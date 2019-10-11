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Новикова Анастасия

СОБЫТИЯ


11.10.2019 «Онсек» обсудил перспективы развития платформы «Валарм» с крупнейшими клиентами 1
30.11.2018 Skolkovo Cyberday 2018: экспертный взгляд на развитие и будущее информационной безопасности 1
15.11.2018 Skolkovo Cyberday 2018: экспертный взгляд на развитие и будущее информационной безопасности 1

Публикаций - 4, упоминаний - 4

Новикова Анастасия и организации, системы, технологии, персоны:

Kaspersky - Лаборатория Касперского 5649 3
VK - Mail.ru Group 3600 2
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 1771 2
InfoWatch - Инфовотч 1183 2
Digital Design - Диджитал Дизайн 563 2
Крок - Croc 1965 2
Код Безопасности 812 2
Сколково - Центр развития цифровых технологий Фонда Сколково - SK ИТ - Skolkovo ITCluster - Кластер информационных технологий 397 2
Webmoney - Вебмани.Ру 547 2
SolidLab - SolidSoft - СолидСофт 34 2
QRate - КуРэйт 37 2
Станкоинформзащита НТЦ 6 2
F6 - F.A.С.С.T. - Эфшесть - Будущее АО - Fight Against Cybercrime Technologies - Технологии для борьбы с киберпреступлениями - Группа АйБи ТДС - Группа АйБи Сервис - Адаптивные технологии безопасности - ранее Group-IB - Группа информационной безопасности 930 2
Cisco Systems 5372 2
Onsec - Онсек - Wallarm - Валарм 41 1
Rambler Group - Рамблер ГК - Rambler&Co - Rambler Internet Holding - Рамблер интернет-холдинг - Rambler Media Group - Рамблер Медиа Групп 1000 1
NanduQ - Qiwi 1013 2
HackerU - Школа IT и кибербезопасности 6 2
Timepad - ТаймПэд Лтд 13 2
HeadHunter Group - HH Group - Хэдхантер 1240 1
ЦБ РФ ГУБиЗИ - Главное управление безопасности и защиты информация Банк России 50 2
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3196 2
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3439 2
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13846 2
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5649 2
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5672 2
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1541 2
АРСИБ - Ассоциация руководителей служб информационной безопасности 19 2
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34898 4
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 6557 2
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26177 2
HTTPS - HyperText Transfer Protocol Secure - Расширение протокола HTTP для поддержки шифрования в целях повышения безопасности 1395 2
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18100 2
Кибербезопасность - Bug Bounty - Багбаунти - Программа оплаты поиска (вознаграждения) уязвимостей - охота за багами - багхантинг - baghunting - багхантер - bughunter 319 2
Кибербезопасность - Cyber Threat Intelligence - Платформы и сервисы киберразведки - Threat Detection Technology (TDT) - Система анализа расследования киберпреступлений, выявления готовящихся атак, фишинга и онлайн мошенничества - Threat Hunting 947 2
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 13614 1
e-Business - Electronic Business - Е-бизнес, И-бизнес - Интернет-бизнес - Электронный бизнес 1773 1
API - Application Programming Interface - APIM - API-management - Программный интерфейс приложения 5194 1
F6 - F6 Fraud Protection - F.A.C.C.T. FHP - F.A.C.C.T. Fraud Hunting Platform - F.A.C.C.T. Secure Bank / Secure Portal - Ф.А.К.К.Т. Антифрод 49 2
Vulners - Vulnerability Data Base - база данных уязвимостей 8 2
Соколов Алексей 137 2
Сычев Артем 79 2
Курочкин Юрий 15 2
Белоусов Сергей 254 2
Ходаков Сергей 42 2
Волков Дмитрий 69 2
Паршин Константин 64 2
Гарбук Сергей 18 2
Сачков Илья 126 2
Дворкович Аркадий 216 2
Скляров Дмитрий 64 2
Ермаков Кирилл 7 2
Хайретдинов Рустэм 95 2
Янковский Игорь 4 2
Гамаюнов Денис 4 2
Лопаницын Антон 3 2
Адани Гиль 2 2
Касперская Наталья 319 2
Масалович Андрей 23 2
Зуев Илья 13 1
Терентьев Виталий 8 1
Россия - РФ - Российская федерация 165943 4
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ 1415 2
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47567 2
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5706 2
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12298 2
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4427 2
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8480 1
Минобрнауки РФ - ФУМО - Федеральное учебно-методическое объединение 10 2
РАН ИПИ - Институт проблем информатики 29 2
Skolkovo Cybersecurity Challenge 9 2
БИТ Москва - межотраслевая конференция 2 2
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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