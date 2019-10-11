Индексная книга (каталог) CNews*
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Новикова Анастасия
СОБЫТИЯ
Публикаций - 4, упоминаний - 4
Новикова Анастасия и организации, системы, технологии, персоны:
|NanduQ - Qiwi 1013 2
|HackerU - Школа IT и кибербезопасности 6 2
|Timepad - ТаймПэд Лтд 13 2
|HeadHunter Group - HH Group - Хэдхантер 1240 1
|F6 - F6 Fraud Protection - F.A.C.C.T. FHP - F.A.C.C.T. Fraud Hunting Platform - F.A.C.C.T. Secure Bank / Secure Portal - Ф.А.К.К.Т. Антифрод 49 2
|Vulners - Vulnerability Data Base - база данных уязвимостей 8 2
|Соколов Алексей 137 2
|Сычев Артем 79 2
|Курочкин Юрий 15 2
|Белоусов Сергей 254 2
|Ходаков Сергей 42 2
|Волков Дмитрий 69 2
|Паршин Константин 64 2
|Гарбук Сергей 18 2
|Сачков Илья 126 2
|Дворкович Аркадий 216 2
|Скляров Дмитрий 64 2
|Ермаков Кирилл 7 2
|Хайретдинов Рустэм 95 2
|Янковский Игорь 4 2
|Гамаюнов Денис 4 2
|Лопаницын Антон 3 2
|Адани Гиль 2 2
|Касперская Наталья 319 2
|Масалович Андрей 23 2
|Зуев Илья 13 1
|Терентьев Виталий 8 1
|Россия - РФ - Российская федерация 165943 4
|Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ 1415 2
|Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47567 2
|Минобрнауки РФ - ФУМО - Федеральное учебно-методическое объединение 10 2
|РАН ИПИ - Институт проблем информатики 29 2
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1462017, в очереди разбора - 726979.
Создано именных указателей - 198792.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1462017, в очереди разбора - 726979.
Создано именных указателей - 198792.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.