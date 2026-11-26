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Mayo Clinic Клиника Мейо
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru
Публикаций - 17, упоминаний - 18
Mayo Clinic и организации, системы, технологии, персоны:
|Mullen Mike - Маллен Майк 4 1
|Бочарникова Татьяна 83 1
|Нинбург Александр 3 1
|Ross Cris - Росс Крис 1 1
|Lee Peter - Ли Питер 6 1
|Becker Jeffrey - Беккер Джеффри 1 1
|Левкевич Михаил 59 1
|Артемьева Анна 3 1
|BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 2739 1
|Медуза - Meduza 48 1
|TechSpot 196 1
|Forrester Research 838 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 11.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1489173, в очереди разбора - 720870.
Создано именных указателей - 205049.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 11.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1489173, в очереди разбора - 720870.
Создано именных указателей - 205049.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.