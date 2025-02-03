Positive Technologies PT Container Security
PT Container Security способен обрабатывать поток в десятки тысяч событий в секунду и выше. Продукт поддерживает крупные высоконагруженные продакшен-кластеры без потери скорости, то есть может обеспечить безопасность инфраструктуры любого размера. При возрастании нагрузки PT Container Security можно масштабировать горизонтально, увеличивая количество реплик, либо вертикально, добавляя вычислительные ресурсы. Дополнительное улучшение производительности достигнуто за счет использования последних версий WebAssembly и Tetragon.
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