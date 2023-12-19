Positive Technologies ожидает увеличения объема отгрузок в 2023 г. на 70%

В Positive Technologies подвели предварительные итоги 2023 г., рассказали об основных результатах деятельности компании в уходящем году и поделились прогнозами на будущий год. Бизнес Positive Technologies продолжает расти существенно быстрее рынка, а ключевые драйверы роста компании в текущем году и в предстоящий период — это расширение клиентской базы и продуктовой линейки, фокус на результативности работы продуктов и комплексной защищенности клиентов. Количество акционеров за это время выросло более чем вдвое, а интерес к акциям компании начали проявлять и институциональные инвесторы. Об этом CNews сообщили представители Positive Technologies.

«На входе в 2023 г. ключевые игроки рынка в среднем таргетировали свою успешность к концу года в пределах 35%-ного роста. При этом аналитики прогнозировали рост рынка до 31%. Прошедшие месяцы скорректировали ситуацию, и динамика роста ключевых игроков рынка незначительно снижается (до 30%), но остается в целом сравнима с динамикой роста рынка. Бизнес Positive Technologies продолжает расти более чем в два раза быстрее рынка, мы видим ожидаемый рост отгрузок компании в диапазоне от 22,5 до 27,5 млрд руб. при медианном значении около 70% роста к 2022 г.», — сказала Елена Бастанжиева, директор по развитию бизнеса Positive Technologies.

Она также отметила, что в портфель компании входят уже 22 продукта, а наибольший вклад в общий объем отгрузок вносят MaxPatrol SIEM (система мониторинга событий ИБ и управления инцидентами), PT Application Firewall (межсетевой экран уровня веб-приложений, инструмент защиты приложений от веб-атак) и MaxPatrol VM (система нового поколения для управления уязвимостями). В актуальных финансовых результатах компании находят отражение и инвестиции за 2021-2022 гг. в развитие новых технологий: в отчетности компании по итогам 9 месяцев 2023 г. появились первые продажи метапродукта MaxPatrol O2 — автопилота для результативной кибербезопасности, и решения PT XDR, предназначенного для выявления киберугроз и реагирования на них.

По словам Бастанжиевой, большие планы на будущее компания связывает с ростом востребованности метапродуктов, с новыми продуктами PT Container Security (продукт для защиты контейнерных сред) и PT NGFW (межсетевой экран нового поколения), а также с развитием линейки cloud-native-продуктов, старт которой положен в 2023 г. в блоке application security, а пик успеха этого блока на российском рынке придется, вероятно, уже на 2025 г.

Директор по развитию бизнеса Positive Technologies также подчеркнула, что важный итог 2023 г. — сформированный интерес к технологиям отечественной кибербезопасности среди зарубежных клиентов. Ряд стран Латинской Америки, Ближнего Востока и Азии стремятся стать вендоронезависимыми, используя решения и продукты разных производителей, сочетая разнообразные подходы и дублируя защиту. При этом в первую очередь востребованы технологии, доказавшие свою эффективность во время массовых атак: различные решения по сетевой безопасности, а также классические системы мониторинга инцидентов, системы выявления уязвимостей и управления процессом их устранения, с помощью которых можно построить полноценные SOC-центры.

«В 2023 г. количество инвесторов Positive Technologies выросло более чем в два раза: со 100 тыс. до более чем 205 тыс. Такой рост объясняется тем, что интерес к инвестициям в кибербезопасность растет на фоне высоких темпов масштабирования бизнеса, а также включения бумаг Positive Technologies в основной индекс Московской биржи. Наши акции стали интересны более широкому кругу инвесторов, в том числе институциональным», — сказал директор по связям с инвесторами Positive Technologies Юрий Мариничев, отметив, что компания планирует в среднесрочной перспективе продолжить рост количества акционеров высокими темпами — прежде всего за счет инвесторов, ориентированных на долгосрочное владение и рост капитализации.

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Он также добавил, что индекс Московской биржи в 2023 г. вырос примерно на 40%, то есть у инвесторов в целом появилось больше уверенности и готовности вкладывать деньги в инструменты фондового рынка. При этом стоимость акций Positive Technologies с момента размещения увеличилась более чем в два с половиной раза. Компания является редким представителем сектора высоких технологий, которая одновременно является активно растущим и высокорентабельным бизнесом. В планах компании — сохранить уровень маржинальности по чистой управленческой прибыли (NIC) на уровне не ниже 30%.

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Positive Technologies — является разработчиком продуктов, решений и сервисов, позволяющих выявлять и предотвращать кибератаки до того, как они причинят неприемлемый ущерб бизнесу и целым отраслям экономики. Технологии компании используют более 3,3 тыс. организаций по всему миру.