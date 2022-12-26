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Google Calendar Google Календарь

Google Calendar - Google Календарь

СОБЫТИЯ

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26.12.2022 Google сломал свой знаменитый сервис

е я даже еще не открыл», – удивляется другой пользователь Twitter с никнеймом MOLSON the Edgelord. «Google календарь» принимает электронный кассовый чек за событие Проблема, по всей видимости,

03.11.2021 Как синхронизировать календари и заметки на смартфоне и компьютере

Как синхронизировать календарь Самый популярный способ планирования рабочих и личных дел – Google Календарь. Рассмотрим, как сделать события, которые вы в нем создаете, доступными на в
19.07.2016 «ПланФикс» «научит» календари Google управлять сделками и заявками в техподдержку

ления предприятием «ПланФикс» получила возможность синхронизации календарей в своих планировщиках с Google Calendar. Календари в «ПланФиксе» могут оперировать разными сущностями, от привычных в
20.03.2008 «Нигерийские» спамеры «закинули крючки» в Google Calendar

сного программного обеспечения и решений по обеспечению безопасности данных, объявил о том, что аналитики компании обнаружили, что спамеры используют новый шлюз, ориентированный на корпоративный мир, Google Calendar, для рассылки нигерийских писем. «Нигерийские» спамеры ориентируются на корпоративный мир и «забросили свои крючки» в Google Calendar. В электронной почте указывается пер
08.06.2007 Google Calendar открыл общедоступные календари

Сервис Google Calendar открыл каталог календарей, доступных для общего просмотра. В них можно проводить поиск и добавлять записи в свой календарь. Хотя поиск по открытым календарям был и раньше, катал
28.05.2007 Google Calendar стал мобильным

Google открыла мобильную версию софтверного сервиса Google Calendar через WAP. По мере роста популярности мобильного интернета и рекламы в мобильных приложениях, крупнейшая интернет-компания охватывает эту область своими приложениями, сообщил Mo
19.09.2006 Вышла русскоязычная версия Google Calendar

Вышла русскоязычная версия Google Calendar, программы, которая помогает пользователям организовывать личное и рабочее время. С бесплатным онлайн-календарeм от Google можно планировать встречи и события, обмениваться инфо

Публикаций - 94, упоминаний - 111

Google Calendar и организации, системы, технологии, персоны:

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Gartner - Гартнер 3658 2
Forrester Research 834 2
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3961 2
Gartner - AMR Research 48 1
Radicati Group 26 1
Osterman Research 6 1
NetMarketShare Web Analytics 29 1
НАФИ - Национальное агентство финансовых исследований 89 1
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 1222 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1481 1
Google Cloud Next 5 3
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7638 3
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2663 2
День независимости - Independence Day - день принятия Декларации независимости США в 1776 году 14 1
IFA - Internationale Funkausstellung Berlin - Международная выставка бытовой электроники в Берлине - IFA hottest tech awards 339 1
Google Code Jam - международное соревнование по программированию 31 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
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Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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