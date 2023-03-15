Positive Technologies планирует существенно увеличить размер дивидендов и осуществить выплату по итогам 2022 года в два этапа

Совет директоров Positive Technologies (эмитент ПАО «Группа Позитив», MOEX: POSI) рекомендовал внеочередному общему собранию акционеров утвердить выплату первой части дивидендов по итогам 2022 г. в размере 37,87 рубля на акцию. Рекомендации по второй части дивидендных выплат будут сформированы после подведения итогов года и публикации консолидированной финансовой отчетности в начале апреля 2023 г.

Рекомендованная советом директоров компании в качестве первой частичной выплаты по итогам 2022 г. сумма дивидендов составляет 2,5 млрд руб. и соответствует 50% от суммы предварительного значения показателя NIC — чистой прибыли без учета капитализируемых расходов. Вопрос об утверждении первой части дивидендных выплат за 2022 г. внесен в повестку дня внеочередного общего собрания акционеров, которое пройдет 5 апреля 2023 г. в форме заочного голосования.

«В 2022 г. бизнес Positive Technologies показал впечатляющую динамику: по предварительным данным, объем отгрузок увеличится с 7,7 до 14,5 млрд руб., а чистая прибыль без учета капитализируемых расходов вырастет более чем втрое, с 1,2 до 5 млрд руб. В этой связи Positive Technologies, руководствуясь своей дивидендной политикой, планирует существенно увеличить объем выплачиваемых дивидендов по итогам 2022 г., — сказал Андрей Кузин, операционный директор Positive Technologies. — Общая сумма дивидендов, выплаченных нашим акционерам по итогам 2021 г., составила 1,3 млрд руб. По итогам 2022 г. мы планируем осуществить выплату в два этапа, приняв соответствующие решения на внеочередном и годовом собраниях акционеров. Сумма первой выплаты рекомендована советом директоров в размере 2,5 млрд руб., а объем второй части будет определен после финализации управленческих и финансовых показателей по итогам года. В результате наши акционеры увидят как существенное увеличение дивидендов в абсолютном значении, так и рост дивидендной доходности».

Ранее, 6 марта 2023 г., Positive Technologies представила предварительные результаты деятельности за 2022 г. Итоговую консолидированную финансовую отчетность за 2022 г., информацию об общем размере дивидендных выплат по итогам 2022 г. и прогнозы на 2023 г. Positive Technologies представит 6 апреля 2023 г.