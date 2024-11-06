Разделы

Цифровизация
|

«Нобилис» и «Контур» нашли решение для автоматизации передачи данных медосмотров

Компании «Нобилис» и «СКБ Контур» завершили интеграцию своих систем: результаты дистанционных медицинских осмотров из системы «Нобилис» автоматически поступают в сервис обмена электронными перевозочными документами «Логистика».

Процесс оформления документов для пользователей двух решений стал удобнее. Сформированные в сервисе «Логистика» электронные путевые листы (ЭПЛ) отправляются в систему медосмотров «Нобилис». Результаты предрейсовых и послерейсовых осмотров автоматически привязываются к документам и возвращаются обратно.

Полностью оформленные ЭПЛ с допуском медицинских работников из «Логистики» отправляются в государственную информационную систему ЭПД. После этого документ получает юридическую силу, и водители могут предъявлять его сотрудниками ГИБДД при проверках.

Сергей Токмаков, руководитель проекта «Логистика», сказал: «Интеграция с телемедициной востребована нашими клиентами. Например, «Главный центр специальной связи» (ФГУП ГЦСС) использует решение для внедрения электронных перевозочных документов в свою работу. Это часть их стратегической программы по цифровой трансформации и совершенствованию логистических процессов. Мы уверены, что такой опыт будет полезен и другим компаниям, которые стремятся оптимизировать документооборот и повысить эффективность перевозок».

Евгений Липкин, «Остек-СМТ»: Нужно наращивать не только объемы, но и эффективность производства радиоэлектронной аппаратуры
Импортонезависимость

«Нобилис» направляет данные о проведенных медосмотрах через защищенные каналы в информационную систему «Единый реестр перевозчиков», разработанную НИИАТ. Эта рганизация уполномочена Министерством транспорта РФ вести учет таких сведений. Все процессы соответствуют требованиям постановления Правительства РФ от 30 мая 2023 г. №866 «Об особенностях проведения дистанционных медицинских осмотров» и приказу Минздрава РФ от 30 мая 2023 г. №266н «О порядке проведения предрейсовых, послерейсовых медосмотров».

Сергей Чинилов, генеральный директор «Нобилис», отметил: «Нововведения в законодательстве целенаправленно повышают уровень цифровизации и прозрачность процессов, связанных с обеспечением транспортной безопасности. Нарастает объем информационного взаимодействия для компаний, которые работают в сегменте предрейсовых и послерейсовых осмотров. Это – новый вызов для всех участников рынка, в том числе и для нас, поскольку нужно интегрировать информационную систему медицинских осмотров с операторами ЭПД. Большая часть наших клиентов уже работает с «СКБ Контур», поэтому мы начали с интеграции «Нобилис» с сервисом «Логистика».

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Как упорядочить деловые коммуникации и выиграть до 20% рабочего времени

IVA Technologies выводит на рынок новую платформу для бизнес-коммуникаций IVA One

Вадим Изотов, ВТБ: В ближайшие пять лет рухнут все барьеры и сомнения, и биометрия будет везде

«МТС Линк» объявил о приобретении разработчика Vinteo

Автоматизация СВК: важные ответы на нужные вопросы

Россия и Белоруссия отменят плату за роуминг 1 марта 2025 года

Конференции

CNews Awards 2024

CNews FORUM 2024: Информационные технологии завтра

byteoilgas_conf
Показать еще

MARKET.CNEWS

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

Техника

Обзор планшета HUAWEI MatePad Pro 12,2" — флагман осени 2024

Как сделать Android-планшет полезным: приложения для работы и творчества

Домашняя печать в условиях санкций: какие принтеры и расходные материалы купить в 2024 году

Показать еще

Наука

Искаженный свет сверхновой — еще один тревожный признак, что с актуальной моделью Вселенной что-то не так

Эверест оказался выше, чем должен быть изначально, и в этом виновата странная река

Что будет с планетой через 8 миллиардов лет: обнаружена планета-калька Земли
Показать еще
CNews Forum 2024 CNews Forum 2024

erid:

Рекламодатель:

ИНН/ОГРН:

Сайт:

byteoilgas_conf 2024 byteoilgas_conf 2024

erid:

Рекламодатель:

ИНН/ОГРН:

Сайт:

LANSOFT: время комплексных бизнес-решений LANSOFT: время комплексных бизнес-решений

erid:

Рекламодатель:

ИНН/ОГРН:

Сайт:

Orion Digital Day Orion Digital Day

erid:

Рекламодатель:

ИНН/ОГРН:

Сайт:

ELMA DAY ELMA DAY

erid:

Рекламодатель:

ИНН/ОГРН:

Сайт:

MVP для крупного бизнеса. Как сократить расходы и время? MVP для крупного бизнеса. Как сократить расходы и время?

erid:

Рекламодатель:

ИНН/ОГРН:

Сайт: