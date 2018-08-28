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Биология молекулярная Стволовые клетки Эмбриональные стволовые клетки Stem cells

СОБЫТИЯ


28.08.2018 Стволовые клетки «починили» печень после года хранения

Эдинбургского университета, демонстрирует потенциал стволовых клеток в лечении заболеваний печени. Стволовые клетки, трансформированные в трехмерную ткань, могут быть трансплантированы под кож
03.05.2018 Ученые впервые создали эмбрионы из стволовых клеток

т разрабатывать новые препараты без использования лабораторных животных.   Бластоиды (синтетические эмбрионы), созданные в лаборатории, из стволовых клеток. Зеленые клетки - трофобластные ствол
10.11.2017 Алкоголь убивает стволовые клетки мозга и не дает восстановиться когнитивным функциям

о отделения Техасского университета в Галвестоне (США), проведенное на взрослых мышах.  Кроме того, стволовые клетки в ключевых областях мозга у взрослых женских и мужских особей реагируют на а
05.04.2017 Японские ученые впервые пересадили пациенту чужие стволовые клетки

Японский пациент стал первым, кому пересадили индуцированные плюрипотентные стволовые клетки (ИПСК), полученные от донора. Эксперты называют это крупным прорывом, благод
10.04.2016 Китайцы создали эмбрионы человека устойчивые к ВИЧ

с помощью генного вмешательства. На этот раз ученые попытались создать эмбрион, неуязвимый для ВИЧ. Эмбрионы, взятые для эксперимента, находились в самой ранней стадии развития и были уничтожен
23.04.2015 В Китае впервые модифицировали человеческий эмбрион

еловеческих эмбрионов вызвало множество споров по поводу этики  Команда Джанджио Хуана использовала эмбрионы из клиник, которые занимаются экстракорпоральным оплодотворением. Все эмбрионы

15.10.2013 Стволовые клетки в оболочке – новое слово в терапии

овыми клетками, в принципе, возможно. В разных странах мира пациентам с больным сердцем подсаживают стволовые клетки. Однако большинство испытаний показало, что влияние такого лечения на сердце
01.08.2013 Начинаются испытания стволовых клеток на людях

тся из-за этических проблем. Так, раньше донором стволовых клеток мог выступать только человеческий эмбрион. А в случае с фетальными стволовыми клетками донором является плодный материал после

18.07.2013 Ученые на пути создания нового типа кровеносных сосудов

Исследователи из Университета Джонса Хопкинса (США) заставили стволовые клетки сформировать сети новых кровеносных сосудов в лабораторных условиях. Затем э
04.07.2013 Пересадка стволовых клеток очистила организм от ВИЧ

Бостона. Он заявил, что, возможно, двое инфицированных ВИЧ вылечились после того, как им пересадили стволовые клетки для лечения лимфомы - рака крови. Один из мужчин около трех лет назад получи
10.06.2013 Стволовые клетки из жира – новая надежда для медицины

Ученые обнаружили стрессоустойчивые стволовые клетки в жировой ткани, удаленной входе широко распространенной пластической операц
06.06.2013 Терапию стволовыми клетками наконец сделали безопасной

х (эмбриональных) стволовых клеток. Это важнейшее открытие позволит в будущем отбраковывать опасные стволовые клетки, которые могут привести к образованию опухолей. Следовательно, станет меньше
28.05.2013 Стволовые клетки быстро лечат травмы спинного мозга

онов и улучшения функциональности и подвижности крыс с острой травмой спинного мозга (SCI). Нервные стволовые клетки были получены из человеческого эмбриона и введены в поврежденный участок спи
29.11.2012 Ген, защищающий эмбрион, поможет бороться с ВИЧ

выявлен другой группой ученых у плодовой мушки. Но команда Пеллигрини заинтересовалась им, подозревая, что он имеет влияние на иммунную систему. Вначале ученые удалили Arih2 у эмбрионов мышей, и эти эмбрионы погибли. Затем они удалили ген у взрослых мышей и получили неожиданный результат - их иммунная система стала повышенно активной на некоторое время. В течение шести недель со дня удален
12.11.2012 Стволовые клетки теперь можно выращивать в пробирке

ющую дверь к выращиванию их в терапевтических целях", – сказал д-р Дик. В 2011 году д-р Дик выделил стволовые клетки человеческой крови в их чистейшем виде – как единичную стволовую клетку, спо
26.10.2012 Создан эмбрион с генами трех людей

Ученые из Oregon Health & Sciences University создали эмбрионы с генами от одного мужчины и двух женщин. Таким образом стало возможным появление де
15.10.2012 Впервые стволовые клетки вылечили мозг

ь и, в конечном итоге, наступает преждевременная смерть. Американские ученые впервые попытались вылечить эту болезнь с помощью новейших технологий. Ученые благополучно пересадили человеческие нервные стволовые клетки в белое вещество глубоко в лобных долях мозга. Через двенадцать месяцев после операции у мальчиков наблюдалось увеличение количества миелина, в результате чего заметно улучшили
09.10.2012 Ученые превратили стволовые клетки в половые

етки непосредственно «в пробирке». Впоследствии данная технология позволит производить человеческие эмбрионы из клеточных линий и тканей любого человека. Данное исследование может помочь в лече
08.10.2012 Нобелевка 2012: как зрелые клетки превратить в стволовые?

клетки можно перепрограммировать, превратив в плюрипотентные стволовые. В первые дни после зачатия эмбрион состоит из незрелых клеток, каждая из которых способна развиваться во все типы клеток
14.09.2012 Стволовые клетки человека вернули грызунам слух

им в уши. "Во-первых, это доказательство концепции, а во-вторых, что очень важно, мы показали, как стволовые клетки могут быть использованы для ремонта уха", - сказал Марсело Риволта из универ
02.08.2012 Уязвимое место? Обнаружены стволовые клетки рака

годов прошлого века, эти клетки выполняют для развития раковой опухоли ту же роль, которую обычные стволовые клетки выполняют для развития организма, то есть при делении превращаются в основны
09.07.2012 Взрослые стволовые клетки способны превращаться в органы

т красные, белые клетки крови и клетки иммунной системы. Ученые использовали широко признанную модель, которая применяется для оценки мультипотентности эмбриональных стволовых клеток, и доказали, что стволовые клетки костного мозга могут сделать гораздо больше, нежели производство лишь специфических кровяных клеток. Исследователи также обнаружили, что клетки CD34+ имеют ограниченный срок жи
15.02.2012 Излечи себя сам: стволовые клетки против инфаркта

введенного в вену катетера получили крошечные фрагменты ткани сердца. Из них впоследствии выделили стволовые клетки, которые размножили и дифференцировали в специализированные сердечные ств
26.01.2012 Восстановление зрения: стволовые клетки работают

Эмбриональные стволовые клетки были впервые изолированы уже более десятилетия назад, однако до сих пор подавляющее большинство методов лечения, основанных на их использовании, тестировалось только на лаборат
22.11.2011 Стволовые клетки эмбриона защищают сердце матери

еременных женщин, в том числе в мозге, печени, почках и легких. Есть также данные, согласно которым эмбрионы продуцируют клетки, защищающие женщину от развития рака молочной железы. Судя по все
23.09.2011 Ученые повернули вспять старение стволовых клеток

вления о старении стволовых клеток предполагают, что живой организм имеет тот же возраст, что и его стволовые клетки, т.е. именно старение последних приводит к старению всего организма. Таким о
06.09.2011 Физическая нагрузка определяет судьбу стволовых клеток

Физические упражнения влияют на стволовые клетки, которые могут стать как клетками кости, так и жировыми. Зарядка направляет

22.07.2011 Стволовые клетки устраняют последствия радиационного облучения

й восстанавливает навыки и умственные способности, утраченные в результате радиационного облучения. Стволовые клетки способны устранять повреждения мозга, полностью восстанавливая умственные сп
06.07.2011 Эмбрион способен сам исправлять генетические нарушения

отающие под руководством профессора Уильяма Кирнса (William G. Kearns), установили, что трехдневные эмбрионы, находящиеся на стадии дробления, способны вытеснять клетки с аномальным количеством
09.06.2011 Сердце научили самовосстанавливаться

Впервые в истории медицины ученым удалось превратить стволовые клетки сердца взрослой мыши в мускульную сердечную ткань. Об этом сообщается в их с
27.05.2011 Стволовые клетки превратили в ткань мозга

летками. Исследователи университета Висконсина в Мэдисоне, работающие под руководством Су-Чунь Чзана (Su-Chun Zhang), заявляют, что им удалось превратить эмбриональные и индуцированные плюрипотентные стволовые клетки в астроциты в лабораторных условиях. Сфера, сформированная предшественниками астроцитов и незрелыми астроцитами. По словам Чзана, возможность производить большое количество иде
16.05.2011 Ученые выделили стволовые клетки легких

Исследователи идентифицировали человеческие стволовые клетки легких, способные формировать новые структуры ткани легкого и интегрировать

16.02.2011 Стволовые клетки носа излечат от тугоухости

обы проверить свою гипотезу, австралийские исследователи из университета Нового Южного Уэльса ввели стволовые клетки слизистой носа, являющиеся одной из разновидностей мезенхимальных стволовых

29.11.2010 Стволовые клетки вновь грозят раком

авлением, на бурное развитие которого многие возлагают большие надежды. Известно, что эмбриональные стволовые клетки способны давать начало практически всем типам клеток и теоретически их можно
15.11.2010 Стволовые клетки омолаживают мышцы

Исследователи университета Колорадо продемонстрировали, что введенные в мышцы ног мышей стволовые клетки предотвращают ассоциированную со старением утрату функций и массы мышечной т
11.10.2010 Российские ученые превратили клетки пуповины в стволовые

Коллектив исследователей из российской "Лаборатории клеточных технологий" разработал метод получения плюрипотентных клеток с помощью РНК. Ученым удалось перепрограммировать клетки пуповины в стволовые клетки без модификации ДНК клетки. В настоящее время это самый перспективный метод получения аналога эмбриональных стволовых клеток, которые способны дифференцироваться в любые типы к
11.10.2010 Стволовые клетки восстановят спинной мозг

Международная команда ученых из Швеции, Франции и Японии выяснила, как стволовые клетки взаимодействуют с другими клетками и восстанавливают поврежденные ткани спин
05.10.2010 Стволовые клетки заставили размножаться "в неволе"

Ученые из Университета Буффало создали взрослые стволовые клетки, которые могут непрерывно расти в лабораторных условиях. Это открытие поможе
01.10.2010 Стволовые клетки: как далеко зашли исследования?

ндуцированным плюрипотентным стволовым клеткам (ips-клетки), для получения которых не нужно убивать эмбрион, а достаточно "перепрограммировать" обычные клетки. В качестве наиболее приоритетных

17.08.2010 Стволовые клетки могут восстановить даже сердце

Исследователи из клиники Майо совместно с бельгийскими коллегами выяснили, что стволовые клетки взрослого человека могут эффективно восстанавливать поврежденные ткани сердц

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Mitalipov Shoukhrat - Миталипов Шухрат 2 2
Armstrong Lyle - Армстронг Лайл 2 2
Волотовский Игорь 2 2
Levine Stuart - Левин Стьюарт 1 1
Антоновская Галина 1 1
Kardashian Khloé - Кардашьян Хлоя 1 1
Scarpa Philip - Скарпа Филип 1 1
Pearson Ian - Пирсон Иан 1 1
Horvath Steve - Хорват Стив 2 1
Takahashi Kazutoshi - Такахаши Казатоши 1 1
Schwarzenegger Arnold - Шварценеггер Арнольд 39 1
Kearns William - Кирнс Уильям 1 1
Самсонов Александр 6 1
Черунова Ирина 1 1
Оскольский Алексей 1 1
Манолов Александр 3 1
Кумейко Вадим 1 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54748 72
Земля - планета Солнечной системы 10865 32
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13821 31
Россия - РФ - Российская федерация 166168 25
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19139 18
Япония 13807 15
США - Калифорния 4829 15
Канада 5082 11
Великобритания - Лондон 2432 11
Южная Корея - Республика 7052 10
Солнечная система - Solar system 2569 10
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3660 9
Франция - Французская Республика 8177 9
Солнце - звезда Солнечной системы 5490 9
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 8
Европа 24964 7
Израиль 2856 7
Италия - Итальянская Республика 4508 7
Нидерланды 3746 7
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 3134 5
Германия - Федеративная Республика 13221 5
США - Флорида 786 5
Великобритания - Шотландия - Эдинбург 128 5
Юпитер - планета Солнечной системы 557 5
Швеция - Королевство 3782 4
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19544 4
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2607 4
ЮАР - Южно-Африканская Республика 594 4
Луна - спутник Земли - Лунные программы 1547 4
США - Мэриленд 299 4
Дания - Королевство 1337 3
Сингапур - Республика 1953 3
Америка - Американский регион 2206 3
Испания - Королевство 3840 3
Германия - Берлин 732 3
США - Техас 1048 3
США - Торонто 273 3
США - Массачусетс - Бостон 384 3
США - Калифорния - Сан-Диего 370 3
США - Массачусетс 517 3
Лёгкая промышленность - Текстильная промышленность - Ткацкая промышленность - Ткани - Textile industry - Fabrics 1375 90
Здравоохранение - Генетика - Genetics - Геном человека - The human genome - генетическая информация - наследственный ген - Федеральная научно-техническая программа развития генетических технологий - Национальная база генетической информации 1712 80
Здравоохранение - Фарминдустрия, фармацевтика и фармакология - Pharmaceuticals - Аптеки - Лекарственные препараты, Медикаменты - Медико-биологическая наука о лекарственных веществах и их действии на организм 4992 78
Зоология - наука о животных 2887 73
Homo Sapiens - Человек разумный - Humanity - Человечество 3029 69
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33757 63
Биология молекулярная - Нуклеиновые кислоты - ДНК - Дезоксирибонуклеиновая кислота - DNA - Deoxyribonucleic acid - макромолекула - РНК - Рибонуклеиновая кислота 1326 55
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 10345 49
Здравоохранение - Болезнь - Заболевание - Disease - Morbus 2024 45
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 11323 38
Здравоохранение - Нервная система - Nervous system - Неврология - Мозг - Brain - центральный отдел нервной системы - Инсульт и черепно-мозговые травмы - Stroke and traumatic brain injuries - Острое нарушение мозгового кровообращения (ОНМК) 1329 29
Биология - наука о живых существах и их взаимодействии со средой обитания - Биологическое разнообразие - Биоразнообразие 1289 27
Биология молекулярная - Иммунная система - Иммунная защита - Иммунология - Иммунитет - Антитела - иммуноглобулины - иммунопрофилактика 530 22
Здравоохранение - Донорство - Переливание крови - Программы развития добровольного донорства крови 301 22
Здравоохранение - Онкология - Онкологические заболевания - Карцинома - Канцерофобия - Oncological diseases - Carcinoma - Злокачественная опухоль - Рак лёгкого (бронхогенный рак, бронхогенная карцинома) - Cancer Cell Detection Device 841 21
Здравоохранение - Анатомия - внутренние органы - Anatomy - internal organs 389 20
Здравоохранение - Старость - Старение человека - Геронтология - Долголетие - Гериатрия - Age Tech - цифровизация и увеличение продолжительности жизни 498 19
Здравоохранение - Трансплантология - раздел медицины, изучающий проблемы трансплантации органов (почек, печени, сердца), а также перспективы создания искусственных органов - Регенеративная медицина - пересадка органов 75 17
Здравоохранение - Болезнь Альцгеймера - Alzheimer's disease 200 16
Здравоохранение - Болезнь Паркинсона 116 16
Здравоохранение - Здоровье женщины, матери и ребенка - Фертильность, беременность и роды - рождение ребенка, деторождение - декретный отпуск - материнство - пособие на детей и беременных женщин 578 16
Здравоохранение - ВИЧ - Вирус иммунодефицита человека - СПИД - Синдром приобретённого иммунного дефицита - AIDS - Acquired Immune Deficiency Syndrome 283 15
Молекула - Molecula 1102 15
Здравоохранение - Сердечно-сосудистая система - Cardiovascular system - Кровеносная система - Circulatory system - Сердечно-сосудистые заболевания, ССЗ - Cardiovascular diseases - Ишемическая болезнь сердца - Morbus ischaemicus cordis 494 14
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6772 13
Биология молекулярная - Микробиология - Бактериология - микробиологические исследования 1459 13
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12307 12
Астрономия - Astronomy - Астрофизика - Космическая физика - Наука о Вселенной, изучающая расположение, движение, структуру, происхождение и развитие небесных тел и систем 3814 11
Сельское хозяйство - Животноводство - Скотоводство - Animal husbandry - Мясная промышленность - Мясная продукция 647 11
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21642 10
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53465 10
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8841 10
Здравоохранение - Хирургия - хирургические методы 343 9
Здравоохранение - Психология - Стресс - Stress - состояние повышенного напряжения 1127 9
Социальная инженерия - Человеческий фактор - Human factor - Человеческие ошибки 3032 8
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 9107 8
Электроэнергетика - Электродинамика - Электрификация - Электрический ток - электричество - электроток - Electric current - electricity - electric current 4667 8
Зоология - Животные - Птицы - Birds - Орнитология 786 8
Долли (овца) - Овечка Долли - Dolly - первое клонированное млекопитающее животное путём пересадки ядра соматической клетки в цитоплазму яйцеклетки 19 7
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New Scientist 1448 9
ScienceDaily 399 7
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 6095 5
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РБК - РосБизнесКонсалтинг 11566 4
Коммерсантъ - Издательский дом 2399 4
BBC Russian - Русская служба Би-би-си - Русская служба Британской вещательной корпорации 213 4
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LiveScience 154 3
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Times 661 3
NEWSru.com - Инопресса - Inopressa 92 2
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King's College London - Королевский колледж Лондона 45 2
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