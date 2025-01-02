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Мариничев Юрий



02.01.2025 В России более 50 ИБ-компаний с оборотом в миллиард рублей и более 1
10.07.2024 Positive Technologies планирует выпуск облигаций 1
19.12.2023 Positive Technologies ожидает увеличения объема отгрузок в 2023 г. на 70% 1
28.09.2023 Positive Technologies подвела итоги реализации оферты на приобретение дополнительных акций по фиксированной цене для участников SPO 1
26.07.2023 Positive Technologies погасила дебютный выпуск облигаций на сумму 500 млн рублей 1
20.06.2023 Positive Technologies открывает третье окно реализации оферты о приобретении акций по фиксированной цене для участников SPO 1
12.05.2023 Акционеры Positive Technologies утвердили вторую часть дивидендов за 2022 год 1
28.03.2023 Участники SPO Positive Technologies в рамках оферты дополнительно приобрели 88 тысяч акций компании на сумму 93,5 млн рублей 1
06.03.2023 Positive Technologies представила предварительные неаудированные показатели деятельности за 2022 год и новый формат раскрытия результатов 1
24.01.2023 Котировки акций Positive Technologies обновили исторический максимум, показав двукратный рост с момента выхода компании на Московскую биржу 1

Публикаций - 10, упоминаний - 10

Мариничев Юрий и организации, системы, технологии, персоны:

Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 1178 10
InnoSTage - Инностейдж 140 1
Softline - Софтлайн 2810 1
Крок - Croc 1777 1
Kaspersky - Лаборатория Касперского 4875 1
Информзащита 756 1
Сбер - BI.Zone - БИЗон - Безопасная информационная зона 304 1
НКК - ГКС - Группа компаний Систематика 386 1
Киберпротект - Cyberprotect - Акронис-Инфозащита - Acronis-Infoprotect 186 1
F.A.С.С.T. - Fight Against Cybercrime Technologies - Технологии для борьбы с киберпреступлениями - Группа АйБи ТДС - Группа АйБи Сервис - Адаптивные технологии безопасности - ранее Group-IB - Группа информационной безопасности 620 1
Unicon - Юникон БС - ЮБС - Юникон Бизнес Солюшнс - Unicon Outsourcing - Юникон Бизнес Сервис 60 1
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1629 9
БКС ФГ - Финансовая группа - БКС банк 152 1
Актив Совладельцев 2 1
Московская Биржа - ММВБ-РТС - Фондовая биржа 421 1
ЦСР - Центр стратегических разработок 137 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4744 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 27359 4
Кибербезопасность - SIEM - Security Information and Event Management - SOC - Security Operation Center - Управление информацией и событиями в системе безопасности - Автоматизированной системы обработки инцидентами, АСОИ - Центр управления инцидентами ИБ 2185 2
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 65954 1
Кибербезопасность - MSSP - Managed Security Service Provider - Managed Security Services, MSS - Cybersecurity-as-a-Service, CSaaS - Security as a service, SECaaS - услуги управления информационной безопасностью - управляемые сервисы кибербезопасности  654 1
Cloud Management Platform, CMP - Управление облачной средой - Cloud Data Management, CDM - Управление облачными данными - Cloud Security Posture Management, CSPM - Управление гибридными и мультиоблачными средами - Cloud Native Platforms - Облачные платфор 504 1
Кибербезопасность - DevSecOps - Development Security Operations - AppSec - ASPM - Application Security Posture Management 256 1
Транспорт - Беспилотный автомобиль - Автопилот - Автономное вождение - Беспилотная транспортная система (БПТС) - Технологии автономного транспорта - Автономные транспортные системы - Autonomous vehicles 1054 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50399 1
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 11346 1
Кибербезопасность - NGFW - Next-Generation Firewall - Межсетевые экраны нового поколения - МФМЭ - многофункциональный межсетевой экран 558 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19280 1
NIC - network interface controller - контроллер сетевого интерфейса - сетевая плата - сетевой адаптер 308 1
Рабочий календарь - Календарный план - Work Calendar - Calendar Plan - Онлайн-органайзер 1030 1
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание 10076 1
Кибербезопасность - Firewall - Фаервол - Сетевой экран - Брандмауэр - Межсетевой экран - межсетевое экранирование 2057 1
Positive Technologies - PT AF - PT Application Firewall - PT Application Firewall Cloud DDoS Protection 134 2
Positive Technologies - MaxPatrol SIEM - MaxPatrol Security Information and Event Management - MaxPatrol EDR 340 2
Positive Technologies - PT NAD - PT Network Attack Discovery 96 2
Positive Technologies - PT XDR - PT Extended Detection and Response - PT EDR - PT Endpoint Detection and Response 21 1
Positive Technologies - PT Container Security 9 1
Positive Technologies - PT NGFW - PT Next-Generation Firewall 38 1
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 4434 1
Кузин Андрей 8 1
Бастанжиева Елена 6 1
Россия - РФ - Российская федерация 144197 4
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43159 3
Азия - Азиатский регион 5528 1
Ближний Восток 2943 1
Америка Латинская 1812 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16300 9
Фондовая биржа - Фондовый рынок - акции, облигации, векселя, ценные бумаги компаний - трейдинг, трейдер - секьюритизация - company shares and bonds - securities 6170 8
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 47984 3
Фондовая биржа - SPO - Secondary Public Offering - Вторичное публичное размещение акций компании 71 3
Рыночная капитализация - Market capitalization 520 3
Инвестиции - Брокерское обслуживание - брокерские услуги - брокерский счет 944 2
Дивидендная политика - Дивиденды - Dividend Policy 1158 2
Бухгалтерия - КУДИР - Книга учета доходов и расходов организаций 64 1
Кредитование - Сrediting - Заём 6698 1
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 2331 1
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6121 1
ГК РФ - Гражданский кодекс Российской Федерации 348 1
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 7489 1
Бухгалтерия - МСФО - Международные стандарты финансовой отчетности - IFRS - International Financial Reporting Standards 1635 1
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 4661 1
Налогообложение - Налог на прибыль 202 1
Паспорт - Паспортные данные 2508 1
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 5764 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24080 1
Федеральный закон 218-ФЗ - О кредитных историях 181 1
Налогообложение - НДС - Налог на добавленную стоимость 2129 1
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 5972 1
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CNews Analytics - Аналитическое агентство 8131 1
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IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7650 1
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1335413, в очереди разбора - 773325.
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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