Разделы

Безопасность Новости поставщиков
|

Positive Technologies представила комплексную систему кибербезопасности национальной платформы промышленной автоматизации

Компания Positive Technologies продемонстрировала кроссплатформенное решение по кибербезопасности для национальной открытой платформы промышленной автоматизации. Над ее созданием ключевые игроки нескольких отраслей работали вместе больше трех лет. Об этом CNews сообщили представители Positive Technologies.

C 2022 г. Positive Technologies разрабатывала комплексное решение по кибербезопасности для открытой АСУ ТП в рамках межотраслевой рабочей группы при Минпромторге России. В состав группы вошли представители энергетики, металлургии, нефтегаза, химической промышленности, а также поставщики оборудования и интеграторы. Прототип открытой платформы АСУ ТП был представлен в июне 2025 г. Рабочая группа представила первую действующую версию национальной открытой платформы промышленной автоматизации, которая дополнила ранее показанный прототип новыми программными и аппаратными компонентами российских разработчиков. Это позволило реализовать решения по автоматизации для большего количества технологических процессов и промышленного оборудования и продемонстрировать расширенные возможности кросс-отраслевого применения открытых стандартов и технологий.

«Российский рынок АСУ ТП стремительно развивается: на нем уже действует большое число вендоров, а спектр запросов от компаний постоянно расширяется. Благодаря системному сотрудничеству между заказчиками и разработчиками в рамках межотраслевой рабочей группы нам удалось достичь значительных успехов в стандартизации и создании компонентов открытых АСУ ТП. Существующие технологические и производственные мощности позволяют отечественным компаниям решать любые задачи в этой сфере. У нас есть все возможности не только для достижения технологической независимости и безопасности отраслевых предприятий, но и для лидерства в области промышленной автоматизации, искусственного интеллекта и кибербезопасности. Это открывает хорошие перспективы для экспорта», — сказал Василий Шпак, заместитель министра промышленности и торговли России.

Кирилл Федулов, Okdesk: Рынку не нужны ITSM-системы и другие решения по цене вертолета
Цифровизация

«Представлена расширенная версия национальной открытой платформы промышленной автоматизации с цифровыми двойниками и имитацией процессов. Сейчас она имеет высокую степень готовности к внедрению и эксплуатации. Мы также показали, что наше комплексное решение по кибербезопасности применимо в сложных кроссплатформенных системах автоматизации, использующих открытые стандарты и протоколы, и совместимо с любыми другими компонентами, независимо от производителя», — сказал Дмитрий Даренский, руководитель практики промышленной кибербезопасности Positive Technologies.

Комплексная система кибербезопасности для ОАСУ ТП обеспечивает киберустойчивость системы промышленной автоматизации за счет мониторинга, защиты и управления кибербезопасностью технологической сети, выявления уязвимостей и защиты от вредоносного ПО и контента. Решение включает в себя систему киберустойчивости промышленных инфраструктур PT ISIM, межсетевой экран нового поколения PT NGFW, а также продукт для комплексной защиты инфраструктуры гибридного облака PT Container Security. Оно разработано в соответствии с концепцией secure by design: информационная безопасность интегрирована в саму архитектуру системы на всех уровнях.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Кирилл Федулов, Okdesk: Рынку не нужны ITSM-системы и другие решения по цене вертолета

Гигантский российский сотовый оператор по стопам конкурентов трансформировался в ИБ-компанию

Юрий Драченин, «Контур.Эгида»: Контроль за сотрудниками со стороны ИБ не должен восприниматься как слежка

Миллиард туда, миллиард сюда: Холдинг Дерипаски нацелился хитро обанкротить крупнейшую майнинговую ферму России

Проживем без VMware? Опубликован новый видеоподкаст «CNews.Лица»

Softline доплатит 799 миллионов за консолидацию ИБ-компании

Конференции

CNews FORUM 2025: Информационные технологии завтра

CNews Awards 2025

Электронный документооборот и управление контентом
Показать еще

CNewsMarket

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

Техника

Лучшие телевизоры с OLED-экраном стоимостью до 150 000 рублей: хиты продаж

Лучшие ноутбуки с большим экраном для учебы и работы: выбор ZOOM

Лучшие бесплатные приложения для чтения на смартфоне: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

С помощью света удалось создать уникальные кристаллы времени, их можно увидеть невооруженным глазом

Красные точки, которые назвали разрушителями Вселенной — замаскированные черные дыры?

Течет ли время на самом деле или это всего лишь иллюзия?
Показать еще