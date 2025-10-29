Разделы

Дорфман Антон


СОБЫТИЯ


29.10.2025 Эксперты Positive Technologies помогли закрыть уязвимости в контроллерах Fastwel 1
22.05.2024 Эксперт Positive Technologies обнаружил уязвимости в контроллерах MELSEC Mitsubishi Electric 1
22.12.2022 Positive Technologies: уязвимости в инженерных утилитах Mitsubishi Electric могли быть опасны для технологического процесса 2
16.08.2022 В промышленных контроллерах Mitsubishi исправлены две уязвимости 2
21.04.2022 В контроллерах Mitsubishi выявлены множественные уязвимости 1
22.08.2018 Positive Technologies обнаружила уязвимости в системах управления производственными процессами 1

Дорфман Антон и организации, системы, технологии, персоны:

Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 1465 5
Mitsubishi Electric - Мицубиси Электрик 368 2
Schneider Electric 588 1
Mitsubishi Corporation - Мицубиси Корпорейшн 523 4
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 31156 6
Кибербезопасность - Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - Exploit - Эксплоиты (эксплойты), использующие уязвимости в ПО 6931 5
Кибербезопасность - CVSS - Common Vulnerability Scoring System - Стандарт расчета количественных оценок уязвимости в безопасности компьютерной системы - Vulnerability Assessment - Оценка уязвимости 347 5
Контроллер - Controller - регулятор, управляющее устройство 1125 4
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 33568 3
Кибербезопасность - Firewall - Фаервол - Сетевой экран - Брандмауэр - Межсетевой экран - межсетевое экранирование 2282 3
АСУ ТП - Автоматизированная система управления технологическим процессом - Автоматизация технологических процессов - АСТУ - автоматизированная система технологического (телемеханического) управления 1417 3
Firmware - Прошивка - Встроенное программное обеспечение 2627 3
OPC Foundation - OPC UA - OPC Unified Architecture - Унифицированная архитектура 15 2
Оповещение и уведомление - Notification 5278 2
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 12129 2
Кибербезопасность - Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 13510 2
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 3934 2
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - IP address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 4318 2
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9578 1
Кибербезопасность - NTA - Network traffic analysis - Системы анализа трафика - Мониторинг трафика - Брокер сетевых пакетов - Network packet broker - IP Source Guard 380 1
BMS - Building Management System - АСУЗ - Автоматическая система управления зданием - Автоматизация зданий - Умные здания - Интеллектуальные здания - Эксплуатация зданий и помещений различного назначения 565 1
Кибербезопасность - RCE - Remote Code Execution - Компьютерная уязвимость - Удаленное выполнение кода 127 1
Кибербезопасность - СЗИ - Средства защиты информации - Information security tools 4471 1
LAN - Local Area Network - ЛВС - Локальная вычислительная сеть 3285 1
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 6960 1
Web-server - WEB-сервер - Веб-сервер - HTTP-сервер 867 1
CGI - Common Gateway Interface - общий интерфейс шлюза для связи внешней программы с веб-сервером 101 1
Scam - Fraud - Скам - афера или мошенничество - махинации 5797 1
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 14654 1
Машинное зрение - Распознавание - Recognition 3708 1
Электроника - Микроэлектроника, полупроводниковые приборы, материалы - Electronics - Microelectronics, semiconductor devices - Микроэлектронная компонентная база, МЭКБ - Наноэлектроника - Nanoelectronics 4462 1
Кибербезопасность - DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Распределенный отказ в обслуживании - AntiDDoS-решения - DDoS Defense Service 3446 1
Кибербезопасность - Брутфорс - Полный перебор - метод «грубой силы - brute force - метод решения математических задач 219 1
FTP - File Transfer Protocol - Протокол передачи файлов 885 1
Кибербезопасность - ACL - Access Control List - Access List - Список правил контроля и фильтрации трафика 124 1
CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 21689 1
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5097 5
Mitsubishi MELSEC - промышленные контроллеры 6 4
Positive Technologies - PT ISIM - Industrial Security Incident Manager 93 3
Positive Technologies - PT ESC - PT Expert Security Center - PT CSIRT - PT Computer Security Incident Response Team 168 1
PTC OPC UA - PTC OPC Unified Architecture 34 1
Schneider Electric Modicon PLC - серия программируемых контроллеров 13 1
Positive Technologies - PT ICS - Industrial Cybersecurity Suite - PT Cybersecurity Intelligence 28 1
Mitsubishi Melsex - программируемые контроллеры 1 1
Positive Technologies - The Standoff 365 Bug Bounty 116 1
Positive Technologies - PT SIEM - MP SIEM - MaxPatrol SIEM - MaxPatrol Security Information and Event Management - MaxPatrol EDR 420 1
Назаров Владимир 17 4
Скляров Дмитрий 64 2
Рогачев Илья 3 2
Стенников Алексей 4 1
Курнаков Иван 2 1
Чернышов Кирилл 1 1
Сухих Ян 7 1
Ахатов Артур 2 1
Мелких Александр 2 1
Максимов Никита 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 155135 5
Австрия - Австрийская Республика 1332 1
Таиланд - Королевство 854 1
Нидерланды 3615 1
Китай - Тайвань 4114 1
Япония 13500 1
Бразилия - Федеративная Республика 2441 1
Германия - Федеративная Республика 12908 1
Канада 4974 1
Польша - Республика 1997 1
Южная Корея - Республика 6826 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13534 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53273 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 18023 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14448 1
Пищевая промышленность - Пищевое производство - Продукты питания - Food Industry - Food products - Продовольственные товары - Продовольствие 1107 2
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7285 1
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 6828 1
Энергетика - Energy - Energetically 5469 1
Ростех - Росэлектроника - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 962 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 10.2025 годы.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 10.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1396424, в очереди разбора - 732085.
Создано именных указателей - 185028.
