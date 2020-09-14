Виртуальная конференция Google Cloud Next 2020 OnAir для пользователей из стран Европы, Ближнего Востока и Африки: снижение затрат и повышение производительности при помощи облачных технологий

Цифровая трансформация дает целый ряд преимуществ. Компании, которые решатся на фундаментальные преобразования и перейдут на цифровые технологии, смогут рассчитывать на повышение производительности и удобства работы, а также на снижение затрат.

Цифровые решения и облачные технологии позволяют наладить удаленный доступ к данным, обеспечивают максимальную прозрачность и дают возможность снизить затраты на обслуживание инфраструктуры.

Виртуальная конференция Google Cloud Next 2020 OnAir начнется 29 сентября 2020 года и продлится пять недель. Новые материалы будут публиковаться каждый вторник. В ходе выступлений, тематических сессий и презентаций специалисты Google Cloud и отраслевые эксперты будут рассказывать об облачных технологиях, цифровой трансформации и инновациях. Участники смогут задавать вопросы и записываться на индивидуальные встречи с экспертами Google Cloud.

Преимущества для разных отраслей

В первую неделю, начиная с 29 сентября, в центре внимания будет ситуация в разных отраслях. Специалисты Google расскажут о деятельности, которая опирается на облачные технологии и нацелена на цифровую трансформацию. Запланированы сессии, посвященные разбору возможных трудностей в различных отраслях, таких как здравоохранение, государственный сектор, финансовые услуги, СМИ, развлечения и телекоммуникации.

Так, вы узнаете, как клиника Мэйо развернула собственный цифровой медицинский центр на базе Google Cloud Healthcare. И это лишь один из многих примеров использования решений Google Cloud в сфере здравоохранения. Вы познакомитесь с инновациями, доступными в этой области, и узнаете, как они помогают справляться с трудностями в период пандемии COVID-19. По другим отраслям также подготовлены аналогичные сессии.

Кроме того, в рамках конференции предусмотрены специальные сессии для обмена знаниями, на которых вы, помимо всего прочего, сможете понять, как выбрать подходящую облачную платформу Google, чтобы оптимизировать стоимость ИТ-инфраструктуры. Вы также узнаете, как компания PwC перевела более 275000 своих сотрудников на G Suite, что позволило им наладить совместную работу и повысить производительность.

Стремительно растущая популярность инструментов для видеоконференций свидетельствует о постепенном переводе делового общения в онлайн. В рамках направления «Повышение производительности и организация совместной работы» предусмотрены сессии и учебные материалы, рассказывающие о новых разработках в этой области.

Все современные компании, ведущие дела онлайн, должны заботиться о кибербезопасности – сейчас даже больше, чем обычно. По этой причине разговор об облачных технологиях не ограничится рассказом об их преимуществах в плане повышения производительности и удобства совместной работы. В рамках конференции пройдут онлайн-сессии, посвященные тому, как поддерживать безопасность в условиях, когда многие сотрудники перешли на дистанционный режим и активно пользуются инструментами для совместной работы в интернете.

Если вы хотите разрабатывать бизнес-приложения, но у вас ограниченный ИТ-бюджет, то учебные материалы, которые будут представлены на следующей неделе, как раз для вас. Компания Google всегда в курсе новейших тенденций в сфере ИТ – вам будет предложена сессия о том, как создавать бизнес-приложения без написания кода с помощью платформы AppSheet. В чем ее преимущество? Вы сможете создавать собственные приложения для повышения производительности, даже не зная ни одного языка программирования.

Как принять участие в виртуальной конференции?

Участие бесплатное. Просто зайдите на сайт и нажмите «Зарегистрироваться». Напоминания об отдельных сессиях можно добавить в «Google Календарь», календарь Microsoft Outlook и Apple. До встречи!

Основной язык конференции – английский, но в видео будут добавлены субтитры на других языках.