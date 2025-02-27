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Кузин Андрей



27.02.2025 «Абсолют Банк» ускорил процесс оформления банковских продуктов после внедрения CRM на базе BPMSoft 1
10.04.2024 Акционеры Positive Technologies утвердили первую часть дивидендов за 2023 год в размере 3,1 млрд рублей, рекомендован к выплате второй транш на сумму 3,4 млрд рублей 1
28.11.2023 Positive Technologies в 2023 г. растет в 2,5 раза быстрее рынка 1
07.11.2023 Итоги девяти месяцев 2023 г. в Positive Technologies 1
25.07.2023 Positive Technologies увеличила объем отгрузок на 71% — до 3,3 млрд рублей 1
15.03.2023 Positive Technologies планирует существенно увеличить размер дивидендов и осуществить выплату по итогам 2022 года в два этапа 1
06.03.2023 Positive Technologies представила предварительные неаудированные показатели деятельности за 2022 год и новый формат раскрытия результатов 1
10.02.2017 «1С-Рарус» интегрировал «1С:Бухгалтерию 8» и систему товарного учета для казахстанского офиса «Детского Мира» 1
05.06.2002 Подведены итоги церемонии награждения премии AdVerso Awards 1

Публикаций - 9, упоминаний - 9

Кузин Андрей и организации, системы, технологии, персоны:

Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 1212 6
Telefonica - O2 UK - Telefonica UK Ltd - BT Cellnet - mmO2 360 2
Yandex - Яндекс 7447 1
VK - Mail.ru Group 3459 1
Rambler Group - Рамблер ГК - Rambler&Co - Rambler Internet Holding - Рамблер интернет-холдинг - Rambler Media Group - Рамблер Медиа Групп 919 1
8275 1
1С-Рарус 888 1
Panasonic Corporation - Matsushita Electric Industrial - Miyazaki Matsushita Electric Industrial 2640 1
Т2 - Т2 Мобайл - НСС - Нижегородская сотовая связь - Нижегородский сотовый телефон 153 1
eHouse 68 1
ЭКОПСИ Консалтинг - Ecopsy 16 1
Brightcom Group - Lycos - Lycos Network 289 1
Детский мир - ДМ-Тех - Детмир Тех 8 1
Nobilis.Team - Нобилис.Тим 6 1
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1642 4
Московская Биржа - ММВБ-РТС - Фондовая биржа 422 2
Детский мир - Сеть магазинов товаров для детей 254 1
Спортмастер - Sportmaster 177 1
Регион Медиа - Видео Интернешнл - Video International Interactive - IMHO VI 64 1
AdWatch Isobar 44 1
ДваСолнца 4 1
Promo.ru 37 1
JTI - Донской табак 8 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4177 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 5969 1
ЦСР - Центр стратегических разработок 141 1
NIC - network interface controller - контроллер сетевого интерфейса - сетевая плата - сетевой адаптер 309 5
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 27870 4
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 66857 3
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21327 3
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание 10170 2
Рабочий календарь - Календарный план - Work Calendar - Calendar Plan - Онлайн-органайзер 1037 2
Кибербезопасность - SIEM - Security Information and Event Management - SOC - Security Operation Center - Управление информацией и событиями в системе безопасности - Автоматизированной системы обработки инцидентами, АСОИ - Центр управления инцидентами ИБ 2241 2
Кибербезопасность - Firewall - Фаервол - Сетевой экран - Брандмауэр - Межсетевой экран - межсетевое экранирование 2083 2
Кибербезопасность - NGFW - Next-Generation Firewall - Межсетевые экраны нового поколения - МФМЭ - многофункциональный межсетевой экран 583 2
VM - Virtual machine - Виртуальная машина 2689 2
СКИМ - системы контроля и мониторинга 2169 2
Кибербезопасность - DDP - Distributed Deception Platform - Платформы создания распределенной инфраструктуры ложных целей - Sandbox - Песочница - изолированная среда для безопасного исполнения компьютерных программ - Системы киберобмана 601 2
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 12637 1
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 11461 1
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24308 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 29917 1
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 11689 1
AdTech - Цифровые решения в области продвижения товаров и услуг онлайн и анализа потребительского спроса - Рекламные платформы - см также MarTech 4782 1
Бухгалтерия - GAAP - Generally Accepted Accounting Principles - ОПБУ - Общепринятые принципы бухгалтерского учёта - Национальные стандарты бухгалтерского учёта 1389 1
Customize - Кастомизация - Кастомные решения Адаптация товара или услуги под конкретного покупателя, с учетом его требований и пожеланий - Индивидуализация 3574 1
Кибербезопасность - Bug Bounty - Багбаунти - Программа оплаты поиска (вознаграждения) уязвимостей - охота за багами - багхантинг - baghunting - багхантер - bughunter 220 1
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 5093 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19679 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI 13797 1
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 4756 1
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 6654 1
Кибербезопасность - BCM - Business Continuity Management System - Управление непрерывностью бизнеса - ISO 22301 2034 1
Кибербезопасность - EDR - End-point Detection and Response - Интегрированное решение обеспечения безопасности конечных точек (компьютерных аппаратных устройств) 396 1
Виртуализация - Контейнеризация - виртуализация на уровне операционной системы - Контейнерная виртуализация - Зонная виртуализация - Контейнерные среды - Системы управления контейнерами 1553 1
Консалтинг управленческий - Управленческое консультирование 195 1
Positive Technologies - PT SIEM - MP SIEM - MaxPatrol SIEM - MaxPatrol Security Information and Event Management - MaxPatrol EDR 349 4
Positive Technologies - PT AF - PT Application Firewall - PT Application Firewall Cloud DDoS Protection 135 4
Positive Technologies - PT NGFW - PT Next-Generation Firewall 44 3
Positive Technologies - PT Sandbox 74 2
Positive Technologies - PT XDR - PT Extended Detection and Response - PT EDR - PT Endpoint Detection and Response 21 2
1С:Бухгалтерия - 1С:БП - 1С:Бухгалтерия птицефабрики 944 1
S8 Capital - Price.ru 57 1
Positive Technologies - PT NAD - PT Network Attack Discovery 98 1
Positive Technologies - PT AI - PT Application Inspector - PT Application Security 64 1
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 4521 1
Positive Technologies - PT Container Security 10 1
Positive Technologies - MaxPatrol VM - MaxPatrol HCC - MaxPatrol Host Compliance Control 5 1
Avito - Internest - ADRiver 25 1
Бокарев Тимофей 36 1
Куприянов Алексей 11 1
Носик Антон 106 1
Готовцев Кирилл 5 1
Себрант Андрей 23 1
Мариничев Юрий 10 1
Чужанов Павел 1 1
Ищенко Сергей 2 1
Можаев Дмитрий 9 1
Ревазов Арсен 17 1
Глейзер Лев 27 1
Спивак Сергей 11 1
Бастанжиева Елена 6 1
Шуленин Михаил 1 1
Бочаров Святослав 1 1
Мелешко Алексей 1 1
Желонкина Татьяна 6 1
Лукацкий Алексей 120 1
Баранов Денис 17 1
Россия - РФ - Российская федерация 145613 3
Африка - Африканский регион 3489 2
Америка Латинская 1818 2
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43440 1
Казахстан - Республика 5571 1
Ближний Восток 2954 1
Азия - Азиатский регион 5559 1
Азия Юго-Восточная - ЮВА - Индокитай 1121 1
Средний Восток - Трансконтинентальный регион с центром в Западной Азии и Египте 166 1
Индийский океан - Персидский залив 205 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 48363 5
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 7541 5
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16415 5
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 5820 4
Дивидендная политика - Дивиденды - Dividend Policy 1160 4
Фондовая биржа - Фондовый рынок - акции, облигации, векселя, ценные бумаги компаний - трейдинг, трейдер - секьюритизация - company shares and bonds - securities 6189 3
Налогообложение - НДС - Налог на добавленную стоимость 2138 2
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6003 2
Общее собрание акционеров - ГОСА - годовое общее собрание акционеров - ВОСА - Внеочередное общее собрание акционеров 402 2
Gross profit - Валовая прибыль - разница между выручкой и себестоимостью сбытой продукции или услуги 382 2
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13672 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24282 1
AdTech - Баннеры - Баннерная реклама - Banner advertising - Интернет-реклама 1557 1
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6002 1
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5004 1
Бухгалтерия - Консолидированная финансовая отчётность - Consolidated Financial Statements - Консолидированный доход - Consolidated Income - Сводная отчётность 265 1
Бухгалтерия - МСФО - Международные стандарты финансовой отчетности - IFRS - International Financial Reporting Standards 1645 1
Кредитование - Сrediting - Заём 6744 1
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 4692 1
Рыночная капитализация - Market capitalization 524 1
Налогообложение - Налог на прибыль 205 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51463 1
HRM - HR брендинг 88 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8589 1
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14508 1
MarTech - Brand management, бренд-менеджмент - Influencers Control Center, ICC - инструмент для хранения и управления аккаунтами бренда - Brand Safety - Branding, брендирование - Brandbook, брендбук - Rebranding, ребрендинг 2275 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11022 1
Работодатель - Один из субъектов трудового права 2344 1
Фондовая биржа - SPO - Secondary Public Offering - Вторичное публичное размещение акций компании 72 1
Бухгалтерия - КУДИР - Книга учета доходов и расходов организаций 64 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11263 1
Сбер - Афиша ИД - Афиша.ру - Afisha.ru - Listim 56 1
Россия сегодня МИА - Прайм - Агентство экономической информации 877 1
Rambler - Lenta.ru - Лента.ру - онлайн-издание 114 1
Rambler - Газета.Ru - Gazeta.Ru - Газета.Ру 175 1
TechMedia - Habr - Хабр - Хабрахабр 111 1
Эксперт РА - RAEX - РАЭКС-Аналитика 129 1
ИИМР - Институт изучения мировых рынков 1 1
Ростех - Росэлектроника - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 852 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7647 1
GITEX Technology - международная выставка 38 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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