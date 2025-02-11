Токмаков Сергей
|11.02.2025
|«Контур» переведет 90% транспортных накладных DPD в электронный формат 1
|06.11.2024
|«Нобилис» и «Контур» нашли решение для автоматизации передачи данных медосмотров 1
|26.05.2006
|От Sterling Group осталось одно название 2
|20.03.2006
|Verysell окончательно "переварила" Sterling 2
|10.06.2002
|Рынок корпоративного ПО: Стирание грани между ERP и CRM 2
|12.04.2002
|Годовой оборот Sterling Group достиг $24 млн. 1
|12.04.2002
|Годовой оборот Sterling Group достиг $24 млн. 1
Токмаков Сергей и организации, системы, технологии, персоны:
|Никифоров Владимир 11 1
|Румянцева Марина 8 1
|Гронский Юрий 2 1
|Антипов Александр 22 1
|Кадыров Ильдар 4 1
|Зайцева Людмила 1 1
|Зимненко Игорь 6 1
|Benioff Marc - Бениофф Марк 24 1
|Кононихин Николай 2 1
|Napier Bob - Напье Боб 2 1
|Чинилов Сергей 1 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2025 годы.
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