Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 170583
ИКТ 13282
Организации 10422
Ведомства 1450
Ассоциации 976
Технологии 3402
Системы 25242
Персоны 73043
География 2767
Статьи 1511
Пресса 1199
ИАА 685
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2588
Мероприятия 844

Системы промышленной автоматизации


10.03.2025 Российское ПО для нефтегаза: сколько проектов одобрено и где существуют «белые пятна» 1
27.05.2024 Вопреки всем традициям: Microsoft выпустила спецверсию Windows 11 для работы на слабых ПК 1
13.12.2018 РАЭК представила исследование «Рунет 2018: итоги года» 1
12.09.2013 Abbyy PassportReader SDK автоматизирует работу паспортных столов 5

Публикаций - 4, упоминаний - 8

Системы промышленной автоматизации и организации, системы, технологии, персоны:

Abbyy - Аби Продакшн - BIT Software 1166 1
МГТС - Московская городская телефонная сеть 1582 1
Газпром ГПМ Диджитал - GPMD - Gazprom-Media Digital 33 1
Intel Corporation 12235 1
Microsoft Corporation 24709 1
AMD - Advanced Micro Devices 4260 1
Qualcomm Technologies 1834 1
Russ ГК - Wildberries & Russ - РВБ - Вайлдберриз - Ягодки 682 1
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1377 1
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1015 1
Координационный центр национального домена сети Интернет - Координационный центр доменов .RU/.РФ 260 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5008 1
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 263 1
РОЦИТ - Региональный общественный центр интернет-технологий 221 1
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 7744 2
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 31127 2
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 5823 2
MLOps - Нейросеть - Artificial Neural Networks, ANN - Искусственная нейронная сеть - Artificial Neural Network - Нейросетевые технологии - Neural network technologies 3133 2
Desktop computer - Десктоп - Настольный компьютер - Настольный ПК 2555 2
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 12647 1
SDK - Software development kit - Комплект средств разработки ПО 990 1
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов - Digital Process Automation, DPA - Программные роботы 5464 1
Оцифровка - Digitization 4601 1
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16234 1
Машинное зрение - Распознавание - Recognition 3437 1
DPI - dots per inch - Количество точек на дюйм 1330 1
HMI - Human-Machine Interface - Человеко-машинный интерфейс - HCI - Human-Computer Interaction - Человеко-компьютерное взаимодействие 765 1
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 13990 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 28063 1
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 20824 1
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 10615 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 67197 1
FinTech - ДБО - Mobile Payment - Услуги мобильной коммерции - Мобильная платежная система - Мобильный платёж - Wireless-based payment system - Система мобильных платежей 860 1
5G - пятое поколение мобильной связи 2203 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 51374 1
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 11275 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI 13955 1
Кибербезопасность - Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - Exploit - Эксплоиты, использующие уязвимости в ПО 6245 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19835 1
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 5130 1
Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 12772 1
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 15886 1
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11162 1
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 7181 1
Smart TV - Connected TV - Смарт ТВ - Технология интеграции интернета и цифровых интерактивных сервисов в телевизоры и ресиверы цифрового телевидения 1019 1
Trojan - TrojWare - Троянская программа - Дроппер - Dropper - Вредоносное ПО 3105 1
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 13888 1
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 4539 1
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 12154 1
Биометрия - Биометрические технологии - Биометрическая аутентификация - Биоиндентификация - Сервисы биометрической защиты информационных систем - биоСКУД 2488 1
Искусственный интеллект - Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный ИИ - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 4312 1
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 7869 1
Телевидение - Television - ТВ-вещание - ТВ-производство - программа телепередач 9362 1
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21402 1
МВД РФ - ФМС РФ - ГИСМУ - Государственная информационная система миграционного учета - ГС Мир - Государственная система миграционного и регистрационного учёта - Единый информационный ресурс регистрационного и миграционного учета 40 1
Content AI - PassportReader - Abbyy PassportReader 11 1
Microsoft Windows 10 1776 1
Qualcomm Snapdragon X 87 1
Microsoft Windows 11 572 1
Microsoft Windows 15767 1
Smart Engines - Smart PassportReader 16 1
Microsoft Windows 10 IoT Core 34 1
Епихин Андрей 1 1
Плуготаренко Сергей 82 1
Казарян Карен 74 1
Гребенников Сергей 34 1
Россия - РФ - Российская федерация 146110 2
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14168 1
Россия - СФО - Томская область - Томский район - Томская агломерация 895 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43539 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51638 2
Образование в России 2228 2
Паспорт - Паспортные данные 2536 1
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 4036 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29469 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13740 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 3987 1
Рунет - Русскоязычный интернет - Кириллические домены .Ru .РФ .РУС - Российский сегмент сети Интернет 3511 1
Строительство - Товары для строительства и ремонта - Do It Yourself, DIY - самодельничество или «сделай сам» 267 1
Copyright - Копирайт - Авторские и смежные права - Правообладатель - Интеллектуальная собственность - Intellectual Property - пиратство 4706 1
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6208 1
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 4930 1
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14599 1
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8119 1
AdTech - Баннеры - Баннерная реклама - Banner advertising - Интернет-реклама 1560 1
Закон Мура - Moore's law 206 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Кадры для цифровой экономики 393 1
Internet Economy - Интернет-экономика - Сетевая экономика 5750 1
ВВП - Валовой внутренний продукт - Gross domestic product 889 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 48492 1
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 7689 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8665 1
Tom’s Hardware 411 1
РОЦИТ Индекс цифровой грамотности 7 1
ТПУ - Национальный исследовательский Томский политехнический университет - Томский политех 172 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Кадры для цифровой экономики - Цифровая грамотность - Цифровые навыки населения 346 1
Ростех - Росэлектроника - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 858 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 03.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1346181, в очереди разбора - 764505.
Создано именных указателей - 170583.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

MARKET.CNEWS

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

Техника

Как организовать рабочее место стримера и выбрать гаджеты для домашних видеотрансляций

Мощные, но легкие: самые производительные ноутбуки весом до 1,25 кг

Обзор планшета HUAWEI MatePad 11,5 PaperMatte: универсальное решение с отличным экраном

Показать еще

Наука

Самая маленькая кошка в мире была размером с ладонь и жила 300 000 лет назад

Окаменелости возрастом 430 миллионов лет меняют принятые нормы эволюции

Беспилотники раскрыли тайны 3000-летней кавказской мегакрепости
Показать еще