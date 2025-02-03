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Positive Technologies PT Container Security


PT Container Security способен обрабатывать поток в десятки тысяч событий в секунду и выше. Продукт поддерживает крупные высоконагруженные продакшен-кластеры без потери скорости, то есть может обеспечить безопасность инфраструктуры любого размера. При возрастании нагрузки PT Container Security можно масштабировать горизонтально, увеличивая количество реплик, либо вертикально, добавляя вычислительные ресурсы. Дополнительное улучшение производительности достигнуто за счет использования последних версий WebAssembly и Tetragon.


03.02.2025 MaxPatrol SIEM можно развернуть в среде виртуализации на базе отечественной платформы zVirt 1
22.10.2024 Всепроникающая безопасность: какие облачные ИБ-решения будут больше всего востребованы и почему 2
30.09.2024 Новая версия PT Container Security обрабатывает десятки тысяч событий в секунду 1
26.06.2024 VK Cloud интегрировали Dev Platform с инструментами безопасной разработки 1
13.06.2024 MaxPatrol VM 2.5: анализ защищенности веба и Docker-контейнеров из одной консоли 1
22.05.2024 Orion soft и Positive Technologies повысят защищенность сред виртуализации 1
02.04.2024 Positive Technologies: в 2023 году треть атак на ритейлеров привела к остановке продаж 1
19.12.2023 Positive Technologies ожидает увеличения объема отгрузок в 2023 г. на 70% 1
28.11.2023 Positive Technologies в 2023 г. растет в 2,5 раза быстрее рынка 1
21.11.2023 Positive Technologies выпустила продукт для защиты контейнерных сред PT Container Security 1

Публикаций - 10, упоминаний - 11

Positive Technologies и организации, системы, технологии, персоны:

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