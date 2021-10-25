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Стенников Алексей

СОБЫТИЯ


25.10.2021 Специалисты Positive Technologies выявили уязвимость в банкоматах Diebold-Nixdorf 2
22.08.2018 Positive Technologies обнаружила уязвимости в системах управления производственными процессами 1
10.08.2018 В банкоматах NCR устранены уязвимости, обнаруженные Positive Technologies 2
10.04.2018 Positive Technologies обнаружила опасные уязвимости в оборудовании Siemens для электроподстанций 1

Публикаций - 5, упоминаний - 7

Стенников Алексей и организации, системы, технологии, персоны:

Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 1778 5
Box inc - box.com - box.net 375 2
NCR Corporation - National Cash Register - NCR Financial Services 176 2
Fujitsu 2105 1
TietoEVRY - Tieto 145 1
Schneider Electric 614 1
Diebold Nixdorf - Диболд Селф-Сервис СНГ - Wincor Nixdorf - Винкор Никсдорф 162 1
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2400 1
Broadcom - VMware 2610 1
Ростех - Росэлектроника - Автоматика Концерн 1828 1
Siemens AG - Siemens Group 2673 1
Альфа-Банк 1979 1
IKEA - ИКЕА 171 1
Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 2427 1
Совкомбанк ПАО 316 1
Hyosung - Nautilus Hyosung - Hyosung TNC Corporation - Hyosung Heavy Industries Corporation - Hyosung Chemical Corporation - Hyosung TNS Corporation 15 1
ВТБ - Почта Банк 514 1
IEC - International Electrotechnical Commission - МЭК - Международная электротехническая комиссия 369 1
U.S. Department of Justice - DOJ - Минюст США - Министерство юстиции США 632 1
U.S. SEC - Securities and Exchange Commission - Федеральная комиссия США по ценным бумагам и биржам 1057 1
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1687 1
Кибербезопасность - Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - ИБ-дефект - Exploit - Эксплоиты (эксплойты), использующие уязвимости в ПО 7599 5
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34985 4
Firmware - Прошивка - Встроенное программное обеспечение 2762 4
Кибербезопасность - СКЗИ - Средства контроля защищенности информации - Information security controls - Средства криптографической защиты информации - Средства защиты конфиденциальной информации - Шифрование - Криптография - Криптозащита 5194 3
Кибербезопасность - CVSS - Common Vulnerability Scoring System - Стандарт расчета количественных оценок уязвимости в безопасности компьютерной системы - Vulnerability Assessment - Оценка уязвимости 451 2
Black Box - имитация атаки на общедоступные ресурсы заказчика 48 2
Оповещение и уведомление - Notification 5945 2
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 10595 2
АСУ ТП - Автоматизированная система управления технологическим процессом - Автоматизация технологических процессов - АСТУ - автоматизированная система технологического (телемеханического) управления 1609 2
FinTech - ATM - Automatic Teller Machine - Автоматический банкомат - Банкоматные сети - Банкоматизация 2316 2
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 13309 2
Scam - Fraud - Скам - афера или мошенничество - махинации 6492 2
Кибербезопасность - Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 14268 2
FTP - File Transfer Protocol - Протокол передачи файлов 975 1
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16978 1
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды - Системы управления виртуализацией 7210 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 1
Кибербезопасность - Firewall - Фаервол - Сетевой экран - Брандмауэр - Межсетевой экран - межсетевое экранирование 2483 1
Кибербезопасность - ACL - Access Control List - Access List - Список правил контроля и фильтрации трафика 145 1
Кибербезопасность - СЗИ - СрЗИ - Средства защиты информации - Information security tools 5132 1
ККТ - Контрольно-кассовая техника - mPOS - SoftPOS - POS-терминал (point of sale) - онлайн-кассы - облачные кассы - интернет-эквайринг - мобильная касса - платежный терминал - единый кассовый чек - смарт-терминалы 2526 1
Кибербезопасность - E2E - End-to-End Encryption - Сквозное шифрование 359 1
Одноплатный компьютер - Одноплатник - Мини компьютеры - МиниПК - MiniPC - MicroPC - Компактный ПК - Микрокомпьютер - Single Board Computer - SBC 562 1
KMS - Key Management Service - Key Management Server - Key & Certificate Lifecycle Management 198 1
ModBus - Открытый коммуникационный протокол на архитектуре ведущий-ведомый (master-slave) 196 1
Profinet - Process Field Network - Сеть полевого уровня - Открытый промышленный стандарт для автоматизации 19 1
CGI - Common Gateway Interface - общий интерфейс шлюза для связи внешней программы с веб-сервером 106 1
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - IP address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 4556 1
Web-server - WEB-сервер - Веб-сервер - HTTP-сервер 890 1
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 7697 1
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 9294 1
Торговля - RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Цифровизация торговли - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 4873 1
Контроллер - Controller - регулятор, управляющее устройство 1237 1
Кибербезопасность - Брутфорс - Полный перебор - метод «грубой силы - brute force - метод решения математических задач 244 1
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14769 1
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5726 5
Positive Technologies - PT SIEM - MP SIEM - MaxPatrol SIEM - MaxPatrol Security Information and Event Management - MaxPatrol EDR 485 2
Positive Technologies - PT ISIM - Industrial Security Incident Manager 108 2
Siemens SIPROTEC - цифровые устройства релейной защиты 3 1
Schneider Electric Modicon PLC - серия программируемых контроллеров 14 1
Кононович Владимир 4 2
Максимов Никита 1 1
Назаров Владимир 18 1
Мелких Александр 2 1
Карпов Илья 32 1
Сухих Ян 9 1
Чернышов Кирилл 1 1
Курнаков Иван 4 1
Скляров Дмитрий 64 1
Дорфман Антон 6 1
Россия - РФ - Российская федерация 166168 2
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54748 2
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 2
Монголия 382 1
Европа Восточная 3138 1
США - Невада - Лас Вегас - Las Vegas 805 1
Европа 24964 1
Германия - Федеративная Республика 13221 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53465 3
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7808 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27294 1
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4802 1
U.S. FCPA - The Foreign Corrupt Practices Act - Закон о коррупции за рубежом (США) - Акт о противодействию коррупции за рубежом 26 1
Судебная власть - Уголовное преступление - уголовное наказание - правонарушение (общественно опасное деяние) - задержание, арест, лишение свободы - тюремное заключение 3859 1
Network traffic - Сетевой трафик - Интернет-трафик 2825 1
Энергетика - Energy - Energetically 5855 1
Black Hat - Конференция 120 1
Positive Hack Days - PHDays - Positive Security Day - международный форум по практической безопасности 59 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
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