовые клетки работают Эмбриональные стволовые клетки были впервые изолированы уже более десятилетия назад, однако до сих пор подавляющее большинство методов лечения, основанных на их использовании, тестировалось только на лаборат

Стволовые клетки эмбриона защищают сердце матери еременных женщин, в том числе в мозге, печени, почках и легких. Есть также данные, согласно которым эмбрионы продуцируют клетки, защищающие женщину от развития рака молочной железы. Судя по все

Ученые повернули вспять старение стволовых клеток вления о старении стволовых клеток предполагают, что живой организм имеет тот же возраст, что и его стволовые клетки, т.е. именно старение последних приводит к старению всего организма. Таким о

Физическая нагрузка определяет судьбу стволовых клеток Физические упражнения влияют на стволовые клетки, которые могут стать как клетками кости, так и жировыми. Зарядка направляет

Стволовые клетки устраняют последствия радиационного облучения й восстанавливает навыки и умственные способности, утраченные в результате радиационного облучения. Стволовые клетки способны устранять повреждения мозга, полностью восстанавливая умственные сп

Эмбрион способен сам исправлять генетические нарушения отающие под руководством профессора Уильяма Кирнса (William G. Kearns), установили, что трехдневные эмбрионы, находящиеся на стадии дробления, способны вытеснять клетки с аномальным количеством

Сердце научили самовосстанавливаться Впервые в истории медицины ученым удалось превратить стволовые клетки сердца взрослой мыши в мускульную сердечную ткань. Об этом сообщается в их с

Стволовые клетки превратили в ткань мозга летками. Исследователи университета Висконсина в Мэдисоне, работающие под руководством Су-Чунь Чзана (Su-Chun Zhang), заявляют, что им удалось превратить эмбриональные и индуцированные плюрипотентные стволовые клетки в астроциты в лабораторных условиях. Сфера, сформированная предшественниками астроцитов и незрелыми астроцитами. По словам Чзана, возможность производить большое количество иде

Ученые выделили стволовые клетки легких Исследователи идентифицировали человеческие стволовые клетки легких, способные формировать новые структуры ткани легкого и интегрировать

Стволовые клетки носа излечат от тугоухости обы проверить свою гипотезу, австралийские исследователи из университета Нового Южного Уэльса ввели стволовые клетки слизистой носа, являющиеся одной из разновидностей мезенхимальных стволовых

Стволовые клетки вновь грозят раком авлением, на бурное развитие которого многие возлагают большие надежды. Известно, что эмбриональные стволовые клетки способны давать начало практически всем типам клеток и теоретически их можно

Стволовые клетки омолаживают мышцы Исследователи университета Колорадо продемонстрировали, что введенные в мышцы ног мышей стволовые клетки предотвращают ассоциированную со старением утрату функций и массы мышечной т

Российские ученые превратили клетки пуповины в стволовые Коллектив исследователей из российской "Лаборатории клеточных технологий" разработал метод получения плюрипотентных клеток с помощью РНК. Ученым удалось перепрограммировать клетки пуповины в стволовые клетки без модификации ДНК клетки. В настоящее время это самый перспективный метод получения аналога эмбриональных стволовых клеток, которые способны дифференцироваться в любые типы к

Стволовые клетки восстановят спинной мозг Международная команда ученых из Швеции, Франции и Японии выяснила, как стволовые клетки взаимодействуют с другими клетками и восстанавливают поврежденные ткани спин

Стволовые клетки заставили размножаться "в неволе" Ученые из Университета Буффало создали взрослые стволовые клетки, которые могут непрерывно расти в лабораторных условиях. Это открытие поможе

Стволовые клетки: как далеко зашли исследования? ндуцированным плюрипотентным стволовым клеткам (ips-клетки), для получения которых не нужно убивать эмбрион, а достаточно "перепрограммировать" обычные клетки. В качестве наиболее приоритетных