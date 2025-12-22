Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 187910
ИКТ 14536
Организации 11268
Ведомства 1494
Ассоциации 1075
Технологии 3541
Системы 26515
Персоны 81261
География 2989
Статьи 1573
Пресса 1265
ИАА 739
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2748
Мероприятия 878

Benioff Marc Бениофф Марк


СОБЫТИЯ


22.12.2025 Google и Apple просят своих программистов-иностранцев не выезжать из США. Обратно могут не пустить 2
30.10.2025 Уволенных из-за нейросетей работников втихаря и массово нанимают обратно. Но на сниженную зарплату 2
02.09.2025 Владелец знаменитого корпоративного мессенджера Slack заменил 4000 работников поддержки на нейросеть и не увидел разницы 2
16.05.2025 Нашли, кого уволить. Microsoft массово избавляется от программистов – разработку Windows доверили искусственному интеллекту 2
28.02.2025 Владелец знаменитого корпоративного мессенджера Slack прекратил брать на работу программистов. ИИ отлично справляется, продуктивность выросла на треть 2
10.11.2021 Программист создал поисковик без рекламы и слежки и грозится уничтожить Google 2
01.02.2021 Accenture и Salesforce помогают компаниям достичь целей устойчивого развития 1
25.09.2020 Salesforce CRM: решение мирового уровня на российском рынке 1
25.09.2018 Сотрудничество Apple и Salesforce расширяет возможности работы на устройствах iOS 1
10.10.2016 Twitter мечтает продать себя поскорее, но все покупатели внезапно передумали 1
27.09.2016 ИТ-гиганты переводят ЦОДы на возобновляемую энергию 2
26.05.2014 В «черный список» Microsoft вошли Amazon, Google, Salesforce.com и VMwarе 1
11.04.2014 Salesforce.com потратит $680 млн на новое офисное здание 1
07.10.2011 Oracle представил грандиозное облако 2
02.09.2011 Эрик Шмидт: мы купили Motorola не только ради патентов 1
23.05.2011 Toyota создает соцсеть, в которой будут общаться автомобили 2
08.04.2011 Глава Salesforce.com примет участие в разработке рекомендаций по переходу на облачные вычисления для американского правительства 2
28.02.2011 Salesforce.com ожидает двухмиллиардной выручки в 2012 финансовом году 2
28.04.2010 Salesforce.com и VMware представили «облако» для корпоративных Java-приложений: VMforce 1
10.06.2008 Salesforce.com и Google готовят новое соглашение 2
14.04.2008 Онлайн-офис Google получил доступ к десяткам тысяч клиентов 2
05.06.2007 Google не стал CRM-порталом. Ограничился рекламой 1
26.02.2007 30 мая откроется конгресс Interop 2007 1
14.11.2006 Саммит Web 2.0 продемонстрировал новинки интерактивного интернета 1
06.02.2006 SAP и IBM открыли хостинг CRM 1
14.09.2005 AppExchange: торговая площадка бизнес-приложений 1
13.08.2004 Интервью в Playboy помешает IPO Google? 1
10.06.2002 Рынок корпоративного ПО: Стирание грани между ERP и CRM 1
05.01.1999 Kroll-O'Gara приобрела Securify 2

Публикаций - 29, упоминаний - 43

Benioff Marc и организации, системы, технологии, персоны:

Salesforce 457 26
Google LLC 12282 12
Microsoft Corporation 25256 11
Apple Inc 12648 5
Oracle Corporation 6879 5
Amazon Inc - Amazon.com 3142 3
SAP SE 5439 3
Amazon Web Services - AWS - Amazon Cloud 877 3
Meta Platforms - Facebook 4537 2
Broadcom - VMware 2497 2
X Corp - Twitter 2908 2
IBM - International Business Machines Corp 9556 2
GBC Team - Джи Би Си Тим 7 1
Adobe Macromedia 218 1
HP 3Com 680 1
Lenovo Motorola Mobility Holdings - Motorola Broadband Mobility Solutions 139 1
MetaMind 3 1
CipherCloud - Lookout CASB 6 1
CSC - Corporation 69 1
HP Compaq Computer Corp - HP Compaq Global Services 1958 1
Oracle Siebel Systems 515 1
Verysell - Sterling Group - Стерлинг Груп - Стерлинг Интеграция 47 1
Abbyy - Аби Продакшн - Abbyy Russia - Abbyy Software House - BIT Software 1190 1
Legrand 79 1
Т-Банк - Тинькофф - Cloud - CloudPayments - Клаудпэйментс 46 1
Alphabet 155 1
Accenture plc 694 1
NetApp - Network Appliance 648 1
Netscape Communications Corporation 425 1
Nutanix 108 1
Oracle - Sun Microsystems - Сан Майкросистемс - Май Эс Кью Эл 2238 1
Cisco Systems 5224 1
Yandex - Яндекс 8482 1
Veeam Software 327 1
Gen Digital - NortonLifeLock (Symantec) 1703 1
HP Inc. 5763 1
Lenovo Motorola 3530 1
PayPal 661 1
Yahoo! 3708 1
HP - Hewlett-Packard 3644 1
Microsoft - LinkedIn 686 2
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 2
Toyota Motor - Тойота Мотор Мануфэкчуринг Россия - Тойота Тсусё Техника - Toyota Tsusho - Тойота цусе 488 1
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1491 1
Avito Holding AB - Авито Холдинг - Кех еКоммерц 1321 1
Walt Disney Company 638 1
eBay Inc 1632 1
JPMorgan Chase - Дж.П. Морган - J.P. Morgan & Co - J.P. Morgan Securities - J.P. Morgan Asset Management - Chase Bank - Chase Manhattan Bank 570 1
Bezos Day One Fund - Благотворительный фонд Безоса 3 1
DuPont - Дюпон 101 1
Goldman Sachs Group - Голдман Сакс груп - Goldman Sachs & Co Bank - Goldman Sachs Credit Partners L.P. 588 1
U.S. Federal Chief Information Officer of the United States - Федеральный совет ИТ-директоров США - Федеральный директор по информационным технологиям США 7 1
U.S. Department of Commerce - NIST - National Institute of Standards and Technology - Национальный институт стандартизации и технологий США 392 1
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1623 1
U.S. Department of State - Госдепартамент США - Государственный департамент 531 1
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 1181 1
U.S. SEC - Securities and Exchange Commission - Федеральная комиссия США по ценным бумагам и биржам 1041 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5236 1
CRM - Customer Relationship Management - Customer Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 7632 11
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 17173 10
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 23062 9
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 18304 7
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 14910 5
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 73425 4
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 26116 4
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 31997 4
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 12393 4
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 11330 4
Искусственный интеллект - Генеративный ИИ - ИИ-агент - Агентский ИИ - AI-агент - Агент искусственного интеллекта - Цифровые сотрудники - digital employees - IPA - Intelligent Process Automation - IBA - Intelligent Business Automation 444 3
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 23232 3
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13361 3
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 8140 3
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 34055 3
EA - Enterprise Architecture - Enterprise Services - Enterprise-решения - Бизнес-приложение - Business Application - Информационные бизнес-системы - Прикладное программное обеспечение для корпоративного сектора 2169 2
W3C - XML - eXtensible Markup Language - Расширяемый язык разметки - RSS - Rich Site Summary - RDF site summary - Really Simple Syndication - протокол передачи данных 1756 2
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12016 2
Хостинг - Hosting - Услуга предоставления ресурсов для размещения информации на сервере 3108 2
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 7300 2
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 17133 2
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 13020 2
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10137 2
AdTech - Цифровые решения в области продвижения товаров и услуг онлайн и анализа потребительского спроса - Рекламные платформы - см также MarTech 5151 2
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 25720 2
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды - Системы управления виртуализацией 6700 2
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 7110 2
HRM - HRTech - HR-Tech - Цифровые технологии в найме и управлении персоналом - Искусственный кадровый интеллект - HR-трансформация отдела кадров - Human Resources Management Systems, HRMS - Системы управления персоналом 3711 2
Instant Messenger - Мессенджер - Текстовые коммуникация - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 8482 2
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13333 1
Транспорт - Беспилотный автомобиль - Автопилот - Автономное вождение - Беспилотная транспортная система (БПТС) - Технологии автономного транспорта - Автономные транспортные системы - Автоматизированные транспортные средства - Automated Guided Vehicle, AGV 1215 1
MEAP - Mobile Enterprise Application Platforms - Платформы для корпоративных мобильных приложений 187 1
Электромобиль - Электротранспортные технологии - Electric car, electrocars - электрокар, электрический автомобиль, электрический транспорт 617 1
Public cloud - Публичное облако - Публичные облачные решения 338 1
Бухгалтерия облачная - онлайн-бухгалтерия - бухгалтерия онлайн - интернет-бухгалтерия 318 1
On-demand - "по требованию" 191 1
LCNC - No-Code - интуитивно понятный и простой интерфейс для создания пользовательских веб-приложений 1278 1
Framework - Фреймворк - программная платформа, определяющая структуру программной системы 768 1
WPC - Wireless Power Consortium - Консорциум Беспроводной энергетики - Консорциум беспроводной электромагнитной энергии - стандарт технологии беспроводной передачи энергии до 40 мм 34 1
CEP - Customer Engagement Platform - Управление вовлеченностью клиентов 554 1
FreePik 1455 3
Microsoft Office 3966 3
Microsoft Windows 2000 8663 2
Salesforce CRM Cloud 38 2
Salesforce AppExchange 14 2
Apple iPad 3942 2
Google Gmail 986 2
Oracle Java - язык программирования 3335 2
Microsoft Azure 1462 2
Google Search - Googlearchy - Гугл Поиск - Гуглеархия 482 2
Slack - Мессенджер - Searchable Log of All Conversation and Knowledge - Журнал бесед и данных с функцией поиска 228 2
Broadcom - VMware vCloud Suite 98 1
Broadcom - VMware Certified - VMware Partner Network - Партнёрские статусы, сертификаты и программы 22 1
Pidgin - Libgaim - Gaim - libpurple - мессенджер 58 1
Eclipse Foundation - Eclipse - среда разработки модульных кроссплатформенных приложений 220 1
Infor ERP LN - Infor ERP Enterprise - SSA ERP LN 209 1
Salesforce Trailhead 1 1
Linden Lab - Second Life - трёхмерный виртуальный мир с элементами социальной сети 122 1
NASA MER - NASA Mars Exploration Rover - NASA Opportunity - Оппортьюнити - NASA Spirit - марсоход 171 1
Apple iOS SDK - Apple iOS Software Development Kit - Apple iPhone SDK 29 1
Microsoft Xbox Game Studios - Age of Empires - Компьютерная игра (Стратегия в реальном времени) 2907 1
NASA Lunar Trailblazer 12 1
Salesforce Chatter 2 1
Salesforce Mobile 1 1
Oracle Fusion CRM - Oracle Fusion Customer Relationship Management 6 1
Oracle Public Cloud 13 1
Oracle Social Network - Oracle Social Cloud - Oracle Social Sites Cloud Service - Oracle SRM - Oracle Social Relationship Management - Oracle Social Marketing - Oracle Social Engagement & Monitoring Cloud Service - Oracle Social Intelligence Services 24 1
OpenText - Micro Focus - IONA Technologies - Orbix 9 1
Toyota Friend 1 1
Apple iPhone - серия смартфонов 7379 1
Apple iOS 8266 1
Apple - App Store 3013 1
Apple Siri - Голосовой помощник 418 1
Microsoft Outlook 1421 1
Apple Face ID 235 1
Microsoft Exchange - MS Exchange 1782 1
SQL - Structured Query Language - Язык программирования 1115 1
Apache Tomcat - Jakarta Tomcat - веб-сервер и контейнер сервлетов 118 1
NetApp E-Series СХД 87 1
Broadcom - VMware vSphere 595 1
Wettemann Rebecca - Веттеманн Ребекка 5 2
Ellison Larry - Ellison Lawrence Joseph - Эллисон Ларри - Эллисон Лоуренс Джозеф 317 2
Satya Nadella - Сатья Наделла 216 2
Hoffman Reid - Хоффман Рейд 17 1
Dorsey Jack - Дорси Джек 35 1
Socher Richard - Сокер Ричард 3 1
Мусина Ирина 5 1
Токмаков Сергей 7 1
Benhamou Eric - Бенхэмоу Эрик 17 1
Capellas Michael - Капеллас Майкл 55 1
Levchin Max - Левчин Макс 13 1
Gundotra Vic - Гундотра Вик - Гандотра Вик 18 1
Robbins Stuart - Роббинс Стюарт 3 1
Kundra Vivek - Кундра Вивек 25 1
Rutkowska Joanna - Рутковска Джоанна 5 1
Worrall Robert - Уоррэлл Роберт 5 1
Napier Bob - Напье Боб 2 1
Barksdale James - Барксдейл Джеймс 8 1
Nelson Zach - Нельсон Зак 7 1
Pichai Sundar - Пичаи Сандар 74 1
Hoffman Reid - Хоффман Рид 4 1
Bernard Rob - Бернард Роб 2 1
Eschenbach Carl - Эшенбах Карл 7 1
Cook Tim - Кук Тим - Кук Тимоти Дональд 395 1
Sweet Julie - Свит Джули 15 1
Obama II Barack Hussein - Обама II Барак Хуссейн 388 1
Gates William Henry - Гейтс Уильям Генри - Гейтс Билл 919 1
Ройфман Роман 16 1
Bezos Jeff - Безос Джефф 166 1
Ballmer Steve - Баллмер Стивен 578 1
Branson Richard - Брэнсон Ричард - Бренсон Ричард 62 1
Brin Sergey - Сергей Брин 191 1
Larry Page - Ларри Пейдж 195 1
Schmidt Eric Emerson - Шмидт Эрик Эмерсон 282 1
Зимненко Игорь 6 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53496 9
Россия - РФ - Российская федерация 157276 6
США - Колумбия - Вашингтон 1452 3
Европа 24650 2
Германия - Федеративная Республика 12947 2
США - Хилсборо 8 1
Солнце - звезда Солнечной системы 5351 1
США - Вайоминг 67 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14503 1
США - Орегон 253 1
США - Иллинойс 336 1
Северный полярный круг - Полярные регионы 123 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 45819 1
Япония 13555 1
Европа Восточная 3122 1
США - Калифорния - Северная Калифорния - Сан-Франциско 1435 1
США - Вирджиния - Виргиния 275 1
США - Вашингтон - Редмонд 237 1
Польша - Республика 2002 1
Америка - Американский регион 2188 1
Индия - Bharat 5708 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17431 7
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51332 6
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 15175 4
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5520 4
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11778 4
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55081 2
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 4920 2
HRM - HR-management - Human Resource Management - HR-консалтинг - Управление персоналом - Кадровый учет - Штатно-кадровый контур - Аутплейсмент - Outplacement 3230 2
Досуг, отдых и развлечения - Leisure, recreation and entertainment - свободное время 2972 2
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5326 2
Internet Economy - Интернет-экономика - Сетевая экономика 5829 2
Абонентская база - Абонентская плата - Оплата мобильной связи 5977 1
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4675 1
Blacklist - Чёрный список 673 1
Метеорология - Метеостанция - Погодная станция - Прогноз погоды - Weather forecast 1656 1
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 5711 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31959 1
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 6115 1
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 5327 1
Бизнес-модель - концептуальное описание предпринимательской деятельности 2068 1
Энергетика - Energy - Energetically 5531 1
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 6952 1
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6413 1
Аренда 2584 1
Финансовые показатели - Financial indicators 2705 1
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8545 1
Человеческие ресурсы - Трудовые ресурсы - Управление человеческими ресурсами - Рынок труда - Безработица 1187 1
Электроэнергетика - Электродинамика - Электрификация - Электрический ток - электричество - электроток - Electric current - electricity - electric current 4380 1
Экология и охрана окружающей среды - Парниковый эффект - оранжерейный или тепличный эффект - Киотский протокол - Greenhouse effect - Парниковый газ - Greenhouse gas - Углеродный след - Carbon footprint - Декарбонизация 877 1
Газы - Метан - methanum - болотный газ 364 1
ВИЭ - Солнечная энергетика - солнечная (фотоэлектрическая) электростанция - солнечные панели - солнечные батареи - солнечные датчики - Solar energy - Solar panels - Фотовольтаика 482 1
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 10761 1
Физика - Скорость света - celeritas - абсолютная величина скорости распространения электромагнитных волн, в точности равная 299 792 458 м/с (или приблизительно 3×108 м/с) 54 1
Фондовая биржа - Фондовый рынок - акции, облигации, векселя, ценные бумаги компаний - трейдинг, трейдер - секьюритизация - company shares and bonds - securities 6500 1
Доходность - ставка доходности - Rate of return 704 1
Человеческие ресурсы - Увольнение персонала - Сокращение кадров 1322 1
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 2551 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6253 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 26027 1
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 4337 1
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 6021 3
Bloomberg 1420 3
TechCrunch - TechCrunch Network - TechCrunch Distrupt - TechCrunch Awards 1267 2
The Register - The Register Hardware 1703 2
TechSpot 160 1
Vnunet 224 1
Playboy 51 1
RCPmag 1 1
The Verge - Издание 592 1
NYT - The New York Times 1088 1
Wired - Издание 271 1
The Washington Post 343 1
VentureBeat 90 1
AP - Associated Press 2006 1
Fortune 210 1
Gartner - Giga Information Group 32 1
Nucleus Research 13 1
Мировой ИТ-рынок - Мировой рынок информационных технологий 144 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8380 1
Gartner - Гартнер 3613 1
MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 977 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7644 3
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2603 1
Web Summit 13 1
Microsoft WPC 2 1
WEF - The World Economic Forum - Всемирный экономический форум 181 1
Oracle OpenWorld 65 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1409442, в очереди разбора - 730911.
Создано именных указателей - 187910.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

Техника

Лучшие доступные ноутбуки 2025 года: хиты продаж

Лучшие устройства Dreame на новогодней распродаже: выбор ZOOM

Как сделать поздравление на Новый год 2026: лучшие приложения и сервисы

Показать еще

Наука

Обнаружены строительные блоки жизни во льду за пределами Млечного Пути — живые существа могут быть разбросаны по всему космосу

Новое исследование показывает, почему время течет быстрее с возрастом

Ледяная поверхность Титана нарушает фундаментальное правило химии, зато проливает свет на зарождение жизни на Земле
Показать еще