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Скляров Дмитрий



30.11.2018 Skolkovo Cyberday 2018: экспертный взгляд на развитие и будущее информационной безопасности 1
15.11.2018 Skolkovo Cyberday 2018: экспертный взгляд на развитие и будущее информационной безопасности 1
30.08.2018 Россияне опубликовали эксплойт для взлома ПК на процессорах Intel 1
10.04.2018 Positive Technologies обнаружила опасные уязвимости в оборудовании Siemens для электроподстанций 1
30.08.2017 АНБ «помогла» россиянам закрыть бэкдор в процессорах Intel 1
07.07.2017 Positive Technologies обнаружила способ восстановления данных, зашифрованных NotPetya 2
26.12.2016 Positive Technologies обнаружила уязвимости в ПО Siemens для построения АСУ ТП в энергетике 1
18.11.2016 Facebook сознался в скупке краденых паролей 1
26.09.2016 Российские взломщики: С новой iOS 10 стало проще «ломать» iPhone и iPad 1
12.07.2016 Positive Technologies открыла новый офис в Самаре 1
18.07.2013 Эксперты Positive Technologies обнаружили критические уязвимости в ПО систем видеонаблюдения 1
21.05.2012 В России создан софт для удаленного взлома iPhone и iPad 1
15.05.2012 ElcomSoft обнаружила очередной способ извлечения данных, хранящихся в iPhone и iPad 1
23.12.2011 CNews TV. Российский ИТ-рынок ждет \"облачное\" будущее 1
25.11.2011 Госсектор на CNews FORUM 2011: ход информатизации 9
14.10.2011 Блеск и нищета российских "облаков": объясняем противоречия 9
25.04.2005 Хакер "отвязал" Nikon от родных программ 1
10.10.2003 Двое русских попали в мировую ИТ-элиту 3
29.01.2003 Дмитрий Скляров победил НТВ в суде 1
19.12.2002 NASDAQ: полупроводниковый сектор преподносит очередной неприятный сюрприз 1
19.12.2002 NASDAQ: полупроводниковый сектор преподнес очередной неприятный сюрприз 1
18.12.2002 Дмитрий Скляров и "Элкомсофт" оправданы 4
18.12.2002 С Дмитрия Склярова и "Элкомсофт" сняты все обвинения 3
11.12.2002 Дмитрий Скляров заявил в американском суде, что считает себя невиновным 2
09.12.2002 Вместо Склярова в американском суде показали видеозапись 1
18.10.2002 Посольство США в Москве препятствует правосудию 1
18.10.2002 Главу "Элкомсофта" не пустили в США 1
12.08.2002 Сеть и Безопасность: Старые песни о главном или В ожидании взаимного взлома 1
21.03.2002 Первый замминистра связи, отвечающий за развитие Сети, рассказал о своих планах 1
21.03.2002 Первый замминистра связи поделился планами развития интернета и IT-рынка 1
30.01.2002 "Элкомсофт" намерена бороться за пересмотр американского законодательства 1
20.12.2001 Adobe проиграла Trio дело о копирайте 1
20.12.2001 Adobe: у блюстителя копирайта рыльце оказалось в пушку 1
14.12.2001 Дмитрий Скляров: снятие обвинений – лучший подарок ко дню рождения 2
27.11.2001 Слушание по делу Склярова состоится в апреле 2
27.11.2001 Приговор по делу Дмитрия Склярова будет оглашен не раньше июня 2002 г. 2
23.10.2001 Microsoft будет судиться с хакером 1
21.09.2001 Хакер "отредактировал" новости Yahoo! 1
11.09.2001 Американцы хотят запретить копирование 1
11.09.2001 Американцы хотят запретить копирование 1

Публикаций - 56, упоминаний - 93

Скляров Дмитрий упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Adobe Systems 1329 26
ElcomSoft - ЭлкомСофт 33 11
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз 547 9
Microsoft Corporation 20975 8
Intel Corporation 10781 5
IBM 8663 5
Cisco Systems 4626 4
Oracle Corporation 5801 3
Apple Inc - Эппл Рус 10092 3
Google LLC 9409 2
Micron Technology - Crucial 278 2
Red Hat 1119 2
Nokia Corporation 5231 2
SolidSoft - СолидСофт 11 2
Verizon - WorldCom 416 2
VMware 1967 2
Станкоинформзащита НТЦ 6 2
Siemens AG - Сименс Россия 2221 2
Webmoney 476 2
Group-IB - Группа информационной безопасности 406 2
Сколково - SK ИТ - Skolkovo ITCluster - Кластер информационных технологий 213 2
Крок 1549 2
Kaspersky - Лаборатория Касперского 3738 2
VK - Mail.ru Group 2808 2
Onsec - Wallarm (Валарм) 34 2
InfoWatch - Инфовотч 816 2
Код Безопасности 379 2
Motorola Solutions 102 1
HP Inc. 5098 1
Canon 1280 1
Yahoo! 3468 1
BlackBerry - Research In Motion (RIM) 1483 1
Nikon 556 1
SEC Consult Services 1271 1
ISS - Intelligent Security Systems - Интеллектуальные системы безопасности 167 1
Eastman Kodak - Кодак 469 1
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция 1101 1
BSS Engineering - БСС Инжиниринг 69 1
Монитор безопасности 70 1
Auvix - Аувикс 20 1
Bank of America - Банк Америки 208 2
Walt Disney Company 490 2
United Airlines - авиакомпания 87 2
Enron - Enrongate 121 2
HackerU - Школа IT и кибербезопасности 5 2
eBay Inc 1560 1
РВК - Российская венчурная компания 505 1
Сбербанк КИБ - Sberbank CIB - corporate and investment banking - Тройка Диалог 226 1
УЭК - Универсальная электронная карта 523 1
NYSE - New York Stock Exchange - Нью-Йоркская фондовая биржа 1761 1
Yokogawa Electric Corporation - Иокогава Электрик 10 1
U.S. FBI - Federal Bureau of Investigation - ФБР США - Федеральное бюро расследований 1024 14
МИД РФ - Министерство иностранных дел 292 6
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1966 3
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ 2734 2
U.S. President - Президент США - The White House - Белый дом 251 2
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 1476 2
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий 1839 2
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 1627 2
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 929 2
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 2014 2
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 7318 2
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 928 1
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности 1477 1
U.S. NSA - National Security Agency - АНБ США - Агентство национальной безопасности 353 1
ФФОМС РФ - Федеральный фонд обязательного медицинского страхования‎ 221 1
Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации - Госдума РФ 2313 1
Президент Российской Федерации 1717 1
Мосгорсуд - Московский городской суд 310 1
U.S. Department of Justice - Министерство юстиции США 369 1
ФМС РФ - Федеральная миграционная служба Российской Федерации 447 1
РАМН МИАЦ - Медицинский информационно-аналитический центр Российской академии медицинских наук 104 1
EFF - Electronic Frontier Foundation - Фонд электронных рубежей 102 5
Единая Россия - Политическая партия 218 2
АРСИБ - Ассоциация руководителей служб информационной безопасности 2 2
NASDAQ - National Association of Securities Dealers Automated Quotation 2467 1
RIAA - The Recording Industry Association of America - Американская ассоциация звукозаписывающих компаний 244 1
JTAG - Joint Test Action Group - Рабочая группа по разработке стандарта IEEE 1149 20 1
OSI - Open Source Initiative 52 1
PDF - Межплатформенный открытый формат электронных документов 1386 3
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 12115 3
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 1885 2
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 2509 2
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises 2434 2
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 12250 2
MP3 - формат файла для хранения аудиоинформации 3170 2
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 10072 2
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга 1089 2
Bug Bounty - Программа оплаты поиска уязвимостей 26 2
TDT - Threat Detection Technology - Threat Intelligence - Система анализа расследования киберпреступлений, выявления готовящихся атак, фишинга и онлайн мошенничества 116 2
Intel PCH - Platform Controller Hub - Семейство микросхем 11 2
TCP - Transmission Control Protocol - Протокол управления передачей - TCP/IP - Сетевая модель передачи данных, представленных в цифровом виде 636 1
DRaaS - Disaster Recovery as a Service - Аварийное восстановление как услуга 112 1
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 746 1
APS - Advanced Planning and Scheduling - Методология синхронного планирования производства 73 1
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД 821 1
Data Mining - Data Analysis - Интеллектуальный анализ данных - Глубинный анализ данных 143 1
SAML - Security Assertion Markup Language - Язык разметки декларации безопасности - Язык разметки на XML 37 1
ВКС - Системы видеоконференцсвязи - Videoconferencing - TelePresence - Телеприсутствие 694 1
Public cloud - Публичное облако 20 1
CVSS - Common Vulnerability Scoring System - Стандарт расчета количественных оценок уязвимости в безопасности компьютерной системы 82 1
ИТ-стратегия - Стратегия ИТ - генеральный план использования информационных технологий 549 1
USB - Universal Serial Bus - microUSB - miniUSB - Универсальная последовательная шина 9091 1
DRM - Digital Rights Management - TPM - Technological Protection Measures - Технические средства защиты авторских прав 283 1
AAC - Advanced Audio Coding 385 1
Ситуационный центр (СЦ) - Диспетчерский центр (ДЦ) 99 1
АСУ ТП - Автоматизированная система управления технологическим процессом - Автоматизация технологических процессов 457 1
ISP - Internet Service Provider - Интернет-провайдер 3166 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 4012 1
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 1490 1
SLA - Service Level Agreement - Соглашение об уровне услуг 857 1
SSD - Solid-State Drive - Твердотельный накопитель 1338 1
PaaS - Platform as a Service - Бизнес-платформа как сервис 660 1
Вирус-вымогатель (шифровальщик) - Вредоносное ПО - сетевой червь и программа-вымогатель денежных средств 1008 1
Bug - Баг - Запись в системе отслеживания ошибок ПО 302 1
USB Type-A - USB-A 165 1
IME - Input Method Editor - Редактор метода ввода 6 1
Microsoft Windows 10 10093 4
ElcomSoft Phone Breaker - Elcomsoft Phone Password Breaker 8 3
Adobe Acrobat Reader 256 3
Apple iOS 6202 3
Apple iPhone - серия смартфонов 5810 2
Apple ID - Система аутентификации 73 2
Apple iTunes Store 983 2
Apple iCloud 223 2
РКЦ - QRate - Система защищенной квантовой связи 11 2
Linux OS 7170 2
Adobe InDesign 55 2
Apple iPad 3536 2
Intel ME - Management Engine 14 2
Vulners - Vulnerability Data Base - база данных уязвимостей 4 2
Positive Technologies - PT ISIM - Industrial Security Incident Manager 35 2
Group-IB FHP - Group-IB Fraud Hunting Platform - Group-IB Secure Bank / Secure Portal 22 2
Apple iPod Touch 718 1
Microsoft Windows Live Hotmail 252 1
OpenSSH - Open Secure Shell 25 1
Adobe Photoshop 612 1
Microsoft Windows Phone OS 1521 1
Intel Core i5 Ivy Bridge - Семейство микропроцессоров с архитектурой X86-64 580 1
Intel AMT - Intel Active Management Technology 52 1
Intel TXE - Intel Trusted Execution Technology 9 1
VMware vSphere 286 1
Siemens SIPROTEC - цифровые устройства релейной защиты 1 1
Rhapsody Napster - New artist program - файлообменная пиринговая сеть 442 1
iMind MCU Server - Сервер видеоконференцсвязи 18 1
Microsoft Reader 28 1
Microsoft SQL Server 1240 1
PHP - Язык программирования 399 1
UNIX - Семейство переносимых, многозадачных и многопользовательских операционных систем 1292 1
Apache HTTP Server 370 1
Adobe Flash - Adobe Macromedia Flash 479 1
Microsoft Office 365 789 1
JavaScript - Язык программирования 876 1
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 727 1
Apple iPod 1376 1
Microsoft Azure 1211 1
Apple macOS X - Rhapsody 1392 1
Белоусов Сергей 229 2
Гамаюнов Денис 4 2
Каталов Владимир 8 2
Янковский Игорь 3 2
Ермаков Кирилл 6 2
Ермолов Марк 8 2
Хайретдинов Рустэм 50 2
Степанов Антон 57 2
Коротков Андрей 81 2
Масалович Андрей 16 2
Новикова Анастасия 3 2
Горячий Максим 9 2
Карпов Илья 27 2
Волков Дмитрий 43 2
Ходаков Сергей 40 2
Паршин Константин 48 2
Курочкин Юрий 14 2
Соколов Алексей 127 2
Сычев Артем 50 2
Дворкович Аркадий 188 2
Сачков Илья 105 2
Касперская Наталья 233 2
Гарбук Сергей 16 2
Хаустов Андрей 7 1
Хохлов Евгений 5 1
Чучелов Андрей 44 1
Прокошев Андрей 31 1
Князев Алексей 7 1
Савченко Владимир 13 1
Мартьянов Владимир 5 1
Ларин Юрий 9 1
Чепчугов Дмитрий 13 1
Безрукова Елена 4 1
Абашкин Александр 11 1
Безкоровайный Денис 11 1
Брызгалов Александр 9 1
Шумилов Максим 8 1
Ballmer Steve - Балмер Стивен Энтони 562 1
Гинятуллин Роман 61 1
Стенников Алексей 4 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 33945 31
Россия - Российская федерация - РФ 82161 20
США - Невада - Лас Вегас - Las Vegas 764 14
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 26592 10
США - Калифорния - Сан-Хосе 377 9
США - Калифорния 3066 4
США - Калифорния - Сан-Франциско 1333 2
Европа 7247 2
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ 989 2
Ирак - Республика 619 2
Венесуэла - Боливарианская Республика 257 2
Коста-Рика - Республика 62 2
США - Нью-Йорк 2587 2
Россия - ЦФО - Тамбовская область - Тамбов 260 2
Эстония - Эстонская Республика 652 2
США - Лос-Анджелес 675 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 9494 1
Европа Западная 1275 1
США - Иллинойс - Чикаго 384 1
Португалия - Лиссабон 37 1
США - Массачусетс - Бостон 358 1
Италия - Милан 98 1
США - Массачусетс 409 1
США - Миннесота - Миннеаполис 61 1
Россия - ПФО - Татарстан Республика 1982 1
Индия - Республика 4074 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 10859 1
Прибалтика - Балтия 1199 1
Израиль 1680 1
Россия - СКФО - Северная Осетия-Алания Республика 325 1
Россия - СЗФО - Архангельская область 588 1
Россия - ПФО - Удмуртия - Удмуртская Республика 531 1
Россия - ЦФО - Ярославская область 500 1
Россия - ПФО - Ульяновская область 460 1
Россия - СФО - Омская область 470 1
Россия - СКФО - Ставропольский край 572 1
Россия - ЮФО - Волгоградская область 515 1
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 1922 1
Украина 5524 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 12027 1
DMCA - Digital Millennium Copyright Act - Закон об авторском праве в цифровую эпоху 93 8
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 5020 3
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 198 2
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 3623 2
ФЦП Электронная Россия - Федеральной целевой программы 790 2
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 1876 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2741 1
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 520 1
Торговля - FMCG&Retail - FMCG - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса 338 1
Информационное общество - Государственная программа 301 1
Рунет - Русскоязычный интернет - Домены .Ru .РФ 2230 1
Конституция США 42 1
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 1494 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 10415 2
НТВ - Телекомпания 276 2
Associated Press 1965 2
Thomson Reuters - Рейтер 5677 2
AT&T - WarnerMedia - CNN Money - CNNfn 934 2
CBS MarketWatch 269 2
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 1834 1
The Register 1225 1
AT&T - WarnerMedia CNN - телеканал 560 1
Российская газета 219 1
Yahoo News - Yahoo!Actualites 811 1
CNews TV 476 1
Silicon.com 350 1
InterNetNews - InternetNews.com 198 1
Forrester Research 783 2
S&P - Standard and Poor’s 448 2
Internet Stock Report 992 2
IDC - International Data Corporation 4517 1
Gartner 3177 1
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1024 2
ФУМО - Федеральное учебно-методическое объединение 5 2
РУТ - Российский университет транспорта. институт пути, строительства и сооружений 73 1
MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 771 1
РАМН - Российская академия медицинских наук 52 1
Defcon 38 4
CNews FORUM Информационные технологии завтра 713 2
Skolkovo Cybersecurity Challenge 8 2
БИТ Москва - межотраслевая конференция 2 2
VolgaCTF - соревнования в области информационной безопасности 2 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 12.2021 годы.
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