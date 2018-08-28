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Биология молекулярная Стволовые клетки Эмбриональные стволовые клетки Stem cells



28.08.2018 Стволовые клетки «починили» печень после года хранения
10.11.2017 Алкоголь убивает стволовые клетки мозга и не дает восстановиться когнитивным функциям
05.04.2017 Японские ученые впервые пересадили пациенту чужие стволовые клетки
15.10.2013 Стволовые клетки в оболочке – новое слово в терапии
01.08.2013 Начинаются испытания стволовых клеток на людях
18.07.2013 Ученые на пути создания нового типа кровеносных сосудов
04.07.2013 Пересадка стволовых клеток очистила организм от ВИЧ
10.06.2013 Стволовые клетки из жира – новая надежда для медицины
06.06.2013 Терапию стволовыми клетками наконец сделали безопасной
28.05.2013 Стволовые клетки быстро лечат травмы спинного мозга
12.11.2012 Стволовые клетки теперь можно выращивать в пробирке
15.10.2012 Впервые стволовые клетки вылечили мозг
09.10.2012 Ученые превратили стволовые клетки в половые
08.10.2012 Нобелевка 2012: как зрелые клетки превратить в стволовые?
14.09.2012 Стволовые клетки человека вернули грызунам слух
02.08.2012 Уязвимое место? Обнаружены стволовые клетки рака
09.07.2012 Взрослые стволовые клетки способны превращаться в органы
15.02.2012 Излечи себя сам: стволовые клетки против инфаркта
26.01.2012 Восстановление зрения: стволовые клетки работают
22.11.2011 Стволовые клетки эмбриона защищают сердце матери
23.09.2011 Ученые повернули вспять старение стволовых клеток
06.09.2011 Физическая нагрузка определяет судьбу стволовых клеток
22.07.2011 Стволовые клетки устраняют последствия радиационного облучения
09.06.2011 Сердце научили самовосстанавливаться
27.05.2011 Стволовые клетки превратили в ткань мозга
16.05.2011 Ученые выделили стволовые клетки легких
16.02.2011 Стволовые клетки носа излечат от тугоухости
29.11.2010 Стволовые клетки вновь грозят раком
15.11.2010 Стволовые клетки омолаживают мышцы
11.10.2010 Российские ученые превратили клетки пуповины в стволовые
11.10.2010 Стволовые клетки восстановят спинной мозг
05.10.2010 Стволовые клетки заставили размножаться "в неволе"
01.10.2010 Стволовые клетки: как далеко зашли исследования?
17.08.2010 Стволовые клетки могут восстановить даже сердце
06.02.2009 Реализация союзной программы "Стволовые клетки" начнется в 2009 году
21.11.2008 Белорусские и российские ученые разработали новую союзную программу "Стволовые клетки"
18.02.2008 Разработан новый метод получения стволовых клеток
27.06.2007 Выделены клетки мыши, похожие на человеческие стволовые клетки
20.06.2007 Из клонов обезьяны выделены стволовые клетки
05.06.2007 Стволовые клетки: новое в лечении мышечной дистрофии

Публикаций - 165, упоминаний - 259

Биология молекулярная упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Microsoft Corporation 23401 1
Huawei 3461 1
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2421 1
Искусственный интеллект (ИИ) - Artificial intelligence (AI) - Artificial General Intelligence (AGI) 7951 2
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт - "из коробки" - готовое решение 3204 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 11463 1
ISP - Internet Service Provider - Интернет-провайдер 14364 1
Электроника - Электронные устройства - Электронная техника - Промышленное производство и разработка электроники - Electronics - Electronic devices - Electronic equipment - Industrial production and development of electronics 2572 1
Microsoft Windows 10 13415 1
Musk Elon Reeve - Маск Илон Рив 244 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 49983 47
Швеция - Королевство 3450 4
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2371 3
Нидерланды 3289 3
США - Флорида 744 2
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 16990 2
Америка 2152 1
Механика - раздел физики, наука, изучающая движение материальных тел и взаимодействие между ними 1070 3
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CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 3826 1
Коммерсантъ - Издательский дом 1170 4
Thomson Reuters - Рейтер 5764 3
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 12.2022 годы.
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