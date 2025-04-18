Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 197164
ИКТ 15211
Организации 11688
Ведомства 1504
Ассоциации 1104
Технологии 3580
Системы 26966
Персоны 85955
География 3097
Статьи 1578
Пресса 1299
ИАА 758
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2809
Мероприятия 895

Schneider Electric Modicon PLC серия программируемых контроллеров

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru


18.04.2025 PT ICS теперь выявляет уязвимости в ПЛК Siemens Simatic и Schneider Electric Modicon 2
15.04.2019 Schneider Electric инвестирует в производство в России 1
13.03.2019 Schneider Electric и Positive Technologies обеспечат защиту «умных месторождений» 1
22.08.2018 Positive Technologies обнаружила уязвимости в системах управления производственными процессами 6
15.11.2017 Подтверждена совместимость InfoWatch ASAP с оборудованием Schneider Electric 1
11.10.2017 Schneider Electric локализует производство ПЛК Modicon M340 в России 3
30.11.2016 Schneider Electric обновила линейку шкафов SmartHVAC для управления вентиляцией 3
12.08.2016 Schneider Electric расширила возможности системы управления PlantStruxure PES 3
14.04.2016 Schneider Electric обновила систему PlantStruxure PES до версии 4.1 1
26.01.2012 DSecRG обнаружил множественные уязвимости в контроллерах и SCADA-системах 1
05.03.2002 Schneider Electric взяла на вооружение ERP-систему от Scala 1
05.03.2002 "Ланит" и Schneider Electric стали партнерами 6

Публикаций - 14, упоминаний - 31

Schneider Electric Modicon PLC и организации, системы, технологии, персоны:

Schneider Electric 610 12
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 1737 4
Schneider Electric - Systeme Electric - Систэм Электрик - СЭ АО - Шнейдер Электрик Системс Россия 199 3
Schneider Electric - Systeme Electric - ЭлектроМоноблок 21 2
Ростех - Росэлектроника - Автоматика Концерн 1821 2
Rockwell Automation - Allen-Bradley - Rockwell Software 53 2
Siemens AG - Siemens Group 2666 1
Системы промышленной автоматизации 9 1
Schneider Electric - Systeme Electric - Dēkraft - DEKraft 29 1
УльтимаТек - UltimaTec. 51 1
SAP SE 5577 1
InfoWatch - Инфовотч 1169 1
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2386 1
S8 Capital - Aquarius - Аквариус - Аквариус Системз Интеграл 1071 1
GE - General Electric - Дженерал электрик 462 1
Eaton 80 1
Schneider Electric - Aveva - Авева 53 1
Delta Electronics - Delta Power Solutions - Дельта-Электроникс 140 1
Ростелеком - Сόлар ГК - Digital Security - Диджитал Секьюрити 190 1
Schneider Electric - Aveva - Wonderware 38 1
Yokogawa Electric - Иокогава Электрик 43 1
Газпром ПАО 1482 2
Euronext NV Stock Exchange - панъевропейская фондовая биржа 54 1
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 545 1
BP - British Petroleum - Бритиш Петролеум 187 1
Экспоцентр ЦВК - Центральный выставочный комплекс 326 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5571 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 35791 9
Контроллер - Controller - регулятор, управляющее устройство 1217 7
АСУ ТП - Автоматизированная система управления технологическим процессом - Автоматизация технологических процессов - АСТУ - автоматизированная система технологического (телемеханического) управления 1578 7
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34407 4
Кибербезопасность - Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - ИБ-дефект - Exploit - Эксплоиты (эксплойты), использующие уязвимости в ПО 7497 4
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 64281 3
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 7746 3
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 27171 3
Firmware - Прошивка - Встроенное программное обеспечение 2739 3
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 15952 2
Сетевое оборудование - Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 3879 2
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 8152 2
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25244 2
Кибербезопасность - Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 14141 2
SCADA - Supervisory Control And Data Acquisition - ПАК сбора данных и диспетчерского контроля - АСУ ТП 497 2
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 13096 2
PES - Position Error Signal 13 2
HVAC - Heating, Ventilation & Air Conditioning - ОВиК, ОВКВ - отопление, вентиляция, кондиционирование и охлаждения воздуха - Климатическое оборудование - Гаджеты климатические - Climate equipment, technology, gadgets - Air conditioners 3013 1
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 12088 1
Visualization - Визуализация - визуальное представление данных 6361 1
Стандартизация - Standardization 2326 1
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14699 1
Кибербезопасность - Брутфорс - Полный перебор - метод «грубой силы - brute force - метод решения математических задач 241 1
Инжиниринг - технические консультационные услуги 486 1
Управление финансами - Financial management 644 1
Оповещение и уведомление - Notification 5809 1
Пожарная безопасность - Fire safety - Системы пожарной сигнализации, огнезащиты и пожаротушения - Противопожарная защита - Федеральный закон 123-ФЗ - Технический регламент о требованиях пожарной безопасности - огнетушитель - fire extinguisher 1389 1
АСУ ТП - Информационная безопасность 74 1
MES - Manufacturing Execution System - Управление производствами и ремонтами - Оперативное планирование и управление производством 1011 1
SCM - Supply Chain Management - Системы управления цепочками поставок - SCP - Supply Chain Planning - DDMRP - Demand Driven Material Requirements Planning - SCE - Supply Chain Execution - DRP - Distribution Resources Planning - Управление снабжением 1648 1
IIoT - Industrial Internet of Things - Промышленный интернет вещей 1190 1
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных - СРК и ВД - 31 марта Международный день резервного копирования - World Backup Day - День бэкапа 6591 1
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12738 1
Кибербезопасность - APT - Advanced Persistent Threats - Таргетированные, направленные или целевые атаки - развитая устойчивая угроза - сложно детектируемые сетевые атаки 1044 1
Кибербезопасность - DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Распределенный отказ в обслуживании - Многовекторные атаки - L7-атака - AntiDDoS-решения - DDoS Defense Service 3782 1
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28047 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 61159 1
FTP - File Transfer Protocol - Протокол передачи файлов 972 1
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13844 1
Кибербезопасность - СЗИ - СрЗИ - Средства защиты информации - Information security tools 5030 1
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5637 5
Microsoft Xbox Game Studios - Age of Empires - Компьютерная игра (Стратегия в реальном времени) 2959 2
Positive Technologies - PT SIEM - MP SIEM - MaxPatrol SIEM - MaxPatrol Security Information and Event Management - MaxPatrol EDR 476 2
Positive Technologies - PT ISIM - Industrial Security Incident Manager 106 2
Microsoft Windows 2000 8678 2
Epicor Software Corporation - Epicor iScala - Epicor Scala - Scala Business Solutions - Scala CIS - Скала (СНГ) лимитед 94 1
Прософт-Системы - RedKit SCADA 5 1
Positive Technologies - PT ICS - Industrial Cybersecurity Suite - PT Cybersecurity Intelligence 28 1
Schneider Electric SEPAM 2 1
Rockwell Automation - Rockwell Automation - MicroLogix - ControlLogix 2 1
Wellintech KingSCADA 1 1
Schneider Electric Masterpact - автоматические выключатели 4 1
Schneider Electric Easypact - автоматические выключатели 1 1
Linux OS 11433 1
Kaspersky ASAP - Kaspersky Automated Security Awareness Platform - KASAP - Kaspersky CyberSecurity Awareness 167 1
Broadcom - VMware NSX - VMware Network Security Virtualization 176 1
Schneider Electric Altivar Machine Process ATV - Частотные преобразователи 3 1
Microsoft ActiveX 212 1
Schneider Electric PowerTag Compact - серия измерительных датчиков 4 1
InfoWatch ASAP - InfoWatch Automation System Advanced Protector 8 1
Siemens - Simatic - Simatic Net - Simatic Analyser - Simatic Diagnostics Tool 30 1
Газпром - Интергазсерт СДС - система добровольной сертификации - Газпромсерт 16 1
Даренский Дмитрий 23 2
Сухих Ян 9 2
Нильсен Наталья 1 1
Косоруков Денис 1 1
Vanderplaetse Johan - Вандерплаетсе Йохан 28 1
Назаров Владимир 18 1
Мелких Александр 2 1
Стенников Алексей 5 1
Максимов Никита 1 1
Смирнов Михаил 72 1
Дорфман Антон 6 1
Курнаков Иван 4 1
Амоскин Игорь 2 1
Чернышов Кирилл 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 164760 11
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14765 5
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54477 2
Ближний Восток 3138 2
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Ленобласть 2827 2
Америка Северная - Североамериканский регион 3406 2
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Коммунар 27 2
Европа 24907 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47318 1
Россия - ПФО - Татарстан Республика 3420 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19394 1
Россия - ПФО - Татарстан - Иннополис 672 1
Франция - Французская Республика 8142 1
Нидерланды - Амстердам 628 1
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7722 3
Энергетика - Energy - Energetically 5800 2
Нефтегазовый сектор экономики - Нефтегазодобывающие предприятия - нефтегазодобыча - нефтяная промышленность - первое воскресенье сентября - профессиональный праздник работников нефтяной и газовой промышленности 2731 1
Пищевая промышленность - Пищевое производство - Продукты питания - Food Industry - Food products - Продовольственные товары - Продовольствие 1191 1
Рентабельность - Операционная рентабельность - Операционная эффективность - Profitability - Operational profitability, efficiency - относительный показатель экономической эффективности 1821 1
Химическая промышленность - Chemical industry 305 1
ВиВ - водоснабжение и водоотведения, канализация - Автоматизированная система передачи показаний приборов учета водоснабжения - Digital Water Solutions, DWS - рынок цифровых решений для ВиВ 215 1
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8445 1
Фондовая биржа - Фондовый рынок - акции, облигации, векселя, ценные бумаги компаний - трейдинг, трейдер - секьюритизация - company shares and bonds - securities 6661 1
OEM - Original Equipment Manufacturer - Оригинальный производитель оборудования - Контрактное производство 1567 1
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 2454 1
KPI - Key Performance Indicators - КПИ - Ключевые индикаторы производительности - КПЭ - Ключевые показатели эффективности 1648 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21420 1
DSecRG - DSec Research Group - Digital Security Research Group 26 1
Mordor Intelligence 34 1
Сколтех - Сколковский институт науки и технологий - Skoltech - Skolkovo Institute of Science and Technology - СколковоТех 445 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7638 2
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1454669, в очереди разбора - 727514.
Создано именных указателей - 197164.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

Техника

Лучшие защищенные видеокамеры для отпуска: выбор ZOOM

Обзор смартфона HUAWEI nova Y74: сбалансированный и надежный

Достаточно ли в смартфоне только GPS для навигации по городу?

Показать еще

Наука

Как два огромных сгустка перегретого вещества помогают формировать магнитное поле Земли

Новый пернатый динозавр оказался четырехкрылым драконом, который охотился на добычу с деревьев 120 млн лет назад

Как змеи эволюционировали и утратили ноги? Современные технологии позволили это отследить
Показать еще