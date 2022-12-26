Получите все материалы CNews по ключевому слову
Google Calendar Google Календарь
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru
|26.12.2022
|
Google сломал свой знаменитый сервис
е я даже еще не открыл», – удивляется другой пользователь Twitter с никнеймом MOLSON the Edgelord. «Google календарь» принимает электронный кассовый чек за событие Проблема, по всей видимости,
|03.11.2021
|
Как синхронизировать календари и заметки на смартфоне и компьютере
Как синхронизировать календарь Самый популярный способ планирования рабочих и личных дел – Google Календарь. Рассмотрим, как сделать события, которые вы в нем создаете, доступными на в
|19.07.2016
|
«ПланФикс» «научит» календари Google управлять сделками и заявками в техподдержку
ления предприятием «ПланФикс» получила возможность синхронизации календарей в своих планировщиках с Google Calendar. Календари в «ПланФиксе» могут оперировать разными сущностями, от привычных в
|20.03.2008
|
«Нигерийские» спамеры «закинули крючки» в Google Calendar
сного программного обеспечения и решений по обеспечению безопасности данных, объявил о том, что аналитики компании обнаружили, что спамеры используют новый шлюз, ориентированный на корпоративный мир, Google Calendar, для рассылки нигерийских писем. «Нигерийские» спамеры ориентируются на корпоративный мир и «забросили свои крючки» в Google Calendar. В электронной почте указывается пер
|08.06.2007
|
Google Calendar открыл общедоступные календари
Сервис Google Calendar открыл каталог календарей, доступных для общего просмотра. В них можно проводить поиск и добавлять записи в свой календарь. Хотя поиск по открытым календарям был и раньше, катал
|28.05.2007
|
Google Calendar стал мобильным
Google открыла мобильную версию софтверного сервиса Google Calendar через WAP. По мере роста популярности мобильного интернета и рекламы в мобильных приложениях, крупнейшая интернет-компания охватывает эту область своими приложениями, сообщил Mo
|19.09.2006
|
Вышла русскоязычная версия Google Calendar
Вышла русскоязычная версия Google Calendar, программы, которая помогает пользователям организовывать личное и рабочее время. С бесплатным онлайн-календарeм от Google можно планировать встречи и события, обмениваться инфо
Google Calendar и организации, системы, технологии, персоны:
|МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 1222 1
|НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1481 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463271, в очереди разбора - 724356.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.