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Токмаков Сергей



11.02.2025 «Контур» переведет 90% транспортных накладных DPD в электронный формат 1
06.11.2024 «Нобилис» и «Контур» нашли решение для автоматизации передачи данных медосмотров 1
26.05.2006 От Sterling Group осталось одно название 2
20.03.2006 Verysell окончательно "переварила" Sterling 2
10.06.2002 Рынок корпоративного ПО: Стирание грани между ERP и CRM 2
12.04.2002 Годовой оборот Sterling Group достиг $24 млн. 1
12.04.2002 Годовой оборот Sterling Group достиг $24 млн. 1

Публикаций - 7, упоминаний - 10

Токмаков Сергей и организации, системы, технологии, персоны:

Verysell - Sterling Group - Стерлинг Груп - Стерлинг Интеграция 47 5
HP - Hewlett-Packard 3625 3
IBM - International Business Machines Corp 9444 2
МегаФон - Мобиком 225 2
Verysell - Верисел 317 2
SAP SE 5280 2
МегаФон Северо-Запад - МегаФон Северо-Западный филиал - МегаФон Северо-Западный GSM - North-West GSM 523 2
HP Inc. 5689 1
Microsoft Corporation 24652 1
Oracle Corporation 6703 1
Salesforce.com 427 1
HP Compaq Computer Corp 1916 1
Oracle Siebel Systems 507 1
Актион МЦФЭР 56 1
Nobilis.Team - Нобилис.Тим 5 1
СКБ Контур - Специальное конструкторское бюро Контур 1052 1
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 802 2
Лукойл ПАО - Нефтяная компания 480 2
Татнефть 227 2
Лукойл Калининградморнефть 6 2
Сибур Холдинг - ТюменьГаз - СибурТюменьГаз - Сибур Тюмень - Юграгазпереработка 12 2
Газпром экспорт - Газэкспорт 6 2
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Ростехнадзор РФ - Госэнергонадзор - Федеральный государственный энергетический надзор 3 2
Росстандарт - ВНИИМС ФГБУ - Всероссийский научно-исследовательский институт метрологической службы 5 2
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 5942 1
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 669 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 30859 4
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 6690 3
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 66446 3
САПР - Система автоматизированного проектирования - CAD - Computer-Aided Design - Цифровое проектирование 3738 2
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 12565 2
АСУ ТП - Автоматизированная система управления технологическим процессом - Автоматизация технологических процессов - АСТУ - автоматизированная система технологического (телемеханического) управления 1239 2
PDM - Product Data Management - Управления данными об изделии - СУИД - система управления инженерными данными 198 2
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 6811 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 29806 1
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 12787 1
Predictive Analytics - Предикативная (предиктивная, прогностическая, прогнозная, предсказательная) аналитика 3177 1
Back-office - бэк-офис - бэк-офисные операционно-учётные решения 501 1
Бухгалтерия облачная - онлайн-бухгалтерия - бухгалтерия онлайн - интернет-бухгалтерия 305 1
PM - Project Management - PMP - Project Management Professional - PPM - Project & Portfolio Management - Профессионал в управлении проектами - Системы управления проектами - Проектное управление - Проектный офис - Project Tracker 3084 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50770 1
GovTech - Цифровизация и искусственный интеллект в госсекторе - Цифровая трансформация министерств - ИТ в госсекторе - Цифровая власть - госдиджитал 2143 1
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Microsoft Windows NT 879 1
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СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 10975 2
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2025 годы.
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