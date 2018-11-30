Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Скляров Дмитрий
Публикаций - 56, упоминаний - 93
Скляров Дмитрий упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Белоусов Сергей 229 2
|Гамаюнов Денис 4 2
|Каталов Владимир 8 2
|Янковский Игорь 3 2
|Ермаков Кирилл 6 2
|Ермолов Марк 8 2
|Хайретдинов Рустэм 50 2
|Степанов Антон 57 2
|Коротков Андрей 81 2
|Масалович Андрей 16 2
|Новикова Анастасия 3 2
|Горячий Максим 9 2
|Карпов Илья 27 2
|Волков Дмитрий 43 2
|Ходаков Сергей 40 2
|Паршин Константин 48 2
|Курочкин Юрий 14 2
|Соколов Алексей 127 2
|Сычев Артем 50 2
|Дворкович Аркадий 188 2
|Сачков Илья 105 2
|Касперская Наталья 233 2
|Гарбук Сергей 16 2
|Хаустов Андрей 7 1
|Хохлов Евгений 5 1
|Чучелов Андрей 44 1
|Прокошев Андрей 31 1
|Князев Алексей 7 1
|Савченко Владимир 13 1
|Мартьянов Владимир 5 1
|Ларин Юрий 9 1
|Чепчугов Дмитрий 13 1
|Безрукова Елена 4 1
|Абашкин Александр 11 1
|Безкоровайный Денис 11 1
|Брызгалов Александр 9 1
|Шумилов Максим 8 1
|Ballmer Steve - Балмер Стивен Энтони 562 1
|Гинятуллин Роман 61 1
|Стенников Алексей 4 1
|Forrester Research 783 2
|S&P - Standard and Poor’s 448 2
|Internet Stock Report 992 2
|IDC - International Data Corporation 4517 1
|Gartner 3177 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 12.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1167626, в очереди разбора - 1042503.
Создано именных указателей - 57013.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 1167626, в очереди разбора - 1042503.
Создано именных указателей - 57013.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru