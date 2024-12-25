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Nobilis.Team Нобилис.Тим

Nobilis.Team - Нобилис.Тим


25.12.2024 Как дочка АвтоВАЗА переходила на российскую low-code платформу 1
06.11.2024 «Нобилис» и «Контур» нашли решение для автоматизации передачи данных медосмотров 1
21.10.2024 Какие риски несет с собой увлечение low/no-code 1
02.08.2024 Оборудование «Атол» помогает проводить медицинские предрейсовые осмотры 2
02.05.2024 Elma и Nobilis.Team помогут банкам в развитии корпоративного бизнеса 1

Публикаций - 5, упоминаний - 6

Nobilis.Team и организации, системы, технологии, персоны:

Nobilis Group 9 3
ELMA - Элма - Интеллект Лаб - Практика БПМ 220 1
Softline - Sl Soft - Citeck - Ситек 25 1
Softline - Sl Soft - Сл Софт 232 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12553 1
Diasoft - Диасофт 870 1
СКБ Контур - Специальное конструкторское бюро Контур 1039 1
АТОЛ ГК - Автоматизация Торговли и Логистики 269 1
Ростелеком ЦТ - РТК ЦТ - Ростелеком Цифровые технологии - Ростелеком - РТК ИТ - Ростелеком Информационные технологии 53 1
Росатом АСЭ ИК - Цифрум ЧУ - Учреждение по цифровизации атомной отрасли 21 1
АТОЛ девайс 6 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8744 1
Telegram Group 1983 1
Кинопоиск - онлайн-кинотеатр 237 1
ПЭК - Первая Экспедиционная Компания - Авто-ПЭК - транспортная компания 72 1
PMI - Philip Morris International - ФМИ - Филип Моррис Интернэшнл 90 1
АвтоВАЗ - Волжский Автозавод - Волжский автомобильный завод 270 1
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 664 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 5908 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 1965 1
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1373 1
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция Министерства внутренних дел РФ - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения 1375 1
ФСО РФ - ГЦСС ФГУП - Спецсвязь - Главный центр специальной связи - Служба специальной связи и информации Федеральной службы охраны Российской Федерации 184 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 661 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 30687 3
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 12512 3
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 6766 3
LCNC - Low-code - Low Coding - специальная лоукод-платформа для ведения бизнеса, а также цифровой трансформации фирмы 1158 3
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 65959 3
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 4482 2
LCNC - No-Code - интуитивно понятный и простой интерфейс для создания пользовательских веб-приложений 1014 2
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 27360 2
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50404 2
MedTech - Телемедицина - Telemedicine - Телемедицинские системы - Трансляционная медицина - Биотелеметрия - Биотелеметрические системы - Телерадиология 1199 2
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24116 2
СЦТ - Сквозные цифровые технологии - СЦТ НПТ - Новые производственные технологии 2150 1
FinTech - Эквайринг - Acquire - Возможность для торгового предприятия принимать безналичную оплату за товары и услуги пластиковыми картами 1533 1
Контактный центр - Колл-центр - Call-center - Центр обработки вызовов - ЦОВ 4022 1
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 7093 1
HRM - СЗП - Система зарплатных проектов - ФОТ - Фонд оплаты труда 1184 1
Кредитование - Кредитный конвейер - набор банковских процессов продажи, оформления, выдачи, обслуживания кредитов для физических и юридических лиц 278 1
Front-office - фронт-офис - фронт-офисные решения 458 1
3D технологии - трехмерные технологии - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-проектирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 4606 1
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 15715 1
Digital Twins - DTO - Digital Twin of Organization - Цифровой двойник - Цифровые копии - Цифровые информационные модели - ЦИМ 1224 1
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов - Digital Process Automation, DPA - Программные роботы 5342 1
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 10156 1
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 11123 1
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 10962 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19282 1
RCPM - Risk-based Corporate Performance Management - Риск-ориентированное управление - Концепция управления эффективностью бизнеса на основе риск-стратегии - Риск-менеджмент - Risk Management 645 1
BPMN - Business Process Model and Notation - Нотация и модель бизнес-процессов 109 1
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 4861 1
ETL - Extract, Transform, Load - Извлечение, преобразование, загрузка данных 385 1
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 4671 1
ККТ - Контрольно-кассовая техника - mPOS - SoftPOS - POS-терминал (point of sale) - онлайн-кассы - интернет-эквайринг - мобильная касса - платежный терминал - единый кассовый чек - смарт-терминалы 2305 1
DMP - Data Management Platform - Платформа управления данными 2120 1
Marketplace - Маркетплейс - Платформа электронной коммерции, онлайн-магазин электронной торговли 2232 1
Бот - Bot - Программа, выполняющая автоматически / по расписанию действия через интерфейсы, предназначенные для людей 1941 1
САПР - Система автоматизированного проектирования - CAD - Computer-Aided Design - Цифровое проектирование 3726 1
VAS - Value Added Services - Услуги, приносящие дополнительный доход 222 1
Отказоустойчивость - Fault tolerance - свойство технической системы 2477 1
GovTech - Цифровизация и искусственный интеллект в госсекторе - Цифровая трансформация министерств - ИТ в госсекторе - Цифровая власть - госдиджитал 2115 1
Ergonomics Usability - Юзабилити - удобство использования - пригодность использования - эргономичность - Usability testing - Тестирование эргономичности интерфейсов 448 1
ELMA 365 Low-code BPM 109 1
ELMA 365 Store 5 1
ELMA 365 CRM 11 1
ELMA 365 Fintech 1 1
JavaScript - JS - язык программирования 1187 1
CNews - Market.CNews - ИТ-маркетплейс 495 1
Diasoft Digital Q - Цифровая омниканальная платформа 266 1
Ланит - Lansoft - БПМСофт - BPMSoft 102 1
Oracle Java - язык программирования 3075 1
Git Repository - Git-репозитории - Распределённая система управления версиями 156 1
GraphQL - Язык запросов и манипуляций с данными с открытым исходным кодом для API 11 1
Ростелеком ЦТ - РТК ИТ Плюс - Акола 6 1
АТОЛ Optima 1 1
Росатом АСЭ ИК - Цифрум ЧУ - Атомкод 2 1
Ильина Мария 8 1
Калмыков Павел 1 1
Антипов Александр 21 1
Можейко Андрей 1 1
Симуни Антон 1 1
Сахаров Александр 73 1
Панов Андрей 10 1
Кислицкий Максим 6 1
Токмаков Сергей 6 1
Плашкевич Сергей 4 1
Слученков Антон 14 1
Атюшкин Василий 1 1
Чинилов Сергей 1 1
Берман Павел 1 1
Бардин Дмитрий 1 1
Кайгородов Илья 2 1
Котлярова Евгения 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 144208 2
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13488 2
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 4812 2
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 9786 2
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6121 1
ВэД - Внешнеэкономическая деятельность - Экспорт - Экспортные операции 3416 1
Кредитование - Сrediting - Заём 6698 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 47986 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16300 1
AdTech - Lead - Лид - лидогенерация - Целевой лид - потенциальный клиент - CPL - Cost Per Lead - стоимость получения лида (контактов) потенциального клиента - CRM Lead Management - Системы управления лидами 252 1
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Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 8648 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 18455 1
Торговля розничная - Чёрная пятница (распродажи) 292 1
Минтранс РФ - ЭПЛ - электронный путевой лист - ГИС ЭПД - государственная информационная система электронных перевозочных документов - ЭТрН - электронная транспортная накладная 298 1
Атомная энергетика - Мирный атом - Атомная электростанция - Ядерное приборостроение - Термоядерная энергетика - Nuclear power industry - Thermonuclear reaction - 28 сентября в России отмечается День работника Атомной промышленности 3127 1
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 6959 1
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Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 3039 1
MarTech - Имидж, репутация - Имиджмейкинг, репутационный менеджмент - репутационный риск - репутационные потери - reputational risk - reputational losses 2727 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8131 1
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 2006 1
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2421 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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