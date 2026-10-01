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Чернышов Кирилл

СОБЫТИЯ


01.10.2026 Positive Technologies помогла исправить 17 уязвимостей в популярной российской SCADA-системе 1
22.08.2018 Positive Technologies обнаружила уязвимости в системах управления производственными процессами 1

Публикаций - 2, упоминаний - 2

Чернышов Кирилл и организации, системы, технологии, персоны:

Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 1836 2
Schneider Electric 615 1
Кибербезопасность - Firewall - Фаервол - Сетевой экран - Брандмауэр - Межсетевой экран - межсетевое экранирование 2513 1
Кибербезопасность - СЗИ - СрЗИ - Средства защиты информации - Information security tools 5258 1
Кибербезопасность - Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 14427 1
Firmware - Прошивка - Встроенное программное обеспечение 2799 1
Кибербезопасность - ACL - Access Control List - Access List - Список правил контроля и фильтрации трафика 173 1
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 13593 1
Кибербезопасность - Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - ИБ-дефект - Exploit - Эксплоиты (эксплойты), использующие уязвимости в ПО 7748 1
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 7837 1
Контроллер - Controller - регулятор, управляющее устройство 1266 1
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - IP address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 4603 1
CGI - Common Gateway Interface - общий интерфейс шлюза для связи внешней программы с веб-сервером 107 1
Scam - Fraud - Скам - афера или мошенничество - махинации 6671 1
Кибербезопасность - CVSS - Common Vulnerability Scoring System - Стандарт расчета количественных оценок уязвимости в безопасности компьютерной системы - Vulnerability Assessment - Оценка уязвимости 462 1
Кибербезопасность - Брутфорс - Полный перебор - метод «грубой силы - brute force - метод решения математических задач 245 1
Web-server - WEB-сервер - Веб-сервер - HTTP-сервер 893 1
Оповещение и уведомление - Notification 6117 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 35798 1
АСУ ТП - Автоматизированная система управления технологическим процессом - Автоматизация технологических процессов - АСТУ - автоматизированная система технологического (телемеханического) управления 1652 1
FTP - File Transfer Protocol - Протокол передачи файлов 979 1
Positive Technologies - PT SIEM - MP SIEM - MaxPatrol SIEM - MaxPatrol Security Information and Event Management - MaxPatrol EDR 498 1
Positive Technologies - PT ISIM - Industrial Security Incident Manager 109 1
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5845 1
Schneider Electric Modicon PLC - серия программируемых контроллеров 14 1
Назаров Владимир 19 1
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Дорфман Антон 6 1
Курнаков Иван 5 1
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Россия - РФ - Российская федерация 168289 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14858 1
Энергетика - Energy - Energetically 5956 1
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7932 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 10.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1476412, в очереди разбора - 724027.
Создано именных указателей - 202222.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

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