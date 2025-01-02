Мариничев Юрий
Мариничев Юрий и организации, системы, технологии, персоны:
|ЦСР - Центр стратегических разработок 137 1
|ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4744 1
|Россия - РФ - Российская федерация 144197 4
|Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43159 3
|Азия - Азиатский регион 5528 1
|Ближний Восток 2943 1
|Америка Латинская 1812 1
|CNews Security - рейтинг - Крупнейшие компании России в сфере защиты информации 54 1
|CNews Analytics - Аналитическое агентство 8131 1
|АКРА - Аналитическое кредитное рейтинговое агентство 52 1
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